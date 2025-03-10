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Açılış sayfası oluşturucuları, teknik uzmanlığı olmayan kişilere, ziyaretçileri belirli bir dönüşüm hedefine yönlendirmek için hazırlanmış web sayfalarını başlatma yetkisi verir. Tipik olarak ziyaretçileri bir haber bültenine abone olmak, ücretsiz denemeyi tercih etmek veya bir abonelik hizmetine kaydolmak gibi tek bir eylemde bulunmaya teşvik etmek için tasarlanan bu sayfalar, prototiplerin geliştirici olmayanlar tarafından kolayca test edilmesini kolaylaştırır. Kuruluşlar bunu yaparak, alıcılar ve web sitesi ziyaretçileri de dahil olmak üzere hedef kitlelerinin etkisini ve tepkisini ölçebilir. Bir kuruluşun pazarlama stratejileri için çok önemli olan açılış sayfası oluşturucular, pazarlamacılara BT veya geliştiricilere güvenmeden web deneyimlerini bağımsız olarak tasarlama, ayarlama ve yayınlama yeteneği verir. Bu oluşturucular, mevcut web geliştirme altyapısına ve web içerik yönetimi sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre olarak tutarlı bir web deneyimi sağlar. Ayrıca açılış sayfalarındaki ziyaretçi davranışını izlemek için dijital analiz çözümleriyle uyumlu bir şekilde bağlantılandırılabilirler.
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Webflow
webflow.com
Webflow, kod yazmadan görsel olarak web siteleri tasarlayıp oluşturmayı sağlayan bir platformdur.
Keap
keap.com
Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.
Act-On
act-on.com
ACT-on, pazarlamacıların müşteri etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeye, açılış sayfası tasarlamaya ve çok kanallı pazarlama yapmaya yardımcı olan bir platformdur.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış izleme, iletişim yönetimi ve pazarlama otomasyonu gibi özelliklerle KOBİ'lerin müşteri ilişkilerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur.
AWeber
aweber.com
AWeber, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcıların e-posta oluşturmasını, göndermesini ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark, işletmelerin e-posta pazarlama kampanyaları oluşturmasına, iletişimlerini kişiselleştirmesine ve analiz etmesine yardımcı olan bir platformdur.
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo, KOBİ'ler için entegre iş yönetimi çözümleri sunan bir SaaS platformudur. Proje yönetimi, CRM ve finansal yönetim gibi işlevler içerir.
Brizy Cloud
brizy.cloud
Brizy Cloud, kodlama gerektirmeden profesyonel web siteleri ve açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bulut tabanlı bir başvuru aracıdır.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels, kullanıcıların kolayca satış hunileri oluşturmasını sağlayan bir online platformdur. Şablonlar, sürükleme-bırak arayüzü ve entegrasyonlar sunar.
Constant Contact
constantcontact.com
Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Dorik
dorik.com
Dorik, herkesin kolayca web sitesi oluşturmasını sağlayan bir AI tabanlı platformdur. Tasarımsal deneyim gerektirmeden hızlıca site inşa eder.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital, pazarlamacıların müşteri verilerini birleştirip kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturmasına olanak tanıyan bir müşteri deneyimi ve veri platformudur.
Duda
duda.co
Duda, ajansların ve işletmelerin kod kullanmadan web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan, kullanıcı dostu bir platformdur.
Emma
myemma.com
Emma, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş e-posta ve SMS kampanyaları oluşturma ve dağıtma imkanı sunan bir uygulamadır.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, pazarlama, satış ve destek süreçlerini yönetmek için hepsi bir arada bir CRM yazılımıdır.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode, fiziksel ve dijital alanları birleştirerek markaların müşterileriyle etkili bir şekilde bağlanmasına ve veri toplamalarına yardımcı olan bir QR kod üreticisidir.
Framer
framer.com
Framer, kodlama gerektirmeden etkileşimli web siteleri oluşturmayı sağlayan, kullanımı kolay bir prototipleme ve web tasarım aracıdır.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama, otomasyon, analiz ve web semineri gibi özellikler sunan kapsamlı bir pazarlama platformudur.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
Instapage
instapage.com
Instapage, pazarlamacıların kodlama gerektirmeden kişiselleştirilmiş açılış sayfaları oluşturmalarını sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.
involve.me
involve.me
Involve.me, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturup yayınlayarak müşteri katılımını artırmalarına ve veri toplamalarına yardımcı olan bir platformdur.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages, kodlama gerektirmeyen bir açılış sayfası oluşturucu olup, işletmelere çevrimiçi varlıklarını hızlıca inşa etme ve satışlarını artırma imkanı sunar.
LightFunnels
lightfunnels.com
LightFunnels, tıklamaları potansiyele ve satışa dönüştüren bulut tabanlı bir funnel oluşturucusudur. Dijital ve fiziksel ürün satışı yapabilir, e-posta listesi oluşturabilirsiniz.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite, e-posta kampanyaları için otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özellikler sunan bir pazarlama yazılımıdır.
Ontraport
ontraport.com
Ontraport, hizmet işletmelerinin pazarlama, satış ve operasyonlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir iş yazılımıdır.
Plasmic
plasmic.app
Plazmik, kodlama bilgisi olmadan web uygulamaları oluşturmaya ve yönetmeye olanak tanıyan görsel bir geliştirme platformudur.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Brevo
brevo.com
Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeyi, chatbot'lar kullanarak müşteri etkileşimi yönetmeyi ve hızlıca açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Swipe Pages
swipepages.com
Swipe Pages, mobil optimize edilmiş AMP açılış sayfaları oluşturmak için bir sürükle-bırak aracıdır. Pazarlamacılar için kullanıcı dostu bir platform sağlar.
Taplink
taplink.at
Taplink, Instagram için özelleştirilebilir iniş sayfaları oluşturan ve satış artırmayı hedefleyen bir araçtır.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce, kullanıcıların açılış sayfaları oluşturup optimizasyon yapmalarına yardımcı olan bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüz ve AI destekli özellikler sunar.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond, açılış sayfaları, sosyal medya yarışmaları ve e-posta pazarlama gibi araçlar sunarak işletmelere lead oluşturma ve pazarlama otomasyonu sağlar.
Wix
wix.com
Wix, kullanıcıların kolayca web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. E-ticaret, SEO ve blog araçları sunar.
Yext
yext.com
Yext, çoklu konumlu markaların dijital varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. SEO, inceleme yönetimi ve sosyal medya araçları sunar.
Builder.io
builder.io
Builder.io, tasarımları hızlıca web ve mobil deneyimlere dönüştüren AI destekli bir platformdur. Geliştiricilere ve pazarlamacılara entegre araçlar sunar.
EQUP
equp.com
EQUP, işletme sahiplerine pazarlama, satış, faturalandırma ve iletişim gibi süreçleri yönetmede yardımcı olan kapsamlı bir yazılımdır.
Phonesites
phonesites.com
Phonesites, ziyaretçileri müşterilere dönüştürmenizi sağlar. Telefonla kolayca web siteleri, açılış sayfaları ve dijital kartlar oluşturabilirsiniz.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io, e-ticaret için ilk iniş sayfası editörüdür. Hızlıca şık iniş sayfaları oluşturmayı sağlar.
ShortStack
shortstack.com
ShortStack, çevrimiçi pazarlama başarısı için ihtiyacınız olan tüm araçları içeren, en özelleştirilebilir hepsi bir arada yarışma yazılımıdır. Açılış sayfası yarışmaları oluşturmak için ShortStack'i kullanın; çekilişler ve testler; sosyal medya yarışmalarına katılmak için hashtag ve yorum çalıştırın; ve e-posta gönderin. ShortStack'in güçlü stil ve kişiselleştirme özellikleri, kendi markanızı kullanmanıza olanak tanır. Açılış sayfalarınızın nerede yayınlanacağını siz kontrol edersiniz. Bunları web sitenize yerleştirin veya kendi özel alan adlarınızı kullanın. Hiçbir kodlama becerisine gerek yoktur, bu da BT'nin dahil edilmesine gerek olmadığı anlamına gelir.
Limey
limey.io
Limey uygulaması, birkaç dakika içinde güzel tek sayfalık web siteleri oluşturmanızı sağlar. İzleyici ile bağlantı kurar, potansiyel müşteri toplar ve dışa aktarır.
Kartra
home.kartra.com
Kartra, çevrimiçi pazarlama ve satış süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran entegre bir platformdur, satış hunileri, e-posta pazarlama ve üyelik siteleri sunar.
Knak Enterprise
knak.com
KNAK Enterprise, markaya uygun e-postalar ve açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan, işbirliğine dayalı bir kampanya oluşturma platformudur.
Knak Templates
knak.com
Knak Şablonları, pazarlamacıların e-posta ve iniş sayfası şablonlarını özelleştirerek hızlıca kampanya oluşturmalarını sağlar; teknik bilgi gerektirmez.
Moosend
moosend.com
Moosend, etkili e-posta pazarlama kampanyaları oluşturma, yönetme ve otomatikleştirme imkanı sunan bir yazılımdır.
Marketplan
marketplan.io
MarketPlan, işletmelere pazarlama stratejilerini planlama, yürütme ve optimize etme olanağı sunan kapsamlı bir uygulamadır.
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform, teknik bilgi gerektirmeden profesyonel web siteleri ve açılış sayfaları oluşturan kullanıcı dostu bir web sitesi oluşturucusudur.
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz, işletmelerin abonelerini artırmasına ve kişiselleştirilmiş mesajlarla alışveriş deneyimleri sunmasına yardımcı olan bir metin pazarlama çözümüdür.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, markaların kanal ortakları ve yerel ekiplerle etkili pazarlama yapmalarını sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
GreatPages
greatpages.com.br
GreatPages, kullanıcıların profesyonel web sayfaları oluşturmasına olanak tanıyan bir sayfa oluşturucusudur. Sürükle bırak özellikleriyle özelleştirilebilir şablonlar sunar.
Heyflow
heyflow.com
Heyflow, ziyaretçileri potansiyel müşterilere dönüştüren etkileşimli formlar ve iniş sayfaları oluşturmayı sağlayan bir platformdur.
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop, kullanıcıların özel alan adlarıyla duyarlı açılış sayfaları oluşturmasını sağlayan no-code web sayfası oluşturucusudur.
OptimizePress
optimizepress.com
OptimizePress, kullanıcıların WordPress sitelerinde yüksek dönüşümlü açılış sayfaları ve satış hunileri oluşturmalarını sağlayan bir eklentidir.
Landingi
landingi.com
Landingi, pazarlamacıların açılış sayfalarını tasarlayıp, test edip, optimize etmelerine yardımcı olan çok yönlü bir oluşturma platformudur.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon, perakendecilere veriye dayalı pazarlama otomasyonu sağlayan çok kanallı bir platformdur. Müşteri etkileşimini ve satışları artırmayı hedefler.
BOWWE
bowwe.com
BOWWE, fikir, tasarım ve geliştirmeden işletmenizin bakımına ve istikrarlı büyümesine kadar web sitesi oluşturmanın her aşamasında sizi desteklemek için tasarlanmıştır. Orijinal teknolojinin kullanımıyla güçlü tasarımlar oluşturmanıza ve internette tam özerkliğe ulaşmanıza olanak tanıyan bir NoCode ve LowCode platformu. Web Siteleri, Açılış Sayfaları ve Mikro Sayfalar, Portföyler ve CV'ler veya Blog oluşturmak düşündüğünüzden daha kolay ve hızlıdır. Sıfırdan oluşturabilir veya 500'den fazla tamamen özelleştirilebilir şablon ve 570'den fazla hazır widget, bölüm ve blok kullanabilirsiniz. Bir oluşturucunun, uygulamaların, pazarlama araçlarının ve yapay zekanın benzersiz bir kombinasyonu, sitelerinizi yalnızca güzelleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda otomatik olarak yanıt veren, hızlı yüklenen ve önemli arama motoru sonuçları için hazırlanmış hale getirecektir. İçeriğinizi oluşturabilir, analiz edebilir ve optimize edebilirsiniz. Önceden programlama deneyimi olsun veya olmasın, 1 günden kısa sürede çarpıcı ve güçlü bir web projesi oluşturun.
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