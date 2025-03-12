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Potansiyel Müşteri Yakalama Yazılımı
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Potansiyel Müşteri Yakalama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Şirketler, son derece rekabetçi pazarlarda yeni satış fırsatlarını ortaya çıkarmak için potansiyel müşteri yakalama yazılımlarından yararlanıyor. Yoğun rekabet karşısında işletmelerin proaktif olarak yeni iş yollarını rakiplerinden önce belirlemesi hayati önem taşıyor. Satış profesyonelleri, potansiyel müşterileri belirlemek için doğrudan potansiyel müşteriler, satış temsilcileri, pazarlama uzmanları ve müşteri destek temsilcileri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilerden yararlanarak müşteri adayı yakalama yazılımını kullanır. Ancak yeni iş fırsatlarını yakalamak, satış yolculuğunun yalnızca başlangıç ​​aşamasını temsil eder. Şirketler, müşteri adayı yakalama yazılımını kullanmanın ötesinde, müşteri adayı madenciliği, müşteri adayı puanlama ve müşteri adayı istihbaratı gibi ek müşteri adayı yaratma çözümlerini entegre etmelidir. Ayrıca, fırsatları başarılı bir şekilde somut satışlara dönüştürmek için satış performansı yönetimi ve satış zekası gibi araçların kullanılması zorunlu hale geliyor.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

Podium

Podium

podium.com

Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri için iletişim ve pazarlama araçları sunan bir platformdur.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail, işletmelere çağrı izleme ve pazarlama analizi sağlayarak olası satışları daha iyi müşteri dönüşümüne dönüştürmelerini kolaylaştırır.

Typeform

Typeform

typeform.com

Typeform, etkileşimli formlar, anketler ve sınavlar oluşturan, kullanıcı dostu bir veri toplama aracıdır. Farklı entegrasyonlarla veri yönetimini kolaylaştırır.

Popl

Popl

popl.co

Popl, dijital kartvizitleri kolayca oluşturup paylaşmayı sağlayan bir uygulamadır. NFC ve QR kodları ile desteklenir, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb, dijital stratejileri analiz ederek e-ticaret ve reklam fırsatlarını keşfetmenizi sağlar.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcıların e-posta oluşturmasını, göndermesini ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

LeadSquared, işletmeler için pazarlama otomasyonu ve CRM yazılımıdır. Olası satış yakalama, yönetim ve analiz işlemlerini tek bir platformda organize eder.

CoPilot AI

CoPilot AI

copilotai.com

CoPilot AI, satış stratejinizi geliştiren yapay zeka destekli bir yazılımdır. Potansiyel müşterileri belirler, kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturur.

Keap

Keap

keap.com

Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.

Privyr

Privyr

privyr.com

Privyr, satış profesyonellerinin çevrimiçi potansiyel müşterileri yönetmesine ve dönüştürmesine yardımcı olan bir mobil CRM uygulamasıdır.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals, web sitenizdeki ziyaretçileri tanımanıza ve onlarla etkileşim kurmanıza yardımcı olan bir lider bulma ve yapay zeka platformudur.

Manycontacts

Manycontacts

manycontacts.com

Manycontacts, WhatsApp Business veya API'nizi ekibinizle paylaşıp mesajlaşmalarınızı tek bir arayüzde yanıtlamak ve organize etmek için kullanılan bir CRM aracıdır.

Brave

Brave

getbrave.io

Brave, WordPress siteleri için 200'den fazla dönüşüm widget'ı sunan bir uygulamadır. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürmek için çeşitli araçlar sağlar.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly, SMB gelir ekipleri için tasarlanan bir satış platformudur. Ziyaretçileri tanıyıp, takip edip, bağlantı kurarak satış sürecini hızlandırır.

Refrens

Refrens

refrens.com

Refrens, potansiyel müşteri yönetimini, satış süreçlerini izlemeyi ve iletişim kurmayı basit hale getiren bir uygulamadır.

Thrive Themes

Thrive Themes

thrivethemes.com

Thrive Themes, WordPress için dönüşüm odaklı temalar ve eklentiler sunar; kullanıcıların etkili çevrimiçi işletmeler kurmasına yardımcı olur.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

AroundDeal, B2B satış ve pazarlama için veri sağlayan bir platformdur. 120 milyon kişi ve 30 milyon şirket verisi sunar.

Swordfish.ai

Swordfish.ai

swordfish.ai

Swordfish.ai, işletmelere güncel iletişim verileri sağlayarak karar vericilere etkili bir şekilde ulaşmalarını ve bağlantı kurmalarını kolaylaştırır.

Floww.ai

Floww.ai

floww.ai

Floww.ai, B2C ve B2B2C işletmeler için hızlı satış yönetimi sunan GenAI destekli bir yazılım platformudur. CRM, analitik ve otomasyon araçları içerir.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

RocketReach, e-posta, telefon numarası ve sosyal medya profilleri gibi iletişim bilgilerini bulup doğrulamaya yarayan bir araçtır.

involve.me

involve.me

involve.me

Involve.me, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturup yayınlayarak müşteri katılımını artırmalarına ve veri toplamalarına yardımcı olan bir platformdur.

HelloLeads

HelloLeads

helloleads.io

HelloLeads, küçük işletmelerin potansiyel müşteri ve müşteri bilgilerini yönetmesine yardımcı olan mobil bir CRM uygulamasıdır.

about.me

about.me

about.me

Hakkında, kullanıcıların profesyonel çevrimiçi profiller oluşturarak yeteneklerini ve deneyimlerini sergilemelerini sağlayan bir platformdur.

Interact

Interact

tryinteract.com

Interact, kullanıcı dostu bir otomatik quiz oluşturma aracı olup, işletmelerin etkili anketler hazırlamasını sağlar. Özel analiz ve entegrasyon seçenekleri sunar.

Sender

Sender

sender.net

Gönderen, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. Otomasyon ve analiz araçlarıyla işletmelere destek sağlar.

Retainly

Retainly

retainly.app

Retainly, işletmelerin müşteri etkileşimlerini geliştirmesine ve müşteri sadakatini artırmasına yardımcı olan bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmeler için satış süreçlerini yönetmeye yardımcı olan bir müşteri ilişkileri yönetim uygulamasıdır.

Gleam

Gleam

gleam.io

Gleam, işletmelere yarışmalar, hediyeler ve sosyal medya etkileşimleri oluşturarak müşteri kazanımını artırmalarına yardımcı olan bir pazarlama platformudur.

Kaspr

Kaspr

kaspr.io

Kaspr, LinkedIn'den iletişim bilgilerini otomatik olarak toplayan bir Chrome uzantısıdır. Kullanıcılar, potansiyel müşterileri yönetebilir ve e-posta kampanyaları düzenleyebilir.

HiHello

HiHello

hihello.com

HiHello, işletmeler için dijital kartvizitler oluşturan ve bunları kolayca paylaşmayı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar bilgilerini özelleştirip yönetebilir.

Landbot

Landbot

landbot.io

Landbot, teknik bilgi gerektirmeden sohbet botları oluşturmaya yarayan bir platformdur. Kullanıcılar, çeşitli amaçlar için etkileşimli sohbet deneyimleri tasarlayabilir.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt, Gmail içinde çalışan bir satış otomasyon aracıdır. Müşteri ilişkilerini yönetir, potansiyel müşterileri takip eder ve satış süreçlerini otomatikleştirir.

GetProspect

GetProspect

getprospect.com

GetProspect, LinkedIn'den e-posta bulma ve doğrulama işlemlerini basitleştirerek B2B satış ve pazarlama yönetimi sunan bir uygulamadır.

Quill Forms

Quill Forms

quillforms.com

Quill Forms, kullanıcıların özel formlar ve anketler oluşturmasına imkan tanıyan çevrimiçi bir form oluşturucusudur. Esnek bir arayüze ve çeşitli özelleştirme seçeneklerine sahiptir.

Expandi

Expandi

expandi.io

Expandi, LinkedIn ve e-posta üzerinden otomatik iletişim kurmayı sağlayan bir otomasyon aracıdır. Çok kanallı kampanyalar oluşturur ve kişiselleştirilmiş iletişim imkanı sunar.

Beacon

Beacon

beacon.by

Beacon, potansiyel müşteri çekmek için profesyonel tasarımlar oluşturmanıza olanak tanıyan bir uygulamadır.

La Growth Machine

La Growth Machine

lagrowthmachine.com

La Growth Machine, LinkedIn, e-posta ve Twitter üzerinden potansiyel müşterilerle etkileşim sağlayan bir çok kanallı müşteri bulma platformudur.

Immagnify

Immagnify

immagnify.com

Immagnify, potansiyel müşteri listeleri oluşturmanızı sağlayan bir satış istihbarat aracıdır. İletişim bilgilerine kolayca ulaşmanızı sağlar.

Lusha

Lusha

lusha.com

Lusha, satış, pazarlama ve işe alım ekipleri için tasarlanmış bir B2B veri zenginleştirme platformudur. Kullanıcılara güncel iletişim bilgileri ve gelişmiş arama filtreleri sunar.

FormAssembly

FormAssembly

formassembly.com

FormAssembly, kullanıcıların kodlama bilgisi olmadan formlar oluşturmasını, iş akışlarını otomatikleştirmesini ve güvenli veri toplaması yapmasını sağlar.

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

Dünyanın ilk sürdürülebilir e-posta pazarlama platformudur. MailChimp'tan geçerek daha iyi kampanyalar oluşturmanıza ve genişlemenize yardımcı olur.

Texau

Texau

texau.com

Texau, LinkedIn gibi platformlarda veri çıkarma, otomasyon ve kampanya yönetimi için kullanılan bir araçtır.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra, çevrimiçi pazarlama ve satış süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran entegre bir platformdur, satış hunileri, e-posta pazarlama ve üyelik siteleri sunar.

Surfe

Surfe

surfe.com

Surfe, LinkedIn ve Sales Navigator görüşmelerini CRM ile senkronize eden, e-posta bulma ve iletişim ekleme işlevi sunan bir Chrome uzantısıdır.

ViralSweep

ViralSweep

viralsweep.com

ViralSweep, markaların dijital pazarlama kampanyalarını oluşturup yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır. Çekilişler, hediye ve yarışmalar düzenler.

UpViral

UpViral

upviral.com

UpViral, kullanıcıların yarışmalar ve hediyeler aracılığıyla viral pazarlama kampanyaları oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir platformdur.

Jebbit

Jebbit

jebbit.com

Jebbit, markaların etkileşimli deneyimler yaratarak müşteri verilerini toplamasını sağlayan bir platformdur. Sınavlar ve analiz araçları sunar.

Avochato

Avochato

avochato.com

Avochato, işletmelerin müşterilerle SMS ve canlı sohbet ile etkili iletişim kurmasını sağlayan bir iş iletişim platformudur.

bant.io

bant.io

bant.io

Bant.io, müşteri kazanımını otomatikleştirerek iş süreçlerini geliştiren bir platformdur. Verimliliği artırmak için otomasyon ve entegrasyon sağlar.

123FormBuilder

123FormBuilder

123formbuilder.com

123FormBuilder, kullanıcıların kodlama bilgisi olmadan çevrimiçi formlar, anketler ve testler oluşturmasına olanak tanıyan bir form oluşturma yazılımıdır.

Purple

Purple

purple.com

Purple, ziyaretçilerin karmaşık alanlarla bağlantısını geliştiren bir uygulamadır. Sağlık, perakende ve diğer sektörlerde iç mekan konum hizmetleri sunar.

ContactOut

ContactOut

contactout.com

ContactOut, B2B potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerini bulma ve doğrulama için kullanılan bir platformdur. LinkedIn ile entegre çalışır ve geniş bir veritabanına sahiptir.

NetLine

NetLine

netline.com

NetLine, B2B pazarlamacılara alıcı niyet verileri ve lider oluşturma yetenekleri sunan, hepsi bir arada bir platformdur.

Leadfox

Leadfox

leadfox.co

Leadfox, e-posta, reklam, açılış sayfaları ve A/B testleri gibi tüm pazarlama taktiklerini otomatikleştiren bir yazılımdır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için kullanılabilir.

We-Connect

We-Connect

we-connect.io

We-Connect, potansiyel müşteri yönetimi, akıllı sıralar oluşturma ve kampanya analizi yapma imkanı sunan bulut tabanlı bir araçtır. 14 gün ücretsiz deneme mevcut.

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