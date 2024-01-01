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Potansiyel Müşteri Yakalama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Burkina Faso
Şirketler, son derece rekabetçi pazarlarda yeni satış fırsatlarını ortaya çıkarmak için potansiyel müşteri yakalama yazılımlarından yararlanıyor. Yoğun rekabet karşısında işletmelerin proaktif olarak yeni iş yollarını rakiplerinden önce belirlemesi hayati önem taşıyor. Satış profesyonelleri, potansiyel müşterileri belirlemek için doğrudan potansiyel müşteriler, satış temsilcileri, pazarlama uzmanları ve müşteri destek temsilcileri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilerden yararlanarak müşteri adayı yakalama yazılımını kullanır. Ancak yeni iş fırsatlarını yakalamak, satış yolculuğunun yalnızca başlangıç aşamasını temsil eder. Şirketler, müşteri adayı yakalama yazılımını kullanmanın ötesinde, müşteri adayı madenciliği, müşteri adayı puanlama ve müşteri adayı istihbaratı gibi ek müşteri adayı yaratma çözümlerini entegre etmelidir. Ayrıca, fırsatları başarılı bir şekilde somut satışlara dönüştürmek için satış performansı yönetimi ve satış zekası gibi araçların kullanılması zorunlu hale geliyor.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
CallRail
callrail.com
Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
Typeform
typeform.com
Güzel, etkileşimli formlar oluşturun; daha fazla yanıt alın. Kodlamaya gerek yok. Sınavlar, araştırma, geri bildirim, potansiyel müşteri yaratma ve daha fazlası için şablonlar. Ücretsiz kaydol.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.
Popl
popl.co
Popl, dünya çapında milyonlarca şirkete ve profesyonele yenilikçi çözümler sunan, ekiplere yönelik lider dijital kartvizit platformudur. Platformumuz, ekiplerin dijital kartvizitler oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak marka tutarlılığı, kolaylaştırılmış potansiyel müşteri topl...
AWeber
aweber.com
AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.
Similarweb
similarweb.com
Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.
Privyr
privyr.com
Privyr, satış görevlilerinin ve işletmelerin potansiyel müşterileri telefonlarından müşterilere dönüştürmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI'nin gelişmiş araç seti, satış görevlilerine en uygun potansiyel müşterileri hedefleme, kaliteli potansiyel müşteriler yetiştirme ve LinkedIn Sales Navigator'da daha fazla toplantı ayarlama olanağı sağlar.
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
involve.me
involve.me
Müşteri Etkileşimini Artırın. Etkileşimli Huniler aracılığıyla. Testler, anketler, hesap makineleri, formlar ve ödeme sayfaları için kodsuz içerik oluşturucu. Müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturun.
Manycontacts
manycontacts.com
WhatsApp için CRM Satış ve destek için Whatsapp aracı Gelen Kutunuzu ekibinizle paylaşmak, tüm sohbetlerinizi aynı arayüzde yanıtlamak ve düzenlemek için WhatsApp Business'ınızı (veya API'nizi) ManyContacts'a bağlayın.
Avochato
avochato.com
Avochato iş için kolay yoldan mesaj atıyor. Pazar lideri ticari kısa mesaj hizmetimiz, sizi müşterilerinize her zamankinden daha hızlı ve daha etkili bir şekilde bağlayacaktır.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Küçük işletmelerin satışlara odaklanmasına ve satışları artırmasına yardımcı olan benzersiz CRM yazılımı. GTD ve Satışlara dayalı ilkelerine göre satış aracımız iletişim ve huni yönetimini içerir.
RocketReach
rocketreach.co
Herhangi bir profesyonelle birinci derece bağlantınız. Dünyanın en büyük ve en doğru e-posta ve doğrudan arama veritabanını kullanarak doğru karar vericilerle doğrudan bağlantı kurun.
about.me
about.me
Ücretsiz, tek sayfalık web sitenizi yalnızca birkaç dakika içinde oluşturun.
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai, B2C ve B2B2C işletmeleri için Yüksek Hızlı satışlara olanak tanıyan GenAI destekli bir yazılım paketidir. Floww.ai'nin entegre satış platformu, modern iletişim yığınıyla entegre Satış Yürütme CRM, NoCode Anında Analiz, Pazarlama ve İş Akışı Otomasyonları sunar. Floww.ai'nin gelişmiş Üretke...
Landbot
landbot.io
En Güçlü Kodsuz Chatbot Oluşturucu Gelirinizi artırın, operasyonel maliyetleri azaltın ve müşterilerinizi memnun edin.
FlippingBook
flippingbook.com
Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt, CRM yazılımının yanı sıra satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri ekipleri için mükemmel müşteri desteği ve bilgi tabanı sunar. Bize katılın!
Warmly
warmly.ai
Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformumuz, web sitenizdeki, giden ve CRM'nizdeki satın alma niyeti sinyallerini...
Refrens
refrens.com
Refrens ABC, potansiyel müşterileri tek bir yerden yakalamanın, yönetmenin, izlemenin ve dönüştürmenin en basit yoludur. 1. Potansiyel müşteri yakalama ve web sitesi iletişim formları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın 2. Birden fazla satış hattındaki potansiyel müşterileri yönetin...
Thrive Themes
thrivethemes.com
Size daha fazla trafik, daha fazla abone, daha fazla müşteri ve daha fazla müşteri kazandırmak için oluşturulmuş, inanılmaz derecede hızlı WordPress şablonları ve eklentileri.
Retainly
retainly.app
Retainly, daha fazla müşterinizin işletmenize defalarca geri gelmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenmesi ve üzerinde çalışması kolaydır, bu da etkili kampanyaları zorluk yaşamadan yürütebileceğiniz anlamına gelir. Retainly ile müşterilerinizin ilgisini canlı tutabilir ve daha güçlü, daha uzun ...
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish dünyanın en güçlü iletişim arama motorudur. Swordfish, aradığınız kişiler için güncel, geçerli, doğrudan iletişim bilgilerini size sunmak amacıyla Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian gibi dünyanın en iyi kişi kimlik doğrulama sağlayıcılarından ve diğer yüzlerce bağımsız kaynaktan ve canlı ...
Brave
getbrave.io
Brave, WordPress web sitesine sahip olan herkese, takıp ziyaretçileri dönüştürmeye başlayabileceğiniz 200'den fazla dönüşüm widget'ı sağlayan bir ziyaretçi dönüşüm motorudur. Ayrıca Gelişmiş Analytics ile potansiyel müşteri toplamak ve dönüşümleri gerçek zamanlı olarak izlemek için popüler EMS veya ...
AroundDeal
arounddeal.com
Daha Az Çalışın, Daha Fazla Başarıya Ulaşın, Daha Yüksek Satışlar. EtrafındaDeal platformunda daha fazla B2B kişisi bulun, kayıtları zenginleştirin ve doğrulayın, otomatik iş akışlarıyla etkileşime geçin ve daha fazla anlaşma yapın. Dünya çapında işletmenizin büyümesini hızlandırın.
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly, işletmeler için kullanımı kolay bir çevrimiçi form oluşturucu sağlar. Sorunsuz web'den her şeye çözümümüzle Salesforce ile entegre olun. Bugün başla.
Kaspr
kaspr.io
Potansiyel müşteri aramaya daha az zaman harcayın ve kotanızı doldurun. Kaspr, B2B iletişim verilerine saniyeler içinde erişmenizi sağlayan bir LinkedIn Chrome Uzantısı ve kontrol panelidir.
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads Mobile CRM, küçük işletmelerin potansiyel müşterileri ve müşterileri tek bir yerden takip etmesini sağlar. Bu basit mobil CRM uygulamasıyla potansiyel müşterileri satış temsilcileriniz arasında dağıtabilir, takibi planlayabilir, zamanında hatırlatmalar alabilir ve satış dönüşümlerini yakı...
Gleam
gleam.io
Gleam bir büyüme pazarlama platformudur. İşinizi büyütecek harika kampanyalar yürütmenize olanak sağlıyoruz.
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn E-posta Bulucu Potansiyel Müşteriye Ulaşmanın En Hızlı Yolu. Çok görevli B2B satış, işe alım ve pazarlama yöneticileri için lider bulma aracı.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms, işletmelerin ve kuruluşların kolaylıkla özel formlar ve anketler oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir çevrimiçi form oluşturucudur. Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzü ve çok çeşitli stoklanabilir şablon ve temalarla Quill Forms, masaüstü ve mobil cihazlar için optimize edilmiş p...
Expandi
expandi.io
Expandi, çok kanallı bir yaklaşım kullanarak potansiyel müşterilere en güvenli şekilde ulaşmanızı sağlayan bir LinkedIn otomasyon aracıdır. Expandi ile sonuç almak ve LinkedIn sosyal yardım oyununuzu güçlendirmek için bir LinkedIn uzmanı olmanıza gerek yok. Potansiyel müşterilerinizle LinkedIn üzeri...
Interact
tryinteract.com
Potansiyel müşteri yaratan ve ürün satan etkileşimli testler oluşturun. E-posta listenizi büyütmek, potansiyel müşterilerinizi segmentlere ayırmak ve satışları artıracak ürünler önermek için testlerin gücünden yararlanın.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify, şirketinizin daha hızlı büyümesine yardımcı olmak için milyonlarca şirkete ve profesyonele e-posta, telefon ve sosyal medya kanalları aracılığıyla kolay erişim sağlar.
UpViral
upviral.com
UpViral'in çekilişleri ve ödülleri, işletmenizi çevrimiçi ortamda büyütmenin en hızlı yoludur. Trafik oluşturun, listenizi büyütün ve aboneleri müşterilere dönüştürün.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
LinkedIn, E-posta ve Twitter'da potansiyel müşterilerle sohbet etmenize olanak tanıyan ilk çok kanallı potansiyel müşteri bulma platformu La Growth Machine ile tanışın. La Growth Machine ile şunları yapabilirsiniz: - Potansiyel müşteri bulma çabalarınızı kolayca yönetmek için LinkedIn'den potansiyel...
WotNot
wotnot.io
Mevcut ve gelecekteki müşterilerinizle olan etkileşimlerinizi bugün otomatikleştirin! Bot oluşturmak kolaydır ancak istenen sonuçları elde etmek zordur. WotNot tam da bu noktada devreye giriyor ve sizin için hazırlanmış bir hizmet sunuyor. Kodsuz sohbet robotu platformumuzla, personel sayımızı artır...
GoSquared
gosquared.com
Pazarlama otomasyonu, canlı sohbet ve gerçek zamanlı analizlerle işinizi büyütün.
123FormBuilder
123formbuilder.com
Tek bir güvenli form oluşturucu Sonsuz veri toplama kullanım durumları 1-2-3 kadar kolay bir şekilde her türlü çevrimiçi formu oluşturun! Tamamı dijital araçlarınızla tamamen entegre olan kayıt formları, sipariş formları, başvuru formları, anketler ve daha fazlasını oluşturmak için ücretsiz çevrim...
Kartra
home.kartra.com
Çevrimiçi İşiniz Artık Kolaylaştı - Metin yazarlarından, web geliştiricilerinden, tasarımcılardan veya sistem entegratörlerinden oluşan bir ekibi işe almadan çevrimiçi oluşturun, pazarlayın ve başlatın!
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch, blog yazarları, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri elde etmek ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri gelirleri artırmak...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve sür...
SalesIntel
salesintel.io
İdeal müşterilerinizi bulun, onlara ulaşın ve kazanın. Daha fazla geliri daha hızlı elde etmek için doğru B2B şirketi ve iletişim verilerini edinin.
Jebbit
jebbit.com
Dönüştüren mobil deneyimleri kullanarak mobil trafiği eyleme dönüştürülebilir verilere dönüştürün.
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: Çevrimiçi pazarlama stratejilerinizin kontrol merkezi. [http://bit.ly/2mj2mMJ] Pazarlama otomasyon yazılımımız Leadfox ile e-postalar, reklamlar, açılış sayfaları, pop-up'lar, banner'lar, A/B testleri dahil TÜM pazarlama taktiklerinizi dağıtabilir ve en üst düzeye çıkarabilirsiniz. 100'den ...
Sailes
sailes.com
Sailebot'lar tüm potansiyel müşteri aramalarını otomatikleştiriyor Araştırma ve keşiften etkileşime, etkileşime ve fırsatlara kadar her şeyi otomatikleştiren tek yapay zeka ile mümkün hale gelen Satış Görevlisi Potansiyelini hayata geçirin; eller serbest.
Texau
texau.com
TexAu, yeni potansiyel müşteriler oluşturmanıza, onlarla hızlı ve zahmetsizce iletişim kurmanıza ve kullanıcılarınız hakkındaki bilginizi geliştirmenize olanak tanıyan bir büyüme otomasyonu araç kutusudur.
We-Connect
we-connect.io
We-Connect'te size piyasadaki en güvenli ve en gelişmiş sosyal yardım aracını sunuyoruz. Potansiyel müşterilerinizi kolayca yönetebileceğiniz, akıllı diziler yürütebileceğiniz ve bireysel potansiyel müşteri kampanyalarını analiz edebileceğiniz hepsi bir arada bir kontrol paneli sağlıyoruz. İşletmeni...
bant.io
bant.io
Veriye dayalı deneylerle müşteri kazanımınızı otomatikleştirmenize yardımcı olarak başarısızlığı imkansız hale getiren hepsi bir arada potansiyel müşteri oluşturma ve satış hızlandırma platformu.
Purple
purple.com
Mor, yatak teknolojisinde son 80 yılın en iyi gelişmesidir. Yatak ve yastıklarımız ücretsiz teslimat, ücretsiz iade ve 100 gecelik deneme olanağıyla sunulur.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™, Potansiyel müşteri yaratmada lider platform. Piyasadaki 1 numaralı satış otomasyon yazılımı.Kayıt olun ve platforma katılın
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks, şirketinizi büyütmek, potansiyel müşteriler bulmak, e-posta göndermek, bir sohbet robotu oluşturmak, ziyaretçilerin yorum yazmasını sağlamak, sitenizi sahte e-postalardan korumak, sitenizde sosyal bildirim görüntülemek için pazarlamanız için kullanabileceğiniz bir ürün paketi sunar. ve daha...