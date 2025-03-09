Büyük Dil Modelleri Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Özbekistan

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Büyük dil modelleri (LLM'ler), çok çeşitli girdilerden insan benzeri metinleri anlamak, yorumlamak ve oluşturmak için özel olarak tasarlanmış gelişmiş yapay zeka sistemleridir. En son teknolojiye sahip makine öğrenimi tekniklerinden, devasa eğitim veri kümelerinden ve kapsamlı mimarilerden yararlanan bu modeller, geniş bir yelpazedeki doğal dil görevlerini gerçekleştirebilir ve bu da onları tüm sektörlerdeki işletmeler için vazgeçilmez araçlar haline getirir. Görevler çeviri, özetleme, soru yanıtlama ve konuşmadan duygu analizi, metin sınıflandırma ve yaratıcı içerik oluşturma gibi daha incelikli uygulamalara kadar uzanır. Bu kategorideki Yüksek Lisanslar, akıllı sohbet robotları aracılığıyla müşteri hizmetlerinde devrim yaratmak, otomatik yazma yetenekleriyle içerik oluşturmayı geliştirmek, duyarlılık analiziyle pazar araştırmasını kolaylaştırmak ve çok daha fazlası için kullanılıyor. Çok dilli yeterlilik sayesinde çoğu kişi küresel pazarlara uyum sağlayabilir, dil engellerini ortadan kaldırabilir ve kültürler arası iletişimi kolaylaştırabilir. Yüksek Lisans teknolojisindeki ilerlemeler aynı zamanda dille ilgili birçok görevde otomasyon çağını da işaret ediyor, böylece manuel emeği azaltıyor ve verimliliği artırıyor. Daha önce ulaşılamayan bir kişiselleştirme ve etkileşim katmanı ekleyerek kullanıcı deneyimine dönüştürücü bir değişim getiriyorlar. Bu kategori, kullanıcıların büyük dil modelleriyle etkileşime girmesine ve etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan bağımsız platformlara odaklanan AI sohbet robotları yazılım kategorisinden ve iş kullanıcılarının yapay zeka tarafından oluşturulan medya oluşturmasına yönelik araçlardan oluşan sentetik medya yazılımı kategorisinden farklıdır. Bunun yerine bu LLM çözümleri, yalnızca sohbet robotları veya sentetik medyayla sınırlı kalmayıp, çok çeşitli uygulamalara entegre edilebilecek daha çok yönlü, temel araçlar olacak şekilde tasarlanmıştır. Büyük Dil Modelleri (LLM) kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: * Ticari kullanıma sunulan, çeşitli girdilerden insan benzeri metinleri anlama ve oluşturma kapasitesine sahip geniş ölçekli bir dil modeli sunar. * Çeşitli sektörlerdeki işletmelerin modeli mevcut sistemlerine veya süreçlerine sorunsuz bir şekilde dahil etmelerine olanak tanıyan sağlam ve güvenli API'ler veya entegrasyon araçları sağlayın. * Veri gizliliği, etik kullanım ve içerik denetimi ile ilgili olası sorunları ele almak, kullanıcının güvenini ve mevzuat uyumluluğunu sağlamak için kapsamlı mekanizmalara sahip olun. * Tutarlı güncellemeler ve iyileştirmelerin yanı sıra güvenilir müşteri desteği ve kapsamlı belgeler sunun, böylece kullanıcılara modelin etkin entegrasyonu ve kullanımında yardımcı olurken aynı zamanda modelin değişen gereksinimlere uygunluğunun ve uyarlanabilirliğinin devam etmesini sağlayın.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, sohbet, veri analizi, görev otomasyonu ve çoklu modda etkileşim sağlayan bir yapay zeka uygulamasıdır.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek, gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimi kullanarak organizasyonların veri odaklı kararlar almasına yardımcı olan arama ve analiz araçları sunar.
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini, yazma, öğrenme ve bilgi bulma gibi görevlerde kullanıcıya yardımcı olan çok dilli bir AI uygulamasıdır.
Claude
claude.ai
Claude, etkili iş yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, güvenli ve doğru bir AI sohbet botudur.
Qwen
qwenlm.ai
Qwen, belge işleme, görsel dil analizi ve kod yazma gibi görevler için çoklu AI modelleri sunan ücretsiz bir yapay zeka asistanıdır.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Microsoft Copilot, kullanıcıların Microsoft 365 uygulamalarında içerik oluşturma, analiz etme ve işbirliği yapma süreçlerini kolaylaştıran AI destekli bir araçtır.
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai, yapay zekayı demokratikleştirme misyonuyla önde gelen açık kaynaklı Üretken Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi platformu sağlayıcısıdır. 30 Kaggle Ustasının teknik becerisini, güçlü sorunları çözen Üretken Yapay Zeka ve makine öğrenimine yönelik basit Yapay Zeka bulut ürünlerine dönüştürüyor. Müşteriler, topluluk ve ortaklar, H2O.ai'nin, Yapay Zekayı İyilik için kullanmaya yönelik uzun vadeli bir vizyon oluşturan stratejik yatırımcılarıdır. H2O.ai'nin dağıtılmış ML H2O-3, autoML Sürücüsüz Yapay Zeka, Hydrogen Torch ve Document AI Yapay Zeka Motorları, 20.000'den fazla küresel kuruluşu ve Fortune 500'ün yarısından fazlasını ve AT&T, Commonwealth Bank of Australia, PayPal, Chipotle, ADP, WorkDay, IFFCO-Tokio ve AES. H2O.ai'nin İyilik için Yapay Zeka programı, kar amacı gütmeyen grupları, vakıfları ve toplulukları, doğal afetlere karşı savunmasız alanların belirlenmesi ve nesli tükenmekte olan türlerin korunması da dahil olmak üzere eğitim, sağlık hizmetleri ve çevre korumayı geliştirme çabalarında düzenli olarak destekler.
Meta AI Studio
aistudio.instagram.com
Meta AI Studio, kullanıcıların ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş AI karakterleri oluşturarak etkileşimde bulunmalarını sağlayan bir platformdur.
ScholarAI
scholarai.io
ScholarAI, kullanıcıların açık erişimli hakemli araştırma makalelerine erişmesini sağlayan bir araçtır.
Anode
codygon.com
İşletmeler için veri kalitesi yönetiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış yenilikçi bir dijital çözüm olan Anode, yardım etmek için burada. Anode, verilerinizi 6 sınıf hataya göre analiz eden ve verileriniz hakkında daha hızlı ve daha verimli bir şekilde öngörü elde etmenizi sağlayan bir veri anormalliği algılama aracıdır.
Mistral AI
mistral.ai
Mistral AI, doğal dil işleme için hızlı, açık kaynaklı büyük dil modelleri sunan bir platformdur. İş senaryolarına özel model optimizasyonları yapar.
Composable Prompts
composableprompts.com
Şekillendirilebilir İstemlerin misyonu, uygulamaların içerikle etkileşimde bulunma biçiminde devrim yaratmaktır. GPT gibi Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) metinsel verilerle olan etkileşimimizi temelden değiştirmiş olsa da, Düzenlenebilir Bilgi İstemleri bir adım daha ileri gitmenin gerektiğine inanıyor. Şekillendirilebilir İstemler, ölçeği veya etki alanı ne olursa olsun her işletmenin LLM'lerin yerel veri işleme özelliklerinden mümkün olan en verimli şekilde yararlanabilmesini sağlar. Composable Prompts, AI/LLM uygulamaları oluşturmaya yönelik bir platform olarak geliştirildi. Composable Prompts'ın kapsamlı araç seti, kurumsal ekiplerin iş süreçlerini ve uygulamalarını artıran ve otomatikleştiren LLM destekli görevleri tasarlamasına, dağıtmasına ve çalıştırmasına olanak tanır. Composable Prompts paketi, ilkel, metin tabanlı etkileşimlerden yapılandırılmış, verimli ve entegre içerik işleme dünyasına geçiş yapan, yapılandırılmış, alana özgü bir yaklaşım sunar. Şekillendirilebilir İstemlerin Temel Teklifleri: * Etkileşim Tasarımcısı: Sezgisel bilgi istemi şablonları ve sağlam veri şemaları oluşturma. * Bilgi İstemi Kütüphanesi: Hızlı tasarımı geliştirmek ve iyileştirme önerileri sunmak için Yüksek Lisans'ları kullanmak. * API Hizmeti: Yüksek Lisans'ların uygulamalarınıza ve iş süreçlerinize sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi. * Yürütme Deposu: Etkileşim Sonuçlarını akıllıca depolayıp yeniden kullanarak optimum performansın sağlanması. * İşbirliği ve Optimizasyon Araçları: Bilgi istemi segmentlerini paylaşmaktan performansı izlemeye kadar geliştiricilere hizmet veriyoruz.
Stability AI
stability.ai
Stability AI, metin, görüntü, ses ve video oluşturma gibi çeşitli alanlarda güçlü AI modelleri sunan bir platformdur.
Databricks
databricks.com
Databricks, veri mühendisliği ve analizini tek bir platformda birleştiren, Apache Spark tabanlı, web tabanlı bir veri analizi platformudur.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ayar yapması ve dağıtması için oyun alanımız ChainFury: Açık kaynaklı bilgi istemi motorumuz GitHub'da mevcuttur
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, sizi daha akıllı, daha hızlı ve veri odaklı kararlarınıza daha fazla güvenmek amacıyla iş için güvenilir ortak pilot olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, her kullanıcıya-veri bilimcisi, iş analisti veya IT uzman olmayan her kullanıcıya, ilgili analizi organizasyonel hedeflere bağlayacak şekilde gerçekleştirme gücü verir. Her kullanıcının yolculuğunu basitten sofistike analitiklere kısaltan, bilinmeyenleri keşfetmeleri, yeni ilişkiler tanımlamaları, sonuçlar hakkında daha derin bir anlayış elde etmelerini ve statükoya meydan okumaları için verileri kullanmalarına izin verir. IBM Cognos Analytics ile kuruluşunuzdaki herhangi biriyle verileriniz hakkında işlem yapılabilir bilgileri görselleştirin, analiz edin ve paylaşın.
Hugging Face
huggingface.co
Hugging Face, doğal dil işleme için açık kaynaklı AI araçları sunan bir platformdur. Geliştiricilerin, araştırmacıların etkili modeller oluşturmasına yardımcı olur.
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