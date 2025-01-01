Potansiyel Müşteri Yakalama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Şirketler, son derece rekabetçi pazarlarda yeni satış fırsatlarını ortaya çıkarmak için potansiyel müşteri yakalama yazılımlarından yararlanıyor. Yoğun rekabet karşısında işletmelerin proaktif olarak yeni iş yollarını rakiplerinden önce belirlemesi hayati önem taşıyor. Satış profesyonelleri, potansiyel müşterileri belirlemek için doğrudan potansiyel müşteriler, satış temsilcileri, pazarlama uzmanları ve müşteri destek temsilcileri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilerden yararlanarak müşteri adayı yakalama yazılımını kullanır. Ancak yeni iş fırsatlarını yakalamak, satış yolculuğunun yalnızca başlangıç aşamasını temsil eder. Şirketler, müşteri adayı yakalama yazılımını kullanmanın ötesinde, müşteri adayı madenciliği, müşteri adayı puanlama ve müşteri adayı istihbaratı gibi ek müşteri adayı yaratma çözümlerini entegre etmelidir. Ayrıca, fırsatları başarılı bir şekilde somut satışlara dönüştürmek için satış performansı yönetimi ve satış zekası gibi araçların kullanılması zorunlu hale geliyor.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Podium
podium.com
Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri için iletişim ve pazarlama araçları sunan bir platformdur.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.
CallRail
callrail.com
CallRail, işletmelere çağrı izleme ve pazarlama analizi sağlayarak olası satışları daha iyi müşteri dönüşümüne dönüştürmelerini kolaylaştırır.
Typeform
typeform.com
Typeform, etkileşimli formlar, anketler ve sınavlar oluşturan, kullanıcı dostu bir veri toplama aracıdır. Farklı entegrasyonlarla veri yönetimini kolaylaştırır.
Popl
popl.co
Popl, dijital kartvizitleri kolayca oluşturup paylaşmayı sağlayan bir uygulamadır. NFC ve QR kodları ile desteklenir, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb, dijital stratejileri analiz ederek e-ticaret ve reklam fırsatlarını keşfetmenizi sağlar.
AWeber
aweber.com
AWeber, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcıların e-posta oluşturmasını, göndermesini ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.
LeadSquared
leadsquared.com
LeadSquared, işletmeler için pazarlama otomasyonu ve CRM yazılımıdır. Olası satış yakalama, yönetim ve analiz işlemlerini tek bir platformda organize eder.
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI, satış stratejinizi geliştiren yapay zeka destekli bir yazılımdır. Potansiyel müşterileri belirler, kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturur.
Keap
keap.com
Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.
Privyr
privyr.com
Privyr, satış profesyonellerinin çevrimiçi potansiyel müşterileri yönetmesine ve dönüştürmesine yardımcı olan bir mobil CRM uygulamasıdır.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizdeki ziyaretçileri tanımanıza ve onlarla etkileşim kurmanıza yardımcı olan bir lider bulma ve yapay zeka platformudur.
Manycontacts
manycontacts.com
Manycontacts, WhatsApp Business veya API'nizi ekibinizle paylaşıp mesajlaşmalarınızı tek bir arayüzde yanıtlamak ve organize etmek için kullanılan bir CRM aracıdır.
Brave
getbrave.io
Brave, WordPress siteleri için 200'den fazla dönüşüm widget'ı sunan bir uygulamadır. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürmek için çeşitli araçlar sağlar.
Warmly
warmly.ai
Warmly, SMB gelir ekipleri için tasarlanan bir satış platformudur. Ziyaretçileri tanıyıp, takip edip, bağlantı kurarak satış sürecini hızlandırır.
Refrens
refrens.com
Refrens, potansiyel müşteri yönetimini, satış süreçlerini izlemeyi ve iletişim kurmayı basit hale getiren bir uygulamadır.
Thrive Themes
thrivethemes.com
Thrive Themes, WordPress için dönüşüm odaklı temalar ve eklentiler sunar; kullanıcıların etkili çevrimiçi işletmeler kurmasına yardımcı olur.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal, B2B satış ve pazarlama için veri sağlayan bir platformdur. 120 milyon kişi ve 30 milyon şirket verisi sunar.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai, işletmelere güncel iletişim verileri sağlayarak karar vericilere etkili bir şekilde ulaşmalarını ve bağlantı kurmalarını kolaylaştırır.
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai, B2C ve B2B2C işletmeler için hızlı satış yönetimi sunan GenAI destekli bir yazılım platformudur. CRM, analitik ve otomasyon araçları içerir.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach, e-posta, telefon numarası ve sosyal medya profilleri gibi iletişim bilgilerini bulup doğrulamaya yarayan bir araçtır.
involve.me
involve.me
Involve.me, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturup yayınlayarak müşteri katılımını artırmalarına ve veri toplamalarına yardımcı olan bir platformdur.
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads, küçük işletmelerin potansiyel müşteri ve müşteri bilgilerini yönetmesine yardımcı olan mobil bir CRM uygulamasıdır.
about.me
about.me
Hakkında, kullanıcıların profesyonel çevrimiçi profiller oluşturarak yeteneklerini ve deneyimlerini sergilemelerini sağlayan bir platformdur.
Interact
tryinteract.com
Interact, kullanıcı dostu bir otomatik quiz oluşturma aracı olup, işletmelerin etkili anketler hazırlamasını sağlar. Özel analiz ve entegrasyon seçenekleri sunar.
Sender
sender.net
Gönderen, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. Otomasyon ve analiz araçlarıyla işletmelere destek sağlar.
Retainly
retainly.app
Retainly, işletmelerin müşteri etkileşimlerini geliştirmesine ve müşteri sadakatini artırmasına yardımcı olan bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmeler için satış süreçlerini yönetmeye yardımcı olan bir müşteri ilişkileri yönetim uygulamasıdır.
Gleam
gleam.io
Gleam, işletmelere yarışmalar, hediyeler ve sosyal medya etkileşimleri oluşturarak müşteri kazanımını artırmalarına yardımcı olan bir pazarlama platformudur.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr, LinkedIn'den iletişim bilgilerini otomatik olarak toplayan bir Chrome uzantısıdır. Kullanıcılar, potansiyel müşterileri yönetebilir ve e-posta kampanyaları düzenleyebilir.
HiHello
hihello.com
HiHello, işletmeler için dijital kartvizitler oluşturan ve bunları kolayca paylaşmayı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar bilgilerini özelleştirip yönetebilir.
Landbot
landbot.io
Landbot, teknik bilgi gerektirmeden sohbet botları oluşturmaya yarayan bir platformdur. Kullanıcılar, çeşitli amaçlar için etkileşimli sohbet deneyimleri tasarlayabilir.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt, Gmail içinde çalışan bir satış otomasyon aracıdır. Müşteri ilişkilerini yönetir, potansiyel müşterileri takip eder ve satış süreçlerini otomatikleştirir.
GetProspect
getprospect.com
GetProspect, LinkedIn'den e-posta bulma ve doğrulama işlemlerini basitleştirerek B2B satış ve pazarlama yönetimi sunan bir uygulamadır.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms, kullanıcıların özel formlar ve anketler oluşturmasına imkan tanıyan çevrimiçi bir form oluşturucusudur. Esnek bir arayüze ve çeşitli özelleştirme seçeneklerine sahiptir.
Expandi
expandi.io
Expandi, LinkedIn ve e-posta üzerinden otomatik iletişim kurmayı sağlayan bir otomasyon aracıdır. Çok kanallı kampanyalar oluşturur ve kişiselleştirilmiş iletişim imkanı sunar.
Beacon
beacon.by
Beacon, potansiyel müşteri çekmek için profesyonel tasarımlar oluşturmanıza olanak tanıyan bir uygulamadır.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
La Growth Machine, LinkedIn, e-posta ve Twitter üzerinden potansiyel müşterilerle etkileşim sağlayan bir çok kanallı müşteri bulma platformudur.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify, potansiyel müşteri listeleri oluşturmanızı sağlayan bir satış istihbarat aracıdır. İletişim bilgilerine kolayca ulaşmanızı sağlar.
Lusha
lusha.com
Lusha, satış, pazarlama ve işe alım ekipleri için tasarlanmış bir B2B veri zenginleştirme platformudur. Kullanıcılara güncel iletişim bilgileri ve gelişmiş arama filtreleri sunar.
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly, kullanıcıların kodlama bilgisi olmadan formlar oluşturmasını, iş akışlarını otomatikleştirmesini ve güvenli veri toplaması yapmasını sağlar.
Texau
texau.com
Texau, LinkedIn gibi platformlarda veri çıkarma, otomasyon ve kampanya yönetimi için kullanılan bir araçtır.
GoSquared
gosquared.com
Dünyanın ilk sürdürülebilir e-posta pazarlama platformudur. MailChimp'tan geçerek daha iyi kampanyalar oluşturmanıza ve genişlemenize yardımcı olur.
Kartra
home.kartra.com
Kartra, çevrimiçi pazarlama ve satış süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran entegre bir platformdur, satış hunileri, e-posta pazarlama ve üyelik siteleri sunar.
Surfe
surfe.com
Surfe, LinkedIn ve Sales Navigator görüşmelerini CRM ile senkronize eden, e-posta bulma ve iletişim ekleme işlevi sunan bir Chrome uzantısıdır.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep, markaların dijital pazarlama kampanyalarını oluşturup yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır. Çekilişler, hediye ve yarışmalar düzenler.
UpViral
upviral.com
UpViral, kullanıcıların yarışmalar ve hediyeler aracılığıyla viral pazarlama kampanyaları oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir platformdur.
Jebbit
jebbit.com
Jebbit, markaların etkileşimli deneyimler yaratarak müşteri verilerini toplamasını sağlayan bir platformdur. Sınavlar ve analiz araçları sunar.
Avochato
avochato.com
Avochato, işletmelerin müşterilerle SMS ve canlı sohbet ile etkili iletişim kurmasını sağlayan bir iş iletişim platformudur.
bant.io
bant.io
Bant.io, müşteri kazanımını otomatikleştirerek iş süreçlerini geliştiren bir platformdur. Verimliliği artırmak için otomasyon ve entegrasyon sağlar.
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder, kullanıcıların kodlama bilgisi olmadan çevrimiçi formlar, anketler ve testler oluşturmasına olanak tanıyan bir form oluşturma yazılımıdır.
Purple
purple.com
Purple, ziyaretçilerin karmaşık alanlarla bağlantısını geliştiren bir uygulamadır. Sağlık, perakende ve diğer sektörlerde iç mekan konum hizmetleri sunar.
ContactOut
contactout.com
ContactOut, B2B potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerini bulma ve doğrulama için kullanılan bir platformdur. LinkedIn ile entegre çalışır ve geniş bir veritabanına sahiptir.
NetLine
netline.com
NetLine, B2B pazarlamacılara alıcı niyet verileri ve lider oluşturma yetenekleri sunan, hepsi bir arada bir platformdur.
Leadfox
leadfox.co
Leadfox, e-posta, reklam, açılış sayfaları ve A/B testleri gibi tüm pazarlama taktiklerini otomatikleştiren bir yazılımdır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için kullanılabilir.
We-Connect
we-connect.io
We-Connect, potansiyel müşteri yönetimi, akıllı sıralar oluşturma ve kampanya analizi yapma imkanı sunan bulut tabanlı bir araçtır. 14 gün ücretsiz deneme mevcut.
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