Potansiyel Müşteri Yakalama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Türkmenistan

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Şirketler, son derece rekabetçi pazarlarda yeni satış fırsatlarını ortaya çıkarmak için potansiyel müşteri yakalama yazılımlarından yararlanıyor. Yoğun rekabet karşısında işletmelerin proaktif olarak yeni iş yollarını rakiplerinden önce belirlemesi hayati önem taşıyor. Satış profesyonelleri, potansiyel müşterileri belirlemek için doğrudan potansiyel müşteriler, satış temsilcileri, pazarlama uzmanları ve müşteri destek temsilcileri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilerden yararlanarak müşteri adayı yakalama yazılımını kullanır. Ancak yeni iş fırsatlarını yakalamak, satış yolculuğunun yalnızca başlangıç aşamasını temsil eder. Şirketler, müşteri adayı yakalama yazılımını kullanmanın ötesinde, müşteri adayı madenciliği, müşteri adayı puanlama ve müşteri adayı istihbaratı gibi ek müşteri adayı yaratma çözümlerini entegre etmelidir. Ayrıca, fırsatları başarılı bir şekilde somut satışlara dönüştürmek için satış performansı yönetimi ve satış zekası gibi araçların kullanılması zorunlu hale geliyor.
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Beacon
beacon.by
Beacon, kurşun mıknatıslar için dakikalar içinde benzersiz, profesyonel bir tasarım oluşturmaya yardımcı olur.
CallPage
callpage.io
CallPage, web sitenizdeki ziyaretçinizin 28 saniye içinde ücretsiz arama yoluyla sizinle bağlantı kurmasına yardımcı olan bir widget'tır. CallPage widget'ı, web sitenizin ziyaretçilerini aramanıza olanak tanır ve %30-125 oranında daha fazla potansiyel müşteri kazanmanıza yardımcı olur. CallPage ile şunları kolayca yapabilirsiniz: - Kaliteli potansiyel müşteri sayısını artırın - Müşteri edinme maliyetini düşürün - Dönüşüm oranını artırın - Müşteri deneyimini iyileştirin
Upflowy
upflowy.com
Upflowy, web deneyimleri oluşturmak ve optimize etmek için sürükle ve bırak kod gerektirmeyen bir araçtır. Kolayca A/B testi kayıt akışları, satış fırsatı hunileri, müşteri katılımı ve daha fazlası. Upflowy, yalnızca birkaç tıklamayla ilgi çekmeye değer bir hikaye oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz, her büyüklükteki işletmenin ilgi çekici pazarlama testleri ve anketleri oluşturmasına, geri bildirim toplamasına ve satışları artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış çevrimiçi bir platformdur. Marquiz, kullanıcı dostu, sürükle ve bırak özellikli bir sınav oluşturucu, çok çeşitli benzersiz sınav şablonları ve her sınav için ücretsiz istatistikler sağlar. Bu özellikler, özelleştirilmiş testlerinizi oluşturmanızı, düzenlemenizi ve analiz etmenizi kolaylaştırır. Marquiz, fiyatlandırma planlarını oluşturulan aylık potansiyel müşteri sayısına göre belirler; bu, ister küçük bir ekip ister büyük bir kuruluş yönetiyor olun, benzersiz iş ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde uyarlandığı anlamına gelir.
Youengage
youengage.me
Dönüştüren etkileşimli deneyimler yaratın. Kod yok. Mobil uyumlu testler, anketler, akıllı formlar, hesap makineleri, canlı Soru-Cevap, etkileşimli sanal etkinlikler ve çok daha fazlasını oluşturun. Geri bildirim ve kullanıcı katılımı toplamaya yönelik eşzamanlı ve eşzamansız yöntemleri birleştirin.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow, gönderenin itibarını ve gelen kutusu yerleşimini optimize eder. Allegrow'un pazarlama otomasyonu/satış etkileşim sisteminizle birlikte çalışmasını sağlayarak, gönderdiğiniz e-postaların spam klasörüne veya odaklanmamış klasörlere değil, öncelikli gelen kutusuna ulaşma yüzdesini artırabilirsiniz.
Skylead
skylead.io
Potansiyel müşterilerinizle temas noktalarını en üst düzeye çıkarmak için çok kanallı destek, if/else eylemlerini kullanın ve sınırsız e-posta hesapları bağlayın. Skylead, akıllı LinkedIn otomasyon aracınız ve soğuk e-posta yazılımınızdır.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft, ekibinizi ihtiyacınız olan her şeyle donatır. İster CEO'lar, yöneticiler veya yatırımcılar olsun, LeadLoft iletişim bilgilerini ortaya çıkaracak ve anlaşmayı tamamlayabilmeniz için sizinle iletişime geçecektir. Birinin iletişim bilgilerine mi ihtiyacınız var? Seni yakaladık. Onları meşgul etmeniz mi gerekiyor? Sorun değil. Bunları izlemeniz ve dönüştürmeniz mi gerekiyor? Bitti ve bitti.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
LinkedIn, E-posta ve Twitter'da potansiyel müşterilerle sohbet etmenize olanak tanıyan ilk çok kanallı potansiyel müşteri bulma platformu La Growth Machine ile tanışın. La Growth Machine ile şunları yapabilirsiniz: - Potansiyel müşteri bulma çabalarınızı kolayca yönetmek için LinkedIn'den potansiyel müşterileri veya bir CSV dosyasını içe aktarın. - Potansiyel müşterileriniz hakkında değerli bilgiler edinmek için kişinizin profilini profesyonel ve kişisel e-posta adresleri, telefon numaraları, LinkedIn ve Twitter profilleri dahil ayrıntılarıyla zenginleştirin. - Potansiyel müşterilerinizle birden fazla temas noktasında etkili bir şekilde etkileşime geçmek için çok kanallı bir potansiyel müşteri dizisi oluşturun. - Satış ve pazarlama çalışmalarınızı düzenli ve akıcı tutmak için CRM'nizdeki etkileşimleri (HubSpot ve Pipedrive veya Zapier ile yerel entegrasyonlar dahil) otomatik olarak senkronize edin. La Growth Machine'i kullanmak satış, pazarlama ve işe alım ekiplerinize zaman kazandırabilir ve müşteri adayı oluşturma ve yönetim çabalarınızı basitleştirerek üretkenliği artırabilir. Bize inanmıyor musun? LaGrowthMachine'in ücretsiz deneme sürümüne bugün kaydolun ve faydalarını kendiniz görün!
Lusha
lusha.com
Lusha, satış, pazarlama ve işe alım ekipleri için tasarlanmış, pazara yönelik bir istihbarat platformudur. Lusha'nın yeni, dinamik ve yüksek kaliteli verileri ve içgörüleri gürültüyü ortadan kaldırmaya ve doğru kişilere doğru zamanda ulaşmaya yardımcı oluyor. Lusha, uzun katılım süreçleriyle uğraşmadan kolay bir kurulum sunar. Basit Salesforce ve API entegrasyonlarımızla, Lusha kullanıcıları yeni bir veritabanı tutabilir ve CRM'lerinin sürekli, otomatik olarak zenginleştirilmesini sağlayabilir. Lusha, gelişen gizlilik ve güvenlik düzenlemelerinin zirvesindedir ve GDPR ve CCPA ile tamamen uyumludur ve dünyadaki en yüksek uluslararası gizlilik standardı olan ISO 27701 kapsamında akredite edilen tek satış istihbaratı çözümüdür.
bant.io
bant.io
Veriye dayalı deneylerle müşteri kazanımınızı otomatikleştirmenize yardımcı olarak başarısızlığı imkansız hale getiren hepsi bir arada potansiyel müşteri oluşturma ve satış hızlandırma platformu.
ContactOut
contactout.com
Doğru B2B iletişim verileri için fazla ödeme yapmaktan bıktınız mı ve daha uygun maliyetli bir çözüm olmasını mı istiyorsunuz? ContactOut ile tanışın – dünyanın en doğru iletişim veritabanı. 30 milyon şirketin B2B verileri de dahil olmak üzere 300 milyon profesyonelin e-postalarını ve telefon numaralarını bulun. Platformumuza Google, Microsoft ve Netflix gibi Fortune 500 şirketlerinin %76'sından fazlasındaki 1,4 milyon satış, pazarlama ve işe alım uzmanı güvenmektedir. Temel özelliklerimiz kullanıcılar düşünülerek tasarlanmıştır, böylece kolayca şunları yapabilirsiniz: 1) Arama Portalımızla kaliteli potansiyel müşterileri tek bir yerden hızlı bir şekilde bulun 2) LinkedIn potansiyel müşteri adaylarınızı Chrome Uzantımızla güçlendirin 3) E-postamızla giden mesajlarını kişiselleştirin ve otomatikleştirin Kampanya Platformumuz işinizi bir sonraki aşamaya taşımanın mükemmel yoludur. Güçlü araçlarımız ve doğru verilerimiz sayesinde, her zamankinden daha fazla potansiyel müşteriye ulaşabilecek ve gerçek sonuçları görebileceksiniz. ContactOut'un esnek tüketime dayalı modeliyle yalnızca ihtiyacınız kadar ödeme yapın ve kaliteden veya doğruluktan ödün vermeden B2B satış veya işe alım çabalarınızdan büyük tasarruf edin. Verilerimiz GDPR ve ABD gizlilik yasalarına uygundur. Güvenle daha hızlı bir şekilde potansiyel müşteri adayları arayın. Satış, pazarlama ve işe alım ekiplerinizi güncel ve doğrulanmış iletişim verileriyle güçlendirin. www.contactout.com adresinden bugün ücretsiz deneyin
NetLine
netline.com
Başarılı B2B Pazarlamacıları Buradan Başlayın. NetLine, B2B pazarlamacılara, benzersiz alıcı düzeyinde amaç verileri ve potansiyel müşteri yaratma yetenekleri sunan hepsi bir arada alıcı katılımı platformu aracılığıyla geliri ölçeklendirme yetkisi verir. Alıcı seviyesindeki tek niyet platformunu işleten INTENTIVE, gerçek zamanlı bilgiler sunuyor
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata, %95 doğruluk garantisiyle 100 milyondan fazla doğrudan B2B bağlantısıyla dünyanın ilk kullandıkça öde B2B potansiyel müşteri bulma platformudur ve 2015'ten bu yana 20.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Yenilikçi ve sağlam platformumuz iş bağlantılarına hizmet vermektedir 200'den fazla ülkeden müşterilerine 50'den fazla arama kriteri, web teknolojileri, ABM ve iş bağlantılarının yanı sıra uzmanlıklar ve emlakçılar tarafından sağlık profesyonellerine yönelik iki özel kategori daha listeliyor.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk, meşgul pazarlamacılar için oluşturulmuş bir dönüşüm optimizasyon araç setidir. Satışlarınızı üç şekilde artırmanıza yardımcı olabilecek hızlı, kullanımı kolay çözümler sunar: 1. Akıllı E-Ticaret Açılır Pencereleri, listelerinizi daha hızlı oluşturmanıza, sepet terklerini azaltmanıza ve e-ticaret satışlarınızı daha önce hiç olmadığı kadar artırmanıza yardımcı olur. 2. Web Sitesi Kişiselleştirme özellikleri, daha alakalı ve anlamlı deneyimler için web sitenizi ve kampanya açılış sayfası mesajlarınızı müşteri segmentlerine göre kolayca uyarlamanıza olanak tanır. 3. Kullanımı kolay A/B testi, açılır pencere ve kişiselleştirilmiş açılış sayfası performansını hızla ayarlamanıza, test etmenize ve karşılaştırmanıza olanak tanır. Ek olarak, sonuç üzerindeki etkiyi ölçmek için müşteri yolculuklarının tamamını karşılaştırabilirsiniz.
Personizely
personizely.net
Personizely, her web sitesi ziyaretçisinin iletişim bilgilerini toplayarak, ortalama sipariş değerini artırarak ve hedeflenen açılır pencerelerle satışları artırarak en iyi şekilde yararlanmak için kullanılan bir dönüşüm pazarlama araç setidir. Size tam tasarım özgürlüğü veren, kullanımı kolay oluşturucuyla yüksek dönüşüm sağlayan açılır pencere oluşturmayı kolaylaştırır. Web sitesi kişiselleştirme aracını kullanarak, web sitenizi ziyaretçinin etkinlik geçmişine, yönlendirme kaynağına, coğrafi konuma, cihaza, sepet değerine, sipariş geçmişine ve daha pek çok şeye göre, site içi görsel editörüyle web sitesini varyasyonlara bölerek kolayca düzenleyebilirsiniz.
Retainly
retainly.app
Retainly, daha fazla müşterinizin işletmenize defalarca geri gelmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenmesi ve üzerinde çalışması kolaydır, bu da etkili kampanyaları zorluk yaşamadan yürütebileceğiniz anlamına gelir. Retainly ile müşterilerinizin ilgisini canlı tutabilir ve daha güçlü, daha uzun süreli ilişkiler kurabilirsiniz.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch, blogcular, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri oluşturmak ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri geliri artırmak için Mailmunch'a güveniyor. İşte Mailmunch ile yapabileceğiniz her şey: - Her sektör ve kullanım durumu için çok çeşitli katılım formları içeren e-posta listeleri oluşturun - Bu potansiyel müşterileri potansiyel müşteri yetiştirme dizileriyle besleyin - Alışveriş sepetini terk etme oranını azaltın ve oluşturulması kolay ürünlerle tekrar satışlar oluşturun otomatik yanıtlayıcılar - Yüksek teslim edilebilirlik yayınlarıyla yeni kampanyaları tanıtın veya ürün güncellemelerini duyurun - Yüksek çekiş için tasarlanmış göz alıcı açılış sayfalarımızla dönüşümleri artırın Mailmunch'un kurulumu da inanılmaz derecede kolaydır. Yüzlerce ücretsiz şablonun yanı sıra sezgisel sürükle ve bırak oluşturucumuz, ister bir katılım formu, ister bir e-posta kampanyası veya bir açılış sayfası olsun, herhangi bir kampanyayı birkaç dakika içinde başlatabilmenizi sağlar. Mailmunch'un kuruluşunuza uygun olup olmadığını merak ediyorsanız endişelenmeyin. Mailmunch'un her sektör ve sektör için bir seçeneği vardır. Mailmunch katılım formları hakkında daha fazla bilgi: - Altı farklı katılım formu türü - Her kullanım durumu için geniş şablon kütüphanesi - Gelişmiş görüntüleme kuralları ve A/B testi - Kolay özelleştirme için sürükle ve bırak oluşturucu - İyi görünen mobil uyumlu formlar her cihazda Mailmunch açılış sayfaları hakkında daha fazla bilgi: - Her sektör için geniş şablon kitaplığı - Kolay özelleştirme için sürükle ve bırak oluşturucu - Önde gelen e-posta pazarlama hizmetleriyle kullanıma hazır entegrasyonlar - Yüksek dönüşümler için optimize etmek için A/B testi Mailmunch e-posta pazarlaması hakkında daha fazla bilgi : - Her kampanya ve niş için geniş şablon kütüphanesi - Kolay özelleştirme için Sürükle ve bırak oluşturucu - Otomatik yanıtlayıcı dizileri - Tasarımı kolay ve yayınları planlamak Tüm e-posta pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılayacak güçlü araç paketimizde çok daha fazlası var. Tüm ücretli planlarımız, bulabileceğiniz en kolay potansiyel müşteri geliştirme ve e-posta pazarlama aracını deneme konusunda size güven vermek için 60 günlük para iade garantisiyle birlikte gelir.
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow, e-ticarete yönelik hepsi bir arada huni oluşturucudur. Açılır pencereleri, formları, testleri, ürün önerilerini, açılış sayfalarını ve daha fazlasını oluşturun, test edin ve kişiselleştirin; kodlamaya veya geliştiriciye gerek yok. CONVERTFLOW'DAN ÖNCE: Dönüşüm huniniz, uygulamalar, eklentiler, komut dosyaları ve zap'lerden oluşan kaotik bir karmaşadır. Kişiselleştirilmiş değil. Raporlama kafa karıştırıcıdır. Değişiklik yapmak geliştiricilerin haftalarca beklemesini gerektirir. Artan gelir, daha fazla trafik için ödeme yapmak anlamına gelir. CONVERTFLOW SONRASI: Mağazanızın tüm dönüşüm kampanyaları tek bir kontrol panelinde düzenlenir. Raporlama açıktır. Huni denemelerini yürütmek kolaydır. Huni oluşturucuyla değişiklik yapmak dakikalar alır. ROAS'ı artırır ve web sitesi ziyaretçisi başına geliri en üst düzeye çıkarırsınız. Liste Büyüme Hunilerini Başlatın: • Kişiselleştirilmiş teklifleri yeni ve geri dönen müşterilere hedefleyerek e-posta ve SMS listenizi daha hızlı büyütün • 100'den fazla liste aboneliği şablonu arasından seçim yapın • Açılır pencereleri, yapışkan çubukları, yerleştirmeleri ve açılış sayfalarını başlatın • Ürün ilgi alanına, alışveriş sepetine göre kişiselleştirin ve daha fazlası • Klaviyo, Attentive, MailChimp vb. ile senkronize olur Ürün Test Hunilerini Başlatın: • Ürün testleri alışveriş yapanların tercihlerini ortaya çıkarır, alışveriş yapanları doğru hedef kitlelere ayırır ve kişiselleştirilmiş ürün önerilerinde bulunur • Çok çeşitli sektörlere yönelik sınav şablonları • Açılır pencereler, sayfalar ve yerleştirilebilir formatlar olarak görüntüleme • Yanıtlar ve puanlar kullanan koşullu ürün önerileri • Yanıtları Klaviyo, Attentive, MailChimp vb. ile senkronize edin Sepette Üst Satış Hunilerini Başlatın: • 1 tıklamayla AOV'yi büyütün üst satışlar ve sepette çapraz satışlar • Sepete yeni eklenen ürüne dayalı tetikleyiciler • Çapraz satışları açılır pencereler olarak, sayfalarda ve birlikte görüntüleyin yerleştirmeler • Alışveriş yapanlar tüm ürünleri tek bir tıklamayla sepete ekleyebilir • Çapraz satışları geri dönen abone segmentlerine hedefleyin Sepeti Terk Etme Hunilerini Başlatın: • Alışverişten çıkanlara teklifler sunarak alışveriş sepetinin terk edilmesini gerçekleşmeden önler • Fare çıkış için hareket ettiğinde masaüstünde tetiklenir veya geri düğmesi tıklandığında mobil cihazda • Alışveriş sepetinden ayrılma e-postası ve SMS dizilerini tetikler Açılış Sayfası Dönüşüm Hunileri Oluşturun: • Reklam kampanyalarınızla eşleşen açılış sayfaları oluşturun ve A/B testi yapın, geliştiricileri beklemeden • Düzinelerce açılış sayfası şablonu arasından seçim yapın • Çok adımlı kişiselleştirilmiş satış hunileri oluşturun • Sayfaları kendi özel alanınızda barındırın, Shopify sayfalarıyla senkronize edin veya istediğiniz yere yerleştirin
Wyng
wyng.com
Wyng, daha alakalı deneyimler sunmak için markaların büyümesine ve hedef kitlelerini anlamasına yardımcı oluyor. Wyng ile pazarlamacılar, müşterilerle doğru anlarda etkileşim kuran, tercihleri ve diğer sıfır taraf verilerini elde eden ve gerçek zamanlı olarak kişiselleştiren etkileşimli dijital deneyimleri kolayca oluşturabilir. Deneyim ister ürün bulma testi, tanıtım veya tercih merkezi olsun; Wyng deneyimleri her zaman doğru zamanlanmıştır, kullanıcı dostudur ve tüketicilere gerçek değer sunar. Wyng, aralarında AAA, Disney, Estée Lauder, Sony ve Unilever'in de bulunduğu 250'den fazla global markaya hizmet veriyor ve bu markalar, katılımları artırmak, satışları artırmak ve tüketici güvenini ve marka bağlılığını güçlendirmek için Wyng'i kullanıyor.
TierPeak
tierpeak.com
KOBİ'ler için Hepsi Bir Arada Satış ve Pazarlama Platformu. KOBİ'ler için hepsi bir arada pazarlama ve satış platformu.
Popl
popl.co
Popl, dünya çapında milyonlarca şirkete ve profesyonele yenilikçi çözümler sunan, ekiplere yönelik lider dijital kartvizit platformudur. Platformumuz, ekiplerin dijital kartvizitler oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak marka tutarlılığı, kolaylaştırılmış potansiyel müşteri toplama ve geniş ölçekte kurumsal düzeyde veri güvenliği sağlayarak bizi kurumsal düzeydeki müşterilerin tercihi haline getiriyor. Popl, 5.000'den fazla uygulamayla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek yöneticilere iş akışlarını kolaylaştıracak çok çeşitli güçlü araçlar sağlar. Platformumuzla şunları yapabilirsiniz: - Potansiyel müşterileri doğrudan CRM sisteminize aktarın - Ekip üyelerinizi aktif dizin (İK) platformlarından senkronize edin - Hataları ortadan kaldırmak ve zamandan tasarruf etmek için veri girişini otomatikleştirin - Dönüşümleri ve geliri artırmak için pazarlama otomasyonları oluşturun Popl'da, benzersiz müşteri hizmetleri ve desteği sağlamaya kararlıdır. Platformumuzun gücünü çalışırken görmek için, bugün bizimle ücretsiz bir demo planlamak üzere yukarıdaki düğmeye tıklayın.
Surfe
surfe.com
Surfe'nin basit Chrome uzantısı aracılığıyla kişi ekleyin, nitelikli e-postaları bulun ve LinkedIn ve Sales Navigator görüşmelerini CRM ile senkronize edin. Surfe, aşağıdaki amaçlar için RM'nizi LinkedIn ile entegre etmek için 1 numaralı çözümdür: • manuel veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırmak • zenginleştirme yoluyla veri kalitesini artırmak • iletişim, müşteri adayı ve anlaşma durumlarında görünürlük kazanmak • satış üretkenliğini artırmak HubSpot ile uyumlu , Salesforce, Pipedrive, Copper ve Salesloft. Google, Uber, AWS, Bolt tarafından sevilir. B2B potansiyel müşterilerinin %80'inden fazlası LinkedIn'den gelir, ancak satış için optimize edilmemiştir. Verilerin LinkedIn'den CRM'ye manuel olarak girilmesi saatler alır ve satış performansını olumsuz yönde etkileyen veri tutarsızlıklarına yol açabilir. Ayrıca, doğru verilere doğru zamanda erişmek zorlayıcı olabilir ve gelir elde edilmesini engelleyebilir. İdari görevlerde zamandan tasarruf etmek ve CRM verilerinde optimum doğruluğa ulaşmak isteyen satış ve gelir ekipleri için. GDPR uyumlu ve ISO27001 sertifikalı bir araç olan Surfe, ekibinizin altın standarttaki verilerle çalışmasına yardımcı olarak her şeyin yapılandırıldığından, kategorize edildiğinden, güncellendiğinden ve korunduğundan emin olur.
Digioh
digioh.com
Digioh ile dönüşümlerde %3'ten fazla artış elde edin! Kolay iletişim toplamanın, sınavların, anketlerin, açılış sayfalarının ve tercih merkezlerinin keyfini çıkarın; tümü daha fazla sıfır taraf verisini yakalamak, birleştirmek ve dönüştürmek için tasarlandı! E-posta + SMS mesajı pazarlama listenizi büyütün, sıfır taraf verilerini yakalayın ve yüksek dönüşüm sağlayan ürün öneri sınavları, ilgi çekici çok adımlı formlar, yerinde ve e-posta anketleri, açılış sayfaları ve tercih merkezleriyle daha fazla satış yapın. Verilerin gücünden tam anlamıyla yararlanın ve kişiselleştirilmiş yerinde, e-posta, SMS ve yeniden hedefleme deneyimlerinin meyvelerini hızla toplayın. Digioh, pazarlamacıların piyasadaki HERHANGİ BİR platformdan daha fazla tüketici rızalı, sıfır taraf verisi toplamasına ve bu verileri hem mikro hem de makro ölçeklerde TÜM pazarlama kanallarında kullanmasına olanak tanır. Ürün öneri testleri hazırlayarak, müşterileriniz hakkında bilgi edinmek için anketler uygulayarak ve bu bilgilere dayanarak e-posta veya SMS yoluyla görüşmeye devam ederek dönüşümlerinizi artırın; böylece hem yeni bir müşteri kazanma, daha yüksek LTV ve daha düşük vazgeçme oranları olasılığını artırın. . 1.400'den fazla müşteri, 200'den fazla entegrasyon ve her gün toplanan 2 milyar bit sıfır taraf verisiyle, markaların artan gelir artışı sağlamasına, müşteri deneyimi oluşturmasına ve gelecekte sıfır taraf verilerini toplamasına + etkinleştirmesine yardımcı olacak Digioh'dan daha güçlü bir platform yok -düşünme, yenilikçi yollar. Ve - Digioh'un tam hizmet tasarım ve teknik destek ekibiyle - Digioh müşterileri daha hızlı başlar, daha hızlı yatırım getirisi sağlar ve 30 gün içinde artan başarı elde eder!
Insites
insites.com
Insites, daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, daha fazla iş kazanmak ve vaatlerini yerine getirmek isteyen dijital pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış bir SEO denetim aracıdır. Insites, müşterinizin performansına ilişkin tam bir resmi 60 saniyeden kısa sürede sunan tek SEO platformudur... Daha Fazlasını Göster. Yerel SEO'dan PPC'den Google Temel Web Verileri'ne kadar dijital pazarlamanın tüm yönlerini kapsar; hepsini tek, anlaşılması kolay bir SEO denetiminde topladık. Insites, müşterilerinizle paylaşabileceğiniz güzel markalı SEO raporları oluşturur. Salesforce, Hubspot ve çok daha fazlası gibi mevcut satış araçlarınızla entegre olur. Ama bu sadece başlangıç. Insites, benzersiz bir gelen pazarlama çözümüyle potansiyel müşteriler oluşturmanıza ve mevcut kişi listelerinizi gelişmiş iş zekasıyla genişletmenize yardımcı olabilir. Insites'ı kurumsal düzeyde mimariyle tüketici düzeyinde bir kullanıcı deneyimi sunmak üzere tasarladık. Bu, kullanımı çok kolay bir yazılım olduğu ve bir kılavuza ve raporların herkesin anlayabileceği sade İngilizce olduğu anlamına gelir. Insites hakkında daha fazla bilgi edinmek ve uzmanlarımızla bir demo düzenlemek istiyorsanız bizimle iletişime geçin.
Poltio
poltio.com
Poltio'nun duyarlı ve beyaz etiketli, kod gerektirmeyen gömülebilir çözümleri, markaların/ajansların ürün keşfini insanileştirmesine ve gerçek zamanlı sıfır taraf verilerini yakalamasına/tarafsız içgörüler elde etmesine/segmentler ve kişiler oluştururken OI'yi artırmasına olanak tanır. Sadece akıllı anket, ilgi çekici test veya ürün öneri yarışması / hediye bulucu gibi doğru çözümü seçin. Ürün testleri yalnızca müşterinin alışverişini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda üstün bir deneyim sağlar ve rehberli satışla müşteri yolculuğunu geliştirir.
LeadMine
leadmine.net
LeadMine, dünya çapında 1000'den fazla şirketin güvendiği basit ve güçlü potansiyel müşteri oluşturma platformlarından biridir. LeadMine olarak biz, yüksek nitelikli, doğrulanmış ve en önemlisi doğru profesyonel iş fırsatları sunmaya çalışıyoruz. Araçlarımızla potansiyel müşterilerinizi beş saniyeden kısa sürede bulabilirsiniz.
Qualifio
qualifio.com
Qualifio, büyük markaların ve medyanın 50'den fazla şablonlu etkileşimli format (sınavlar, yarışmalar, anketler, testler, animasyonlu oyunlar vb.) aracılığıyla dijital kanallarda hedef kitlelerle etkileşime geçmesini sağlar. Platform, GDPR'ye sıkı sıkıya bağlı kalarak, müşterinin veri zenginleştirmeye yönelik daha geniş teknolojilerine aktarılabilecek zengin birinci taraf verilerinin toplanmasına olanak tanır. Şu anda TF1, Nestl, PepsiCo, PSG, MediaMarkt, LOral, RTL vb. dahil olmak üzere 400'den fazla kuruluş Qualifio'yu kullanıyor.
Thrive Themes
thrivethemes.com
Size daha fazla trafik, daha fazla abone, daha fazla müşteri ve daha fazla müşteri kazandırmak için oluşturulmuş, inanılmaz derecede hızlı WordPress şablonları ve eklentileri. Thrive Themes, kullanıcıların etkili çevrimiçi işletmeler kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, dönüşüm odaklı WordPress eklentileri ve temaları sunan bir platformdur. Web sitesi işlevselliğini geliştiren, kullanıcı katılımını artıran ve dönüşümleri artıran araçlar sağlar.
Kloser
kloser.com
Kloser, satış profesyonellerinin ve işe alım görevlilerinin potansiyel müşteriler, kişiler ve adaylarla doğrudan bağlantı kurmasına yardımcı olur. İnsanlar tarafından doğrulanmış ve yapay zeka ile geliştirilmiş B2B E-posta listelerimiz, talep yaratma kampanyaları oluşturmak için mükemmel çözümdür. Kloser listeleri; sektörler, coğrafyalar, iş unvanları ve çok daha fazlasına göre milyonlarca doğrulanmış profile erişmenize olanak tanır. Kloser Chrome uzantısı potansiyel iş akışlarınız için mükemmel bir yardımcıdır. Kloser, herhangi bir iş potansiyelinin e-postasını saniyeler içinde bulmak için kamuya açık bilgileri, özel B2B veritabanlarını ve son teknoloji ürünü yapay zekayı kullanır!
Sonar
sendsonar.com
Mesajlaşma, satış ve pazarlama ekiplerinin potansiyel müşteriler ve müşterilerle nasıl anlamlı ilişkiler kurabileceği konusunda yeni olanakların kapısını açtı. Potansiyel müşterileri belirlemek, potansiyel müşterileri dönüştürmek ve müşterilerle etkileşime geçmek zor olabilir. İşletmeler için oluşturulmuş akıllı kısa mesaj platformu Marchex Sonar ile tanışın. İlk iletişimi, takipleri, planlamayı, kampanyaları ve daha fazlasını otomatikleştirmek için yapay zekanın gücünden yararlanın. En yüksek puan alan kullanıcı arayüzlerinden ve kullanıcı deneyimlerinden birine sahip olan Sonar, müşterilerin tercih ettiği kanallarda satış ve pazarlama ekiplerine en iyi işlevsellik paketini sunar. Düzinelerce entegrasyon, müşterilerinizle CRM veya teknoloji yığınınız aracılığıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmanıza olanak tanır. Marchex Sonar ile daha fazla müşteri adayını dönüştürün, daha etkili bir şekilde etkileşime geçin ve daha fazla gelir elde edin.
ServiceBell
servicebell.com
ServiceBell, Hubspot'u kullanan gelir ekipleri için önde gelen işlem hattı dönüştürme çözümüdür. ServiceBell, potansiyel müşterilerle gerçek zamanlı olarak gezinirken yüz yüze görüşmeleri teşvik ederek şirketlerin en iyi marka varlıklarını - web sitelerini - 1 numaralı üretim hattı oluşturucularına dönüştürmelerine olanak tanır. ServiceBell, web sitesini hubspot'a bağlar ve ardından form gönderimlerini beklemek yerine potansiyel müşteriler siteye ulaştıkça tam döngülü hesap tabanlı satışların ilerlemesine olanak tanır. Daha fazla bilgi edinmek için ServiceBell.com adresindeki zili çalın.
We-Connect
we-connect.io
We-Connect'te size piyasadaki en güvenli ve en gelişmiş sosyal yardım aracını sunuyoruz. Potansiyel müşterilerinizi kolayca yönetebileceğiniz, akıllı diziler yürütebileceğiniz ve bireysel potansiyel müşteri kampanyalarını analiz edebileceğiniz hepsi bir arada bir kontrol paneli sağlıyoruz. İşletmenizi ve müşterilerinizi korumak için bulut tabanlı yazılım kullanıyoruz; dolayısıyla güvenlik konusunda endişelenmenize gerek yok. Potansiyel müşteri bulmanın daha güvenli bir dünyasına atlamaya hazırsanız 14 günlük ücretsiz deneme sürenizi başlatın: https://account.we-connect.io/signup
Expandi
expandi.io
Expandi, çok kanallı bir yaklaşım kullanarak potansiyel müşterilere en güvenli şekilde ulaşmanızı sağlayan bir LinkedIn otomasyon aracıdır. Expandi ile sonuç almak ve LinkedIn sosyal yardım oyununuzu güçlendirmek için bir LinkedIn uzmanı olmanıza gerek yok. Potansiyel müşterilerinizle LinkedIn üzerinden veya akıllı, otomatikleştirilmiş sıralar aracılığıyla E-posta yoluyla iletişime geçin. İlk kampanyanızı 15 dakika içinde başlatın ve sonuçları 24 saat içinde görün. Misyonumuz, işletmeniz için çok kanallı destek sağlamanın en güvenli, en akıllı yolu olmaktır. Aşağıdaki gibi pazar lideri özelliklere sahiptir: • Akıllı kampanya oluşturucu: potansiyel müşterileri onaylama ve şirket sayfalarını takip etme gibi eylemlerle. • LinkedIn etkinlik özellikleri, ağınızı etkinliğinize katılmaya davet etmeyi veya ev sahipliği yaptığınız etkinliğe katılan herkese mesaj göndermeyi içerir. • Hyperise ile Entegrasyon: LinkedIn'de öne çıkmak için kişiselleştirilmiş görseller ve gif'ler gönderme yeteneği. • ... ve çok daha fazlası Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Ücretsiz denemenizi başlatmak için web sitemizi ziyaret edin veya [email protected] ile iletişime geçin.
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality, CRM'niz için veri kalitesini yükselticidir: Akıllı çözüm, potansiyel müşterileri, ilgili kişileri ve hesapları doğrudan Salesforce, Microsoft Dynamics ve SAP Sales Cloud arayüzlerinde oluşturmanıza ve güncellemenize yardımcı olur. İletişim verilerini girerken, ticari sosyal ağlardan, şirket web sitelerinden veya e-posta imzalarından elde edilen bilgiler için otomatik olarak öneriler alırsınız. Entegre e-posta doğrulayıcı, en uyumlu e-posta adresini arar. Bu, manuel çalışmayı azaltır ve CRM veri kalitesinin en üst düzeyde olmasını sağlar! snapADDY DataQuality, diğer CRM sistemleri için tarayıcı uzantısı olarak da mevcuttur. Ücretsiz bir kartvizit tarayıcı dahildir. Birçok akıllı işlev: • Akıllı Otomatik Tamamlama ve Güncelleyici ile müşteri adayları, kişiler ve hesaplar oluşturun ve güncelleyin • Eksik değerleri tamamlamak için kişi verilerini panonuzdan yapıştırın • Yapay zeka kullanarak kişi yakalama • Müşteri adaylarının, kişilerin ve hesapların otomatik olarak yinelenen kontrolü • Envanter verileri e-posta imzalarına dayalı güncelleme • Şirket verileri ve iletişim bilgilerinin nitelikli araştırması • Eksik iletişim verilerinin kolayca eklenmesi • Yazmadan CRM'ye veri aktarımı • Akıllı telefonunuz için ücretsiz kartvizit tarayıcı Neden snapADDY DataQuality? • Salesforce, SAP ve Microsoft Dynamics CRM ile sorunsuz entegrasyon • Garantili artan veri kalitesi • CRM'niz için daha yüksek kullanıcı kabulü • Pazarlama ve satışta daha fazla verimlilik • İş akışlarının basitleştirilmesi • Çalışma zamanından tasarruf • Merkezi veri yönetimi
Socital
socital.com
Socital, pazarlamacıların olası satışları yakalamasına, anonim ve terk eden ziyaretçileri müşterilere dönüştürmesine ve satışları artırmasına yardımcı olan bir e-ticaret pazarlama platformudur. Socital, veri toplama, e-posta veritabanı segmentasyonu, dönüşüm optimizasyonu, hedefleme ve kişiselleştirme için benzersiz bir araç seti sağlar.
Roistat
roistat.com
Roistat, tüm reklam kampanyalarınızı kâra kadar analiz eden, yapay zeka tarafından desteklenen bir pazarlama analitiği sistemidir. Roistat, müşterilerin CRM sisteminden, reklam kanallarından ve sitelerinden veri toplar. Roistat, saniyeler içinde, her anahtar kelimeden nihai satışa kadar pazarlama analitiği sağlayan 40'tan fazla iş ölçümüne göre raporlar oluşturur. Roistat, bir şirketin ücretli reklam kampanyalarından para kazanıp kazanmadığını belirler ve bu da Roistat kullanan şirketlerin reklam bütçelerini daha verimli bir şekilde tahsis etmesine ve gelirlerini artırmasına yardımcı olur. Roistat şunları belirlemenize olanak tanır: - müşterilerinizin hangi reklam kanallarından geldiğini; - anahtar kelimeye kadar reklam kanalı istatistiklerini tamamlayın; - bütçenizi etkili bir şekilde nasıl tahsis edeceğiniz; - daha fazla satış alırken reklamlardan nasıl tasarruf edilir; - satış hunisinin tüm aşamaları.
ResponseiQ
responseiq.com
Web sitesi ziyaretçilerinin gerçek satış odaklı sorulara dönüşüm oranını %60 artırıyoruz. Kurulumu kolay geri arama widget'ımız, sitenizde bulunan ve satın almaya hazır potansiyel müşterilere ücretsiz ve anında geri arama olanağı sunar. Teknolojimiz aramaları mevcut temsilcilerinize gönderir ve ikisini 27 saniyeden kısa bir sürede bağlar. Dünya çapındaki tüm iletişim engellerinin kaldırılması ve dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerin sizinle ücretsiz konuşmasına olanak sağlanması, bekleme sürelerini ve psikolojik çekinceleri ortadan kaldırır. Eğer müsait değilseniz, kullanıcı sadece uygun bir tarih ve saat ayarlar ve biz de çağrıyı size ve onlara göndeririz, böylece ilgilerini asla kaybetmezsiniz.
refive
refive.io
Refive, perakendecilere mağaza içi müşteri verilerini kolayca toplama, etkileşimi artırma ve akıllı dijital makbuzlarla müşteri tutma oranını artırma gücü veriyor. Perakende Operasyonları, Pazarlama ve E-ticaret ekipleri, müşteri verilerini yakalamak, gerçek zamanlı geri bildirim toplamak, kişiselleştirilmiş teklifler sunmak, bir sadakat programı yürütmek ve çevrimdışı satın alma verilerini müşteri profillerine bağlamak için bir platform olarak refive'ı kullanıyor. Refive, yerel ve uluslararası düzenlemelere yasal olarak uygun, sürdürülebilir dijital faturalar düzenlemek için mevcut POS sistemleriyle entegre olur. Makbuzlarını almak için müşterilerin yalnızca bir akıllı telefona ihtiyacı var; e-posta adresi yok, ek donanım yok, uygulama indirmeye gerek yok.
LeadPost
leadpost.com
Web Sitenizi Tam Olarak Kimin Ziyaret Ettiğini Öğrenin. Bir form doldurmasalar bile web sitenizi kimlerin ziyaret ettiğini görün! LeadPost yalnızca tek bir kod satırıyla size isimleri, iletişim bilgilerini ve daha fazlasını verebilir.
Callspree
callspree.com
Callspree, web sitenizin ziyaretçilerinin dikkatini çekmek için web sitenize kolayca yerleştirilebilen, tamamen özelleştirilebilir web sitesi öncü widget'ları sunar. Callspree'nin iki ürünü vardır; Bir Geri Arama widget'ları ve bir Müşteri Adayı Çağrı formu widget'ı. Callspree geri arama widget'ı, web sitenizin ziyaretçilerinin telefon görüşmeleri yoluyla satış ve müşteri destek ekiplerinizle anında bağlantı kurmasını sağlar. Geri arama widget'ı sayesinde, web sitenizin ziyaretçileri anında geri aramalar ayarlayabilir veya iletişim kurulacak belirli bir zamanı seçebilir, böylece satış ekibinizin mümkün olduğunu düşündüğünüzden daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olabilirsiniz. Callspree potansiyel müşteri formu, web sitenize yerleştirildiğinde, formdan otomatik geri aramalar yoluyla potansiyel müşterilerinizle kolay etkileşimi kolaylaştırırken, bekleme süresini ve müşteri adayı yanıt süresini azaltmanıza yardımcı olabilir.
Callback24
callback24.io
Callback24 – harekete geçirici mesaj (CTA) düğmeleri sayesinde yeni müşteriler kazanmaya yardımcı olan potansiyel müşteri yaratma aracı. Callback24, müşterinizin sizinle iletişim kurmasını kolaylaştırır. Yalnızca 15 saniye içinde danışmanınız bir müşterinin aramasıyla ilgili bildirim alır. Harekete geçirici mesaj (CTA) düğmeleri sayesinde %30'a kadar daha fazla telefon çağrısını yanıtlayın: widget, açılır pencere ve açılır pencereden çıkış. Müşterilerinizin sizinle iletişime geçme nedenlerini öğrenin ve müşteri hizmetlerinin kalitesini artırın. Callback24 şunları sunar: - Geri arama - Harekete geçirici mesaj düğmeleri (CTA) - Potansiyel müşteri veritabanı - Dönüşüm oranı optimizasyonu - Çağrı kaydı, planlama - İstatistikler ve raporlar - Çağrı izleme - Şunlarla entegrasyon: Facebook Messenger, Facebook Potansiyel Müşteri Reklamları, Google Analytics, popüler CRM'ler ve daha fazlası
Banatic
banatic.com
Banatic, güzel açılır pencereler tasarlamayı ve e-posta listelerinizi daha hızlı büyütmeyi kolaylaştıran bir açılır pencere oluşturucudur. kendi açılır pencerelerinizi oluşturmanız ve e-postayı favori e-posta sağlayıcınızla senkronize etmeniz için yazılım hizmeti sağlıyoruz. Özetlemek gerekirse, kaydınızı gelire dönüştürebilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz.
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks, şirketinizi büyütmek, potansiyel müşteriler bulmak, e-posta göndermek, bir sohbet robotu oluşturmak, ziyaretçilerin yorum yazmasını sağlamak, sitenizi sahte e-postalardan korumak, sitenizde sosyal bildirim görüntülemek için pazarlamanız için kullanabileceğiniz bir ürün paketi sunar. ve çok daha fazlası. Bir pazarlama ve potansiyel müşteri yaratma ürünleri paketi: Paket, şirketinizi büyütmek için kullanabileceğiniz birden fazla potansiyel müşteri yaratma aracı içerir. Daha fazla potansiyel müşteri ve müşteri edinin: Tüm araçlar, şirketinize büyümek için yeni potansiyel müşteriler ve müşteriler kazandırmaya yöneliktir. Tüm ürünlere sınırsız erişim: Tüm yazılımlara sınırsız erişim sunun, artık müşteri başına ödeme yapmayın. Neler dahil? Yeni potansiyel müşterilerin e-postalarını bulmak için zenginleştirilmiş veri yazılımı: Şirket listesinden potansiyel müşterileri bulun. Bir şirket veya etki alanı listesinden potansiyel müşteri elde edebileceksiniz. Yazılım B2B şirketleri, Satış ve Büyüme Hackerları için mükemmeldir. Potansiyel müşterileri bulmak için en iyi zenginleştirme yazılımı. Soğuk e-posta yoluyla müşteri adayları oluşturmak için idealdir. İş e-postalarını ve potansiyel müşteri bilgilerini bulun. Potansiyel müşterileri iş verileriyle birlikte doğrudan Excel'e aktarın. Web siteleri listesinden e-posta, telefon ve sosyal medya çıkarıcı: Bir etki alanı listesi yükleyebilir ve e-postaları, sosyal medya URL'lerini ve Facebook, LinkedIn, Twitter vb. kullanıcı adlarını ve her web sitesinin tüm sayfalarındaki telefon numaralarını çıkarabilirsiniz. Tüm e-postalar çıkarıldıktan sonra Excel olarak indirilebilecek bir rapor mevcuttur.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms, işletmelerin ve kuruluşların kolaylıkla özel formlar ve anketler oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir çevrimiçi form oluşturucudur. Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzü ve çok çeşitli stoklanabilir şablon ve temalarla Quill Forms, masaüstü ve mobil cihazlar için optimize edilmiş profesyonel görünümlü formlar tasarlamayı ve yayınlamayı kolaylaştırır. İletişim formlarına, potansiyel müşteri oluşturma formlarına, etkinlik kayıt formlarına veya geri bildirim anketlerine ihtiyacınız olsun, Quill Forms ihtiyacınızı karşılar. Koşullu mantık, önceden doldurulmuş alanlar ve özel doğrulama kuralları gibi gelişmiş özelliklerle, müşterilerinizden ve potansiyel müşterilerinizden tam olarak ihtiyaç duyduğunuz bilgileri alan formlar oluşturabilirsiniz. Quill Forms ayrıca güçlü analiz ve raporlama özellikleri de sunar; böylece form gönderimlerini takip edebilir, dönüşüm oranlarını izleyebilir ve kullanıcı davranışına ilişkin öngörüler elde edebilirsiniz. Ayrıca, popüler CRM'lere ve e-posta pazarlama platformlarına entegrasyonlar sayesinde form verilerinizi diğer iş araçlarınıza sorunsuz bir şekilde bağlayabilirsiniz. Sezgisel arayüzü, güçlü özellikleri ve esnek fiyatlandırma planlarıyla Quill Forms, güvenilir ve özelleştirilebilir bir form oluşturucuya ihtiyaç duyan her boyuttaki ve sektördeki işletmeler için ideal çözümdür.
KlickLead
klicklead.de
Potansiyel müşterilerinizi nitelendirmek amacıyla bireysel dönüşüm hunileri oluşturmak için KlickLead'i kullanın. KlickLead hunileri, web sitelerindeki normal formlara göre gözle görülür derecede daha iyi dönüşüm sağlar ve işletmeniz için yüksek kaliteli sorgular oluşturur. Bunu sunucumuzda barındırılan basit bir huni olarak kullanabilir veya web sitenize bir komut dosyası kopyalayabilirsiniz, böylece ziyaretçilerin sayfanızdan ayrılmasına gerek kalmaz.
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar, girişimcilerin gelirlerini, e-posta kayıtlarını ve çevrimiçi satışları artırmalarına yardımcı olur. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürmenize yardımcı olacak çok çeşitli web sitesi optimizasyon widget'larına ve açılır pencerelerine erişebileceksiniz.
eMaximation
emax-crm.com
eMaximation'ın potansiyel müşteri yönetimi ve pazarlama otomasyon yazılımı, şirketlerin daha fazla potansiyel müşteriyi kolayca yakalayarak, iletişim kurarak, nitelendirerek ve satışa dönüştürerek işlerini büyütmelerine olanak tanır.
Adoric
adoric.com
Çekici ve dönüştürücü pop-up'lar oluşturmak kolay bir iş değil, ancak Adoric'te öyle. Hedef kitlenizin davranışlarını kolayca tespit edebilir ve daha fazla dönüşüm elde edebilirsiniz. - Doğru mesajı doğru zamanda gösterin Adoric algoritması, kullanıcılarınızın davranışlarına göre belirli mesajları göstermenize olanak tanır. - Mesajları hedef kitlenize göre kişiselleştirin Adoric'in algoritması, kullanıcınızın kişiliğine göre belirli mesajları göstermenize olanak tanır. Teknolojimiz, mesajlarınızı ziyaretçilerinize kişiselleştirmek için tonlarca seçenek sunar. - Tasarım hiç bu kadar kolay olmamıştı! Uygulamamız sizi şaşırtacak. Adoric'in düzenleyicisi, güzel mesajlar oluşturmak için görüntüleri sürükleyip bırakmanıza, öğeler eklemenize ve düzenlemenize olanak tanır. - Bir tıklamayla e-posta sağlayıcınıza bağlanın! Kutunun dışına çıkın ve posta listenize girin. Yeni potansiyel müşterilerinizi e-posta sağlayıcınızla entegre etmenin basitliğini yaşayın. - Gerçekten önemli olan önemli istatistikleri alın. Adoric'in gelişmiş teknolojisi, kampanya hedeflerinizi takip etmek için optimize edilmiş raporlar, gerçek zamanlı analizler ve araçlar sağlar. Bugün ücretsiz kaydolun | Freemuiem planımızla başlayın!
Wingmate
wingmateapp.com
Merkezi Toronto'da bulunan Wingmate, son iki yılda müşteri sayısını 2'den 50'nin üzerine çıkaran yeni ve hızlı büyüyen bir teknoloji şirketidir. B2B CRM alanında Wingmate, satışları artırmak ve gerçek zamanlı olarak daha iyi müşteri hizmetleri sağlamak için ön saflardaki çalışanlarınıza söz hakkı verir. Wingmate Ürünümüz üç benzersiz özelliğe sahiptir; 1. Wingmate Uygulamasının potansiyel müşterileri yakaladığı, sahadaki mevcut çalışanlardan (sürücüler, teknisyenler, bakım, rota temsilcileri vb.) yararlandığı, normalde gözden kaçırılan dahili varlıklardan yararlandığı ve bunları keşif ve raporlama için kullandığı Frontline Intel Programı Sahadaki fırsatları geri alın. 2. Basit bir uygulama olan Prospecting CRM (Hem web kontrol panelini hem de mobil uygulamayı içerir), ilgili tüm tarafların potansiyel müşterileri, satışları etkili bir şekilde yakalamasına, takip etmesine ve yönetmesine ve ilgili ayrıntıları anında iletmesine olanak tanır. 3. Boru hattı yönetimi, dış satış liderlerinin ön saflardan sağlanan potansiyel müşterileri takip etmesini ve potansiyel müşterileri satış hunisine itmesini sağlayan dahili satış yardımı. Çoğu hizmet şirketinde operasyonlar ve satışlar arasında genellikle büyük bir kopukluk vardır ve bu da şirketlerin tam potansiyellerini gerçekleştirmesine engel olur. Wingmate, bu sorunu hayati departmanlar aracılığıyla iletişim hatları sağlayarak, kurumsal şeffaflık yaratarak ve mevcut varlıkları kullanarak çözer.
InsideUp
insideup.com
InsideUp, kolayca müşteri kazanmanız için size karmaşıklık olmadan en iyi pazarlama teknolojilerini sunar.
Ampry
ampry.com
Mevcut trafikten daha fazla potansiyel müşteri, satış ve gelir elde edin. Kodlamaya gerek kalmadan tek bir platformda kullanıcı dostu pop-up'lar, kalıcı üst ve alt çubuklar, ince bildirimler ve yerel reklam birimleriyle web sitenizin ziyaretçilerinin ilgisini çekin. Ampry, doğru ziyaretçiyle (gelişmiş kullanıcı hedefleme), doğru zamanda (sayfayı terk etme, sayfayı kaydırma ve sitede geçirilen süre dahil olmak üzere birden fazla tetikleme seçeneği) ve doğru mesajla (çeşitli yerleştirme seçenekleri ve bölünmüş test işlevselliği) etkileşime geçmek için tasarlanmıştır.
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: Çevrimiçi pazarlama stratejilerinizin kontrol merkezi. [http://bit.ly/2mj2mMJ] Pazarlama otomasyon yazılımımız Leadfox ile e-postalar, reklamlar, açılış sayfaları, açılır pencereler, banner'lar, A/B testleri dahil TÜM pazarlama taktiklerinizi dağıtabilir ve en üst düzeye çıkarabilirsiniz. 100'den fazla ülkede binlerce kullanıcı tarafından kullanılan Leadfox, uygun fiyatlı, kullanımı kolay, otomatik, hepsi bir arada pazarlama platformudur. Misyonumuz KOBİ'lerin ve ajansların erişilebilir, kullanımı kolay çözümler ve eğitim yoluyla dijital pazarlama dünyasına girmelerine yardımcı olmaktır. Daha fazla bilgi web sitemizde: http://bit.ly/2mj2mMJ
LeadsBridge
leadsbridge.com
LeadsBridge, pazarlamacıların ve reklamverenlerin çok kanallı stratejilerini geliştirmelerine ve kendi birbirine bağlı pazarlama ekosistemlerini oluşturmalarına olanak tanıyan bir iPaaS otomasyon çözümüdür. LeadsBridge, en iyi reklam platformları (Google, Facebook, LinkedIn ve TikTok) ile ana pazarlama platformları (CRM, e-posta pazarlama yazılımı, otomatik yanıtlayıcı ve çok daha fazlası) arasındaki boşlukları kapatmaya odaklanarak entegrasyon ihtiyaçlarınızı karşılar. LeadsBridge ayrıca benzersiz iş ihtiyaçlarınıza göre özel entegrasyonlar geliştirecek donanıma sahiptir. LeadsBridge platformu, pazarlama yığınlarını Facebook ve Instagram Reklamları, Google Reklamları, LinkedIn Reklamları ve TikTok Reklamlarıyla entegre ederek reklamcılık faaliyetlerini kolaylaştırmak isteyen şirketler için özel olarak tasarlanmıştır. 380'den fazla kullanıma hazır entegrasyonla, favori yazılımınızı reklam platformlarınıza kolayca bağlayabilir, pazarlama iş akışlarınız için verileri sorunsuz bir şekilde senkronize edebilirsiniz. LeadsBridge'in entegrasyonları sayesinde lider verileri, bir kaynaktan seçtiğiniz bir hedefe otomatik ve gerçek zamanlı olarak akarken CCPA ve GDPR uyumluluğunu da her zaman korur. LeadsBridge'in ana özellikleri şunları içerir: Lead Sync Hedef Kitlesi Çevrimiçinden Çevrimdışına Takip Platformdan Platforma Özel hazırlanmış entegrasyonlar LeadsBridge, ayda 100 potansiyel müşteri ve bir çalışan köprü içeren ücretsiz bir plan sunar. Daha sonra, daha fazla özellik kazanmak için ücretli planlara geçebilirsiniz: Profesyonel: Ayda 22 $ karşılığında 3 köprü ve 800 potansiyel müşteri/ay ile başlayarak, senkronize edilecek potansiyel müşteri sayısını ve kaç köprüye ihtiyacınız olduğunu ve fiyatı buna göre ayarlayabilirsiniz. ; İş: Bu yönetilen bir hizmettir, dolayısıyla potansiyel müşteri hacmi ve köprü sayısı özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilir ve ardından manuel olarak fiyatlandırılır. Tüm planlar GDPR ve CCPA ile tamamen uyumludur ve tüm müşteri verilerini güvende tutar.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish dünyanın en güçlü iletişim arama motorudur. Swordfish, aradığınız kişiler için güncel, geçerli, doğrudan iletişim bilgilerini size sunmak amacıyla Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian gibi dünyanın en iyi kişi kimlik doğrulama sağlayıcılarından ve diğer yüzlerce bağımsız kaynaktan ve canlı yayından gelen verileri bir araya getirir . Swordfish, dünyanın önde gelen savunma, teknoloji ve devlet kurumlarındaki dünyanın en iyi işe alım görevlileri, satış ve araştırmacı profesyonelleri tarafından kullanılmaktadır. Fortune 500 Yönetici işe alım uzmanlarından solo girişimcilere kadar Swordfish, iletişim kaynaklarınızı verimli, doğru ve kullanımı kolay hale getirmek için yanınızda. 5 ürünümüz hayatı kolaylaştırmak için tasarlandı.. Chrome Uzantısı - Web'deki tüm iletişim verilerini bulun Dosya Zenginleştirme - Müşteri listelerini toplu olarak zenginleştirerek zamandan tasarruf edin Ters Arama Motoru - Giriş verilerine göre herkesi bulun Entegrasyonlar - Swordfish, araçlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar ve entegrasyonlarımız ve API'miz aracılığıyla CRM'ler. Prospector - Güçlü B2B iletişim veri tabanımıza erişim sayesinde potansiyel müşterilerinizi bulun, bağlayın ve kapatın.
Leadferno
leadferno.com
Leadferno, küçük işletmelerin dönüşüm, mesajlaşma ve daha iyi müşteri deneyimini desteklemesi için oluşturulmuş bir kurumsal mesajlaşma platformudur. Özelleştirilebilir bir web'den metne dönüştürme widget'ı aracılığıyla doğrudan web sitenizden müşterilerinize mesaj gönderin. Güçlü bir mesajlaşma gelen kutusu kullanarak tüketicilerle etkileşime geçin; böylece ekibiniz dönüşümleri artırabilir, olası satışları daha hızlı kapatabilir ve müşterilerinizi memnun edebilir. Leadferno'nun Leadbox'ı, mesajlaşmayı ve randevu rezervasyonu, tıkla ve ara, potansiyel müşteri formları, yol tarifleri ve daha fazlası gibi diğer dönüşümlerinizi destekleyen, piyasadaki en özelleştirilebilir web'den metne widget'tır. Hem tarayıcı uygulaması hem de mobil uygulamalar, otomatik yanıtlar, kayıtlı yanıtlar, planlanmış mesajlar, hatırlatıcılar ve daha fazlası gibi güçlü iş özelliklerini kullanarak ekibinizin müşterilerle etkileşim kurmasına yardımcı olur. Facebook Messenger, Google'ın İşletme Mesajları ve Google Analytics ile entegre olun ve Zapier veya API'miz aracılığıyla CRM'niz gibi diğer uygulamalara bağlanın.
LinkedFusion
linkedfusion.io
LinekdFusion, kuruluşların, ajansların ve satış ekiplerinin LinkedIn'deki kullanıcıları dönüştürmesine yardımcı olan bulut tabanlı bir LinkedIn sosyal yardım platformudur. LinkedIn'den yeni satış hatları oluşturmaya başlayın ve LinkedIn'i tek tıklamayla HubSpot, Zoho, Pipedrive veya Salesforce'unuzla entegre ederek bunları doğrudan favori CRM aracınızla senkronize edin. LinkedFusion'ın yardımıyla müşteri adaylarınızı, mesajlarınızı, takiplerinizi, içeriklerinizi ve LinkedIn desteğinizi otomatikleştirin. LinekdFusion ile özel IP, akıllı mesajlaşma filtreleri, ekip özellikleri ve ayrıntılı analizler gibi özelliklerin keyfini çıkarın.
Brave
getbrave.io
Brave, WordPress web sitesine sahip olan herkese, takıp ziyaretçileri dönüştürmeye başlayabileceğiniz 200'den fazla dönüşüm widget'ı sağlayan bir ziyaretçi dönüşüm motorudur. Ayrıca Gelişmiş Analytics ile potansiyel müşteri toplamak ve dönüşümleri gerçek zamanlı olarak izlemek için popüler EMS veya CRM'yi web sitelerinize entegre edebilirsiniz. Potansiyel müşteri mıknatısları, Sosyal Kayıtlar, Woocommerce Ek Satışları, İlgili Blog Gönderileri, Özel Banner Reklamları, Anketler, Testler ve çok daha fazlası gibi 20 farklı widget türüyle ziyaretçileri kolayca müşteriye ve müşterilere dönüştürün.
LeadDoubler
leaddoubler.com
Etkileşimli potansiyel müşteri yaratma hesaplayıcılarını saniyeler içinde oluşturun ve başlatın, ziyaretçilerin ilgisini çekmek ve potansiyel müşterileri doğrudan yerleşik CRM sistemine yakalamak için web sitenize yerleştirin veya HubSpot, Salesforce, Active Campaign, MailChimp veya mevcut satış ve pazarlama yığınınıza aktarın. Zapier. LeadDoubler ile mevcut Excel dosyalarını birkaç tıklamayla çevrimiçi hesap makinelerine dönüştürebilirsiniz. Kodlamaya gerek yok; geliştirici gecikmesi yok. Hesap makinelerinizi kes ve yapıştır yerleştirme koduyla web sitenizde potansiyel müşteri oluşturma widget'ları olarak başlatın veya Excel dosyanız tarafından desteklenen tam otomatik akıllı fiyatlandırma yapılandırıcılarıyla satış ekibinizi desteklemek ve satış ekibinizin anında daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olmak için kullanın. LeadDoubler ile etkileşimli formunuz, hesaplanan sonuçları anında çevrimiçi olarak oluşturabilir ve görüntüleyebilir veya otomatik olarak oluşturulan sözleşmeler ve teklifler gibi pdf dosyaları oluşturup gönderebilir. LeadDoubler, potansiyel müşteriler üreten emlakçılar, potansiyel müşteriler elde eden ve anında fiyat teklifleri üreten ısı pompası kurulumcuları gibi 52'den fazla dikey sektördeki şirketler tarafından ve bankalar ve sigorta şirketleri tarafından potansiyel müşterileri meşgul etmek ve teşvik etmek için kullanılır.
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