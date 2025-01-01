Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Açılış Sayfası Oluşturucuları
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Açılış Sayfası Oluşturucuları - En Popüler Uygulamalar

Açılış sayfası oluşturucuları, teknik uzmanlığı olmayan kişilere, ziyaretçileri belirli bir dönüşüm hedefine yönlendirmek için hazırlanmış web sayfalarını başlatma yetkisi verir. Tipik olarak ziyaretçileri bir haber bültenine abone olmak, ücretsiz denemeyi tercih etmek veya bir abonelik hizmetine kaydolmak gibi tek bir eylemde bulunmaya teşvik etmek için tasarlanan bu sayfalar, prototiplerin geliştirici olmayanlar tarafından kolayca test edilmesini kolaylaştırır. Kuruluşlar bunu yaparak, alıcılar ve web sitesi ziyaretçileri de dahil olmak üzere hedef kitlelerinin etkisini ve tepkisini ölçebilir. Bir kuruluşun pazarlama stratejileri için çok önemli olan açılış sayfası oluşturucular, pazarlamacılara BT veya geliştiricilere güvenmeden web deneyimlerini bağımsız olarak tasarlama, ayarlama ve yayınlama yeteneği verir. Bu oluşturucular, mevcut web geliştirme altyapısına ve web içerik yönetimi sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre olarak tutarlı bir web deneyimi sağlar. Ayrıca açılış sayfalarındaki ziyaretçi davranışını izlemek için dijital analiz çözümleriyle uyumlu bir şekilde bağlantılandırılabilirler.

Yeni Uygulama Gönder


Wix

Wix

wix.com

Wix, kullanıcıların kolayca web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. E-ticaret, SEO ve blog araçları sunar.

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow, kod yazmadan görsel olarak web siteleri tasarlayıp oluşturmayı sağlayan bir platformdur.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.

Duda

Duda

duda.co

Duda, ajansların ve işletmelerin kod kullanmadan web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan, kullanıcı dostu bir platformdur.

Framer

Framer

framer.com

Framer, kodlama gerektirmeden etkileşimli web siteleri oluşturmayı sağlayan, kullanımı kolay bir prototipleme ve web tasarım aracıdır.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

ClickFunnels, kullanıcıların kolayca satış hunileri oluşturmasını sağlayan bir online platformdur. Şablonlar, sürükleme-bırak arayüzü ve entegrasyonlar sunar.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite, e-posta kampanyaları için otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özellikler sunan bir pazarlama yazılımıdır.

Builder.io

Builder.io

builder.io

Builder.io, tasarımları hızlıca web ve mobil deneyimlere dönüştüren AI destekli bir platformdur. Geliştiricilere ve pazarlamacılara entegre araçlar sunar.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcıların e-posta oluşturmasını, göndermesini ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay, pazarlama, satış ve destek süreçlerini yönetmek için hepsi bir arada bir CRM yazılımıdır.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plazmik, kodlama bilgisi olmadan web uygulamaları oluşturmaya ve yönetmeye olanak tanıyan görsel bir geliştirme platformudur.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, e-posta pazarlama, otomasyon, analiz ve web semineri gibi özellikler sunan kapsamlı bir pazarlama platformudur.

Keap

Keap

keap.com

Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeyi, chatbot'lar kullanarak müşteri etkileşimi yönetmeyi ve hızlıca açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.

Dorik

Dorik

dorik.com

Dorik, herkesin kolayca web sitesi oluşturmasını sağlayan bir AI tabanlı platformdur. Tasarımsal deneyim gerektirmeden hızlıca site inşa eder.

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce, kullanıcıların açılış sayfaları oluşturup optimizasyon yapmalarına yardımcı olan bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüz ve AI destekli özellikler sunar.

Taplink

Taplink

taplink.at

Taplink, Instagram için özelleştirilebilir iniş sayfaları oluşturan ve satış artırmayı hedefleyen bir araçtır.

Acumbamail

Acumbamail

acumbamail.com

Acumbamail, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeye, açılış sayfası tasarlamaya ve çok kanallı pazarlama yapmaya yardımcı olan bir platformdur.

Onepage

Onepage

onepage.io

Onepage, web sitesi, açılış sayfası, Linktree ve quiz oluşturmanızı sağlayan hızlı bir araçtır. Hepsini tek bir araçla birleştirir.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode, fiziksel ve dijital alanları birleştirerek markaların müşterileriyle etkili bir şekilde bağlanmasına ve veri toplamalarına yardımcı olan bir QR kod üreticisidir.

Phonesites

Phonesites

phonesites.com

Phonesites, ziyaretçileri müşterilere dönüştürmenizi sağlar. Telefonla kolayca web siteleri, açılış sayfaları ve dijital kartlar oluşturabilirsiniz.

Swipe Pages

Swipe Pages

swipepages.com

Swipe Pages, mobil optimize edilmiş AMP açılış sayfaları oluşturmak için bir sürükle-bırak aracıdır. Pazarlamacılar için kullanıcı dostu bir platform sağlar.

Pagemaker

Pagemaker

pagemaker.io

Pagemaker.io, e-ticaret için ilk iniş sayfası editörüdür. Hızlıca şık iniş sayfaları oluşturmayı sağlar.

involve.me

involve.me

involve.me

Involve.me, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturup yayınlayarak müşteri katılımını artırmalarına ve veri toplamalarına yardımcı olan bir platformdur.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM, satış izleme, iletişim yönetimi ve pazarlama otomasyonu gibi özelliklerle KOBİ'lerin müşteri ilişkilerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur.

Emma

Emma

myemma.com

Emma, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş e-posta ve SMS kampanyaları oluşturma ve dağıtma imkanı sunan bir uygulamadır.

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer, pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlama, etkinlik yönetimi, anketler, iniş sayfaları ve mobil pazarlama gibi araçlar sunan çok yönlü bir platformdur.

Brizy Cloud

Brizy Cloud

brizy.cloud

Brizy Cloud, kodlama gerektirmeden profesyonel web siteleri ve açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bulut tabanlı bir başvuru aracıdır.

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT, pazarlama otomasyonu için kapsamlı bir platformdur. Sosyal medya yönetimi, e-posta pazarlama ve analiz araçları sunar.

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Ontraport, hizmet işletmelerinin pazarlama, satış ve operasyonlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir iş yazılımıdır.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital, pazarlamacıların müşteri verilerini birleştirip kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturmasına olanak tanıyan bir müşteri deneyimi ve veri platformudur.

Instapage

Instapage

instapage.com

Instapage, pazarlamacıların kodlama gerektirmeden kişiselleştirilmiş açılış sayfaları oluşturmalarını sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

Leadpages, kodlama gerektirmeyen bir açılış sayfası oluşturucu olup, işletmelere çevrimiçi varlıklarını hızlıca inşa etme ve satışlarını artırma imkanı sunar.

Woorise

Woorise

woorise.com

Woorise, viral çekilişler, anketler ve açılış sayfaları oluşturarak işletmelerin kitleleriyle etkileşimde bulunmasına ve satış yapmasına yardımcı olur.

Morphic

Morphic

getmorphic.com

Morphic, kodlama gerektirmeden web sitesi tasarımı ve geliştirmesi ile marka yönetimi için otomasyon sağlayan bir SaaS platformudur.

Yext

Yext

yext.com

Yext, çoklu konumlu markaların dijital varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. SEO, inceleme yönetimi ve sosyal medya araçları sunar.

LightFunnels

LightFunnels

lightfunnels.com

LightFunnels, tıklamaları potansiyele ve satışa dönüştüren bulut tabanlı bir funnel oluşturucusudur. Dijital ve fiziksel ürün satışı yapabilir, e-posta listesi oluşturabilirsiniz.

Knak Templates

Knak Templates

knak.com

Knak Şablonları, pazarlamacıların e-posta ve iniş sayfası şablonlarını özelleştirerek hızlıca kampanya oluşturmalarını sağlar; teknik bilgi gerektirmez.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra, çevrimiçi pazarlama ve satış süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran entegre bir platformdur, satış hunileri, e-posta pazarlama ve üyelik siteleri sunar.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Tavsiyatçı, işletmelerin yönlendirme pazarlama stratejilerini otomatikleştirip optimize etmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

Osortoo

Osortoo

osortoo.com

Osortoo, yarışmalar, çekilişler veya etkinlikler için kazananları seçmeyi, kayıt sayfası oluşturmayı ve sosyal ağlardan kazanan belirlemeyi kolaylaştırır.

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Benchmark, işletmelerin e-posta pazarlama kampanyaları oluşturmasına, iletişimlerini kişiselleştirmesine ve analiz etmesine yardımcı olan bir platformdur.

LanderLab

LanderLab

landerlab.io

LanderLab, kodlama gerektirmeden özelleştirilebilir açılış sayfaları oluşturmanıza ve yayımlamanıza yarayan bir platformdur.

Limey

Limey

limey.io

Limey uygulaması, birkaç dakika içinde güzel tek sayfalık web siteleri oluşturmanızı sağlar. İzleyici ile bağlantı kurar, potansiyel müşteri toplar ve dışa aktarır.

GreatPages

GreatPages

greatpages.com.br

GreatPages, kullanıcıların profesyonel web sayfaları oluşturmasına olanak tanıyan bir sayfa oluşturucusudur. Sürükle bırak özellikleriyle özelleştirilebilir şablonlar sunar.

WeeBlok

WeeBlok

weeblok.com

WeeBlok, dijital ajanslar ve işletmeler için web pazarlama platformudur. Site oluşturma, CRM, e-posta pazarlama ve otomasyon araçları sunar.

Localo

Localo

localo.com

Localo, işletmelerin yerel SEO'sunu optimize eden, GMB profillerini yöneten ve yerel arama görünürlüğünü artıran bir araçtır.

BlueCamroo

BlueCamroo

bluecamroo.com

BlueCamroo, KOBİ'ler için entegre iş yönetimi çözümleri sunan bir SaaS platformudur. Proje yönetimi, CRM ve finansal yönetim gibi işlevler içerir.

Mobiz

Mobiz

app.mobiz.co

Mobiz, işletmelerin abonelerini artırmasına ve kişiselleştirilmiş mesajlarla alışveriş deneyimleri sunmasına yardımcı olan bir metin pazarlama çözümüdür.

EQUP

EQUP

equp.com

EQUP, işletme sahiplerine pazarlama, satış, faturalandırma ve iletişim gibi süreçleri yönetmede yardımcı olan kapsamlı bir yazılımdır.

Act-On

Act-On

act-on.com

ACT-on, pazarlamacıların müşteri etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.

Heyflow

Heyflow

heyflow.com

Heyflow, ziyaretçileri potansiyel müşterilere dönüştüren etkileşimli formlar ve iniş sayfaları oluşturmayı sağlayan bir platformdur.

Grapedrop

Grapedrop

grapedrop.com

Grapedrop, kullanıcıların özel alan adlarıyla duyarlı açılış sayfaları oluşturmasını sağlayan no-code web sayfası oluşturucusudur.

RevSites

RevSites

revsites.com

RevSites, kullanıcılarla etkileşim kurarak, potansiyel müşteri toplama ve satış yapmayı kolaylaştıran bir açılış sayfası oluşturucu uygulamasıdır.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.

Açılış Sayfası Oluşturucuları - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog