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Açılış sayfası oluşturucuları, teknik uzmanlığı olmayan kişilere, ziyaretçileri belirli bir dönüşüm hedefine yönlendirmek için hazırlanmış web sayfalarını başlatma yetkisi verir. Tipik olarak ziyaretçileri bir haber bültenine abone olmak, ücretsiz denemeyi tercih etmek veya bir abonelik hizmetine kaydolmak gibi tek bir eylemde bulunmaya teşvik etmek için tasarlanan bu sayfalar, prototiplerin geliştirici olmayanlar tarafından kolayca test edilmesini kolaylaştırır. Kuruluşlar bunu yaparak, alıcılar ve web sitesi ziyaretçileri de dahil olmak üzere hedef kitlelerinin etkisini ve tepkisini ölçebilir. Bir kuruluşun pazarlama stratejileri için çok önemli olan açılış sayfası oluşturucular, pazarlamacılara BT veya geliştiricilere güvenmeden web deneyimlerini bağımsız olarak tasarlama, ayarlama ve yayınlama yeteneği verir. Bu oluşturucular, mevcut web geliştirme altyapısına ve web içerik yönetimi sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre olarak tutarlı bir web deneyimi sağlar. Ayrıca açılış sayfalarındaki ziyaretçi davranışını izlemek için dijital analiz çözümleriyle uyumlu bir şekilde bağlantılandırılabilirler.
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Wix
wix.com
Wix, kullanıcıların kolayca web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. E-ticaret, SEO ve blog araçları sunar.
Webflow
webflow.com
Webflow, kod yazmadan görsel olarak web siteleri tasarlayıp oluşturmayı sağlayan bir platformdur.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.
Brevo
brevo.com
Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.
Duda
duda.co
Duda, ajansların ve işletmelerin kod kullanmadan web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan, kullanıcı dostu bir platformdur.
Framer
framer.com
Framer, kodlama gerektirmeden etkileşimli web siteleri oluşturmayı sağlayan, kullanımı kolay bir prototipleme ve web tasarım aracıdır.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels, kullanıcıların kolayca satış hunileri oluşturmasını sağlayan bir online platformdur. Şablonlar, sürükleme-bırak arayüzü ve entegrasyonlar sunar.
Constant Contact
constantcontact.com
Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite, e-posta kampanyaları için otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özellikler sunan bir pazarlama yazılımıdır.
Builder.io
builder.io
Builder.io, tasarımları hızlıca web ve mobil deneyimlere dönüştüren AI destekli bir platformdur. Geliştiricilere ve pazarlamacılara entegre araçlar sunar.
AWeber
aweber.com
AWeber, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcıların e-posta oluşturmasını, göndermesini ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, pazarlama, satış ve destek süreçlerini yönetmek için hepsi bir arada bir CRM yazılımıdır.
Plasmic
plasmic.app
Plazmik, kodlama bilgisi olmadan web uygulamaları oluşturmaya ve yönetmeye olanak tanıyan görsel bir geliştirme platformudur.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama, otomasyon, analiz ve web semineri gibi özellikler sunan kapsamlı bir pazarlama platformudur.
Keap
keap.com
Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeyi, chatbot'lar kullanarak müşteri etkileşimi yönetmeyi ve hızlıca açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Dorik
dorik.com
Dorik, herkesin kolayca web sitesi oluşturmasını sağlayan bir AI tabanlı platformdur. Tasarımsal deneyim gerektirmeden hızlıca site inşa eder.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce, kullanıcıların açılış sayfaları oluşturup optimizasyon yapmalarına yardımcı olan bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüz ve AI destekli özellikler sunar.
Taplink
taplink.at
Taplink, Instagram için özelleştirilebilir iniş sayfaları oluşturan ve satış artırmayı hedefleyen bir araçtır.
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeye, açılış sayfası tasarlamaya ve çok kanallı pazarlama yapmaya yardımcı olan bir platformdur.
Onepage
onepage.io
Onepage, web sitesi, açılış sayfası, Linktree ve quiz oluşturmanızı sağlayan hızlı bir araçtır. Hepsini tek bir araçla birleştirir.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode, fiziksel ve dijital alanları birleştirerek markaların müşterileriyle etkili bir şekilde bağlanmasına ve veri toplamalarına yardımcı olan bir QR kod üreticisidir.
Phonesites
phonesites.com
Phonesites, ziyaretçileri müşterilere dönüştürmenizi sağlar. Telefonla kolayca web siteleri, açılış sayfaları ve dijital kartlar oluşturabilirsiniz.
Swipe Pages
swipepages.com
Swipe Pages, mobil optimize edilmiş AMP açılış sayfaları oluşturmak için bir sürükle-bırak aracıdır. Pazarlamacılar için kullanıcı dostu bir platform sağlar.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io, e-ticaret için ilk iniş sayfası editörüdür. Hızlıca şık iniş sayfaları oluşturmayı sağlar.
involve.me
involve.me
Involve.me, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturup yayınlayarak müşteri katılımını artırmalarına ve veri toplamalarına yardımcı olan bir platformdur.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış izleme, iletişim yönetimi ve pazarlama otomasyonu gibi özelliklerle KOBİ'lerin müşteri ilişkilerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur.
Emma
myemma.com
Emma, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş e-posta ve SMS kampanyaları oluşturma ve dağıtma imkanı sunan bir uygulamadır.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer, pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlama, etkinlik yönetimi, anketler, iniş sayfaları ve mobil pazarlama gibi araçlar sunan çok yönlü bir platformdur.
Brizy Cloud
brizy.cloud
Brizy Cloud, kodlama gerektirmeden profesyonel web siteleri ve açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bulut tabanlı bir başvuru aracıdır.
VBOUT
vbout.com
VBOUT, pazarlama otomasyonu için kapsamlı bir platformdur. Sosyal medya yönetimi, e-posta pazarlama ve analiz araçları sunar.
Ontraport
ontraport.com
Ontraport, hizmet işletmelerinin pazarlama, satış ve operasyonlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir iş yazılımıdır.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital, pazarlamacıların müşteri verilerini birleştirip kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturmasına olanak tanıyan bir müşteri deneyimi ve veri platformudur.
Instapage
instapage.com
Instapage, pazarlamacıların kodlama gerektirmeden kişiselleştirilmiş açılış sayfaları oluşturmalarını sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages, kodlama gerektirmeyen bir açılış sayfası oluşturucu olup, işletmelere çevrimiçi varlıklarını hızlıca inşa etme ve satışlarını artırma imkanı sunar.
Woorise
woorise.com
Woorise, viral çekilişler, anketler ve açılış sayfaları oluşturarak işletmelerin kitleleriyle etkileşimde bulunmasına ve satış yapmasına yardımcı olur.
Morphic
getmorphic.com
Morphic, kodlama gerektirmeden web sitesi tasarımı ve geliştirmesi ile marka yönetimi için otomasyon sağlayan bir SaaS platformudur.
Yext
yext.com
Yext, çoklu konumlu markaların dijital varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. SEO, inceleme yönetimi ve sosyal medya araçları sunar.
LightFunnels
lightfunnels.com
LightFunnels, tıklamaları potansiyele ve satışa dönüştüren bulut tabanlı bir funnel oluşturucusudur. Dijital ve fiziksel ürün satışı yapabilir, e-posta listesi oluşturabilirsiniz.
Knak Templates
knak.com
Knak Şablonları, pazarlamacıların e-posta ve iniş sayfası şablonlarını özelleştirerek hızlıca kampanya oluşturmalarını sağlar; teknik bilgi gerektirmez.
Kartra
home.kartra.com
Kartra, çevrimiçi pazarlama ve satış süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran entegre bir platformdur, satış hunileri, e-posta pazarlama ve üyelik siteleri sunar.
Referrizer
referrizer.com
Tavsiyatçı, işletmelerin yönlendirme pazarlama stratejilerini otomatikleştirip optimize etmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Osortoo
osortoo.com
Osortoo, yarışmalar, çekilişler veya etkinlikler için kazananları seçmeyi, kayıt sayfası oluşturmayı ve sosyal ağlardan kazanan belirlemeyi kolaylaştırır.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark, işletmelerin e-posta pazarlama kampanyaları oluşturmasına, iletişimlerini kişiselleştirmesine ve analiz etmesine yardımcı olan bir platformdur.
LanderLab
landerlab.io
LanderLab, kodlama gerektirmeden özelleştirilebilir açılış sayfaları oluşturmanıza ve yayımlamanıza yarayan bir platformdur.
Limey
limey.io
Limey uygulaması, birkaç dakika içinde güzel tek sayfalık web siteleri oluşturmanızı sağlar. İzleyici ile bağlantı kurar, potansiyel müşteri toplar ve dışa aktarır.
GreatPages
greatpages.com.br
GreatPages, kullanıcıların profesyonel web sayfaları oluşturmasına olanak tanıyan bir sayfa oluşturucusudur. Sürükle bırak özellikleriyle özelleştirilebilir şablonlar sunar.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, dijital ajanslar ve işletmeler için web pazarlama platformudur. Site oluşturma, CRM, e-posta pazarlama ve otomasyon araçları sunar.
Localo
localo.com
Localo, işletmelerin yerel SEO'sunu optimize eden, GMB profillerini yöneten ve yerel arama görünürlüğünü artıran bir araçtır.
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo, KOBİ'ler için entegre iş yönetimi çözümleri sunan bir SaaS platformudur. Proje yönetimi, CRM ve finansal yönetim gibi işlevler içerir.
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz, işletmelerin abonelerini artırmasına ve kişiselleştirilmiş mesajlarla alışveriş deneyimleri sunmasına yardımcı olan bir metin pazarlama çözümüdür.
EQUP
equp.com
EQUP, işletme sahiplerine pazarlama, satış, faturalandırma ve iletişim gibi süreçleri yönetmede yardımcı olan kapsamlı bir yazılımdır.
Act-On
act-on.com
ACT-on, pazarlamacıların müşteri etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Heyflow
heyflow.com
Heyflow, ziyaretçileri potansiyel müşterilere dönüştüren etkileşimli formlar ve iniş sayfaları oluşturmayı sağlayan bir platformdur.
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop, kullanıcıların özel alan adlarıyla duyarlı açılış sayfaları oluşturmasını sağlayan no-code web sayfası oluşturucusudur.
RevSites
revsites.com
RevSites, kullanıcılarla etkileşim kurarak, potansiyel müşteri toplama ve satış yapmayı kolaylaştıran bir açılış sayfası oluşturucu uygulamasıdır.
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