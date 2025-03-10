Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Şirketler, son derece rekabetçi pazarlarda yeni satış fırsatlarını ortaya çıkarmak için potansiyel müşteri yakalama yazılımlarından yararlanıyor. Yoğun rekabet karşısında işletmelerin proaktif olarak yeni iş yollarını rakiplerinden önce belirlemesi hayati önem taşıyor. Satış profesyonelleri, potansiyel müşterileri belirlemek için doğrudan potansiyel müşteriler, satış temsilcileri, pazarlama uzmanları ve müşteri destek temsilcileri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilerden yararlanarak müşteri adayı yakalama yazılımını kullanır. Ancak yeni iş fırsatlarını yakalamak, satış yolculuğunun yalnızca başlangıç aşamasını temsil eder. Şirketler, müşteri adayı yakalama yazılımını kullanmanın ötesinde, müşteri adayı madenciliği, müşteri adayı puanlama ve müşteri adayı istihbaratı gibi ek müşteri adayı yaratma çözümlerini entegre etmelidir. Ayrıca, fırsatları başarılı bir şekilde somut satışlara dönüştürmek için satış performansı yönetimi ve satış zekası gibi araçların kullanılması zorunlu hale geliyor.
Yeni Uygulama Gönder
Beacon
beacon.by
Beacon, potansiyel müşteri çekmek için profesyonel tasarımlar oluşturmanıza olanak tanıyan bir uygulamadır.
CallPage
callpage.io
CallPage, web sitenizdeki ziyaretçinizin 28 saniye içinde ücretsiz arama yoluyla sizinle bağlantı kurmasına yardımcı olan bir widget'tır. CallPage widget'ı, web sitenizin ziyaretçilerini aramanıza olanak tanır ve %30-125 oranında daha fazla potansiyel müşteri kazanmanıza yardımcı olur. CallPage ile şunları kolayca yapabilirsiniz: - Kaliteli potansiyel müşteri sayısını artırın - Müşteri edinme maliyetini düşürün - Dönüşüm oranını artırın - Müşteri deneyimini iyileştirin
Upflowy
upflowy.com
Upflowy, web deneyimleri oluşturmak ve optimize etmek için sürükle ve bırak kod gerektirmeyen bir araçtır. Kolayca A/B testi kayıt akışları, satış fırsatı hunileri, müşteri katılımı ve daha fazlası. Upflowy, yalnızca birkaç tıklamayla ilgi çekmeye değer bir hikaye oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz.io, kullanıcıların ilgi çekici anketler ve testler oluşturup paylaşmalarını sağlayan bir çevrimiçi platformdur. Kolay kullanım ve analiz imkanı sunar.
Youengage
youengage.me
Youengage, kod yazmadan interaktif deneyimler oluşturmanızı sağlar; mobil uyumlu anketler, quizler, formlar ve sanal etkinlikler düzenlemenize olanak tanır.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow, gönderenin itibarını ve gelen kutusu yerleşimini optimize eder. Allegrow'un pazarlama otomasyonu/satış etkileşim sisteminizle birlikte çalışmasını sağlayarak, gönderdiğiniz e-postaların spam klasörüne veya odaklanmamış klasörlere değil, öncelikli gelen kutusuna ulaşma yüzdesini artırabilirsiniz.
Skylead
skylead.io
Potansiyel müşterilerinizle temas noktalarını en üst düzeye çıkarmak için çok kanallı destek, if/else eylemlerini kullanın ve sınırsız e-posta hesapları bağlayın. Skylead, akıllı LinkedIn otomasyon aracınız ve soğuk e-posta yazılımınızdır.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft, satış süreçlerini otomatikleştirir, potansiyel müşterilerle iletişim kurar ve etkileşimleri yönetir. Aynı zamanda bir CRM aracı da sunar.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
La Growth Machine, LinkedIn, e-posta ve Twitter üzerinden potansiyel müşterilerle etkileşim sağlayan bir çok kanallı müşteri bulma platformudur.
Lusha
lusha.com
Lusha, satış, pazarlama ve işe alım ekipleri için tasarlanmış bir B2B veri zenginleştirme platformudur. Kullanıcılara güncel iletişim bilgileri ve gelişmiş arama filtreleri sunar.
bant.io
bant.io
Bant.io, müşteri kazanımını otomatikleştirerek iş süreçlerini geliştiren bir platformdur. Verimliliği artırmak için otomasyon ve entegrasyon sağlar.
ContactOut
contactout.com
ContactOut, B2B potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerini bulma ve doğrulama için kullanılan bir platformdur. LinkedIn ile entegre çalışır ve geniş bir veritabanına sahiptir.
NetLine
netline.com
NetLine, B2B pazarlamacılara alıcı niyet verileri ve lider oluşturma yetenekleri sunan, hepsi bir arada bir platformdur.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata, %95 doğruluk garantisiyle 100 milyondan fazla doğrudan B2B bağlantısıyla dünyanın ilk kullandıkça öde B2B potansiyel müşteri bulma platformudur ve 2015'ten bu yana 20.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Yenilikçi ve sağlam platformumuz iş bağlantılarına hizmet vermektedir 200'den fazla ülkeden müşterilerine 50'den fazla arama kriteri, web teknolojileri, ABM ve iş bağlantılarının yanı sıra uzmanlıklar ve emlakçılar tarafından sağlık profesyonellerine yönelik iki özel kategori daha listeliyor.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk, meşgul pazarlamacılar için oluşturulmuş bir dönüşüm optimizasyon araç setidir. Satışlarınızı üç şekilde artırmanıza yardımcı olabilecek hızlı, kullanımı kolay çözümler sunar: 1. Akıllı E-Ticaret Açılır Pencereleri, listelerinizi daha hızlı oluşturmanıza, sepet terklerini azaltmanıza ve e-ticaret satışlarınızı daha önce hiç olmadığı kadar artırmanıza yardımcı olur. 2. Web Sitesi Kişiselleştirme özellikleri, daha alakalı ve anlamlı deneyimler için web sitenizi ve kampanya açılış sayfası mesajlarınızı müşteri segmentlerine göre kolayca uyarlamanıza olanak tanır. 3. Kullanımı kolay A/B testi, açılır pencere ve kişiselleştirilmiş açılış sayfası performansını hızla ayarlamanıza, test etmenize ve karşılaştırmanıza olanak tanır. Ek olarak, sonuç üzerindeki etkiyi ölçmek için müşteri yolculuklarının tamamını karşılaştırabilirsiniz.
Personizely
personizely.net
Personizely, her web sitesi ziyaretçisinin iletişim bilgilerini toplayarak, ortalama sipariş değerini artırarak ve hedeflenen açılır pencerelerle satışları artırarak en iyi şekilde yararlanmak için kullanılan bir dönüşüm pazarlama araç setidir. Size tam tasarım özgürlüğü veren, kullanımı kolay oluşturucuyla yüksek dönüşüm sağlayan açılır pencere oluşturmayı kolaylaştırır. Web sitesi kişiselleştirme aracını kullanarak, web sitenizi ziyaretçinin etkinlik geçmişine, yönlendirme kaynağına, coğrafi konuma, cihaza, sepet değerine, sipariş geçmişine ve daha pek çok şeye göre, site içi görsel editörüyle web sitesini varyasyonlara bölerek kolayca düzenleyebilirsiniz.
Retainly
retainly.app
Retainly, işletmelerin müşteri etkileşimlerini geliştirmesine ve müşteri sadakatini artırmasına yardımcı olan bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.
Mailmunch
mailmunch.com
MailMunch, işletmelere potansiyel müşteri oluşturma ve e-posta pazarlaması yapma konusunda yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow, e-ticarete yönelik hepsi bir arada huni oluşturucudur. Açılır pencereleri, formları, testleri, ürün önerilerini, açılış sayfalarını ve daha fazlasını oluşturun, test edin ve kişiselleştirin; kodlamaya veya geliştiriciye gerek yok. CONVERTFLOW'DAN ÖNCE: Dönüşüm huniniz, uygulamalar, eklentiler, komut dosyaları ve zap'lerden oluşan kaotik bir karmaşadır. Kişiselleştirilmiş değil. Raporlama kafa karıştırıcıdır. Değişiklik yapmak geliştiricilerin haftalarca beklemesini gerektirir. Artan gelir, daha fazla trafik için ödeme yapmak anlamına gelir. CONVERTFLOW SONRASI: Mağazanızın tüm dönüşüm kampanyaları tek bir kontrol panelinde düzenlenir. Raporlama açıktır. Huni denemelerini yürütmek kolaydır. Huni oluşturucuyla değişiklik yapmak dakikalar alır. ROAS'ı artırır ve web sitesi ziyaretçisi başına geliri en üst düzeye çıkarırsınız. Liste Büyüme Hunilerini Başlatın: • Kişiselleştirilmiş teklifleri yeni ve geri dönen müşterilere hedefleyerek e-posta ve SMS listenizi daha hızlı büyütün • 100'den fazla liste aboneliği şablonu arasından seçim yapın • Açılır pencereleri, yapışkan çubukları, yerleştirmeleri ve açılış sayfalarını başlatın • Ürün ilgi alanına, alışveriş sepetine göre kişiselleştirin ve daha fazlası • Klaviyo, Attentive, MailChimp vb. ile senkronize olur Ürün Test Hunilerini Başlatın: • Ürün testleri alışveriş yapanların tercihlerini ortaya çıkarır, alışveriş yapanları doğru hedef kitlelere ayırır ve kişiselleştirilmiş ürün önerilerinde bulunur • Çok çeşitli sektörlere yönelik sınav şablonları • Açılır pencereler, sayfalar ve yerleştirilebilir formatlar olarak görüntüleme • Yanıtlar ve puanlar kullanan koşullu ürün önerileri • Yanıtları Klaviyo, Attentive, MailChimp vb. ile senkronize edin Sepette Üst Satış Hunilerini Başlatın: • 1 tıklamayla AOV'yi büyütün üst satışlar ve sepette çapraz satışlar • Sepete yeni eklenen ürüne dayalı tetikleyiciler • Çapraz satışları açılır pencereler olarak, sayfalarda ve birlikte görüntüleyin yerleştirmeler • Alışveriş yapanlar tüm ürünleri tek bir tıklamayla sepete ekleyebilir • Çapraz satışları geri dönen abone segmentlerine hedefleyin Sepeti Terk Etme Hunilerini Başlatın: • Alışverişten çıkanlara teklifler sunarak alışveriş sepetinin terk edilmesini gerçekleşmeden önler • Fare çıkış için hareket ettiğinde masaüstünde tetiklenir veya geri düğmesi tıklandığında mobil cihazda • Alışveriş sepetinden ayrılma e-postası ve SMS dizilerini tetikler Açılış Sayfası Dönüşüm Hunileri Oluşturun: • Reklam kampanyalarınızla eşleşen açılış sayfaları oluşturun ve A/B testi yapın, geliştiricileri beklemeden • Düzinelerce açılış sayfası şablonu arasından seçim yapın • Çok adımlı kişiselleştirilmiş satış hunileri oluşturun • Sayfaları kendi özel alanınızda barındırın, Shopify sayfalarıyla senkronize edin veya istediğiniz yere yerleştirin
Wyng
wyng.com
Wyng, daha alakalı deneyimler sunmak için markaların büyümesine ve hedef kitlelerini anlamasına yardımcı oluyor. Wyng ile pazarlamacılar, müşterilerle doğru anlarda etkileşim kuran, tercihleri ve diğer sıfır taraf verilerini elde eden ve gerçek zamanlı olarak kişiselleştiren etkileşimli dijital deneyimleri kolayca oluşturabilir. Deneyim ister ürün bulma testi, tanıtım veya tercih merkezi olsun; Wyng deneyimleri her zaman doğru zamanlanmıştır, kullanıcı dostudur ve tüketicilere gerçek değer sunar. Wyng, aralarında AAA, Disney, Estée Lauder, Sony ve Unilever'in de bulunduğu 250'den fazla global markaya hizmet veriyor ve bu markalar, katılımları artırmak, satışları artırmak ve tüketici güvenini ve marka bağlılığını güçlendirmek için Wyng'i kullanıyor.
TierPeak
tierpeak.com
Tierpeak, dijital varlıkları optimize etmeye ve yönetmeye yardımcı olan bir satış ve pazarlama platformudur.
Popl
popl.co
Popl, dijital kartvizitleri kolayca oluşturup paylaşmayı sağlayan bir uygulamadır. NFC ve QR kodları ile desteklenir, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.
Surfe
surfe.com
Surfe, LinkedIn ve Sales Navigator görüşmelerini CRM ile senkronize eden, e-posta bulma ve iletişim ekleme işlevi sunan bir Chrome uzantısıdır.
Digioh
digioh.com
Digioh, anketler, quizler ve iletişim formlarıyla sıfır partili veri toplayarak dönüşüm oranlarını artırmayı amaçlayan bir pazarlama platformudur.
Insites
insites.com
Insites, daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, daha fazla iş kazanmak ve vaatlerini yerine getirmek isteyen dijital pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış bir SEO denetim aracıdır. Insites, müşterinizin performansına ilişkin tam bir resmi 60 saniyeden kısa sürede sunan tek SEO platformudur... Daha Fazlasını Göster. Yerel SEO'dan PPC'den Google Temel Web Verileri'ne kadar dijital pazarlamanın tüm yönlerini kapsar; hepsini tek, anlaşılması kolay bir SEO denetiminde topladık. Insites, müşterilerinizle paylaşabileceğiniz güzel markalı SEO raporları oluşturur. Salesforce, Hubspot ve çok daha fazlası gibi mevcut satış araçlarınızla entegre olur. Ama bu sadece başlangıç. Insites, benzersiz bir gelen pazarlama çözümüyle potansiyel müşteriler oluşturmanıza ve mevcut kişi listelerinizi gelişmiş iş zekasıyla genişletmenize yardımcı olabilir. Insites'ı kurumsal düzeyde mimariyle tüketici düzeyinde bir kullanıcı deneyimi sunmak üzere tasarladık. Bu, kullanımı çok kolay bir yazılım olduğu ve bir kılavuza ve raporların herkesin anlayabileceği sade İngilizce olduğu anlamına gelir. Insites hakkında daha fazla bilgi edinmek ve uzmanlarımızla bir demo düzenlemek istiyorsanız bizimle iletişime geçin.
Poltio
poltio.com
Poltio'nun duyarlı ve beyaz etiketli, kod gerektirmeyen gömülebilir çözümleri, markaların/ajansların ürün keşfini insanileştirmesine ve gerçek zamanlı sıfır taraf verilerini yakalamasına/tarafsız içgörüler elde etmesine/segmentler ve kişiler oluştururken OI'yi artırmasına olanak tanır. Sadece akıllı anket, ilgi çekici test veya ürün öneri yarışması / hediye bulucu gibi doğru çözümü seçin. Ürün testleri yalnızca müşterinin alışverişini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda üstün bir deneyim sağlar ve rehberli satışla müşteri yolculuğunu geliştirir.
LeadMine
leadmine.net
LeadMine, dünya çapında 1000'den fazla şirketin güvendiği basit ve güçlü potansiyel müşteri oluşturma platformlarından biridir. LeadMine olarak biz, yüksek nitelikli, doğrulanmış ve en önemlisi doğru profesyonel iş fırsatları sunmaya çalışıyoruz. Araçlarımızla potansiyel müşterilerinizi beş saniyeden kısa sürede bulabilirsiniz.
Qualifio
qualifio.com
Qualifio, markaların dijital kanallarda etkileşimli içerikler oluşturarak müşteri katılımı sağlamasına yardımcı olan bir platformdur.
Thrive Themes
thrivethemes.com
Thrive Themes, WordPress için dönüşüm odaklı temalar ve eklentiler sunar; kullanıcıların etkili çevrimiçi işletmeler kurmasına yardımcı olur.
Kloser
kloser.com
Kloser, satış profesyonellerinin ve işe alım görevlilerinin potansiyel müşteriler, kişiler ve adaylarla doğrudan bağlantı kurmasına yardımcı olur. İnsanlar tarafından doğrulanmış ve yapay zeka ile geliştirilmiş B2B E-posta listelerimiz, talep yaratma kampanyaları oluşturmak için mükemmel çözümdür. Kloser listeleri; sektörler, coğrafyalar, iş unvanları ve çok daha fazlasına göre milyonlarca doğrulanmış profile erişmenize olanak tanır. Kloser Chrome uzantısı potansiyel iş akışlarınız için mükemmel bir yardımcıdır. Kloser, herhangi bir iş potansiyelinin e-postasını saniyeler içinde bulmak için kamuya açık bilgileri, özel B2B veritabanlarını ve son teknoloji ürünü yapay zekayı kullanır!
Sonar
sendsonar.com
Mesajlaşma, satış ve pazarlama ekiplerinin potansiyel müşteriler ve müşterilerle nasıl anlamlı ilişkiler kurabileceği konusunda yeni olanakların kapısını açtı. Potansiyel müşterileri belirlemek, potansiyel müşterileri dönüştürmek ve müşterilerle etkileşime geçmek zor olabilir. İşletmeler için oluşturulmuş akıllı kısa mesaj platformu Marchex Sonar ile tanışın. İlk iletişimi, takipleri, planlamayı, kampanyaları ve daha fazlasını otomatikleştirmek için yapay zekanın gücünden yararlanın. En yüksek puan alan kullanıcı arayüzlerinden ve kullanıcı deneyimlerinden birine sahip olan Sonar, müşterilerin tercih ettiği kanallarda satış ve pazarlama ekiplerine en iyi işlevsellik paketini sunar. Düzinelerce entegrasyon, müşterilerinizle CRM veya teknoloji yığınınız aracılığıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmanıza olanak tanır. Marchex Sonar ile daha fazla müşteri adayını dönüştürün, daha etkili bir şekilde etkileşime geçin ve daha fazla gelir elde edin.
ServiceBell
servicebell.com
ServiceBell, Hubspot'u kullanan gelir ekipleri için önde gelen işlem hattı dönüştürme çözümüdür. ServiceBell, potansiyel müşterilerle gerçek zamanlı olarak gezinirken yüz yüze görüşmeleri teşvik ederek şirketlerin en iyi marka varlıklarını - web sitelerini - 1 numaralı üretim hattı oluşturucularına dönüştürmelerine olanak tanır. ServiceBell, web sitesini hubspot'a bağlar ve ardından form gönderimlerini beklemek yerine potansiyel müşteriler siteye ulaştıkça tam döngülü hesap tabanlı satışların ilerlemesine olanak tanır. Daha fazla bilgi edinmek için ServiceBell.com adresindeki zili çalın.
We-Connect
we-connect.io
We-Connect, potansiyel müşteri yönetimi, akıllı sıralar oluşturma ve kampanya analizi yapma imkanı sunan bulut tabanlı bir araçtır. 14 gün ücretsiz deneme mevcut.
Expandi
expandi.io
Expandi, LinkedIn ve e-posta üzerinden otomatik iletişim kurmayı sağlayan bir otomasyon aracıdır. Çok kanallı kampanyalar oluşturur ve kişiselleştirilmiş iletişim imkanı sunar.
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality, CRM'niz için veri kalitesini yükselticidir: Akıllı çözüm, potansiyel müşterileri, ilgili kişileri ve hesapları doğrudan Salesforce, Microsoft Dynamics ve SAP Sales Cloud arayüzlerinde oluşturmanıza ve güncellemenize yardımcı olur. İletişim verilerini girerken, ticari sosyal ağlardan, şirket web sitelerinden veya e-posta imzalarından elde edilen bilgiler için otomatik olarak öneriler alırsınız. Entegre e-posta doğrulayıcı, en uyumlu e-posta adresini arar. Bu, manuel çalışmayı azaltır ve CRM veri kalitesinin en üst düzeyde olmasını sağlar! snapADDY DataQuality, diğer CRM sistemleri için tarayıcı uzantısı olarak da mevcuttur. Ücretsiz bir kartvizit tarayıcı dahildir. Birçok akıllı işlev: • Akıllı Otomatik Tamamlama ve Güncelleyici ile müşteri adayları, kişiler ve hesaplar oluşturun ve güncelleyin • Eksik değerleri tamamlamak için kişi verilerini panonuzdan yapıştırın • Yapay zeka kullanarak kişi yakalama • Müşteri adaylarının, kişilerin ve hesapların otomatik olarak yinelenen kontrolü • Envanter verileri e-posta imzalarına dayalı güncelleme • Şirket verileri ve iletişim bilgilerinin nitelikli araştırması • Eksik iletişim verilerinin kolayca eklenmesi • Yazmadan CRM'ye veri aktarımı • Akıllı telefonunuz için ücretsiz kartvizit tarayıcı Neden snapADDY DataQuality? • Salesforce, SAP ve Microsoft Dynamics CRM ile sorunsuz entegrasyon • Garantili artan veri kalitesi • CRM'niz için daha yüksek kullanıcı kabulü • Pazarlama ve satışta daha fazla verimlilik • İş akışlarının basitleştirilmesi • Çalışma zamanından tasarruf • Merkezi veri yönetimi
Socital
socital.com
Socital, pazarlamacıların olası satışları yakalamasına, anonim ve terk eden ziyaretçileri müşterilere dönüştürmesine ve satışları artırmasına yardımcı olan bir e-ticaret pazarlama platformudur. Socital, veri toplama, e-posta veritabanı segmentasyonu, dönüşüm optimizasyonu, hedefleme ve kişiselleştirme için benzersiz bir araç seti sağlar.
Roistat
roistat.com
Roistat, tüm reklam kampanyalarınızı kâra kadar analiz eden, yapay zeka tarafından desteklenen bir pazarlama analitiği sistemidir. Roistat, müşterilerin CRM sisteminden, reklam kanallarından ve sitelerinden veri toplar. Roistat, saniyeler içinde, her anahtar kelimeden nihai satışa kadar pazarlama analitiği sağlayan 40'tan fazla iş ölçümüne göre raporlar oluşturur. Roistat, bir şirketin ücretli reklam kampanyalarından para kazanıp kazanmadığını belirler ve bu da Roistat kullanan şirketlerin reklam bütçelerini daha verimli bir şekilde tahsis etmesine ve gelirlerini artırmasına yardımcı olur. Roistat şunları belirlemenize olanak tanır: - müşterilerinizin hangi reklam kanallarından geldiğini; - anahtar kelimeye kadar reklam kanalı istatistiklerini tamamlayın; - bütçenizi etkili bir şekilde nasıl tahsis edeceğiniz; - daha fazla satış alırken reklamlardan nasıl tasarruf edilir; - satış hunisinin tüm aşamaları.
ResponseiQ
responseiq.com
Web sitesi ziyaretçilerinin gerçek satış odaklı sorulara dönüşüm oranını %60 artırıyoruz. Kurulumu kolay geri arama widget'ımız, sitenizde bulunan ve satın almaya hazır potansiyel müşterilere ücretsiz ve anında geri arama olanağı sunar. Teknolojimiz aramaları mevcut temsilcilerinize gönderir ve ikisini 27 saniyeden kısa bir sürede bağlar. Dünya çapındaki tüm iletişim engellerinin kaldırılması ve dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerin sizinle ücretsiz konuşmasına olanak sağlanması, bekleme sürelerini ve psikolojik çekinceleri ortadan kaldırır. Eğer müsait değilseniz, kullanıcı sadece uygun bir tarih ve saat ayarlar ve biz de çağrıyı size ve onlara göndeririz, böylece ilgilerini asla kaybetmezsiniz.
refive
refive.io
Refive, perakendecilere mağaza içi müşteri verilerini kolayca toplama, etkileşimi artırma ve akıllı dijital makbuzlarla müşteri tutma oranını artırma gücü veriyor. Perakende Operasyonları, Pazarlama ve E-ticaret ekipleri, müşteri verilerini yakalamak, gerçek zamanlı geri bildirim toplamak, kişiselleştirilmiş teklifler sunmak, bir sadakat programı yürütmek ve çevrimdışı satın alma verilerini müşteri profillerine bağlamak için bir platform olarak refive'ı kullanıyor. Refive, yerel ve uluslararası düzenlemelere yasal olarak uygun, sürdürülebilir dijital faturalar düzenlemek için mevcut POS sistemleriyle entegre olur. Makbuzlarını almak için müşterilerin yalnızca bir akıllı telefona ihtiyacı var; e-posta adresi yok, ek donanım yok, uygulama indirmeye gerek yok.
LeadPost
leadpost.com
Web Sitenizi Tam Olarak Kimin Ziyaret Ettiğini Öğrenin. Bir form doldurmasalar bile web sitenizi kimlerin ziyaret ettiğini görün! LeadPost yalnızca tek bir kod satırıyla size isimleri, iletişim bilgilerini ve daha fazlasını verebilir.
Callspree
callspree.com
Callspree, web sitenizin ziyaretçilerinin dikkatini çekmek için web sitenize kolayca yerleştirilebilen, tamamen özelleştirilebilir web sitesi öncü widget'ları sunar. Callspree'nin iki ürünü vardır; Bir Geri Arama widget'ları ve bir Müşteri Adayı Çağrı formu widget'ı. Callspree geri arama widget'ı, web sitenizin ziyaretçilerinin telefon görüşmeleri yoluyla satış ve müşteri destek ekiplerinizle anında bağlantı kurmasını sağlar. Geri arama widget'ı sayesinde, web sitenizin ziyaretçileri anında geri aramalar ayarlayabilir veya iletişim kurulacak belirli bir zamanı seçebilir, böylece satış ekibinizin mümkün olduğunu düşündüğünüzden daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olabilirsiniz. Callspree potansiyel müşteri formu, web sitenize yerleştirildiğinde, formdan otomatik geri aramalar yoluyla potansiyel müşterilerinizle kolay etkileşimi kolaylaştırırken, bekleme süresini ve müşteri adayı yanıt süresini azaltmanıza yardımcı olabilir.
Callback24
callback24.io
Callback24 – harekete geçirici mesaj (CTA) düğmeleri sayesinde yeni müşteriler kazanmaya yardımcı olan potansiyel müşteri yaratma aracı. Callback24, müşterinizin sizinle iletişim kurmasını kolaylaştırır. Yalnızca 15 saniye içinde danışmanınız bir müşterinin aramasıyla ilgili bildirim alır. Harekete geçirici mesaj (CTA) düğmeleri sayesinde %30'a kadar daha fazla telefon çağrısını yanıtlayın: widget, açılır pencere ve açılır pencereden çıkış. Müşterilerinizin sizinle iletişime geçme nedenlerini öğrenin ve müşteri hizmetlerinin kalitesini artırın. Callback24 şunları sunar: - Geri arama - Harekete geçirici mesaj düğmeleri (CTA) - Potansiyel müşteri veritabanı - Dönüşüm oranı optimizasyonu - Çağrı kaydı, planlama - İstatistikler ve raporlar - Çağrı izleme - Şunlarla entegrasyon: Facebook Messenger, Facebook Potansiyel Müşteri Reklamları, Google Analytics, popüler CRM'ler ve daha fazlası
Banatic
banatic.com
Banatic, güzel açılır pencereler tasarlamayı ve e-posta listelerinizi daha hızlı büyütmeyi kolaylaştıran bir açılır pencere oluşturucudur. kendi açılır pencerelerinizi oluşturmanız ve e-postayı favori e-posta sağlayıcınızla senkronize etmeniz için yazılım hizmeti sağlıyoruz. Özetlemek gerekirse, kaydınızı gelire dönüştürebilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz.
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks, şirketinizi büyütmek, potansiyel müşteriler bulmak, e-posta göndermek, bir sohbet robotu oluşturmak, ziyaretçilerin yorum yazmasını sağlamak, sitenizi sahte e-postalardan korumak, sitenizde sosyal bildirim görüntülemek için pazarlamanız için kullanabileceğiniz bir ürün paketi sunar. ve çok daha fazlası. Bir pazarlama ve potansiyel müşteri yaratma ürünleri paketi: Paket, şirketinizi büyütmek için kullanabileceğiniz birden fazla potansiyel müşteri yaratma aracı içerir. Daha fazla potansiyel müşteri ve müşteri edinin: Tüm araçlar, şirketinize büyümek için yeni potansiyel müşteriler ve müşteriler kazandırmaya yöneliktir. Tüm ürünlere sınırsız erişim: Tüm yazılımlara sınırsız erişim sunun, artık müşteri başına ödeme yapmayın. Neler dahil? Yeni potansiyel müşterilerin e-postalarını bulmak için zenginleştirilmiş veri yazılımı: Şirket listesinden potansiyel müşterileri bulun. Bir şirket veya etki alanı listesinden potansiyel müşteri elde edebileceksiniz. Yazılım B2B şirketleri, Satış ve Büyüme Hackerları için mükemmeldir. Potansiyel müşterileri bulmak için en iyi zenginleştirme yazılımı. Soğuk e-posta yoluyla müşteri adayları oluşturmak için idealdir. İş e-postalarını ve potansiyel müşteri bilgilerini bulun. Potansiyel müşterileri iş verileriyle birlikte doğrudan Excel'e aktarın. Web siteleri listesinden e-posta, telefon ve sosyal medya çıkarıcı: Bir etki alanı listesi yükleyebilir ve e-postaları, sosyal medya URL'lerini ve Facebook, LinkedIn, Twitter vb. kullanıcı adlarını ve her web sitesinin tüm sayfalarındaki telefon numaralarını çıkarabilirsiniz. Tüm e-postalar çıkarıldıktan sonra Excel olarak indirilebilecek bir rapor mevcuttur.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms, kullanıcıların özel formlar ve anketler oluşturmasına imkan tanıyan çevrimiçi bir form oluşturucusudur. Esnek bir arayüze ve çeşitli özelleştirme seçeneklerine sahiptir.
KlickLead
klicklead.de
Potansiyel müşterilerinizi nitelendirmek amacıyla bireysel dönüşüm hunileri oluşturmak için KlickLead'i kullanın. KlickLead hunileri, web sitelerindeki normal formlara göre gözle görülür derecede daha iyi dönüşüm sağlar ve işletmeniz için yüksek kaliteli sorgular oluşturur. Bunu sunucumuzda barındırılan basit bir huni olarak kullanabilir veya web sitenize bir komut dosyası kopyalayabilirsiniz, böylece ziyaretçilerin sayfanızdan ayrılmasına gerek kalmaz.
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar, girişimcilerin gelirlerini, e-posta kayıtlarını ve çevrimiçi satışları artırmalarına yardımcı olur. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürmenize yardımcı olacak çok çeşitli web sitesi optimizasyon widget'larına ve açılır pencerelerine erişebileceksiniz.
eMaximation
emax-crm.com
eMaximation'ın potansiyel müşteri yönetimi ve pazarlama otomasyon yazılımı, şirketlerin daha fazla potansiyel müşteriyi kolayca yakalayarak, iletişim kurarak, nitelendirerek ve satışa dönüştürerek işlerini büyütmelerine olanak tanır.
Adoric
adoric.com
Çekici ve dönüştürücü pop-up'lar oluşturmak kolay bir iş değil, ancak Adoric'te öyle. Hedef kitlenizin davranışlarını kolayca tespit edebilir ve daha fazla dönüşüm elde edebilirsiniz. - Doğru mesajı doğru zamanda gösterin Adoric algoritması, kullanıcılarınızın davranışlarına göre belirli mesajları göstermenize olanak tanır. - Mesajları hedef kitlenize göre kişiselleştirin Adoric'in algoritması, kullanıcınızın kişiliğine göre belirli mesajları göstermenize olanak tanır. Teknolojimiz, mesajlarınızı ziyaretçilerinize kişiselleştirmek için tonlarca seçenek sunar. - Tasarım hiç bu kadar kolay olmamıştı! Uygulamamız sizi şaşırtacak. Adoric'in düzenleyicisi, güzel mesajlar oluşturmak için görüntüleri sürükleyip bırakmanıza, öğeler eklemenize ve düzenlemenize olanak tanır. - Bir tıklamayla e-posta sağlayıcınıza bağlanın! Kutunun dışına çıkın ve posta listenize girin. Yeni potansiyel müşterilerinizi e-posta sağlayıcınızla entegre etmenin basitliğini yaşayın. - Gerçekten önemli olan önemli istatistikleri alın. Adoric'in gelişmiş teknolojisi, kampanya hedeflerinizi takip etmek için optimize edilmiş raporlar, gerçek zamanlı analizler ve araçlar sağlar. Bugün ücretsiz kaydolun | Freemuiem planımızla başlayın!
Wingmate
wingmateapp.com
Toronto'da bulunan Wingmate, son iki yılda 2 müşteriden 50'ye kadar büyüyen yeni ve hızla büyüyen bir teknoloji şirketidir. B2B CRM alanında, Wingmate, cephe hattındaki insanlara satış ve daha iyi müşteri hizmetlerini gerçek zamanlı olarak bir ses verir. Wingmate ürünümüz üç benzersiz özellik içerir; 1. Wingmate uygulamasının olası satışları yakaladığı, mevcut saha içi çalışanlardan (sürücüler, teknisyenler, bakım, rota temsilcileri vb.) Önceden Intel Programı, aksi takdirde gözden kaçan ve alandaki fırsatları izlemek ve bildirmek için kullanır. 2. Basit bir uygulama olan CRM'yi teşvik etmek (hem Web Gösterge Tablosu hem de Mobil Uygulama içerir), ilgili tüm tarafların potansiyel müşterileri etkili bir şekilde yakalamasını, izlemesini ve yönetmesini, satışları derhal iletmesini sağlar. 3. Boru Hattı Yönetimi, dış satış liderlerine cephe hattı tarafından sağlanan potansiyel müşterileri takip etmelerini ve potansiyel müşterileri satış hunisi aracılığıyla itmelerini sağlayan satış içi yardım. Çoğu hizmet şirketinde, genellikle operasyonlar ve satışlar arasında büyük bir kopukluk vardır ve bu şirketlerin tam potansiyellerini fark etmelerini engeller. Wingmate, hayati departmanlar aracılığıyla iletişim hatları sağlayarak, organizasyonel şeffaflık yaratarak ve mevcut varlıkları kullanarak bu sorunu çözer.
InsideUp
insideup.com
InsideUp, kolayca müşteri kazanmanız için size karmaşıklık olmadan en iyi pazarlama teknolojilerini sunar.
Ampry
ampry.com
Mevcut trafikten daha fazla potansiyel müşteri, satış ve gelir elde edin. Kodlamaya gerek kalmadan tek bir platformda kullanıcı dostu pop-up'lar, kalıcı üst ve alt çubuklar, ince bildirimler ve yerel reklam birimleriyle web sitenizin ziyaretçilerinin ilgisini çekin. Ampry, doğru ziyaretçiyle (gelişmiş kullanıcı hedefleme), doğru zamanda (sayfayı terk etme, sayfayı kaydırma ve sitede geçirilen süre dahil olmak üzere birden fazla tetikleme seçeneği) ve doğru mesajla (çeşitli yerleştirme seçenekleri ve bölünmüş test işlevselliği) etkileşime geçmek için tasarlanmıştır.
Leadfox
leadfox.co
Leadfox, e-posta, reklam, açılış sayfaları ve A/B testleri gibi tüm pazarlama taktiklerini otomatikleştiren bir yazılımdır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için kullanılabilir.
LeadsBridge
leadsbridge.com
LeadsBridge, pazarlama uygulamaları arasında veri senkronizasyonu sağlayan bir otomasyon aracıdır. Farklı platformlarla entegrasyon sunar.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai, işletmelere güncel iletişim verileri sağlayarak karar vericilere etkili bir şekilde ulaşmalarını ve bağlantı kurmalarını kolaylaştırır.
Leadferno
leadferno.com
LeadferNo, küçük işletmelerin dönüşüm, mesajlaşma ve daha iyi müşteri deneyimi için inşa edilmiş bir iş mesajlaşma platformudur. Özelleştirilebilir bir web-metin widget'ı aracılığıyla müşterilerle birlikte web sitenizden metin. Güçlü bir mesajlaşma gelen kutusu kullanarak tüketicilerle etkileşime geçin - böylece ekibiniz dönüşümleri artırabilir, daha hızlı açabilir ve müşterilerinizi memnun edebilir. LeadferNo'nun Leadbox, piyasadaki mesajlaşmaya güç veren en özelleştirilebilir web-metin widget'ı ve randevu rezervasyonu, tıklama, kurşun formları, yol tarifleri ve daha fazlası gibi diğer dönüşümlerinizdir. Hem bir tarayıcı uygulaması hem de mobil uygulamalar, ekibinizin otomatik repies, kaydedilmiş yanıtlar, planlanmış mesajlar, hatırlatıcılar ve daha fazlası gibi güçlü iş özellikleri kullanan müşterilerle etkileşime geçmesine yardımcı olur. Facebook Messenger, Google'ın iş mesajları, Google Analytics ile entegre edin ve Zapier veya API üzerinden CRM'niz gibi diğer uygulamalara bağlanın.
LinkedFusion
linkedfusion.io
LinekdFusion, kuruluşların, ajansların ve satış ekiplerinin LinkedIn'deki kullanıcıları dönüştürmesine yardımcı olan bulut tabanlı bir LinkedIn sosyal yardım platformudur. LinkedIn'den yeni satış hatları oluşturmaya başlayın ve LinkedIn'i tek tıklamayla HubSpot, Zoho, Pipedrive veya Salesforce'unuzla entegre ederek bunları doğrudan favori CRM aracınızla senkronize edin. LinkedFusion'ın yardımıyla müşteri adaylarınızı, mesajlarınızı, takiplerinizi, içeriklerinizi ve LinkedIn desteğinizi otomatikleştirin. LinekdFusion ile özel IP, akıllı mesajlaşma filtreleri, ekip özellikleri ve ayrıntılı analizler gibi özelliklerin keyfini çıkarın.
Brave
getbrave.io
Brave, WordPress siteleri için 200'den fazla dönüşüm widget'ı sunan bir uygulamadır. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürmek için çeşitli araçlar sağlar.
LeadDoubler
leaddoubler.com
Etkileşimli potansiyel müşteri yaratma hesaplayıcılarını saniyeler içinde oluşturun ve başlatın, ziyaretçilerin ilgisini çekmek ve potansiyel müşterileri doğrudan yerleşik CRM sistemine yakalamak için web sitenize yerleştirin veya HubSpot, Salesforce, Active Campaign, MailChimp veya mevcut satış ve pazarlama yığınınıza aktarın. Zapier. LeadDoubler ile mevcut Excel dosyalarını birkaç tıklamayla çevrimiçi hesap makinelerine dönüştürebilirsiniz. Kodlamaya gerek yok; geliştirici gecikmesi yok. Hesap makinelerinizi kes ve yapıştır yerleştirme koduyla web sitenizde potansiyel müşteri oluşturma widget'ları olarak başlatın veya Excel dosyanız tarafından desteklenen tam otomatik akıllı fiyatlandırma yapılandırıcılarıyla satış ekibinizi desteklemek ve satış ekibinizin anında daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olmak için kullanın. LeadDoubler ile etkileşimli formunuz, hesaplanan sonuçları anında çevrimiçi olarak oluşturabilir ve görüntüleyebilir veya otomatik olarak oluşturulan sözleşmeler ve teklifler gibi pdf dosyaları oluşturup gönderebilir. LeadDoubler, potansiyel müşteriler üreten emlakçılar, potansiyel müşteriler elde eden ve anında fiyat teklifleri üreten ısı pompası kurulumcuları gibi 52'den fazla dikey sektördeki şirketler tarafından ve bankalar ve sigorta şirketleri tarafından potansiyel müşterileri meşgul etmek ve teşvik etmek için kullanılır.
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