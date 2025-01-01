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Son kilometre teslimat yazılımı, işletmelere depodan müşterinin kapısına kadar teslimatları verimli bir şekilde yönetmek ve kolaylaştırmak için gerekli araçları sunar. Rota optimizasyonu, gelişmiş sevkıyat, müşteri bildirimleri, teslimat kanıtı ve teslimat analitiği özelliklerine sahiptir. Bu yetenekler, şirketlerin teslimat sürelerini hızlandırmasına ve müşterilerin sipariş durumları hakkında bilgi sahibi olmasına olanak tanır. Öncelikle sevk görevlileri ve sürücüler tarafından kullanılan son kilometre teslimat yazılımı, etkili iletişimi kolaylaştırır ve zamanında teslimat sağlar. Kurye yazılımıyla benzerlikler taşısa da temel farkı, teslimat sürecine özel olarak odaklanmasıdır; oysa kurye yazılımı genellikle teslim alma ve gönderimle ilgili daha geniş arka ofis işlevlerini kapsar. Tipik olarak, son mil teslimat yazılımı, günlük teslimat siparişlerini yerine getiren işletmelerin tedarik zinciri ve lojistik departmanlarında benimsenir. Genel operasyonel verimliliği artırmak için genellikle tedarik zinciri planlama yazılımı gibi diğer tedarik zinciri ve lojistik araçlarıyla entegre edilir.
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Route4Me
route4me.com
Route4Me, işletmelerin verimli rota planlaması ve dağıtımını otomatikleştirip mobil navigasyon sunan bir uygulamadır.
Detrack
detrack.com
Detrack, lojistik yönetimi için gerçek zamanlı takip, elektronik doğum kanıtı ve rota optimizasyonu sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Tookan
jungleworks.com
Tookan, işletmelerin teslimat operasyonlarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir dağıtım yönetim platformudur.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner, filo yöneticilerinin sürücülerin rota planlamasını, optimizasyonunu ve izlenmesini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Routific
routific.com
Rutifik, lojistik ve teslimat süreçlerini optimize etmek için rota planlaması ve gerçek zamanlı ayarlamalar yapan bir platformdur.
FarEye
fareye.com
Fareye, lojistik yönetimi ve teslimat süreçlerini optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve rota planlamasıyla müşteri memnuniyetini artırır.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse, kullanıcıların konumlarını geçici olarak paylaşmalarını sağlayan basit ve güvenli bir uygulamadır. GPS özellikleri ile çalışır ve kullanıcıların gizliliğini korur.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir teslimat yönetim platformudur.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior, sürücüler ve dispatcherlar için rota optimizasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır; gerçek zamanlı trafik güncellemeleri ve özelleştirilebilir rotalar sunar.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD, son mil lojistiği için rota optimizasyonu, gönderi etiketleri oluşturma ve lojistik yönetimi sunan bir dağıtım yönetimi uygulamasıdır.
Transvirtual
transvirtual.com
Transvirtual, bulut tabanlı lojistik yönetim sistemi olup, yük planlama, rota optimizasyonu ve elektronik teslimat kanıtı gibi özellikler sunar.
DispatchTrack
dispatchtrack.com
DispatchTrack, son mil teslimatlarını optimize eden, gerçek zamanlı izleme ve rota optimizasyonu sunan bir lojistik yönetim uygulamasıdır.
Beetrack
beetrack.com
Beetrack, firmaların teslimat süreçlerini optimize eden, gerçek zamanlı izleme ve rota planlaması yapan bir lojistik yönetim uygulamasıdır.
project44
project44.com
Project44, tedarik zinciri süreçlerini yönetmek için gerçek zamanlı izleme ve analiz sunan bir lojistik platformudur.
Nash
usenash.com
Nash, son mil lojistik süreçlerini optimize etmek ve yönetmek için tasarlanmış bir platformdur, iç filolarınızı ve 3PL'leri entegre eder.
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack, talep üzerine işlerin ve iş gücünün otomasyonunu sağlamak için planlama, izleme ve doğrulama yapan bir platformdur.
GoShare
goshare.co
Goshare, kamyon ve van sahiplerini işletmelerle buluşturan, talep üzerine teslimat hizmetleri sunan bir lojistik platformudur.
DelivApp
delivapp.com
DelivApp, teslimat sürecini yönetmek için tasarlanmış bir yazılımdır, sipariş ataması ve gerçek zamanlı izleme sağlar.
GoBolt
gobolt.com
GoBolt, lojistik süreçlerini optimize eden bir yönetim platformudur. Depolama, sevkiyat ve teslimat hizmetleri sunarak işletmelere destek sağlar.
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext, büyük işletmelerin teslimat ve ulaşım sürecini tamamen otomatikleştiren bir yapay zeka tabanlı platformdur.
Radaro
radaro.com.au
Radaro, API tabanlı bir SaaS platformudur; son mil teslimatını optimize eder, gerçek zamanlı veriler sunar ve müşteri deneyimini geliştirir.
MileApp
mile.app
MileApp, saha hizmetlerini optimize eden bir yönetim çözümüdür. Rota optimizasyonu, mobil uygulama ve analiz raporları sunar.
getswift
getswift.co
GetSwift, son mil teslimat yönetimini kolaylaştıran ve optimize eden bir yazılımdır. İşletmelerin teslimat sürecini otomatikleştirir ve verimliliği artırır.
RouteManager
route-manager.com
RoutEnager, teslimatları yönetmek ve optimize etmek için bulut tabanlı bir rota planlama yazılımıdır. Kullanıcıların verimli rotalar oluşturmasını sağlar.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery, teslimat yönetimi ve güzergah optimizasyonu sunan bir yazılım uygulamasıdır. WooCommerce kullanıcılarına kişiselleştirilmiş teslimat tarihleri sağlar.
Deliforce
deliforce.io
Deliforce, lojistik ve dağıtım süreçlerini optimize eden bir yazılımdır; sipariş yönetimi, teslimat izleme ve sürücü koordinasyonu sağlar.
NetworkON
networkon.io
NetworkON, lojistik ve teslimat yönetimi için AI destekli bir SaaS çözümüdür. İşletmelere operasyonel verimliliği artırmada yardımcı olur.
Scurri
scurri.com
Scurri, e-ticaret teslimat süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir yazılım olup, siparişlerinizi optimize eder ve izler.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u, lojistik ve teslimat süreçlerini iyileştiren bir uygulamadır. Gerçek zamanlı izleme, rota optimizasyonu ve teslimat kanıtı gibi özellikler sunar.
Ufleet
ufleet.io
Ufleet, filo yönetimi için tasarlanmış bir uygulamadır. Araçların durumu ve performansı hakkında gerçek zamanlı izleme ve rota optimizasyonu sunar.
Cigo Tracker
cigotracker.com
Cigo Tracker, gerçek zamanlı izleme ve güncellemeler sunarak teslimat sürecini iyileştiren bir lojistik yönetim uygulamasıdır.
OneRail
onerail.com
OneRail, teslimatları optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı veri ile envanter yönetimi ve sipariş yönlendirmesi sağlar.
GSMtasks
gsmtasks.com
GSMtasks, sürücüler ve teknisyenler için görevleri yönetir, rotaları optimize eder, müşteri iletişimini kolaylaştırır ve belge gönderimini hızlandırır.
Renesent
renesent.com
Renesent, müşterileri bağımsız taşıyıcılarla buluşturan bir lojistik platformudur. Eşyaların hızlı teslimat ve depolama hizmetleri sunar.
LionWheel
lionwheel.com
LionWheel, teslimat yönetimi ve rota planlama çözümleri sunarak kullanıcıların lojistik operasyonlarını optimize etmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Wise Systems
wisesystems.com
Wise Systems, otonom rota ve dağıtım yazılımı ile son mil teslimatını optimize eder, performansı artırarak verimliliği ve teslimat süresini iyileştirir.
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