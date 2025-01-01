Büyük Dil Modelleri Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Büyük dil modelleri (LLM'ler), çok çeşitli girdilerden insan benzeri metinleri anlamak, yorumlamak ve oluşturmak için özel olarak tasarlanmış gelişmiş yapay zeka sistemleridir. En son teknolojiye sahip makine öğrenimi tekniklerinden, devasa eğitim veri kümelerinden ve kapsamlı mimarilerden yararlanan bu modeller, geniş bir yelpazedeki doğal dil görevlerini gerçekleştirebilir ve bu da onları tüm sektörlerdeki işletmeler için vazgeçilmez araçlar haline getirir. Görevler çeviri, özetleme, soru yanıtlama ve konuşmadan duygu analizi, metin sınıflandırma ve yaratıcı içerik oluşturma gibi daha incelikli uygulamalara kadar uzanır. Bu kategorideki Yüksek Lisanslar, akıllı sohbet robotları aracılığıyla müşteri hizmetlerinde devrim yaratmak, otomatik yazma yetenekleriyle içerik oluşturmayı geliştirmek, duyarlılık analiziyle pazar araştırmasını kolaylaştırmak ve çok daha fazlası için kullanılıyor. Çok dilli yeterlilik sayesinde çoğu kişi küresel pazarlara uyum sağlayabilir, dil engellerini ortadan kaldırabilir ve kültürler arası iletişimi kolaylaştırabilir. Yüksek Lisans teknolojisindeki ilerlemeler aynı zamanda dille ilgili birçok görevde otomasyon çağını da işaret ediyor, böylece manuel emeği azaltıyor ve verimliliği artırıyor. Daha önce ulaşılamayan bir kişiselleştirme ve etkileşim katmanı ekleyerek kullanıcı deneyimine dönüştürücü bir değişim getiriyorlar. Bu kategori, kullanıcıların büyük dil modelleriyle etkileşime girmesine ve etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan bağımsız platformlara odaklanan AI sohbet robotları yazılım kategorisinden ve iş kullanıcılarının yapay zeka tarafından oluşturulan medya oluşturmasına yönelik araçlardan oluşan sentetik medya yazılımı kategorisinden farklıdır. Bunun yerine bu LLM çözümleri, yalnızca sohbet robotları veya sentetik medyayla sınırlı kalmayıp, çok çeşitli uygulamalara entegre edilebilecek daha çok yönlü, temel araçlar olacak şekilde tasarlanmıştır. Büyük Dil Modelleri (LLM) kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: * Ticari kullanıma sunulan, çeşitli girdilerden insan benzeri metinleri anlama ve oluşturma kapasitesine sahip geniş ölçekli bir dil modeli sunar. * Çeşitli sektörlerdeki işletmelerin modeli mevcut sistemlerine veya süreçlerine sorunsuz bir şekilde dahil etmelerine olanak tanıyan sağlam ve güvenli API'ler veya entegrasyon araçları sağlayın. * Veri gizliliği, etik kullanım ve içerik denetimi ile ilgili olası sorunları ele almak, kullanıcının güvenini ve mevzuat uyumluluğunu sağlamak için kapsamlı mekanizmalara sahip olun. * Tutarlı güncellemeler ve iyileştirmelerin yanı sıra güvenilir müşteri desteği ve kapsamlı belgeler sunun, böylece kullanıcılara modelin etkin entegrasyonu ve kullanımında yardımcı olurken aynı zamanda modelin değişen gereksinimlere uygunluğunun ve uyarlanabilirliğinin devam etmesini sağlayın.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, sohbet, veri analizi, görev otomasyonu ve çoklu modda etkileşim sağlayan bir yapay zeka uygulamasıdır.
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini, yazma, öğrenme ve bilgi bulma gibi görevlerde kullanıcıya yardımcı olan çok dilli bir AI uygulamasıdır.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek, gelişmiş doğal dil işleme ile metin oluşturma, akıl yürütme ve kod analizi yapabilen bir yapay zeka asistanıdır.
Claude
claude.ai
Claude, etkili iş yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, güvenli ve doğru bir AI sohbet botudur.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Microsoft Copilot, kullanıcıların Microsoft 365 uygulamalarında içerik oluşturma, analiz etme ve işbirliği yapma süreçlerini kolaylaştıran AI destekli bir araçtır.
Hugging Face
huggingface.co
Hugging Face, doğal dil işleme için açık kaynaklı AI araçları sunan bir platformdur. Geliştiricilerin, araştırmacıların etkili modeller oluşturmasına yardımcı olur.
Qwen
qwenlm.ai
Qwen, belge işleme, görsel dil analizi ve kod yazma gibi görevler için çoklu AI modelleri sunan ücretsiz bir yapay zeka asistanıdır.
Mistral AI
mistral.ai
Mistral AI, doğal dil işleme için hızlı, açık kaynaklı büyük dil modelleri sunan bir platformdur. İş senaryolarına özel model optimizasyonları yapar.
Databricks
databricks.com
Databricks, veri mühendisliği ve analizini tek bir platformda birleştiren, Apache Spark tabanlı, web tabanlı bir veri analizi platformudur.
Meta AI Studio
aistudio.instagram.com
Meta AI Studio, kullanıcıların ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş AI karakterleri oluşturarak etkileşimde bulunmalarını sağlayan bir platformdur.
Stability AI
stability.ai
Stability AI, metin, görüntü, ses ve video oluşturma gibi çeşitli alanlarda güçlü AI modelleri sunan bir platformdur.
ScholarAI
scholarai.io
ScholarAI, kullanıcıların açık erişimli hakemli araştırma makalelerine erişmesini sağlayan bir araçtır.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, kullanıcıların verilere dayalı karar verme süreçlerinde daha etkili analiz yapmalarını sağlar.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, işletmelerde GenAI benimsemeyi destekleyen bir uygulamadır. TuneChat, açık kaynaklı modellerle çalışan bir sohbet uygulamasıdır; TuneStudio, geliştiriciler için LLM'leri ayarlayıp dağıtma alanıdır.
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai, açık kaynaklı yapay zeka ve makine öğrenimi platformudur, veri bilimcilerin model oluşturmasını ve dağıtmasını kolaylaştırır.
Composable Prompts
composableprompts.com
Composable Prompts, kullanıcıların istemleri düzenlemesini ve yönetmesini sağlayarak iş akışlarını optimize eden bir AI/LLM uygulama platformudur.
Anode
codygon.com
Anode, verilerinizi 6 hata sınıfı için analiz eden bir anomali tespit aracıdır. İşletmelerin veri kalitesi yönetimini kolaylaştırır.
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