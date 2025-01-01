Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Potansiyel Müşteri Yakalama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Umman
Şirketler, son derece rekabetçi pazarlarda yeni satış fırsatlarını ortaya çıkarmak için potansiyel müşteri yakalama yazılımlarından yararlanıyor. Yoğun rekabet karşısında işletmelerin proaktif olarak yeni iş yollarını rakiplerinden önce belirlemesi hayati önem taşıyor. Satış profesyonelleri, potansiyel müşterileri belirlemek için doğrudan potansiyel müşteriler, satış temsilcileri, pazarlama uzmanları ve müşteri destek temsilcileri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilerden yararlanarak müşteri adayı yakalama yazılımını kullanır. Ancak yeni iş fırsatlarını yakalamak, satış yolculuğunun yalnızca başlangıç aşamasını temsil eder. Şirketler, müşteri adayı yakalama yazılımını kullanmanın ötesinde, müşteri adayı madenciliği, müşteri adayı puanlama ve müşteri adayı istihbaratı gibi ek müşteri adayı yaratma çözümlerini entegre etmelidir. Ayrıca, fırsatları başarılı bir şekilde somut satışlara dönüştürmek için satış performansı yönetimi ve satış zekası gibi araçların kullanılması zorunlu hale geliyor.
Yeni Uygulama Gönder
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Lusha
lusha.com
Lusha, satış, pazarlama ve işe alım ekipleri için tasarlanmış, pazara yönelik bir istihbarat platformudur. Lusha'nın yeni, dinamik ve yüksek kaliteli verileri ve içgörüleri gürültüyü ortadan kaldırmaya ve doğru kişilere doğru zamanda ulaşmaya yardımcı oluyor. Lusha, uzun katılım süreçleriyle uğraşma...
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileş...
Refrens
refrens.com
Refrens ABC, potansiyel müşterileri tek bir yerden yakalamanın, yönetmenin, izlemenin ve dönüştürmenin en basit yoludur. 1. Potansiyel müşteri yakalama ve web sitesi iletişim formları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın 2. Birden fazla satış kanalındaki potansiyel müşterileri yöneti...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar pake...
CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. CallRail, her büyüklükteki işletmenin güvenle pazarlamasını kolaylaştıran öncü istihbarat platformudur. Dünya çapında 200.000'den fazla şirkete hizmet veren CallRail'in çözümleri...
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
Typeform
typeform.com
Typeform, kodsuz, özenle tasarlanmış, insan dostu formlar, testler, anketler ve eşzamansız video çözümlerinin altın standardıdır. Müşterileriniz için kişisel deneyimler yaratın, marka kimliği ve sadakati oluşturun ve büyümenizi hızlandırın. 120'den fazla mevcut entegrasyonla Typeform, ihtiyaç duyduğ...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS, B2B şirketleri için modern pazara açılma platformudur. Şirketler ve kişiler hakkında en büyük, en doğru ve en sık yenilenen içgörü, istihbarat ve satın alma niyeti veri tabanına sahibiz. Potansiyel müşteriler ve müşterilerinizle etkileşime geçmenize yardımcı olmak için bu zekanın ü...
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzm...
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kaz...
Popl
popl.co
Popl, dünya çapında milyonlarca şirkete ve profesyonele yenilikçi çözümler sunan, ekiplere yönelik lider dijital kartvizit platformudur. Platformumuz, ekiplerin dijital kartvizitler oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak marka tutarlılığı, kolaylaştırılmış potansiyel müşteri topl...
AWeber
aweber.com
AWeber, küçük işletme e-posta pazarlama yazılımında pazar lideridir. 1998 yılında kurulan AWeber, dünya çapında bir milyondan fazla müşterinin güçlü ve basit e-posta pazarlama yazılımı aracılığıyla potansiyel müşterileri ve müşterileriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan 20 yıl...
CoPilot AI
copilotai.com
Yapay zeka destekli satış etkinleştirme yazılımıyla satış stratejinizde devrim yaratın. CoPilot AI, sizin ve ekibinizin müşteri bulma, onlarla etkileşime geçme ve onları dönüştürme biçiminizi değiştiren son teknoloji ürünü bir platformdur. CoPilot AI, pazarlama ve satış ekiplerini şu yollarla destek...
Privyr
privyr.com
Privyr, çevrimiçi potansiyel müşteriler oluşturan ve telefonlarından veya dizüstü bilgisayarlarından potansiyel müşterilere erişmenin, iletişim kurmanın ve potansiyel müşterileri dönüştürmenin kolay bir yoluna ihtiyaç duyan satış ve pazarlama profesyonelleri için tasarlanmıştır. Neredeyse her sektör...
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitel...
Manycontacts
manycontacts.com
WhatsApp için CRM Satış ve destek için Whatsapp aracı Gelen Kutunuzu ekibinizle paylaşmak, tüm sohbetlerinizi aynı arayüzde yanıtlamak ve düzenlemek için WhatsApp Business'ınızı (veya API'nizi) ManyContacts'a bağlayın.
involve.me
involve.me
İşletmelerin, müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmasına, kitle katılımını artırmasına ve daha iyi veriler toplamasına yardımcı olan modern bir müşteri deneyimi aracı. Include.me ile kullanıcılar, müşteri adayı edinimi için akıllı açılış sayfaları ve promosyonlar...
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai, B2C ve B2B2C işletmeleri için Yüksek Hızlı satışlara olanak tanıyan GenAI destekli bir yazılım paketidir. Floww.ai'nin entegre satış platformu, modern iletişim yığınıyla entegre Satış Yürütme CRM, NoCode Anında Analiz, Pazarlama ve İş Akışı Otomasyonları sunar. Floww.ai'nin gelişmiş Üretke...
Avochato
avochato.com
Günümüzün bağlantılı dünyasında müşteriler sürücü koltuğundadır. Müşteriler, işletmelerle herhangi bir kanal üzerinden iletişim kurma esnekliğini istiyor ve bunu yaptıklarında deneyimlerinin kişiselleştirilmesi, anında ve her zaman açık olması gerekiyor. Artan müşteri talepleri karşısında satış, paz...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmelerin satışlarının kontrolünü ellerinde tutmalarına yardımcı olan 1 numaralı eylem odaklı satış CRM'sidir. Bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine odaklanın, her müşteri adayını takip edin, ekibi aynı fikirde tutun ve her seferinde tek bir satış eylemiyle...
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından...
Thrive Themes
thrivethemes.com
Size daha fazla trafik, daha fazla abone, daha fazla müşteri ve daha fazla müşteri kazandırmak için oluşturulmuş, inanılmaz derecede hızlı WordPress şablonları ve eklentileri.
Brave
getbrave.io
Brave, WordPress web sitesine sahip olan herkese, takıp ziyaretçileri dönüştürmeye başlayabileceğiniz 200'den fazla dönüşüm widget'ı sağlayan bir ziyaretçi dönüşüm motorudur. Ayrıca Gelişmiş Analytics ile potansiyel müşteri toplamak ve dönüşümleri gerçek zamanlı olarak izlemek için popüler EMS veya ...
RocketReach
rocketreach.co
Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook ve S&P 500'ün %95'i dahil olmak üzere dünya çapında 18 milyondan fazla işletme RocketReach'e güveniyor. RocketReach ile dünyanın en büyük ve en doğru veri tabanıyla iletişim ve şirket listeleri oluşturabilirsiniz. e-postalar ve doğrudan aramalar. Reklam hedefl...
about.me
about.me
Sadece birkaç dakika içinde ücretsiz, tek sayfalık web sitenizi oluşturun. Serbest çalışanlar ve girişimciler, hedef kitlelerini büyütmek ve daha fazla müşteri kazanmak için about.me'yi kullanıyor.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish dünyanın en güçlü iletişim arama motorudur. Swordfish, aradığınız kişiler için güncel, geçerli, doğrudan iletişim bilgilerini size sunmak amacıyla Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian gibi dünyanın en iyi kişi kimlik doğrulama sağlayıcılarından ve diğer yüzlerce bağımsız kaynaktan ve canlı ...
Landbot
landbot.io
Landbot.io, işletmelerin uçtan uca sorunsuz konuşma deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan kodsuz bir sohbet robotu platformudur. Görüşmeleri kârlı sonuçlara dönüştüren Landbot, Pazarlama, Operasyon ve Müşteri Hizmetleri ekiplerinin verimliliklerini üç katına çıkarmasına ve işletme maliyetlerini %...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, profesyonel dijital flipbook'lar oluşturmaya yönelik çevrimiçi bir araç ve masaüstü yazılımıdır. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den ...
AroundDeal
arounddeal.com
Küresel B2B Veri İstihbaratı Platformu 2020 yılında kurulan NearDeal, dünya çapında 100.000'den fazla müşteri ve kullanıcının güvendiği, Asya-Pasifik'te (APAC) lider bir B2B veri istihbarat platformu olarak dünya çapında tanınmaktadır. Veritabanımız, e-postalar ve telefon numaraları gibi kapsamlı ve...
NetHunt
nethunt.com
NetHunt, kelimenin tam anlamıyla Gmail'inizin ve diğer Google Workspace uygulamalarınızın içinde yaşayan bir satış otomasyon aracıdır. Satış ekiplerinin potansiyel müşterileri yönetmesine, müşteri ilişkilerini geliştirmesine, satış ilerlemesini izlemesine ve daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olu...
Interact
tryinteract.com
Interact AI, ilgi çekici testler oluşturma sürecini basitleştiren otomatik bir test oluşturma aracıdır. Kapsamlı AI bilgisine veya yazma istemlerine ihtiyaç duymadan sınavlar oluşturmak isteyen işletmeler için kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Interact platformu, çeşitli iş promosyonları için özelle...
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads Mobile CRM, küçük işletmelerin potansiyel müşterileri ve müşterileri tek bir yerden takip etmesine olanak tanır. Bu basit mobil CRM uygulamasıyla potansiyel müşterileri satış temsilcileriniz arasında dağıtabilir, takibi planlayabilir, zamanında hatırlatmalar alabilir ve satış dönüşümlerin...
Gleam
gleam.io
Gleam, işletmelerin eylemlere odaklanmasına yardımcı olan bir büyüme pazarlama platformudur. Bir eylem istediğiniz herhangi bir şey olabilir; bir e-posta abonesi, bir Facebook beğenisi, bir Twitter takipçisi veya #hashtag aracılığıyla şirketinizden bahseden biri olabilir.
Sender
sender.net
Sender'ın temel güçlü yönleri, yüksek e-posta teslim edilebilirliği, ödüllü kullanıcı dostu olması ve benzersiz ekonomikliğidir. Sender, birçok ek özelliğiyle e-ticaret ve blog yazarları için özel olarak tasarlanmıştır, ancak tek kişilik şirketlerden orta ve büyük şirketlere kadar her türlü işletmey...
Retainly
retainly.app
Retainly, daha fazla müşterinizin işletmenize defalarca geri gelmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenmesi ve üzerinde çalışması kolaydır, bu da etkili kampanyaları zorluk yaşamadan yürütebileceğiniz anlamına gelir. Retainly ile müşterilerinizin ilgisini canlı tutabilir ve daha güçlü, daha uzun ...
Kaspr
kaspr.io
Kaspr, LinkedIn'deki iletişim ayrıntılarını otomatik olarak alır. Potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerine anında erişmek için ücretsiz kaydolun ve Chrome Uzantımızı kullanmaya başlayın. Verileri zenginleştirerek, LinkedIn sosyal yardım kampanyaları oluşturarak ve tüm favori satış uygulamalarını...
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn E-posta Bulucu Potansiyel Müşteriye Ulaşmanın En Hızlı Yolu. Çok görevli B2B satış, işe alım ve pazarlama yöneticileri için lider bulma aracı.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms, işletmelerin ve kuruluşların kolaylıkla özel formlar ve anketler oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir çevrimiçi form oluşturucudur. Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzü ve çok çeşitli stoklanabilir şablon ve temalarla Quill Forms, masaüstü ve mobil cihazlar için optimize edilmiş p...
Expandi
expandi.io
Expandi, çok kanallı bir yaklaşım kullanarak potansiyel müşterilere en güvenli şekilde ulaşmanızı sağlayan bir LinkedIn otomasyon aracıdır. Expandi ile sonuç almak ve LinkedIn sosyal yardım oyununuzu güçlendirmek için bir LinkedIn uzmanı olmanıza gerek yok. Potansiyel müşterilerinizle LinkedIn üzeri...
Immagnify
immagnify.com
Immagnify, konum, şirket büyüklüğü, sektör vb. gibi diğer birçok filtrenin yanı sıra, kullanılan teknolojiler ve ortak uygulamalar gibi gelişmiş arama yeteneklerine dayalı olarak potansiyel müşteri listeleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir satış istihbarat aracıdır. Listelerinizi oluşturduğunuzda, ...
UpViral
upviral.com
UpViral, nihai Viral Tavsiye Pazarlama platformudur. İnsanların akranlarıyla paylaşmak isteyeceği çekiliş, ödül, bekleme listesi gibi kampanyalar yürütmenize olanak tanır. İlk kampanyanızı oluşturduğunuzda, kulaktan kulağa pazarlamanın gerçek gücünü deneyimleyeceksiniz. Trafik oluşturmak, potansiyel...
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly, kuruluşların verileri toplama, bağlama ve koruma biçimini dönüştürür. * Toplama: Sezgisel, kodsuz form oluşturucuyla karmaşık ortamlarda veri toplamayı basitleştirin. * Bağlan: Çok aşamalı iş akışlarını otomatikleştirin ve Salesforce, Google ve Microsoft dahil iş açısından kritik sist...
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
LinkedIn, E-posta ve Twitter'da potansiyel müşterilerle sohbet etmenize olanak tanıyan ilk çok kanallı potansiyel müşteri bulma platformu La Growth Machine ile tanışın. La Growth Machine ile şunları yapabilirsiniz: - Potansiyel müşteri bulma çabalarınızı kolayca yönetmek için LinkedIn'den potansiyel...
Jebbit
jebbit.com
Jebbit'in Kurumsal Deneyim Platformu, markaların her kanalda geniş ölçekte sıfır taraf verilerini yakalayan güzel etkileşimli deneyimler oluşturmasına olanak tanır. Ürün tavsiyesi ve kişilik testlerinden önemsiz bilgilere, alışveriş yapılabilir arama kitaplarına, daha iyi anketlere, oylamalara, form...
HiHello
hihello.com
HiHello, kurumsal şirketlere yönelik dijital kartvizitler için önde gelen çözümdür. HiHello ile şirketler, kağıt kartvizitleri, müşteriler, ortaklar ve potansiyel müşteriler üzerinde etki bırakacak profesyonel dijital kartvizitlerle değiştirebilir. HiHello'nun dijital kartvizitleri bir isim, unvan, ...
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep, markaların çekilişler, hediyeler, yarışmalar, anında kazançlar, yönlendirme kampanyaları ve daha fazlası gibi dijital pazarlama promosyonlarını oluşturmasına, yürütmesine ve yönetmesine yardımcı olan bir yazılım aracıdır. Yazılım paketi, promosyonları optimize etmek için A/B testi, mevcu...
GoSquared
gosquared.com
Dünyanın ilk sürdürülebilir e-posta pazarlama platformu. Daha iyi e-posta kampanyaları göndermek, hedef kitlenizi büyütmek ve gezegeni yeniden canlandırmak için MailChimp'ten geçiş yapın.
Surfe
surfe.com
Surfe'nin basit Chrome uzantısı aracılığıyla kişi ekleyin, nitelikli e-postaları bulun ve LinkedIn ve Sales Navigator görüşmelerini CRM ile senkronize edin. Surfe, aşağıdaki amaçlar için RM'nizi LinkedIn ile entegre etmek için 1 numaralı çözümdür: • manuel veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırmak • ...
Kartra
home.kartra.com
Kartra bir platformdan daha fazlasıdır; yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları ve web sitelerinden gelişmiş e-posta pazarlama çözümlerine, üyelik sitelerine ve ötesine kadar her şeyi sağlayan, girişimcilik yolculuğunuzda bir ortaktır. Kartra platformu satışları artırmak için tasarlandı ve dijital ...
Texau
texau.com
TexAu, yeni potansiyel müşteriler oluşturmanıza, onlarla hızlı ve zahmetsizce iletişim kurmanıza ve kullanıcılarınız hakkındaki bilginizi geliştirmenize olanak tanıyan bir büyüme otomasyonu araç kutusudur.
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder, dünya çapındaki işletmelerin ve bireylerin çevrimiçi formlar, anketler, anketler, testler ve anketler aracılığıyla veri toplamasına ve iş akışlarını otomatikleştirmesine yardımcı olan çevrimiçi bir form oluşturma yazılımıdır. Form oluşturucumuz, kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan ...
Purple
purple.com
Mor, ziyaretçilerin karmaşık alanlarla bağlantı kurma şeklini geliştirir. Perakende, sağlık, konaklama, turistik yerler, havalimanları ve stadyum sektörlerine hizmet veren Purple'ın çözümleri 120 ülkede kullanılıyor ve 70.000'den fazla mekanda günde 1 milyondan fazla son kullanıcıya hizmet veriyor. ...
WotNot
wotnot.io
WotNot, sohbet robotlarıyla müşteri etkileşimlerinizi geniş ölçekte otomatikleştirir. Daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, daha fazla randevu almak, müşteri desteğinizi son teknoloji sohbet robotlarıyla ölçeklendirmek gibi iş zorluklarını çözün. Müşteriler WotNot'u mevcut veya gelecekteki müşte...
Beacon
beacon.by
Beacon, kurşun mıknatıslar için dakikalar içinde benzersiz, profesyonel bir tasarım oluşturmaya yardımcı olur.
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™, Potansiyel müşteri yaratmada lider platform. Piyasadaki 1 numaralı satış otomasyon yazılımı.Kayıt olun ve platforma katılın
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: Çevrimiçi pazarlama stratejilerinizin kontrol merkezi. [http://bit.ly/2mj2mMJ] Pazarlama otomasyon yazılımımız Leadfox ile e-postalar, reklamlar, açılış sayfaları, açılır pencereler, banner'lar, A/B testleri dahil TÜM pazarlama taktiklerinizi dağıtabilir ve en üst düzeye çıkarabilirsiniz. 1...
We-Connect
we-connect.io
We-Connect'te size piyasadaki en güvenli ve en gelişmiş sosyal yardım aracını sunuyoruz. Potansiyel müşterilerinizi kolayca yönetebileceğiniz, akıllı diziler yürütebileceğiniz ve bireysel potansiyel müşteri kampanyalarını analiz edebileceğiniz hepsi bir arada bir kontrol paneli sağlıyoruz. İşletmeni...