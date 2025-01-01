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Büyük Dil Modelleri Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Umman
Büyük dil modelleri (LLM'ler), çok çeşitli girdilerden insan benzeri metinleri anlamak, yorumlamak ve oluşturmak için özel olarak tasarlanmış gelişmiş yapay zeka sistemleridir. En son teknolojiye sahip makine öğrenimi tekniklerinden, devasa eğitim veri kümelerinden ve kapsamlı mimarilerden yararlanan bu modeller, geniş bir yelpazedeki doğal dil görevlerini gerçekleştirebilir ve bu da onları tüm sektörlerdeki işletmeler için vazgeçilmez araçlar haline getirir. Görevler çeviri, özetleme, soru yanıtlama ve konuşmadan duygu analizi, metin sınıflandırma ve yaratıcı içerik oluşturma gibi daha incelikli uygulamalara kadar uzanır. Bu kategorideki Yüksek Lisanslar, akıllı sohbet robotları aracılığıyla müşteri hizmetlerinde devrim yaratmak, otomatik yazma yetenekleriyle içerik oluşturmayı geliştirmek, duyarlılık analiziyle pazar araştırmasını kolaylaştırmak ve çok daha fazlası için kullanılıyor. Çok dilli yeterlilik sayesinde çoğu kişi küresel pazarlara uyum sağlayabilir, dil engellerini ortadan kaldırabilir ve kültürler arası iletişimi kolaylaştırabilir. Yüksek Lisans teknolojisindeki ilerlemeler aynı zamanda dille ilgili birçok görevde otomasyon çağını da işaret ediyor, böylece manuel emeği azaltıyor ve verimliliği artırıyor. Daha önce ulaşılamayan bir kişiselleştirme ve etkileşim katmanı ekleyerek kullanıcı deneyimine dönüştürücü bir değişim getiriyorlar. Bu kategori, kullanıcıların büyük dil modelleriyle etkileşime girmesine ve etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan bağımsız platformlara odaklanan AI sohbet robotları yazılım kategorisinden ve iş kullanıcılarının yapay zeka tarafından oluşturulan medya oluşturmasına yönelik araçlardan oluşan sentetik medya yazılımı kategorisinden farklıdır. Bunun yerine bu LLM çözümleri, yalnızca sohbet robotları veya sentetik medyayla sınırlı kalmayıp, çok çeşitli uygulamalara entegre edilebilecek daha çok yönlü, temel araçlar olacak şekilde tasarlanmıştır. Büyük Dil Modelleri (LLM) kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: * Ticari kullanıma sunulan, çeşitli girdilerden insan benzeri metinleri anlama ve oluşturma kapasitesine sahip geniş ölçekli bir dil modeli sunar. * Çeşitli sektörlerdeki işletmelerin modeli mevcut sistemlerine veya süreçlerine sorunsuz bir şekilde dahil etmelerine olanak tanıyan sağlam ve güvenli API'ler veya entegrasyon araçları sağlayın. * Veri gizliliği, etik kullanım ve içerik denetimi ile ilgili olası sorunları ele almak, kullanıcının güvenini ve mevzuat uyumluluğunu sağlamak için kapsamlı mekanizmalara sahip olun. * Tutarlı güncellemeler ve iyileştirmelerin yanı sıra güvenilir müşteri desteği ve kapsamlı belgeler sunun, böylece kullanıcılara modelin etkin entegrasyonu ve kullanımında yardımcı olurken aynı zamanda modelin değişen gereksinimlere uygunluğunun ve uyarlanabilirliğinin devam etmesini sağlayın.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir yapay zeka sistemidir. İlgi çekici konuşmalar yapmak, içgörüler kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve yapay zekanın geleceğine tanık olmak için tek bir yerden kullanın.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini, Google'ın en iyi yapay zeka modelleri ailesine doğrudan erişmenizi sağlar; böylece şunları yapabilirsiniz: - Yazma, beyin fırtınası yapma, öğrenme ve daha pek çok konuda yardım alın - Gmail veya Google Drive'dan özetleyin ve hızlı bilgi bulun - Anında görüntüler oluşturun - Yeni yollarla ya...
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic, Anthropic tarafından geliştirilmiş ve en iyi çalışmanızı yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve emniyetli olacak şekilde eğitilmiş yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Mistral AI
mistral.ai
Hızlı, açık kaynaklı ve güvenli dil modelleri. Özel verilerden ve kullanım geri bildirimlerinden yararlanılarak iş kullanım senaryolarında modellerin uzmanlaştırılması kolaylaştırıldı. Avrupa'da, küresel pazarı hedefleyen birinci sınıf bir ekip tarafından oluşturulmuştur.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük yapay zeka arkadaşınız. Microsoft Copilot üretkenliği artırmak, yaratıcılığın kilidini açmak için yapay zekanın gücünden yararlanır ve basit bir sohbet deneyimiyle bilgileri daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
Hugging Face
huggingface.co
Yapay zeka topluluğu geleceği inşa ediyor. Makine öğreniminde referans açık kaynak tarafından desteklenen son teknoloji modelleri oluşturun, eğitin ve dağıtın.
Databricks
databricks.com
Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databr...
Stability AI
stability.ai
Stabilite Yapay Zekası, birden fazla alanda insan potansiyelini harekete geçirmek için üretken yapay zekadan yararlanan çok yönlü bir platformdur. Çeşitli yöntemlerde açık modeller sunarak, bunların farklı konumlardaki tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını sağlar. Stability AI, farklı u...
ScholarAI
scholarai.io
ScholarAI, kullanıcıların hakemli dergilerdeki açık erişimli bilimsel literatüre erişmesine olanak tanıyan bir eklentidir. GPT-4 Turbo tarafından desteklenen, yapay zeka çağında bilime yönelik yeni özel Copilot'umuz ScholarAI Premium kullanıcılarına açıktır.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla iş için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedeflerle b...
Meta AI Studio
aistudio.instagram.com
Meta'daki AI Studio, ilham ve kişisel ilgi alanlarına göre yapay zeka karakterleri oluşturarak kullanıcıların benzersiz yapay zekalar oluşturmasına olanak tanıyor.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ay...
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai, yapay zekayı demokratikleştirme misyonuyla önde gelen açık kaynaklı Üretken Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi platformu sağlayıcısıdır. 30 Kaggle Ustasının teknik becerisini, güçlü sorunları çözen Üretken Yapay Zeka ve makine öğrenimine yönelik basit Yapay Zeka bulut ürünlerine dönüştürüyor. Müş...
Composable Prompts
composableprompts.com
Şekillendirilebilir İstemlerin misyonu, uygulamaların içerikle etkileşimde bulunma biçiminde devrim yaratmaktır. GPT gibi Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) metinsel verilerle olan etkileşimimizi temelden değiştirmiş olsa da, Düzenlenebilir Bilgi İstemleri bir adım daha ileri gitmenin gerektiğine inanıy...
Anode
codygon.com
İşletmeler için veri kalitesi yönetiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış yenilikçi bir dijital çözüm olan Anode, yardım etmek için burada. Anode, verilerinizi 6 sınıf hataya göre analiz eden ve verileriniz hakkında daha hızlı ve daha verimli bir şekilde öngörü elde etmenizi sağlayan bir veri ano...