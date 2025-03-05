Büyük Dil Modelleri Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ukrayna

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Büyük dil modelleri (LLM'ler), çok çeşitli girdilerden insan benzeri metinleri anlamak, yorumlamak ve oluşturmak için özel olarak tasarlanmış gelişmiş yapay zeka sistemleridir. En son teknolojiye sahip makine öğrenimi tekniklerinden, devasa eğitim veri kümelerinden ve kapsamlı mimarilerden yararlanan bu modeller, geniş bir yelpazedeki doğal dil görevlerini gerçekleştirebilir ve bu da onları tüm sektörlerdeki işletmeler için vazgeçilmez araçlar haline getirir. Görevler çeviri, özetleme, soru yanıtlama ve konuşmadan duygu analizi, metin sınıflandırma ve yaratıcı içerik oluşturma gibi daha incelikli uygulamalara kadar uzanır. Bu kategorideki Yüksek Lisanslar, akıllı sohbet robotları aracılığıyla müşteri hizmetlerinde devrim yaratmak, otomatik yazma yetenekleriyle içerik oluşturmayı geliştirmek, duyarlılık analiziyle pazar araştırmasını kolaylaştırmak ve çok daha fazlası için kullanılıyor. Çok dilli yeterlilik sayesinde çoğu kişi küresel pazarlara uyum sağlayabilir, dil engellerini ortadan kaldırabilir ve kültürler arası iletişimi kolaylaştırabilir. Yüksek Lisans teknolojisindeki ilerlemeler aynı zamanda dille ilgili birçok görevde otomasyon çağını da işaret ediyor, böylece manuel emeği azaltıyor ve verimliliği artırıyor. Daha önce ulaşılamayan bir kişiselleştirme ve etkileşim katmanı ekleyerek kullanıcı deneyimine dönüştürücü bir değişim getiriyorlar. Bu kategori, kullanıcıların büyük dil modelleriyle etkileşime girmesine ve etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan bağımsız platformlara odaklanan AI sohbet robotları yazılım kategorisinden ve iş kullanıcılarının yapay zeka tarafından oluşturulan medya oluşturmasına yönelik araçlardan oluşan sentetik medya yazılımı kategorisinden farklıdır. Bunun yerine bu LLM çözümleri, yalnızca sohbet robotları veya sentetik medyayla sınırlı kalmayıp, çok çeşitli uygulamalara entegre edilebilecek daha çok yönlü, temel araçlar olacak şekilde tasarlanmıştır. Büyük Dil Modelleri (LLM) kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: * Ticari kullanıma sunulan, çeşitli girdilerden insan benzeri metinleri anlama ve oluşturma kapasitesine sahip geniş ölçekli bir dil modeli sunar. * Çeşitli sektörlerdeki işletmelerin modeli mevcut sistemlerine veya süreçlerine sorunsuz bir şekilde dahil etmelerine olanak tanıyan sağlam ve güvenli API'ler veya entegrasyon araçları sağlayın. * Veri gizliliği, etik kullanım ve içerik denetimi ile ilgili olası sorunları ele almak, kullanıcının güvenini ve mevzuat uyumluluğunu sağlamak için kapsamlı mekanizmalara sahip olun. * Tutarlı güncellemeler ve iyileştirmelerin yanı sıra güvenilir müşteri desteği ve kapsamlı belgeler sunun, böylece kullanıcılara modelin etkin entegrasyonu ve kullanımında yardımcı olurken aynı zamanda modelin değişen gereksinimlere uygunluğunun ve uyarlanabilirliğinin devam etmesini sağlayın.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir AI sistemidir. Konuşmalar yapmak, içgörü kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve AI'nın geleceğine tek bir yerde tanık olmak için kullanın.
Google Gemini
gemini.google.com
İkizler, Google’ın en iyi AI modelleri ailesine doğrudan erişim sağlar, böylece: - Yazma, beyin fırtınası, öğrenme ve daha fazlası konusunda yardım alın - Gmail veya Google Drive'dan hızlı bilgileri özetleyin ve bulun - Anında görüntüler oluşturun - Yeni yollarla yardım almak için metin, ses, fotoğraf ve kameranızı kullanın Eskiden Bard olarak bilinir.
DeepSeek
deepseek.com
Deepseek, gelişmiş arama yetenekleri ve büyük veri kümelerinin analizi yoluyla kuruluşların daha iyi veri odaklı kararlar almasına yardımcı olmak için gelişmiş AI ve makine öğrenimini kullanan araçlar sunar. Web sitesinin kendisi, yapay zeka odaklı içgörüler sağlamaya odaklanıyor, bu da kullanıcıların verileri daha akıllı, daha verimli bir şekilde aramasını ve almasını mümkün kılıyor. This could involve things like: -Intelligent Search: Using AI to enhance traditional search functionalities, such as understanding context or sentiment in searches. -Data Insights: Leveraging AI to uncover patterns and trends in data that might not be immediately obvious. -Susiness uygulamaları: İşletmelerin karar verme ve operasyonları optimize etmek için verileri kullanmalarına yardımcı olur.
Claude
claude.ai
Claude by Antropic, antropik tarafından inşa edilen ve en iyi işinizi yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve güvenli olmak üzere eğitilmiş yeni nesil AI asistanıdır.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük AI refakatçiniz. Microsoft Copilot, verimliliği artırmak, yaratıcılığın kilidini açmak ve basit bir sohbet deneyimi ile bilgileri daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için AI'nın gücünden yararlanır.
Mistral AI
mistral.ai
Hızlı, açık kaynaklı ve güvenli dil modelleri. Özel verilerden ve kullanım geri bildirimlerinden yararlanılarak iş kullanım senaryolarında modellerin uzmanlaştırılması kolaylaştırıldı. Avrupa'da, küresel pazarı hedefleyen birinci sınıf bir ekip tarafından oluşturulmuştur.
Hugging Face
huggingface.co
Yapay zeka topluluğu geleceği inşa ediyor. Makine öğreniminde referans açık kaynak tarafından desteklenen son teknoloji modelleri oluşturun, eğitin ve dağıtın.
Qwen
qwenlm.ai
Qwen AI - Alibaba Qwen'den ücretsiz üretken AI çalışma asistanı. Qwen'den ücretsiz üretken AI çalışma asistanı. OpenSource ücretsiz chatgpt. Qwen ile ücretsiz AI chatbot. Ücretsiz AI asistanınız. Bugün Qwen sohbetini deneyin!
Stability AI
stability.ai
Stabilite Yapay Zekası, birden fazla alanda insan potansiyelini harekete geçirmek için üretken yapay zekadan yararlanan çok yönlü bir platformdur. Çeşitli yöntemlerde açık modeller sunarak, bunların farklı konumlardaki tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını sağlar. Stability AI, farklı uygulamalara yönelik bir model paketi içerir: Fotogerçekçilik ve karmaşıklığa odaklanan gelişmiş metinden görüntüye dönüşümler için 'Stable Diffusion 3 Medium'; Açık, üretken bir yapay zeka video modeli olarak 'Kararlı Video Dağıtımı'; Gelişmiş ses yayma teknolojisini kullanarak yüksek kaliteli müzik ve ses efektleri üretimi için 'Stable Audio 2.0'; Tekli görüntülerden kaliteli 3D nesne üretimi için 'Stable Video 3D'; ve son teknolojiye sahip açık erişim dil modellerini deneyimlemek için 'Stable LM 2 1.6B'. Stability AI aynı zamanda son teknoloji modellerini kendi kendine barındırma seçenekleri sunarak çeşitli üretken AI ihtiyaçları için daha fazla esneklik sağlar. Ek özellikler arasında Stable Assistant, Stable Artisan ve yapay zeka yeteneklerini diğer uygulamalara yerleştirmeye yönelik bir platform API'si yer alıyor. Güvenliği ve güvenilirliği artırmak için Stability AI, şirket içinde barındırılan lisanslar sağlar ve katı bir kabul edilebilir kullanım politikası uygular.
Composable Prompts
composableprompts.com
Şekillendirilebilir İstemlerin misyonu, uygulamaların içerikle etkileşimde bulunma biçiminde devrim yaratmaktır. GPT gibi Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) metinsel verilerle olan etkileşimimizi temelden değiştirmiş olsa da, Düzenlenebilir Bilgi İstemleri bir adım daha ileri gitmenin gerektiğine inanıyor. Şekillendirilebilir İstemler, ölçeği veya etki alanı ne olursa olsun her işletmenin LLM'lerin yerel veri işleme özelliklerinden mümkün olan en verimli şekilde yararlanabilmesini sağlar. Composable Prompts, AI/LLM uygulamaları oluşturmaya yönelik bir platform olarak geliştirildi. Composable Prompts'ın kapsamlı araç seti, kurumsal ekiplerin iş süreçlerini ve uygulamalarını artıran ve otomatikleştiren LLM destekli görevleri tasarlamasına, dağıtmasına ve çalıştırmasına olanak tanır. Composable Prompts paketi, ilkel, metin tabanlı etkileşimlerden yapılandırılmış, verimli ve entegre içerik işleme dünyasına geçiş yapan, yapılandırılmış, alana özgü bir yaklaşım sunar. Şekillendirilebilir İstemlerin Temel Teklifleri: * Etkileşim Tasarımcısı: Sezgisel bilgi istemi şablonları ve sağlam veri şemaları oluşturma. * Bilgi İstemi Kütüphanesi: Hızlı tasarımı geliştirmek ve iyileştirme önerileri sunmak için Yüksek Lisans'ları kullanmak. * API Hizmeti: Yüksek Lisans'ların uygulamalarınıza ve iş süreçlerinize sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi. * Yürütme Deposu: Etkileşim Sonuçlarını akıllıca depolayıp yeniden kullanarak optimum performansın sağlanması. * İşbirliği ve Optimizasyon Araçları: Bilgi istemi segmentlerini paylaşmaktan performansı izlemeye kadar geliştiricilere hizmet veriyoruz.
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai, yapay zekayı demokratikleştirme misyonuyla önde gelen açık kaynaklı Üretken Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi platformu sağlayıcısıdır. 30 Kaggle Ustasının teknik becerisini, güçlü sorunları çözen Üretken Yapay Zeka ve makine öğrenimine yönelik basit Yapay Zeka bulut ürünlerine dönüştürüyor. Müşteriler, topluluk ve ortaklar, H2O.ai'nin, Yapay Zekayı İyilik için kullanmaya yönelik uzun vadeli bir vizyon oluşturan stratejik yatırımcılarıdır. H2O.ai'nin dağıtılmış ML H2O-3, autoML Sürücüsüz Yapay Zeka, Hydrogen Torch ve Document AI Yapay Zeka Motorları, 20.000'den fazla küresel kuruluşu ve Fortune 500'ün yarısından fazlasını ve AT&T, Commonwealth Bank of Australia, PayPal, Chipotle, ADP, WorkDay, IFFCO-Tokio ve AES. H2O.ai'nin İyilik için Yapay Zeka programı, kar amacı gütmeyen grupları, vakıfları ve toplulukları, doğal afetlere karşı savunmasız alanların belirlenmesi ve nesli tükenmekte olan türlerin korunması da dahil olmak üzere eğitim, sağlık hizmetleri ve çevre korumayı geliştirme çabalarında düzenli olarak destekler.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ayar yapması ve dağıtması için oyun alanımız ChainFury: Açık kaynaklı bilgi istemi motorumuz GitHub'da mevcuttur
Anode
codygon.com
İşletmeler için veri kalitesi yönetiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış yenilikçi bir dijital çözüm olan Anode, yardım etmek için burada. Anode, verilerinizi 6 sınıf hataya göre analiz eden ve verileriniz hakkında daha hızlı ve daha verimli bir şekilde öngörü elde etmenizi sağlayan bir veri anormalliği algılama aracıdır.
ScholarAI
scholarai.io
ScholarAI, kullanıcıların hakemli dergilerdeki açık erişimli bilimsel literatüre erişmesine olanak tanıyan bir eklentidir. GPT-4 Turbo tarafından desteklenen, yapay zeka çağında bilime yönelik yeni özel Copilot'umuz ScholarAI Premium kullanıcılarına açıktır.
Meta AI Studio
aistudio.instagram.com
Meta'daki AI Studio, ilham ve kişisel ilgi alanlarına göre yapay zeka karakterleri oluşturarak kullanıcıların benzersiz yapay zekalar oluşturmasına olanak tanıyor.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, sizi daha akıllı, daha hızlı ve veri odaklı kararlarınıza daha fazla güvenmek amacıyla iş için güvenilir ortak pilot olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, her kullanıcıya-veri bilimcisi, iş analisti veya IT uzman olmayan her kullanıcıya, ilgili analizi organizasyonel hedeflere bağlayacak şekilde gerçekleştirme gücü verir. Her kullanıcının yolculuğunu basitten sofistike analitiklere kısaltan, bilinmeyenleri keşfetmeleri, yeni ilişkiler tanımlamaları, sonuçlar hakkında daha derin bir anlayış elde etmelerini ve statükoya meydan okumaları için verileri kullanmalarına izin verir. IBM Cognos Analytics ile kuruluşunuzdaki herhangi biriyle verileriniz hakkında işlem yapılabilir bilgileri görselleştirin, analiz edin ve paylaşın.
Databricks
databricks.com
Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databricks, Spark ile çalışmak için otomatik küme yönetimi ve IPython tarzı dizüstü bilgisayarlar sağlayan web tabanlı bir platform geliştirir. Şirket, Databricks platformunu oluşturmanın yanı sıra Spark hakkında çok sayıda açık çevrimiçi kurs düzenliyor ve Spark ile ilgili en büyük konferansı - Spark Zirvesi'ni yürütüyor.
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