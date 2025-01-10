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Potansiyel Müşteri Yakalama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Filipinler
Şirketler, son derece rekabetçi pazarlarda yeni satış fırsatlarını ortaya çıkarmak için potansiyel müşteri yakalama yazılımlarından yararlanıyor. Yoğun rekabet karşısında işletmelerin proaktif olarak yeni iş yollarını rakiplerinden önce belirlemesi hayati önem taşıyor. Satış profesyonelleri, potansiyel müşterileri belirlemek için doğrudan potansiyel müşteriler, satış temsilcileri, pazarlama uzmanları ve müşteri destek temsilcileri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilerden yararlanarak müşteri adayı yakalama yazılımını kullanır. Ancak yeni iş fırsatlarını yakalamak, satış yolculuğunun yalnızca başlangıç aşamasını temsil eder. Şirketler, müşteri adayı yakalama yazılımını kullanmanın ötesinde, müşteri adayı madenciliği, müşteri adayı puanlama ve müşteri adayı istihbaratı gibi ek müşteri adayı yaratma çözümlerini entegre etmelidir. Ayrıca, fırsatları başarılı bir şekilde somut satışlara dönüştürmek için satış performansı yönetimi ve satış zekası gibi araçların kullanılması zorunlu hale geliyor.
Yeni Uygulama Gönder
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. CallRail, her büyüklükteki işletmenin güvenle pazarlamasını kolaylaştıran öncü istihbarat platformudur. Dünya çapında 200.000'den fazla şirkete hizmet veren CallRail'in çözümleri, işletmelerin her bir müşteri adayını pazarlama yolculuklarıyla takip etmesine ve ilişkilendirmesine, her çağrıyı, mesajı, sohbeti ve formu yakalayıp yönetmesine ve pazarlamalarını optimize etmek için gerçek zamanlı bilgileri kullanmasına yardımcı olur.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Avochato
avochato.com
Günümüzün bağlantılı dünyasında müşteriler sürücü koltuğundadır. Müşteriler, işletmelerle herhangi bir kanal üzerinden iletişim kurma esnekliğini istiyor ve bunu yaptıklarında deneyimlerinin kişiselleştirilmesi, anında ve her zaman açık olması gerekiyor. Artan müşteri talepleri karşısında satış, pazarlama ve müşteri destek ekiplerinin bu duruma ayak uydurması gerekiyor. Neyse ki Avochato, tüm ekiplerin müşterilerle bağlantı kurmasını ve müşteri adayı yakalama ve yetiştirmeden satış sonrası desteğe kadar her adımda kusursuz ve verimli bir deneyim sunmasını kolaylaştırıyor. Sonuç: Müşterilerinizle etkileşimi artırırsınız ve her zamankinden daha hızlı bir şekilde daha fazla anlaşma yaparsınız.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
Privyr
privyr.com
Privyr, çevrimiçi potansiyel müşteriler oluşturan ve telefonlarından veya dizüstü bilgisayarlarından potansiyel müşterilere erişmenin, iletişim kurmanın ve potansiyel müşterileri dönüştürmenin kolay bir yoluna ihtiyaç duyan satış ve pazarlama profesyonelleri için tasarlanmıştır. Neredeyse her sektördeki yüzlerce meslekte bize güveniliyor. Mobil CRM'miz doğrudan Facebook, TikTok, Google ve WordPress gibi popüler potansiyel kaynaklara bağlanır ve WhatsApp, SMS, iMessage, e-posta ve telefon çağrılarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
Typeform
typeform.com
Typeform, kodsuz, özenle tasarlanmış, insan dostu formlar, testler, anketler ve eşzamansız video çözümlerinin altın standardıdır. Müşterileriniz için kişisel deneyimler yaratın, marka kimliği ve sadakati oluşturun ve büyümenizi hızlandırın. 120'den fazla mevcut entegrasyonla Typeform, ihtiyaç duyduğunuz verilerin iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde eklenmesini sağlar ve geniş ölçekte iletişim kurmanıza olanak tanır. Kurumsal düzeyde güvenlik ve bu
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
Popl
popl.co
Popl, dünya çapında milyonlarca şirkete ve profesyonele yenilikçi çözümler sunan, ekiplere yönelik lider dijital kartvizit platformudur. Platformumuz, ekiplerin dijital kartvizitler oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak marka tutarlılığı, kolaylaştırılmış potansiyel müşteri toplama ve geniş ölçekte kurumsal düzeyde veri güvenliği sağlayarak bizi kurumsal düzeydeki müşterilerin tercihi haline getiriyor. Popl, 5.000'den fazla uygulamayla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek yöneticilere iş akışlarını kolaylaştıracak çok çeşitli güçlü araçlar sağlar. Platformumuzla şunları yapabilirsiniz: - Potansiyel müşterileri doğrudan CRM sisteminize aktarın - Ekip üyelerinizi aktif dizin (İK) platformlarından senkronize edin - Hataları ortadan kaldırmak ve zamandan tasarruf etmek için veri girişini otomatikleştirin - Dönüşümleri ve geliri artırmak için pazarlama otomasyonları oluşturun Popl'da, benzersiz müşteri hizmetleri ve desteği sağlamaya kararlıdır. Platformumuzun gücünü çalışırken görmek için, bugün bizimle ücretsiz bir demo planlamak üzere yukarıdaki düğmeye tıklayın.
HiHello
hihello.com
HiHello, kurumsal şirketlere yönelik dijital kartvizitler için önde gelen çözümdür. HiHello ile şirketler, kağıt kartvizitleri, müşteriler, ortaklar ve potansiyel müşteriler üzerinde etki bırakacak profesyonel dijital kartvizitlerle değiştirebilir. HiHello'nun dijital kartvizitleri bir isim, unvan, şirket, şirket logosu, resim ve hatta bir video ve zamirleri içerebilir. Kartlar ayrıca telefon numaraları, adresler, web siteleri, sosyal medya profilleri, YouTube videoları, notlar ve daha fazlası gibi bilgileri de içerir. HiHello'nun iş teklifleri, işletmelerin kartlarını kurumsal markalarına uyacak şekilde özelleştirmelerine ve çalışanlarının dijital kartvizitleri üzerinde tam idari kontrole sahip olmalarına olanak tanır. Kartlar, şirketin yöneticisi tarafından herhangi bir zamanda düzenlenebilir veya değiştirilebilir. Kolaylaştırılmış katılım sürecimiz, her büyüklükteki şirketin dijital kartvizit çözümünü tüm ekibe sunmasını kolaylaştırır.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™, Potansiyel müşteri yaratmada lider platform. Piyasadaki 1 numaralı satış otomasyon yazılımı.Kayıt olun ve platforma katılın
Lusha
lusha.com
Lusha, satış, pazarlama ve işe alım ekipleri için tasarlanmış, pazara yönelik bir istihbarat platformudur. Lusha'nın yeni, dinamik ve yüksek kaliteli verileri ve içgörüleri gürültüyü ortadan kaldırmaya ve doğru kişilere doğru zamanda ulaşmaya yardımcı oluyor. Lusha, uzun katılım süreçleriyle uğraşmadan kolay bir kurulum sunar. Basit Salesforce ve API entegrasyonlarımızla, Lusha kullanıcıları yeni bir veritabanı tutabilir ve CRM'lerinin sürekli, otomatik olarak zenginleştirilmesini sağlayabilir. Lusha, gelişen gizlilik ve güvenlik düzenlemelerinin zirvesindedir ve GDPR ve CCPA ile tamamen uyumludur ve dünyadaki en yüksek uluslararası gizlilik standardı olan ISO 27701 kapsamında akredite edilen tek satış istihbaratı çözümüdür.
bant.io
bant.io
Veriye dayalı deneylerle müşteri kazanımınızı otomatikleştirmenize yardımcı olarak başarısızlığı imkansız hale getiren hepsi bir arada potansiyel müşteri oluşturma ve satış hızlandırma platformu.
Surfe
surfe.com
Surfe'nin basit Chrome uzantısı aracılığıyla kişi ekleyin, nitelikli e-postaları bulun ve LinkedIn ve Sales Navigator görüşmelerini CRM ile senkronize edin. Surfe, aşağıdaki amaçlar için RM'nizi LinkedIn ile entegre etmek için 1 numaralı çözümdür: • manuel veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırmak • zenginleştirme yoluyla veri kalitesini artırmak • iletişim, müşteri adayı ve anlaşma durumlarında görünürlük kazanmak • satış üretkenliğini artırmak HubSpot ile uyumlu , Salesforce, Pipedrive, Copper ve Salesloft. Google, Uber, AWS, Bolt tarafından sevilir. B2B potansiyel müşterilerinin %80'inden fazlası LinkedIn'den gelir, ancak satış için optimize edilmemiştir. Verilerin LinkedIn'den CRM'ye manuel olarak girilmesi saatler alır ve satış performansını olumsuz yönde etkileyen veri tutarsızlıklarına yol açabilir. Ayrıca, doğru verilere doğru zamanda erişmek zorlayıcı olabilir ve gelir elde edilmesini engelleyebilir. İdari görevlerde zamandan tasarruf etmek ve CRM verilerinde optimum doğruluğa ulaşmak isteyen satış ve gelir ekipleri için. GDPR uyumlu ve ISO27001 sertifikalı bir araç olan Surfe, ekibinizin altın standarttaki verilerle çalışmasına yardımcı olarak her şeyin yapılandırıldığından, kategorize edildiğinden, güncellendiğinden ve korunduğundan emin olur.
Texau
texau.com
TexAu, yeni potansiyel müşteriler oluşturmanıza, onlarla hızlı ve zahmetsizce iletişim kurmanıza ve kullanıcılarınız hakkındaki bilginizi geliştirmenize olanak tanıyan bir büyüme otomasyonu araç kutusudur.
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn E-posta Bulucu Potansiyel Müşteriye Ulaşmanın En Hızlı Yolu. Çok görevli B2B satış, işe alım ve pazarlama yöneticileri için lider bulma aracı.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr, LinkedIn'deki iletişim ayrıntılarını otomatik olarak alır. Potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerine anında erişmek için ücretsiz kaydolun ve Chrome Uzantımızı kullanmaya başlayın. Verileri zenginleştirerek, LinkedIn sosyal yardım kampanyaları oluşturarak ve tüm favori satış uygulamalarınızla entegre ederek potansiyel müşterilerinizi kontrol panelinden yönetin. Çeşitli sektörlerde 40.000'den fazla kullanıcı nitelikli, doğru ve GDPR ve CCPA uyumlu B2B verileri elde etmek için Kaspr Google Chrome uzantısını benimsedi. Potansiyel müşteri aramaya zaman ayırın, bunun yerine satışa odaklanın. Artık sınırsız B2B e-postalarına ücretsiz erişim imkanı var. Kredi kartı gerekmeden kaydolun.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel, pazarlama, satış ve gelir operasyonları ekiplerinin satış hattı verimliliğinde 5 kata kadar artış sağlamasına yardımcı olan bir pazara giriş istihbarat platformudur: - 300 milyon benzersiz teknolojiyle profillenen 22 milyon hesap arasından ideal müşterilerinizi (ICP) belirleyerek veri noktalarını yükleyin. - Alanında en iyi amacı, şirket haberlerini ve web ziyaretçi verilerini kullanarak, ürününüz veya hizmetiniz için aktif olarak pazarda olan hesapları ortaya çıkarmak. - E-postaları ve cep telefonu numaraları olan 100 milyondan fazla kişiden oluşan veri tabanımızdan karar vericilere doğrulanmış iletişim bilgileri sağlamak - 2.000'den fazla kişilik araştırma ekibimizden yararlanarak her türlü iletişim veya hesap verisi boşluğunu doldurmak için ekibinizin bir uzantısı olarak hareket etmek - Üstelik sınırsız kredi sağlarken birinci sınıf müşteri hizmetleriyle desteklenen fiyatlandırma Müşterilerimiz, günümüzün zorlu ekonomisinde boru hattı verimliliğini artırmanın gelir artışının anahtarı olduğunu anlayan, ServiceTitan, ProGlove, Openprise ve Veranex gibi sektör lideri şirketlerin bilgili gelir ekipleridir. 15 yılı aşkın bir süredir sektöre kaliteli veriler sağlıyoruz ve bunları ancak yakın zamanda doğrudan 800'den fazla müşterimizin kullanımına sunduk.
Landingi
landingi.com
Platform, açılış sayfalarını kullanarak pazarlama kampanyası oluşturmanın her adımında pazarlamacıları desteklemek için çok sayıda çözüm sunar: tasarımdan kampanyanın başlatılmasına, entegrasyonuna, optimizasyonuna ve dönüşüme kadar. Landingi platformu, güzel açılış sayfalarını, mobil sayfaları ve satış hunilerini zahmetsizce tasarlayabileceğiniz inanılmaz derecede sezgisel, piksel açısından mükemmel bir sürükle ve bırak düzenleyicisine sahiptir. Çeşitli sektörlere uyacak ve pazarlama kampanyası hedeflerine hizmet edecek şekilde tasarlanmış 400'den fazla kullanıma hazır şablonla, yüksek dönüşüm sağlayan bir açılış sayfasının oluşturma süreci zamandan tasarruf sağlar ve sorunsuz hale gelir. Landingi, müşterinin iş akışını otomatikleştirmek, pazarlama etkinliğini artırmak ve sonuçta hedeflere daha hızlı ulaşmak için 150'den fazla entegrasyon sunuyor.
Interact
tryinteract.com
Interact AI, ilgi çekici testler oluşturma sürecini basitleştiren otomatik bir test oluşturma aracıdır. Kapsamlı AI bilgisine veya yazma istemlerine ihtiyaç duymadan sınavlar oluşturmak isteyen işletmeler için kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Interact platformu, çeşitli iş promosyonları için özelleştirilmiş testler oluşturmaya yönelik kapsamlı bir özellikler paketi sağlar. Kullanıcılar, yalnızca web sitelerinin URL'sini girerek ilgili bir test oluşturmak için siteyi analiz eden test oluşturucuyu kullanabilirler. Oluşturulan test, lansmandan önce kullanımı kolay oluşturucu kullanılarak daha da özelleştirilebilir. Interact, test oluşturmanın yanı sıra, işletmelerin potansiyel müşteri toplamasına ve müşterileri hakkında fikir edinmesine yardımcı olmak için analizler ve yazılım entegrasyonları da sunar. İşletmeler, sağlanan sınav analizlerinden yararlanarak hedef kitleleri hakkında değerli bilgiler edinebilir. Interact AI, başlangıçta potansiyel müşteri yaratma sınavlarına odaklanan, yüksek katılımlı, yüksek dönüşüm sağlayan sınavlar oluşturma konusunda uzun yıllara dayanan uzmanlığa sahip bir ekip tarafından geliştirildi. Beta müşterileriyle yapılan kapsamlı testler yoluyla ChatGPT istemlerinde ince ayar yaptılar ve müşteri geri bildirimlerini, kullanıcılar ile yapay zeka destekli sınav oluşturucu arasında aracılık eden bir ankete etkili bir şekilde dönüştürdüler. Interact AI ile işletmeler, hızlı bir şekilde benzersiz ve yüksek kaliteli testler oluşturabilir, ürün veya hizmetlerini tanıtırken nitelikli potansiyel müşteriler elde edebilir. Sezgisel arayüzü ve güçlü yetenekleri, onu sınavlar aracılığıyla müşterileriyle etkileşime geçmek isteyen işletmeler için değerli bir araç haline getiriyor.
Purple
purple.com
Mor, ziyaretçilerin karmaşık alanlarla bağlantı kurma şeklini geliştirir. Perakende, sağlık, konaklama, turistik yerler, havalimanları ve stadyum sektörlerine hizmet veren Purple'ın çözümleri 120 ülkede kullanılıyor ve 70.000'den fazla mekanda günde 1 milyondan fazla son kullanıcıya hizmet veriyor. Purple'ın iç mekan konum hizmetleri sayesinde işletmeler, ziyaretçilerinin kim olduğunu ve tesisteyken nasıl davrandıklarını anlayarak ziyaretçi deneyimlerini geliştirebildi. Bu öngörü sayesinde işletmeler, operasyonlarını optimize etmek ve gelir akışlarını artırmak için öngörüye dayalı kararlar aldı.
Expandi
expandi.io
Expandi, çok kanallı bir yaklaşım kullanarak potansiyel müşterilere en güvenli şekilde ulaşmanızı sağlayan bir LinkedIn otomasyon aracıdır. Expandi ile sonuç almak ve LinkedIn sosyal yardım oyununuzu güçlendirmek için bir LinkedIn uzmanı olmanıza gerek yok. Potansiyel müşterilerinizle LinkedIn üzerinden veya akıllı, otomatikleştirilmiş sıralar aracılığıyla E-posta yoluyla iletişime geçin. İlk kampanyanızı 15 dakika içinde başlatın ve sonuçları 24 saat içinde görün. Misyonumuz, işletmeniz için çok kanallı destek sağlamanın en güvenli, en akıllı yolu olmaktır. Aşağıdaki gibi pazar lideri özelliklere sahiptir: • Akıllı kampanya oluşturucu: potansiyel müşterileri onaylama ve şirket sayfalarını takip etme gibi eylemlerle. • LinkedIn etkinlik özellikleri, ağınızı etkinliğinize katılmaya davet etmeyi veya ev sahipliği yaptığınız etkinliğe katılan herkese mesaj göndermeyi içerir. • Hyperise ile Entegrasyon: LinkedIn'de öne çıkmak için kişiselleştirilmiş görseller ve gif'ler gönderme yeteneği. • ... ve çok daha fazlası Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Ücretsiz denemenizi başlatmak için web sitemizi ziyaret edin veya [email protected] ile iletişime geçin.
AidaForm
aidaform.com
AidaForm, hem sohbete dayalı hem de geleneksel çevrimiçi formlar, anketler, açılış sayfaları, sipariş formları ve testler oluşturabileceğiniz eksiksiz bir hizmettir.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
LinkedIn, E-posta ve Twitter'da potansiyel müşterilerle sohbet etmenize olanak tanıyan ilk çok kanallı potansiyel müşteri bulma platformu La Growth Machine ile tanışın. La Growth Machine ile şunları yapabilirsiniz: - Potansiyel müşteri bulma çabalarınızı kolayca yönetmek için LinkedIn'den potansiyel müşterileri veya bir CSV dosyasını içe aktarın. - Potansiyel müşterileriniz hakkında değerli bilgiler edinmek için kişinizin profilini profesyonel ve kişisel e-posta adresleri, telefon numaraları, LinkedIn ve Twitter profilleri dahil ayrıntılarıyla zenginleştirin. - Potansiyel müşterilerinizle birden fazla temas noktasında etkili bir şekilde etkileşime geçmek için çok kanallı bir potansiyel müşteri dizisi oluşturun. - Satış ve pazarlama çalışmalarınızı düzenli ve akıcı tutmak için CRM'nizdeki etkileşimleri (HubSpot ve Pipedrive veya Zapier ile yerel entegrasyonlar dahil) otomatik olarak senkronize edin. La Growth Machine'i kullanmak satış, pazarlama ve işe alım ekiplerinize zaman kazandırabilir ve müşteri adayı oluşturma ve yönetim çabalarınızı basitleştirerek üretkenliği artırabilir. Bize inanmıyor musun? LaGrowthMachine'in ücretsiz deneme sürümüne bugün kaydolun ve faydalarını kendiniz görün!
ContactOut
contactout.com
Doğru B2B iletişim verileri için fazla ödeme yapmaktan bıktınız mı ve daha uygun maliyetli bir çözüm olmasını mı istiyorsunuz? ContactOut ile tanışın – dünyanın en doğru iletişim veritabanı. 30 milyon şirketin B2B verileri de dahil olmak üzere 300 milyon profesyonelin e-postalarını ve telefon numaralarını bulun. Platformumuza Google, Microsoft ve Netflix gibi Fortune 500 şirketlerinin %76'sından fazlasındaki 1,4 milyon satış, pazarlama ve işe alım uzmanı güvenmektedir. Temel özelliklerimiz kullanıcılar düşünülerek tasarlanmıştır, böylece kolayca şunları yapabilirsiniz: 1) Arama Portalımızla kaliteli potansiyel müşterileri tek bir yerden hızlı bir şekilde bulun 2) LinkedIn potansiyel müşteri adaylarınızı Chrome Uzantımızla güçlendirin 3) E-postamızla giden mesajlarını kişiselleştirin ve otomatikleştirin Kampanya Platformumuz işinizi bir sonraki aşamaya taşımanın mükemmel yoludur. Güçlü araçlarımız ve doğru verilerimiz sayesinde, her zamankinden daha fazla potansiyel müşteriye ulaşabilecek ve gerçek sonuçları görebileceksiniz. ContactOut'un esnek tüketime dayalı modeliyle yalnızca ihtiyacınız kadar ödeme yapın ve kaliteden veya doğruluktan ödün vermeden B2B satış veya işe alım çabalarınızdan büyük tasarruf edin. Verilerimiz GDPR ve ABD gizlilik yasalarına uygundur. Güvenle daha hızlı bir şekilde potansiyel müşteri adayları arayın. Satış, pazarlama ve işe alım ekiplerinizi güncel ve doğrulanmış iletişim verileriyle güçlendirin. www.contactout.com adresinden bugün ücretsiz deneyin
NetLine
netline.com
Başarılı B2B Pazarlamacıları Buradan Başlayın. NetLine, B2B pazarlamacılara, benzersiz alıcı düzeyinde amaç verileri ve potansiyel müşteri yaratma yetenekleri sunan hepsi bir arada alıcı katılımı platformu aracılığıyla geliri ölçeklendirme yetkisi verir. Alıcı seviyesindeki tek niyet platformunu işleten INTENTIVE, gerçek zamanlı bilgiler sunuyor
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata, %95 doğruluk garantisiyle 100 milyondan fazla doğrudan B2B bağlantısıyla dünyanın ilk kullandıkça öde B2B potansiyel müşteri bulma platformudur ve 2015'ten bu yana 20.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Yenilikçi ve sağlam platformumuz iş bağlantılarına hizmet vermektedir 200'den fazla ülkeden müşterilerine 50'den fazla arama kriteri, web teknolojileri, ABM ve iş bağlantılarının yanı sıra uzmanlıklar ve emlakçılar tarafından sağlık profesyonellerine yönelik iki özel kategori daha listeliyor.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk, meşgul pazarlamacılar için oluşturulmuş bir dönüşüm optimizasyon araç setidir. Satışlarınızı üç şekilde artırmanıza yardımcı olabilecek hızlı, kullanımı kolay çözümler sunar: 1. Akıllı E-Ticaret Açılır Pencereleri, listelerinizi daha hızlı oluşturmanıza, sepet terklerini azaltmanıza ve e-ticaret satışlarınızı daha önce hiç olmadığı kadar artırmanıza yardımcı olur. 2. Web Sitesi Kişiselleştirme özellikleri, daha alakalı ve anlamlı deneyimler için web sitenizi ve kampanya açılış sayfası mesajlarınızı müşteri segmentlerine göre kolayca uyarlamanıza olanak tanır. 3. Kullanımı kolay A/B testi, açılır pencere ve kişiselleştirilmiş açılış sayfası performansını hızla ayarlamanıza, test etmenize ve karşılaştırmanıza olanak tanır. Ek olarak, sonuç üzerindeki etkiyi ölçmek için müşteri yolculuklarının tamamını karşılaştırabilirsiniz.
Personizely
personizely.net
Personizely, her web sitesi ziyaretçisinin iletişim bilgilerini toplayarak, ortalama sipariş değerini artırarak ve hedeflenen açılır pencerelerle satışları artırarak en iyi şekilde yararlanmak için kullanılan bir dönüşüm pazarlama araç setidir. Size tam tasarım özgürlüğü veren, kullanımı kolay oluşturucuyla yüksek dönüşüm sağlayan açılır pencere oluşturmayı kolaylaştırır. Web sitesi kişiselleştirme aracını kullanarak, web sitenizi ziyaretçinin etkinlik geçmişine, yönlendirme kaynağına, coğrafi konuma, cihaza, sepet değerine, sipariş geçmişine ve daha pek çok şeye göre, site içi görsel editörüyle web sitesini varyasyonlara bölerek kolayca düzenleyebilirsiniz.
Retainly
retainly.app
Retainly, daha fazla müşterinizin işletmenize defalarca geri gelmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenmesi ve üzerinde çalışması kolaydır, bu da etkili kampanyaları zorluk yaşamadan yürütebileceğiniz anlamına gelir. Retainly ile müşterilerinizin ilgisini canlı tutabilir ve daha güçlü, daha uzun süreli ilişkiler kurabilirsiniz.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch, blogcular, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri oluşturmak ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri geliri artırmak için Mailmunch'a güveniyor. İşte Mailmunch ile yapabileceğiniz her şey: - Her sektör ve kullanım durumu için çok çeşitli katılım formları içeren e-posta listeleri oluşturun - Bu potansiyel müşterileri potansiyel müşteri yetiştirme dizileriyle besleyin - Alışveriş sepetini terk etme oranını azaltın ve oluşturulması kolay ürünlerle tekrar satışlar oluşturun otomatik yanıtlayıcılar - Yüksek teslim edilebilirlik yayınlarıyla yeni kampanyaları tanıtın veya ürün güncellemelerini duyurun - Yüksek çekiş için tasarlanmış göz alıcı açılış sayfalarımızla dönüşümleri artırın Mailmunch'un kurulumu da inanılmaz derecede kolaydır. Yüzlerce ücretsiz şablonun yanı sıra sezgisel sürükle ve bırak oluşturucumuz, ister bir katılım formu, ister bir e-posta kampanyası veya bir açılış sayfası olsun, herhangi bir kampanyayı birkaç dakika içinde başlatabilmenizi sağlar. Mailmunch'un kuruluşunuza uygun olup olmadığını merak ediyorsanız endişelenmeyin. Mailmunch'un her sektör ve sektör için bir seçeneği vardır. Mailmunch katılım formları hakkında daha fazla bilgi: - Altı farklı katılım formu türü - Her kullanım durumu için geniş şablon kütüphanesi - Gelişmiş görüntüleme kuralları ve A/B testi - Kolay özelleştirme için sürükle ve bırak oluşturucu - İyi görünen mobil uyumlu formlar her cihazda Mailmunch açılış sayfaları hakkında daha fazla bilgi: - Her sektör için geniş şablon kitaplığı - Kolay özelleştirme için sürükle ve bırak oluşturucu - Önde gelen e-posta pazarlama hizmetleriyle kullanıma hazır entegrasyonlar - Yüksek dönüşümler için optimize etmek için A/B testi Mailmunch e-posta pazarlaması hakkında daha fazla bilgi : - Her kampanya ve niş için geniş şablon kütüphanesi - Kolay özelleştirme için Sürükle ve bırak oluşturucu - Otomatik yanıtlayıcı dizileri - Tasarımı kolay ve yayınları planlamak Tüm e-posta pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılayacak güçlü araç paketimizde çok daha fazlası var. Tüm ücretli planlarımız, bulabileceğiniz en kolay potansiyel müşteri geliştirme ve e-posta pazarlama aracını deneme konusunda size güven vermek için 60 günlük para iade garantisiyle birlikte gelir.
Wyng
wyng.com
Wyng, daha alakalı deneyimler sunmak için markaların büyümesine ve hedef kitlelerini anlamasına yardımcı oluyor. Wyng ile pazarlamacılar, müşterilerle doğru anlarda etkileşim kuran, tercihleri ve diğer sıfır taraf verilerini elde eden ve gerçek zamanlı olarak kişiselleştiren etkileşimli dijital deneyimleri kolayca oluşturabilir. Deneyim ister ürün bulma testi, tanıtım veya tercih merkezi olsun; Wyng deneyimleri her zaman doğru zamanlanmıştır, kullanıcı dostudur ve tüketicilere gerçek değer sunar. Wyng, aralarında AAA, Disney, Estée Lauder, Sony ve Unilever'in de bulunduğu 250'den fazla global markaya hizmet veriyor ve bu markalar, katılımları artırmak, satışları artırmak ve tüketici güvenini ve marka bağlılığını güçlendirmek için Wyng'i kullanıyor.
TierPeak
tierpeak.com
KOBİ'ler için Hepsi Bir Arada Satış ve Pazarlama Platformu. KOBİ'ler için hepsi bir arada pazarlama ve satış platformu.
Digioh
digioh.com
Digioh ile dönüşümlerde %3'ten fazla artış elde edin! Kolay iletişim toplamanın, sınavların, anketlerin, açılış sayfalarının ve tercih merkezlerinin keyfini çıkarın; tümü daha fazla sıfır taraf verisini yakalamak, birleştirmek ve dönüştürmek için tasarlandı! E-posta + SMS mesajı pazarlama listenizi büyütün, sıfır taraf verilerini yakalayın ve yüksek dönüşüm sağlayan ürün öneri sınavları, ilgi çekici çok adımlı formlar, yerinde ve e-posta anketleri, açılış sayfaları ve tercih merkezleriyle daha fazla satış yapın. Verilerin gücünden tam anlamıyla yararlanın ve kişiselleştirilmiş yerinde, e-posta, SMS ve yeniden hedefleme deneyimlerinin meyvelerini hızla toplayın. Digioh, pazarlamacıların piyasadaki HERHANGİ BİR platformdan daha fazla tüketici rızalı, sıfır taraf verisi toplamasına ve bu verileri hem mikro hem de makro ölçeklerde TÜM pazarlama kanallarında kullanmasına olanak tanır. Ürün öneri testleri hazırlayarak, müşterileriniz hakkında bilgi edinmek için anketler uygulayarak ve bu bilgilere dayanarak e-posta veya SMS yoluyla görüşmeye devam ederek dönüşümlerinizi artırın; böylece hem yeni bir müşteri kazanma, daha yüksek LTV ve daha düşük vazgeçme oranları olasılığını artırın. . 1.400'den fazla müşteri, 200'den fazla entegrasyon ve her gün toplanan 2 milyar bit sıfır taraf verisiyle, markaların artan gelir artışı sağlamasına, müşteri deneyimi oluşturmasına ve gelecekte sıfır taraf verilerini toplamasına + etkinleştirmesine yardımcı olacak Digioh'dan daha güçlü bir platform yok -düşünme, yenilikçi yollar. Ve - Digioh'un tam hizmet tasarım ve teknik destek ekibiyle - Digioh müşterileri daha hızlı başlar, daha hızlı yatırım getirisi sağlar ve 30 gün içinde artan başarı elde eder!
Insites
insites.com
Insites, daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, daha fazla iş kazanmak ve vaatlerini yerine getirmek isteyen dijital pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış bir SEO denetim aracıdır. Insites, müşterinizin performansına ilişkin tam bir resmi 60 saniyeden kısa sürede sunan tek SEO platformudur... Daha Fazlasını Göster. Yerel SEO'dan PPC'den Google Temel Web Verileri'ne kadar dijital pazarlamanın tüm yönlerini kapsar; hepsini tek, anlaşılması kolay bir SEO denetiminde topladık. Insites, müşterilerinizle paylaşabileceğiniz güzel markalı SEO raporları oluşturur. Salesforce, Hubspot ve çok daha fazlası gibi mevcut satış araçlarınızla entegre olur. Ama bu sadece başlangıç. Insites, benzersiz bir gelen pazarlama çözümüyle potansiyel müşteriler oluşturmanıza ve mevcut kişi listelerinizi gelişmiş iş zekasıyla genişletmenize yardımcı olabilir. Insites'ı kurumsal düzeyde mimariyle tüketici düzeyinde bir kullanıcı deneyimi sunmak üzere tasarladık. Bu, kullanımı çok kolay bir yazılım olduğu ve bir kılavuza ve raporların herkesin anlayabileceği sade İngilizce olduğu anlamına gelir. Insites hakkında daha fazla bilgi edinmek ve uzmanlarımızla bir demo düzenlemek istiyorsanız bizimle iletişime geçin.
Poltio
poltio.com
Poltio'nun duyarlı ve beyaz etiketli, kod gerektirmeyen gömülebilir çözümleri, markaların/ajansların ürün keşfini insanileştirmesine ve gerçek zamanlı sıfır taraf verilerini yakalamasına/tarafsız içgörüler elde etmesine/segmentler ve kişiler oluştururken OI'yi artırmasına olanak tanır. Sadece akıllı anket, ilgi çekici test veya ürün öneri yarışması / hediye bulucu gibi doğru çözümü seçin. Ürün testleri yalnızca müşterinin alışverişini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda üstün bir deneyim sağlar ve rehberli satışla müşteri yolculuğunu geliştirir.
LeadMine
leadmine.net
LeadMine, dünya çapında 1000'den fazla şirketin güvendiği basit ve güçlü potansiyel müşteri oluşturma platformlarından biridir. LeadMine olarak biz, yüksek nitelikli, doğrulanmış ve en önemlisi doğru profesyonel iş fırsatları sunmaya çalışıyoruz. Araçlarımızla potansiyel müşterilerinizi beş saniyeden kısa sürede bulabilirsiniz.
Qualifio
qualifio.com
Qualifio, büyük markaların ve medyanın 50'den fazla şablonlu etkileşimli format (sınavlar, yarışmalar, anketler, testler, animasyonlu oyunlar vb.) aracılığıyla dijital kanallarda hedef kitlelerle etkileşime geçmesini sağlar. Platform, GDPR'ye sıkı sıkıya bağlı kalarak, müşterinin veri zenginleştirmeye yönelik daha geniş teknolojilerine aktarılabilecek zengin birinci taraf verilerinin toplanmasına olanak tanır. Şu anda TF1, Nestl, PepsiCo, PSG, MediaMarkt, LOral, RTL vb. dahil olmak üzere 400'den fazla kuruluş Qualifio'yu kullanıyor.
Kloser
kloser.com
Kloser, satış profesyonellerinin ve işe alım görevlilerinin potansiyel müşteriler, kişiler ve adaylarla doğrudan bağlantı kurmasına yardımcı olur. İnsanlar tarafından doğrulanmış ve yapay zeka ile geliştirilmiş B2B E-posta listelerimiz, talep yaratma kampanyaları oluşturmak için mükemmel çözümdür. Kloser listeleri; sektörler, coğrafyalar, iş unvanları ve çok daha fazlasına göre milyonlarca doğrulanmış profile erişmenize olanak tanır. Kloser Chrome uzantısı potansiyel iş akışlarınız için mükemmel bir yardımcıdır. Kloser, herhangi bir iş potansiyelinin e-postasını saniyeler içinde bulmak için kamuya açık bilgileri, özel B2B veritabanlarını ve son teknoloji ürünü yapay zekayı kullanır!
Sonar
sendsonar.com
Mesajlaşma, satış ve pazarlama ekiplerinin potansiyel müşteriler ve müşterilerle nasıl anlamlı ilişkiler kurabileceği konusunda yeni olanakların kapısını açtı. Potansiyel müşterileri belirlemek, potansiyel müşterileri dönüştürmek ve müşterilerle etkileşime geçmek zor olabilir. İşletmeler için oluşturulmuş akıllı kısa mesaj platformu Marchex Sonar ile tanışın. İlk iletişimi, takipleri, planlamayı, kampanyaları ve daha fazlasını otomatikleştirmek için yapay zekanın gücünden yararlanın. En yüksek puan alan kullanıcı arayüzlerinden ve kullanıcı deneyimlerinden birine sahip olan Sonar, müşterilerin tercih ettiği kanallarda satış ve pazarlama ekiplerine en iyi işlevsellik paketini sunar. Düzinelerce entegrasyon, müşterilerinizle CRM veya teknoloji yığınınız aracılığıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmanıza olanak tanır. Marchex Sonar ile daha fazla müşteri adayını dönüştürün, daha etkili bir şekilde etkileşime geçin ve daha fazla gelir elde edin.
ServiceBell
servicebell.com
ServiceBell, Hubspot'u kullanan gelir ekipleri için önde gelen işlem hattı dönüştürme çözümüdür. ServiceBell, potansiyel müşterilerle gerçek zamanlı olarak gezinirken yüz yüze görüşmeleri teşvik ederek şirketlerin en iyi marka varlıklarını - web sitelerini - 1 numaralı üretim hattı oluşturucularına dönüştürmelerine olanak tanır. ServiceBell, web sitesini hubspot'a bağlar ve ardından form gönderimlerini beklemek yerine potansiyel müşteriler siteye ulaştıkça tam döngülü hesap tabanlı satışların ilerlemesine olanak tanır. Daha fazla bilgi edinmek için ServiceBell.com adresindeki zili çalın.
We-Connect
we-connect.io
We-Connect'te size piyasadaki en güvenli ve en gelişmiş sosyal yardım aracını sunuyoruz. Potansiyel müşterilerinizi kolayca yönetebileceğiniz, akıllı diziler yürütebileceğiniz ve bireysel potansiyel müşteri kampanyalarını analiz edebileceğiniz hepsi bir arada bir kontrol paneli sağlıyoruz. İşletmenizi ve müşterilerinizi korumak için bulut tabanlı yazılım kullanıyoruz; dolayısıyla güvenlik konusunda endişelenmenize gerek yok. Potansiyel müşteri bulmanın daha güvenli bir dünyasına atlamaya hazırsanız 14 günlük ücretsiz deneme sürenizi başlatın: https://account.we-connect.io/signup
Beacon
beacon.by
Beacon, kurşun mıknatıslar için dakikalar içinde benzersiz, profesyonel bir tasarım oluşturmaya yardımcı olur.
Callback24
callback24.io
Callback24 – harekete geçirici mesaj (CTA) düğmeleri sayesinde yeni müşteriler kazanmaya yardımcı olan potansiyel müşteri yaratma aracı. Callback24, müşterinizin sizinle iletişim kurmasını kolaylaştırır. Yalnızca 15 saniye içinde danışmanınız bir müşterinin aramasıyla ilgili bildirim alır. Harekete geçirici mesaj (CTA) düğmeleri sayesinde %30'a kadar daha fazla telefon çağrısını yanıtlayın: widget, açılır pencere ve açılır pencereden çıkış. Müşterilerinizin sizinle iletişime geçme nedenlerini öğrenin ve müşteri hizmetlerinin kalitesini artırın. Callback24 şunları sunar: - Geri arama - Harekete geçirici mesaj düğmeleri (CTA) - Potansiyel müşteri veritabanı - Dönüşüm oranı optimizasyonu - Çağrı kaydı, planlama - İstatistikler ve raporlar - Çağrı izleme - Şunlarla entegrasyon: Facebook Messenger, Facebook Potansiyel Müşteri Reklamları, Google Analytics, popüler CRM'ler ve daha fazlası
Adoric
adoric.com
Çekici ve dönüştürücü pop-up'lar oluşturmak kolay bir iş değil, ancak Adoric'te öyle. Hedef kitlenizin davranışlarını kolayca tespit edebilir ve daha fazla dönüşüm elde edebilirsiniz. - Doğru mesajı doğru zamanda gösterin Adoric algoritması, kullanıcılarınızın davranışlarına göre belirli mesajları göstermenize olanak tanır. - Mesajları hedef kitlenize göre kişiselleştirin Adoric'in algoritması, kullanıcınızın kişiliğine göre belirli mesajları göstermenize olanak tanır. Teknolojimiz, mesajlarınızı ziyaretçilerinize kişiselleştirmek için tonlarca seçenek sunar. - Tasarım hiç bu kadar kolay olmamıştı! Uygulamamız sizi şaşırtacak. Adoric'in düzenleyicisi, güzel mesajlar oluşturmak için görüntüleri sürükleyip bırakmanıza, öğeler eklemenize ve düzenlemenize olanak tanır. - Bir tıklamayla e-posta sağlayıcınıza bağlanın! Kutunun dışına çıkın ve posta listenize girin. Yeni potansiyel müşterilerinizi e-posta sağlayıcınızla entegre etmenin basitliğini yaşayın. - Gerçekten önemli olan önemli istatistikleri alın. Adoric'in gelişmiş teknolojisi, kampanya hedeflerinizi takip etmek için optimize edilmiş raporlar, gerçek zamanlı analizler ve araçlar sağlar. Bugün ücretsiz kaydolun | Freemuiem planımızla başlayın!
eMaximation
emax-crm.com
eMaximation'ın potansiyel müşteri yönetimi ve pazarlama otomasyon yazılımı, şirketlerin daha fazla potansiyel müşteriyi kolayca yakalayarak, iletişim kurarak, nitelendirerek ve satışa dönüştürerek işlerini büyütmelerine olanak tanır.
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar, girişimcilerin gelirlerini, e-posta kayıtlarını ve çevrimiçi satışları artırmalarına yardımcı olur. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürmenize yardımcı olacak çok çeşitli web sitesi optimizasyon widget'larına ve açılır pencerelerine erişebileceksiniz.
KlickLead
klicklead.de
Potansiyel müşterilerinizi nitelendirmek amacıyla bireysel dönüşüm hunileri oluşturmak için KlickLead'i kullanın. KlickLead hunileri, web sitelerindeki normal formlara göre gözle görülür derecede daha iyi dönüşüm sağlar ve işletmeniz için yüksek kaliteli sorgular oluşturur. Bunu sunucumuzda barındırılan basit bir huni olarak kullanabilir veya web sitenize bir komut dosyası kopyalayabilirsiniz, böylece ziyaretçilerin sayfanızdan ayrılmasına gerek kalmaz.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms, işletmelerin ve kuruluşların kolaylıkla özel formlar ve anketler oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir çevrimiçi form oluşturucudur. Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzü ve çok çeşitli stoklanabilir şablon ve temalarla Quill Forms, masaüstü ve mobil cihazlar için optimize edilmiş profesyonel görünümlü formlar tasarlamayı ve yayınlamayı kolaylaştırır. İletişim formlarına, potansiyel müşteri oluşturma formlarına, etkinlik kayıt formlarına veya geri bildirim anketlerine ihtiyacınız olsun, Quill Forms ihtiyacınızı karşılar. Koşullu mantık, önceden doldurulmuş alanlar ve özel doğrulama kuralları gibi gelişmiş özelliklerle, müşterilerinizden ve potansiyel müşterilerinizden tam olarak ihtiyaç duyduğunuz bilgileri alan formlar oluşturabilirsiniz. Quill Forms ayrıca güçlü analiz ve raporlama özellikleri de sunar; böylece form gönderimlerini takip edebilir, dönüşüm oranlarını izleyebilir ve kullanıcı davranışına ilişkin öngörüler elde edebilirsiniz. Ayrıca, popüler CRM'lere ve e-posta pazarlama platformlarına entegrasyonlar sayesinde form verilerinizi diğer iş araçlarınıza sorunsuz bir şekilde bağlayabilirsiniz. Sezgisel arayüzü, güçlü özellikleri ve esnek fiyatlandırma planlarıyla Quill Forms, güvenilir ve özelleştirilebilir bir form oluşturucuya ihtiyaç duyan her boyuttaki ve sektördeki işletmeler için ideal çözümdür.
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks, şirketinizi büyütmek, potansiyel müşteriler bulmak, e-posta göndermek, bir sohbet robotu oluşturmak, ziyaretçilerin yorum yazmasını sağlamak, sitenizi sahte e-postalardan korumak, sitenizde sosyal bildirim görüntülemek için pazarlamanız için kullanabileceğiniz bir ürün paketi sunar. ve çok daha fazlası. Bir pazarlama ve potansiyel müşteri yaratma ürünleri paketi: Paket, şirketinizi büyütmek için kullanabileceğiniz birden fazla potansiyel müşteri yaratma aracı içerir. Daha fazla potansiyel müşteri ve müşteri edinin: Tüm araçlar, şirketinize büyümek için yeni potansiyel müşteriler ve müşteriler kazandırmaya yöneliktir. Tüm ürünlere sınırsız erişim: Tüm yazılımlara sınırsız erişim sunun, artık müşteri başına ödeme yapmayın. Neler dahil? Yeni potansiyel müşterilerin e-postalarını bulmak için zenginleştirilmiş veri yazılımı: Şirket listesinden potansiyel müşterileri bulun. Bir şirket veya etki alanı listesinden potansiyel müşteri elde edebileceksiniz. Yazılım B2B şirketleri, Satış ve Büyüme Hackerları için mükemmeldir. Potansiyel müşterileri bulmak için en iyi zenginleştirme yazılımı. Soğuk e-posta yoluyla müşteri adayları oluşturmak için idealdir. İş e-postalarını ve potansiyel müşteri bilgilerini bulun. Potansiyel müşterileri iş verileriyle birlikte doğrudan Excel'e aktarın. Web siteleri listesinden e-posta, telefon ve sosyal medya çıkarıcı: Bir etki alanı listesi yükleyebilir ve e-postaları, sosyal medya URL'lerini ve Facebook, LinkedIn, Twitter vb. kullanıcı adlarını ve her web sitesinin tüm sayfalarındaki telefon numaralarını çıkarabilirsiniz. Tüm e-postalar çıkarıldıktan sonra Excel olarak indirilebilecek bir rapor mevcuttur.
Banatic
banatic.com
Banatic, güzel açılır pencereler tasarlamayı ve e-posta listelerinizi daha hızlı büyütmeyi kolaylaştıran bir açılır pencere oluşturucudur. kendi açılır pencerelerinizi oluşturmanız ve e-postayı favori e-posta sağlayıcınızla senkronize etmeniz için yazılım hizmeti sağlıyoruz. Özetlemek gerekirse, kaydınızı gelire dönüştürebilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz.
refive
refive.io
Refive, perakendecilere mağaza içi müşteri verilerini kolayca toplama, etkileşimi artırma ve akıllı dijital makbuzlarla müşteri tutma oranını artırma gücü veriyor. Perakende Operasyonları, Pazarlama ve E-ticaret ekipleri, müşteri verilerini yakalamak, gerçek zamanlı geri bildirim toplamak, kişiselleştirilmiş teklifler sunmak, bir sadakat programı yürütmek ve çevrimdışı satın alma verilerini müşteri profillerine bağlamak için bir platform olarak refive'ı kullanıyor. Refive, yerel ve uluslararası düzenlemelere yasal olarak uygun, sürdürülebilir dijital faturalar düzenlemek için mevcut POS sistemleriyle entegre olur. Makbuzlarını almak için müşterilerin yalnızca bir akıllı telefona ihtiyacı var; e-posta adresi yok, ek donanım yok, uygulama indirmeye gerek yok.
Socital
socital.com
Socital, pazarlamacıların olası satışları yakalamasına, anonim ve terk eden ziyaretçileri müşterilere dönüştürmesine ve satışları artırmasına yardımcı olan bir e-ticaret pazarlama platformudur. Socital, veri toplama, e-posta veritabanı segmentasyonu, dönüşüm optimizasyonu, hedefleme ve kişiselleştirme için benzersiz bir araç seti sağlar.
Roistat
roistat.com
Roistat, tüm reklam kampanyalarınızı kâra kadar analiz eden, yapay zeka tarafından desteklenen bir pazarlama analitiği sistemidir. Roistat, müşterilerin CRM sisteminden, reklam kanallarından ve sitelerinden veri toplar. Roistat, saniyeler içinde, her anahtar kelimeden nihai satışa kadar pazarlama analitiği sağlayan 40'tan fazla iş ölçümüne göre raporlar oluşturur. Roistat, bir şirketin ücretli reklam kampanyalarından para kazanıp kazanmadığını belirler ve bu da Roistat kullanan şirketlerin reklam bütçelerini daha verimli bir şekilde tahsis etmesine ve gelirlerini artırmasına yardımcı olur. Roistat şunları belirlemenize olanak tanır: - müşterilerinizin hangi reklam kanallarından geldiğini; - anahtar kelimeye kadar reklam kanalı istatistiklerini tamamlayın; - bütçenizi etkili bir şekilde nasıl tahsis edeceğiniz; - daha fazla satış alırken reklamlardan nasıl tasarruf edilir; - satış hunisinin tüm aşamaları.
ResponseiQ
responseiq.com
Web sitesi ziyaretçilerinin gerçek satış odaklı sorulara dönüşüm oranını %60 artırıyoruz. Kurulumu kolay geri arama widget'ımız, sitenizde bulunan ve satın almaya hazır potansiyel müşterilere ücretsiz ve anında geri arama olanağı sunar. Teknolojimiz aramaları mevcut temsilcilerinize gönderir ve ikisini 27 saniyeden kısa bir sürede bağlar. Dünya çapındaki tüm iletişim engellerinin kaldırılması ve dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerin sizinle ücretsiz konuşmasına olanak sağlanması, bekleme sürelerini ve psikolojik çekinceleri ortadan kaldırır. Eğer müsait değilseniz, kullanıcı sadece uygun bir tarih ve saat ayarlar ve biz de çağrıyı size ve onlara göndeririz, böylece ilgilerini asla kaybetmezsiniz.
Wingmate
wingmateapp.com
Merkezi Toronto'da bulunan Wingmate, son iki yılda müşteri sayısını 2'den 50'nin üzerine çıkaran yeni ve hızlı büyüyen bir teknoloji şirketidir. B2B CRM alanında Wingmate, satışları artırmak ve gerçek zamanlı olarak daha iyi müşteri hizmetleri sağlamak için ön saflardaki çalışanlarınıza söz hakkı verir. Wingmate Ürünümüz üç benzersiz özelliğe sahiptir; 1. Wingmate Uygulamasının potansiyel müşterileri yakaladığı, sahadaki mevcut çalışanlardan (sürücüler, teknisyenler, bakım, rota temsilcileri vb.) yararlandığı, normalde gözden kaçırılan dahili varlıklardan yararlandığı ve bunları keşif ve raporlama için kullandığı Frontline Intel Programı Sahadaki fırsatları geri alın. 2. Basit bir uygulama olan Prospecting CRM (Hem web kontrol panelini hem de mobil uygulamayı içerir), ilgili tüm tarafların potansiyel müşterileri, satışları etkili bir şekilde yakalamasına, takip etmesine ve yönetmesine ve ilgili ayrıntıları anında iletmesine olanak tanır. 3. Boru hattı yönetimi, dış satış liderlerinin ön saflardan sağlanan potansiyel müşterileri takip etmesini ve potansiyel müşterileri satış hunisine itmesini sağlayan dahili satış yardımı. Çoğu hizmet şirketinde operasyonlar ve satışlar arasında genellikle büyük bir kopukluk vardır ve bu da şirketlerin tam potansiyellerini gerçekleştirmesine engel olur. Wingmate, bu sorunu hayati departmanlar aracılığıyla iletişim hatları sağlayarak, kurumsal şeffaflık yaratarak ve mevcut varlıkları kullanarak çözer.
LeadPost
leadpost.com
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