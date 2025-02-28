Açılış Sayfası Oluşturucuları - En Popüler Uygulamalar - Tonga

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Açılış sayfası oluşturucuları, teknik uzmanlığı olmayan kişilere, ziyaretçileri belirli bir dönüşüm hedefine yönlendirmek için hazırlanmış web sayfalarını başlatma yetkisi verir. Tipik olarak ziyaretçileri bir haber bültenine abone olmak, ücretsiz denemeyi tercih etmek veya bir abonelik hizmetine kaydolmak gibi tek bir eylemde bulunmaya teşvik etmek için tasarlanan bu sayfalar, prototiplerin geliştirici olmayanlar tarafından kolayca test edilmesini kolaylaştırır. Kuruluşlar bunu yaparak, alıcılar ve web sitesi ziyaretçileri de dahil olmak üzere hedef kitlelerinin etkisini ve tepkisini ölçebilir. Bir kuruluşun pazarlama stratejileri için çok önemli olan açılış sayfası oluşturucular, pazarlamacılara BT veya geliştiricilere güvenmeden web deneyimlerini bağımsız olarak tasarlama, ayarlama ve yayınlama yeteneği verir. Bu oluşturucular, mevcut web geliştirme altyapısına ve web içerik yönetimi sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre olarak tutarlı bir web deneyimi sağlar. Ayrıca açılış sayfalarındaki ziyaretçi davranışını izlemek için dijital analiz çözümleriyle uyumlu bir şekilde bağlantılandırılabilirler.
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Webflow
webflow.com
Webflow, insanların kod yazmadan tamamen özel web siteleri tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanıyan görsel bir web geliştirme platformudur. Tasarım, animasyon, içerik yönetimi, pazarlama ve e-ticaret araçlarını tek bir platformda birleştiren Webflow, hem kodlayıcı olmayanlara hem de kodlayıcılara her türden web sitesini daha hızlı, daha uygun maliyetli ve daha işbirliğine dayalı bir şekilde gönderme ve tanıtma yetkisi verir. Webflow, Allianz, Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork ve Dell gibi yenilikçi şirketlerin web sitelerini destekler. 2013 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan Webflow, Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator ve Draper Associates tarafından desteklenmektedir.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
Act-On
act-on.com
Act-On Software, pazarlamacılara müşteri yaşam döngüsünün her adımında pazarlama hedeflerine ulaşma konusunda güç veren çözümler sağlar. Act-On, müşteri verilerini eyleme dönüştürülebilir hale getirerek pazarlamacıların büyük hayaller kurabilmesini ve işletmelerini büyütmek ve daha yüksek müşteri yaşam boyu değeri elde etmek için akıllı, etkili pazarlama otomasyon programları oluşturabilmesini sağlar; üstelik tüm bunları en hızlı değer elde etme süresiyle gerçekleştirir. Demo Alın: https://act-on.com/demo/ Act-On, pazarlamacılara aşağıdakileri yapma yetkisi verir: • B2B talep oluşturma, B2C satış ve işlemleri ve müşteri pazarlama özellikleri aracılığıyla işlerini geniş ölçekte büyütme ve genişletme. Ziyaretçileri potansiyel müşterilere, potansiyel müşterileri nitelikli potansiyel müşterilere ve nitelikli potansiyel müşterileri ömür boyu müşterilere dönüştüren sürekli, özelleştirilmiş etkileşim kurarak, farkındalıktan savunuculuğa kadar tüm müşteri yolculuğunu düzenleyin ve optimize edin. • Satın alma yolculuklarını otomatikleştirerek, iletişimleri ve kampanyaları kişiselleştirerek ve marka ilgisini ve sadakatini artırarak müşteri yaşam döngüsü boyunca olağanüstü marka deneyimleri sunun. Yeni potansiyel müşterileri çekmek, kişilerinizle etkileşime geçmek ve potansiyel müşterileri daha sık ve daha kazançlı satın alma kararlarına yönlendirmek için Act-On'un otomatik özelliklerinden yararlanın. • Kapsamlı katılım ve eğitim programları, ürün benimseme ve müşteriyi elde tutma stratejileri ve yeni ürün ve hizmet promosyonları yürüterek ölçülebilir ürün benimsemeyi ve müşteriyi elde tutmayı teşvik edin. Yeni kişilerden sadık ortaklara kadar, hedef kitlenizin ilgisini çekmek, onları marka elçilerine dönüştürmek ve daha fazlası için geri gelmelerini sağlamak için Act-On'u kullanabilirsiniz. Performansı değerlendirmeye, sergilemeye ve iyileştirmeye yönelik etkileşimli ve dinamik raporlama ve analizlerle Act-On Platformu, her boyut, şekil, konum ve ölçekteki işletmeler ve pazarlamacılar için büyüme odaklı pazarlama değeri sunmak üzere tasarlanmıştır. Platform özellikleri şunları içerir: • Otomatik ve uyarlanabilir satın alma yolculukları • Önde gelen CRM sistemleri ve web konferansıyla derin entegrasyonlar • Web sitesi ziyaretçi katılımı takibi ve amaç raporlaması • Dinamik potansiyel müşteri puanlaması, segmentlere ayırma ve besleme • Sosyal medya dinleme, potansiyel müşteri arama, yayınlama ve savunuculuk • Kolay web formları, açılış sayfaları ve e-posta şablonları tasarlamak için • Olayla tetiklenen ve işlemsel e-posta gönderme • Gerçek kullanım faturalandırması için aktif iletişim tabanlı fiyatlandırma Pazarlama alıyoruz. Zorluklarınızı anlıyoruz. Ve her müşteride ve her kampanyada başarılı olmanıza yardımcı olmak için buradayız.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Acumbamail
acumbamail.com
Kolayca e-posta ve SMS kampanyaları gönderin ve işinizi geliştirin. Mükemmel performans elde etmek için pazarlamanın karmaşık olmaması gerekir. Tek bir araçla e-posta kampanyalarınızı, SMS'lerinizi, açılış sayfalarınızı ve çok daha fazlasını yönetebilirsiniz.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış takibi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, web analitiği, 2 yönlü e-postalar, telefon, temiz ve modern bir arayüze sahip yardım masası içeren tam entegre bir CRM'dir. Agile CRM ile KOBİ'ler artık şunları yapabilir: * Basit ve güçlü sürükle-bırak düzenleyiciyle pazarlama, satış ve müşteri tutma süreçlerini otomatikleştirin * Web sitesi ziyaretçilerini doğrudan CRM'deki potansiyel müşterilere dönüştürün - Web veya e-posta etkinliğine göre potansiyel müşterileri otomatik olarak geliştirin, takip edin ve puanlayın * Aynı sayfadan bir kişiyi arama, e-posta gönderme veya tweet atma özelliğiyle çok kanallı iletişimi etkinleştirin * Müşteri davranışlarını izleyin ve müşteri faaliyetleri için gerçek zamanlı uyarılar alın * Tüm müşteri geçmişini içeren yardım masası çağrılarını tek bir yerden yönetin * Müşterinin tüm ayrıntılarının ve iletişim geçmişinin kronolojik olarak sıralanmış şekilde tek bir sayfada ayrıntılı bir kaydına sahip olun * Kapsamlı entegrasyonlar kullanarak diğer çeşitli iş uygulamalarındaki müşteri verilerini tek sayfada görün
AWeber
aweber.com
AWeber, küçük işletme e-posta pazarlama yazılımında pazar lideridir. 1998 yılında kurulan AWeber, dünya çapında bir milyondan fazla müşterinin güçlü ve basit e-posta pazarlama yazılımı aracılığıyla potansiyel müşterileri ve müşterileriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan 20 yılı aşkın kanıtlanmış bir başarıya sahiptir. AWeber, ödüllü 7/24 ABD merkezli müşteri desteğinin yanı sıra, hızlı bir şekilde duyarlı açılış sayfaları oluşturma, kişileri yükleme ve yönetme, harika e-postalar gönderme, anında anlık bildirimler gönderme ve bir teknoloji dehası olmanıza gerek kalmadan sonuçları analiz etme yeteneği sunar. . AWeber, 1.000'den fazla iş ortağı yazılım çözümüyle çalışarak müşterilerin çalışmak ve büyümek için güvendikleri uygulama ve hizmetlerle sorunsuz bir şekilde entegre olmalarına olanak tanır. Özel bir şirket olan AWeber'in genel merkezi Chalfont, Pennsylvania'da bulunmaktadır.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark, dünyanın her yerindeki işletmelerin müşterileriyle ilişkilerini alevlendirmesine yardımcı olma misyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur. * DÖNÜŞTÜREN E-POSTALAR OLUŞTURUN Her beceri düzeyindeki kullanıcılar, sonuç sağlayan e-posta kampanyaları oluşturabilir. Sezgisel, kodsuz e-posta oluşturucu, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin gücüyle bir araya gelerek hedef kitlenizde yankı uyandıran mesajlar göndermeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Sıfırdan başlayın veya hazır şablonlardan oluşan kapsamlı bir kitaplıktan seçim yapın. * LİSTENİZİ BÜYÜTÜN Listenizi büyütmek ve ilginizi çekmek için özel açılış sayfaları, formlar ve anketler oluşturun. Yeni abonelerin ilgisini çekmek için herkes Benchmark Email'in basit potansiyel müşteri yaratma araçlarını kullanabilir. Veya Zapier ile sevdiğiniz öncü araçlara bağlanın. * ERİŞİMİ KİŞİSELLEŞTİRİN Görsel oluşturucudaki otomasyon iş akışlarını kullanarak zamanında, kişiselleştirilmiş e-posta içeriği gönderin. Kişilerinizin davranışına veya özelliklerine göre e-postaları tetikleyin. * BAŞARIYI OPTİMİZE EDİN VE ÖLÇÜN Raporlama araçları en iyi performans gösteren kampanyalara ilişkin bilgi verirken, a/b testi temel ölçümlerinizi iyileştirmeniz için bir araç sağlar. Onlarca yıldır Benchmark Email, dünya çapındaki işletmelere hedef kitlelerine ulaşmalarına yardımcı olacak akıllı e-posta pazarlama araçları sağlıyor.
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo, şirketler için birçok temel hizmeti tek, kolayca benimsenebilir ve uygun fiyatlı bir çözümde birleştiren bir SaaS İşletme Yönetimi Platformudur. KOBİ'ler için özel olarak tasarlanmış olup, onlara daha büyük kurumsal düzeydeki sistemlerin kapsamını ve tüm iş yaklaşımını sunar, ancak çok daha yönetilebilir bir şekilde sunulur. Bu tamamen entegre yaklaşım, çalışmayı bir araya getirilmiş tek amaçlı uygulamalar kümesinden daha verimli hale getirir, daha iyi veri güvenliği sağlar, öğrenilmesi, benimsenmesi, kullanılması, yönetilmesi daha kolaydır ve daha ucuzdur. KOBİ'ler, farklı iç iş birimlerine kademeli olarak benimsenerek kendi ihtiyaçlarıyla uyum içinde büyümek ve aynı zamanda kurumsal yönetim ihtiyacını ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış tam özellikli bir iş çözümüne (CRM, Satış ve Pazarlama, Projeler, Destek, İş Akışı Otomasyonu ve çok daha fazlası…) sahip olur. tek amaçlı uygulamalardan oluşan bir paket. Her şey Ücretsiz bir CRM ile başlar.
Brizy Cloud
brizy.cloud
İşletmeniz veya müşterileriniz için yüksek oranda dönüşüm sağlayan satış açılış sayfaları, potansiyel müşteri yaratma ve pazarlama açılış sayfaları oluşturmanın en kolay yolu.
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde ziyaretçileri potansiyel müşterilere ve ödeme yapan müşterilere dönüştüren güzel satış sayfaları oluşturabildiği dünyanın en popüler çevrimiçi satış hunisi platformlarından biridir. Hiçbir teknoloji, tasarım veya kodlama deneyimi gerekmez. Yüzlerce tak ve çalıştır şablonu parmaklarınızın ucunda. Veya kendi dönüşüm hunilerinizi özelleştirin. Clickfunnels eğitimler, öğreticiler ve sorunsuz 3. taraf uygulaması, e-posta ve ödeme entegrasyonuyla birlikte gelir. Kullanıcılar 10 dakika kadar kısa bir sürede çalışan huniler oluşturdular!
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
Dorik
dorik.com
Dorik, herkesin herhangi bir tasarım veya kodlama deneyimi olmadan birkaç dakika içinde güzel bir web sitesi oluşturmasını kolaylaştıran bir AI web sitesi oluşturma platformudur. Dorik esnek, kullanımı kolay ve en uygun fiyatlı web sitesi oluşturma platformlarından biridir.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital, pazarlama ekiplerine son derece kişiselleştirilmiş kanallar arası yolculuklarla müşteri beklentilerini aşma gücü veren, hepsi bir arada bir müşteri deneyimi ve veri platformudur (CXDP). Dotdigital ile pazarlamacılar müşteri verilerini sorunsuz bir şekilde birleştirebilir, zenginleştirebilir ve segmentlere ayırabilir. Veri silolarını ortadan kaldıran Dotdigital, karar alma sürecini kolaylaştırıyor ve geniş ölçekte müşteri etkileşimi sağlayan pazarlama yaratıcılığının önünü açıyor. Güçlü yapay zeka yetenekleriyle Dotdigital, web, e-posta, SMS, WhatsApp, sohbet, push, sosyal, reklamlar ve daha fazlasında derinlemesine kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirmeyi kolaylaştırır. E-ticaret, perakende, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, eğitim, finansal hizmetler ve diğer sektörlerde 4.000'den fazla markanın güvendiği Dotdigital, dünya çapındaki pazarlamacılara olanak sağlıyor. Merkezi Londra'da bulunan ve 1999 yılında kurulan Dotdigital, müşteri odaklı işletmeleri güçlendiren güvenilir, bağlantılı ve geleceğe yönelik çözümler oluşturmaya odaklanmıştır. Dotdigital.com'da daha fazla bilgi edinin.
Duda
duda.co
Duda, dijital pazarlama ajanslarına ve SaaS şirketlerine müşterilerinin dijital varlığını oluşturma ve yönetme konusunda güç veren lider web sitesi geliştirme platformudur. Duda'nın ödüllü düşük kodlu kodsuz platformu, ajansların ve SaaS şirketlerinin, e-ticaret, müşteri yönetimi, SEO, otomasyon ve beyaz etiketlemeyi kapsayan geniş bir yetenek yelpazesiyle daha yüksek üretkenliğe ve benzeri görülmemiş bir büyümeye ulaşmasını sağlar.
Emma
myemma.com
Emma by Marigold, pazarlamacıların gerçek iş sonuçları sağlayan kişiselleştirilmiş, hedefe yönelik e-posta ve SMS kampanyaları oluşturup sunmalarına yardımcı olur. İster tek kişiden oluşan bir ekip olun ister küresel olarak dağıtılmış bir ekip olun, kaynaklarımız kanallar arasında bağlantı kuran ve dönüşüm sağlayan basit, veriye dayalı kampanyalar oluşturmanızı kolaylaştırır. Ayrıca özelleştirilebilir şablonlar (premium hesaplarla sınırlı değildir), uygulamalı müşteri desteği ve size göre ölçeklendirilecek işlevsellik de sunuyoruz. * Planlayın — Ekipler arasında işbirliği yapın, kampanyalarınız ve müşteri desteğiniz konusunda proaktif olun. * Tasarım — Birinci sınıf düzenleyicimiz ve yüzlerce duyarlı şablon, ilgi çekici mobil e-postalar tasarlamanıza ve etkili CTA'ları test etmenize yardımcı olur. * Hedefleyin ve Etkileşime Geçin — Müşterileriniz hakkında bildiklerinize dayalı olarak daha kişiselleştirilmiş mesajları desteklemek için segmentasyonu kullanın; otomasyon araçlarımız, markanızı akıllarda tutacak devam eden kampanyaları verimli bir şekilde oluşturmanıza ve yürütmenize yardımcı olur. * Analiz Edin ve Optimize Edin — Hareket halindeyken bile programlarınızın etkisini anlayın ve gerçek zamanlı analizler, testler ve öngörülerle zaman içinde iyileştirin. * Entegrasyonlar — Emma, en iyi CRM, e-ticaret ve analiz platformlarıyla entegre olur, böylece en çok kullandığınız teknolojilerden gelen verileri bilinçli ve dinamik yaratıcı ürünler oluşturmak için kullanabilirsiniz.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşterilere dönüştürmelerine ve işlerini 5 kat ve daha fazla büyütmelerine yardımcı olur. EngageBay aşağıdakiler dahil çok sayıda özellik sunar: - Basit ve güçlü Hepsi Bir Arada CRM - Kullanımı kolay pazarlama otomasyon yazılımı - E-posta pazarlama - Ücretsiz Canlı Sohbet Yazılımı - Güçlü yardım masası yazılımı - E-posta Dizileri - Açılış Sayfaları - Çevrimiçi potansiyel müşterileri yakalamak için Web Formları - Pazarlama, satış ve destek departmanlarında 360 Derece Müşteri Görünümü - Randevu Planlama Yazılımı - İletişim Yönetimi Yazılımı - Ücretsiz CRM yazılımı ve çok daha fazlası.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode, fiziksel ve dijital alanlar arasındaki boşluğu doldurarak markaların müşterileriyle daha etkili bir şekilde bağlantı kurmasını sağlamak için tasarlanmış bir teknoloji platformudur. Flowcode, değerli birinci taraf verilerinin yakalanmasını kolaylaştırarak işletmelerin pazarlama stratejilerini geliştirmelerine ve müşteri katılımını optimize etmelerine olanak tanır. Bu yenilikçi çözüm, özellikle tüketici davranışını anlamanın, dönüşümleri teşvik etmek ve marka bağlılığını geliştirmek için gerekli olduğu günümüzün dijital ortamıyla ilgilidir. Öncelikle müşteri etkileşimlerini iyileştirmeyi amaçlayan markaları hedefleyen Flowcode, perakende, eğlence ve konaklama da dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlere hizmet veriyor. Araçları, dönüşüm hunilerini optimize etmek için tasarlanmış olup, işletmelerin müşteri ilgi alanlarını doğru bir şekilde tanımlamasına ve haritalandırmasına olanak tanır. Bu yetenek, özellikle hedef kitlesinde yankı uyandıracak kişiselleştirilmiş deneyimler yaratmak isteyen kuruluşlar için faydalıdır. Markalar, Flowcode'dan yararlanarak yalnızca müşteri çekmekle kalmayıp aynı zamanda tekrarlanan etkileşimi teşvik eden benzersiz deneyimlerin kilidini açabilir. Flowcode'un öne çıkan özelliklerinden biri, 711 milyondan fazla etkileşimi kolaylaştırma yeteneğidir ve büyük mekan ve etkinliklerde müşteri deneyimlerini geliştirmedeki etkinliğini ortaya koymaktadır. Bu düzeydeki etkileşim, Flowcode'un markalar ve tüketiciler arasında anlamlı etkileşimler sağlama kapasitesini gösteriyor. Ayrıca platform, Fortune 500'ün %60'ından fazlasının güvenini kazanıyor ve bu da büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamadaki güvenilirliğini ve etkinliğini gösteriyor. Flowcode'un benzersiz satış noktaları arasında, markaların müşteri etkileşimlerinden eyleme geçirilebilir bilgiler toplamasına olanak tanıyan fiziksel ve dijital temas noktalarının kusursuz entegrasyonu yer alıyor. Platform, gerçek zamanlı analiz araçları sunarak işletmelerin katılım ölçümlerini takip etmesine ve stratejilerini buna göre ayarlamasına olanak tanıyor. Bu veriye dayalı yaklaşım, yalnızca pazarlama çabalarını geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda müşteri tercihlerinin daha derinlemesine anlaşılmasını da teşvik ederek sonuçta daha etkili kampanyalara yol açıyor. Özetle Flowcode, markaları müşterileriyle yenilikçi yollarla buluşturan kapsamlı bir çözüm sunarak teknoloji dünyasında öne çıkıyor. Flowcode, birinci taraf veri toplama ve etkileşim optimizasyonuna odaklanarak, işletmeleri gelişen dijital ortamda gezinmek ve hedef kitleleriyle kalıcı ilişkiler kurmak için ihtiyaç duydukları araçlarla donatıyor.
Framer
framer.com
Prototip oluşturma basitleştirildi; kod gerekmez, tarayıcı tabanlıdır ve herkes için ücretsizdir. Yarı sürede yüksek doğruluk. Framer, kolaylıkla çarpıcı, duyarlı web siteleri oluşturmak için tasarlanmış güçlü bir web oluşturucudur. Kullanıcıların her ölçekte modern site tasarlamasına ve yayınlamasına olanak tanıyan sezgisel bir arayüz sunarak hem yeni başlayanlar hem de deneyimli geliştiriciler için uygun hale getiriyor. Framer ayrıca eklentiler ve şablonlar için bir pazarı destekleyerek işlevselliğini artırır ve kullanıcıların benzersiz web sitelerini zahmetsizce oluşturmasına olanak tanır. İster bir portföy, ister iş sitesi veya açılış sayfası oluşturmak istiyor olun, Framer daha akıllı tasarım yapmak ve daha hızlı yayınlamak için ihtiyaç duyduğunuz araçları sağlar. Ücretsiz başlayın ve olasılıkları keşfedin!
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, küçük işletmeler, solopreneurlar, antrenörler ve pazarlamacılara, kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme müşterilerine dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e -posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlıkla müşterilerimiz, kullanıcı dostu çözümümüz, ödüllü 7/24 müşteri desteğimiz ve e-posta pazarlamasının ötesine geçen güçlü araçlar-otomasyon, liste büyümesi ve web seminerleri ve canlı gibi ek iletişim araçları ile GetResponse'u seçin İşletmelerin kişisel markalarını oluşturmalarına, ürün ve hizmetlerini satmalarına ve bir topluluk oluşturmalarına yardımcı olmak için sohbetler. Daha gelişmiş bir platforma mı ihtiyacınız var? GetResponse Max ve Max², gelişmiş pazarlama özellikleri ve güvenilir destek arayan zorlu kullanıcılar için çözümlerdir.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için tam bir pazarlama, satış, müşteri hizmeti ve CRM yazılımı - ayrıca metodoloji, kaynaklar ve destek - sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Pazarlama merkezi ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü bir platformda. Değerli zaman kazandıracak ve doğru müşterileri ölçekte çeken ve dönüştüren kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm bağlamı elde edersiniz. Ayrıca, pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilir, çünkü pazarlama merkezi HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulur. Tam CRM platformunu kullanırken, pazarlamacılar YG'yi kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarla benzersiz bir uyum sağlayabilirler. Stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot, karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenizi sağlar. HubSpot, daha iyi büyümek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Instapage
instapage.com
Instapage, pazarlamacılara geniş ölçekte kişiselleştirilmiş ve optimize edilmiş açılış sayfaları oluşturma olanağı vererek kampanya sonuçlarının ve yatırım getirisinin iyileşmesini sağlar. Hiçbir geliştiriciye ihtiyaç duymadan ve kullanıcı dostu bir arayüzle, birden fazla hedef kitleyi ve kampanya hedefini destekleyen alakalı reklamdan açılış sayfasına deneyimleri hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Piyasadaki en gelişmiş açılış sayfası çözümü olan Instapage, reklam haritalama, yapay zeka destekli içerik ve denemeler ile yerleşik analizler için birleşik bir ortam sağlar.
involve.me
involve.me
İşletmelerin, müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmasına, kitle katılımını artırmasına ve daha iyi veriler toplamasına yardımcı olan modern bir müşteri deneyimi aracı. Include.me ile kullanıcılar, müşteri adayı edinimi için akıllı açılış sayfaları ve promosyonlar, müşteri adayı kalifikasyonu ve segmentasyonu için formlar ve kişilik testleri, satış dönüşümü için fiyat hesaplayıcıları ve dijital satış asistanları ve müşteri deneyimini ölçmek için ürün ve müşteri memnuniyeti anketlerini kolayca oluşturabilir ve yayınlayabilir. .
Leadpages
leadpages.com
Leadpages®, küçük işletmelerin hızlı ve kolay bir şekilde çevrimiçi olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, kodsuz bir web sitesi ve açılış sayfası oluşturucudur. Eksiksiz bir dönüşüm araç seti ile donatılmış platform, potansiyel müşteri yaratma sürecini basitleştirir, böylece çevrimiçi işinizi ölçeklendirebilir ve büyütebilirsiniz. İster teknoloji konusunda bilgili bir pazarlamacı olun ister web tasarımında tamamen yeni olun, Leadpages sizin ve hedef kitlenizin seveceği bir çevrimiçi varlık oluşturmanıza yardımcı olur. 2013'ten bu yana güvenilir bir lider olan Leadpages, dönüşüm pazarlamasının dehalarından oluşan bir ekibin yanı sıra gezegendeki en dost canlısı teknik destek ekibi tarafından desteklenmektedir. Çevrimiçi işinizi oluşturmak için neden Leadpages'i seçmelisiniz? Çünkü sizin de işletmeniz için çalışan ve sizin kadar emek veren bir web sitesine ihtiyacınız var. Leadpages ile yayınladığınız her sayfa, potansiyel müşteri toplamak ve satışları kapatmak için titizlikle optimize edilir. Hiçbir güçlük yoktur ve hiçbir teknik beceri gerekmez. Profesyonel tasarımlı bir şablon seçin, onu size ait kılmak için Sürükle ve Bırak Oluşturucu'yu kullanın, yayınla'ya tıklayın ve ardından onu dünyayla paylaşın.
LightFunnels
lightfunnels.com
Lightfunnels, tıklamaları potansiyel müşterilere ve satışa dönüştürmenize yardımcı olan, bulut tabanlı bir huni oluşturucu web sitesidir. Lightfunnels'da dijital ve fiziksel ürünler satabilir, yukarı ve aşağı satış ayarlayabilir, farklı açılış sayfalarını ayrı ayrı test edebilir, e-posta listenizi oluşturabilir, web seminerlerine ve çevrimiçi kurslara kaydolabilirsiniz. Lightfunnels, kullanımı kolay bir sayfa oluşturucuya ve ziyaretçileri müşteriye dönüştürmeye yardımcı olacak çeşitli özelliklere sahiptir.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp, küçük işletmeler için inşa edilmiş hepsi bir arada pazarlama platformudur. Raporlama ve analiz, pazarlama CRM, e -posta kampanyaları, bültenler ve içerik yönetimi gibi araçlarla, müşterilerinizi merkeze koyabilirsiniz, böylece daha akıllı pazarlayabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. MailChimp'in Pazarlama ve CRM Mobil Uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllı pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşinizin sizi aldığı her yerde ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın - deneyime gerek yok. MailChimp ile bir satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın görevini paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp kullanın: * Pazarlama CRM - MailChimp'ten CRM pazarlama ile olan kişilerinize ayak uydurun. Kartvizit tarayıcısı gibi iletişim içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. İzleyici büyümesini izleyin ve gösterge tablosundaki bireysel kişilerle ilgili bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın - doğrudan uygulamadan arayın, metin ve e -posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için notları kaydedin ve her etkileşimden sonra etiket ekleyin. * Raporlar ve Analytics - Satış ve pazarlama performansınıza daha derin bir bakış alın. Tüm kampanyalarınız için sonuçları izleyin ve nasıl geliştirileceğine dair eyleme geçirilebilir öneriler alın. E -posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya yayınları ve kartpostallar için raporları ve analitikleri görüntüleyin. * E -postalar ve otomasyonlar - E -posta pazarlama kampanyaları, bültenleri ve otomasyonları oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Tek tıklamayla açılış olmayanlara ve ürün yeniden hedefleme e-postalarına yeniden katılma ile müşterileri yeniden etkiler ve satışları hemen büyütebilirsiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklamlar taslak ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle uğraşın, özel kitleler kurun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmeye yardımcı olacak işlem yapılabilir öneriler alın. Terk edilmiş bir sepet e -postası kurmanın veya markanızın logosunu ayarlamak için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdan görüntüleri doğrudan MailChimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
Ontraport
ontraport.com
Ontraport, hizmet işletmelerinin sistemleşmesini ve ölçeklenmesini sağlayan kodsuz bir iş yazılımıdır. Ontraport tüm satın alma döngüsünü yönetip otomatikleştirerek daha hızlı büyüme sağlarken işletme sahiplerinin ve ekiplerinin daha fazla müşteri değeri sunmalarına olanak sağlar. Ontraport'un tam pazarlama, satış ve iş operasyonları özellikleri arasında CRM, otomasyon, ödemeler, satış hattı, web uygulamaları, izleme, e-posta ve SMS, açılış sayfaları ve üyelik siteleri bulunur. Danışmanlar ve ajanslar, koçlar ve danışmanlar ile kişisel ve profesyonel hizmet sağlayıcılar da dahil olmak üzere her türden hizmet sağlayıcı, daha az çalışmayla daha fazla büyüme elde etme konusunda Ontraport'a güveniyor. Daha fazla bilgi için www.ontraport.com adresini ziyaret edin.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic, dahili araçlardan müşteriye yönelik ürünlere ve web sitelerine kadar tüm ekibinizin üretim düzeyinde web uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan görsel bir geliştirme platformudur. Plasmic, kodsuzluğun sınırlarını aşar ve sonsuz olasılıklar için kod tabanınızla bütünleşir.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
Swipe Pages
swipepages.com
Mobil öncelikli AMP açılış sayfalarını kullanarak daha fazla potansiyel müşteri yakalayın ve dönüşüm oranını artırın. 7500'den fazla pazarlamacının güvendiği, özelliklerle dolu açılış sayfası oluşturucu.
Taplink
taplink.at
Taplink, 10 dakika içinde Instagram'da işletmeniz için yüksek dönüşüm sağlayan bir açılış sayfası oluşturmanıza yardımcı olur. Satışlarınızı artırmak için çok sayıda pazarlama özelliğini kullanın
Unbounce
unbounce.com
İster bir pazarlama uzmanı olun ister yeni başlıyor olun, Unbounce açılış sayfaları daha fazla ziyaretçinizi potansiyel müşterilere, satışa ve kayıtlara dönüştürür. Her beceri seviyesine yönelik kullanımı kolay oluşturucuların yanı sıra yapay zeka destekli optimizasyon özellikleriyle Unbounce, yalnızca birkaç dakika içinde güzel, yüksek performanslı sayfalar oluşturmanıza ve yayınlamanıza yardımcı olur.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond, 5.000'den fazla işletme tarafından kullanılan, müşteri adayı oluşturma ve pazarlama otomasyonuna yönelik basit araçlardan oluşan bir platformdur: Açılış Sayfaları: Dakikalar içinde mobil uyumlu Açılış Sayfaları oluşturun, yayınlayın ve A/B bölüm testi yapın. Web Sitesi Açılır Pencereleri: Web sitesi açılır pencere formlarıyla daha fazla web sitesi ziyaretçisini potansiyel müşterilere dönüştürün. Formlar: Potansiyel Müşteri Oluşturma Formlarını web sitenize ve blogunuza yerleştirin. Yarışmalar ve Promosyonlar: Facebook Çekilişleri, Fotoğraf Yarışmaları, Instagram Hashtag Yarışmaları ve daha fazlasını düzenleyin. Pazarlama Otomasyonu: Potansiyel müşterilerinize etkinliklerine ve kişisel ayrıntılarına göre kişiselleştirilmiş e-postalar gönderin. E-posta Pazarlama: Her bir Potansiyel Müşteriye yönelik e-postalarınızı herhangi bir etkinliğe veya kişisel ayrıntılara göre kişiselleştirin. Potansiyel Müşteri Yönetimi: Potansiyel müşterilerinizin sitenizdeki ve kampanyalardaki etkinliklerine göre Listeler oluşturun. Potansiyel Müşteri Puanlaması: Hangisinin satın almaya hazır olduğunu görmek için potansiyel müşterilerinizi etkinliklerine ve kişisel ayrıntılarına göre puanlayın. Potansiyel Müşteri Profilleri: Potansiyel Müşterileriniz hakkında bilgi edinin. Web sitesi etkinliklerini, açtıkları e-postaları ve daha fazlasını görüntüleyin.
Wix
wix.com
Wix kullanarak işletmenizi çevrimiçi olarak güvenle geliştirin ve ölçeklendirin. Lightning-Fast Web performansı, kurumsal sınıf güvenlik ve güvenilir altyapı ile, sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde edersiniz - çevrimiçi zamanlamadan ödeme, derin markalama ve e -ticaret çözümlerine kadar, sitenizi istediğiniz herhangi bir yöne götürebilirsiniz. Çevrimiçi bir işletmeyi yönetmek söz konusu olduğunda, önde gelen SEO ve pazarlama araçları, gelişmiş analitik ve hatta bir mobil uygulama ile asla daha sezgisel olmamıştı, her yerden her şeyin üstünde kalabilirsiniz. Çevrimiçi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için WIX'i kullanan milyonlarca kullanıcıya katılın. WIX'in ana özellikleri nelerdir? * Sitenizi sezgisel olarak oluşturmak için akıllı sürükle ve bırak düzenleyicisi * 900+ stratejik olarak tasarlanmış web sitesi şablonları * Arama motorları için optimize edilecek gelişmiş SEO özellikleri * Mağazanızı yönetmek ve çevrimiçi satmak için güçlü e -ticaret çözümleri * Müşterileriniz için kesintisiz bir rezervasyon deneyimi sunan çevrimiçi zamanlama yazılımı * İşletmenizi çevrimiçi yönetmeye ve büyütmeye yardımcı olacak yerleşik pazarlama araçları * Sadık bir kitleyi büyütmenize ve içerikten para kazanmanıza yardımcı olan tam bloglama özellikleri * Özel işlevsellik için tam yığın web geliştirme araçları
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT), dünya çapında binlerce müşteriye sahip, çok lokasyonlu markalar için lider dijital varlık platformudur. Markalar tek bir merkezi platformla tutarlı, doğru ve ilgi çekici deneyimleri sorunsuz bir şekilde sunabilir ve dijital dünyanın her yerindeki müşterilerle anlamlı bir şekilde bağlantı kurabilir. Yext'in yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojisi, her müşteri etkileşiminin ardındaki bilgiyi güçlendirir, iş akışlarını geniş ölçekte otomatikleştirir ve veriye dayalı kararlara olanak tanıyan eyleme geçirilebilir kanallar arası öngörüler sunar. Yext, SEO ve web sitelerinden sosyal medya ve itibar yönetimine kadar markaların dijital varlıklarını farklılaştırıcıya dönüştürmelerine olanak tanır.
Builder.io
builder.io
Builder, geliştiricilere ve pazarlamacılara tasarımları hızlı bir şekilde optimize edilmiş web ve mobil deneyimlere dönüştürmeleri için yapay zeka destekli araçlar sağlar. Figma tasarımlarını otomatik olarak temiz koda dönüştüren yapay zeka destekli bir tasarımdan koda dönüştürme aracı (Visual Copilot) ve pazarlamacıların web ve mobil deneyimlerini herhangi bir sorun yaşamadan hızla oluşturmasına, yinelemesine ve optimize etmesine olanak tanıyan bir görsel içerik yönetim sistemi (Visual CMS) sağlar. mühendisliğe bağlıdır.
EQUP
equp.com
EQUP, işletme sahiplerinin pazarlama, satış, faturalandırma, iletişim vb. iş süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılımdır. EQUP ile işletme sahiplerinin genel çözümlerle yetinmesi gerekmez; Hizmet, SAAS veya E-ticaret sektörlerinde olsun, iş sorunlarına sektöre özel çözümler sunar. EQUP, size tek bir hesap ve tek bir abonelikle birden fazla şirketi yönetme seçeneğini sunan, piyasada bulunan tek CRM+Pazarlama Otomasyonu yazılımıdır. Diğer işletmelerinizi yönetmek için yeni bir plan satın almanıza gerek yok. EQUP'un envanter havuzu özelliği, hiçbir özelliğin kullanılmadan kalmaması için E-postalarınızı, Kullanıcılarınızı, Anlaşmalarınızı, Etiketlerinizi, Görevlerinizi, Randevularınızı vb. şirketleriniz arasında bir havuzda toplamanıza olanak tanır. EQUP'ta işinizi yönetmek ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçlar tek bir yerde mevcuttur; birden fazla program öğrenmenize ve gerekli bilgiler için bunlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan işinizi yönetmenizi kolaylaştırır. Ayrıca, yalnızca işe alım konusunda size yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda yazılım ihtiyaçlarınızda da size yardımcı olacak özel bir hesap yöneticisine erişiminiz olacak.
Phonesites
phonesites.com
Ziyaretçilerinizin daha fazlasını müşteriye dönüştürün. Yalnızca 10 dakikada kolayca web siteleri, açılış sayfaları, anketler, açılır pencereler ve dijital kartvizitler oluşturun. Tamam, telefonunuzdan!
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io, e-Ticaret için dünyanın ilk açılış sayfası düzenleyicisidir. Dakikalar içinde etkileyici açılış sayfaları oluşturun ve geniş Şablon setimizi, modüllerimizi, düzenlerimizi ve düzenleme seçeneklerimizi keşfedin.
ShortStack
shortstack.com
ShortStack, çevrimiçi pazarlama başarısı için ihtiyacınız olan tüm araçları içeren, en özelleştirilebilir hepsi bir arada yarışma yazılımıdır. Açılış sayfası yarışmaları oluşturmak için ShortStack'i kullanın; çekilişler ve testler; sosyal medya yarışmalarına katılmak için hashtag ve yorum çalıştırın; ve e-posta gönderin. ShortStack'in güçlü stil ve kişiselleştirme özellikleri, kendi markanızı kullanmanıza olanak tanır. Açılış sayfalarınızın nerede yayınlanacağını siz kontrol edersiniz. Bunları web sitenize yerleştirin veya kendi özel alan adlarınızı kullanın. Hiçbir kodlama becerisine gerek yoktur, bu da BT'nin dahil edilmesine gerek olmadığı anlamına gelir.
Limey
limey.io
Dakikalar içinde güzel tek sayfalık web siteleri oluşturun. Hedef kitlenizle bağlantı kurun, potansiyel müşterileri yakalayın ve bunları dışa aktarın.
Kartra
home.kartra.com
Kartra bir platformdan daha fazlasıdır; yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları ve web sitelerinden gelişmiş e-posta pazarlama çözümlerine, üyelik sitelerine ve ötesine kadar her şeyi sağlayan, girişimcilik yolculuğunuzda bir ortaktır. Kartra platformu satışları artırmak için tasarlandı ve dijital pazarlama ve satış süreçlerini basitleştiren güçlü bir hepsi bir arada çözüm sunarak en iyi yaptığınız işe, yani hedef kitlenize değer yaratıp sunmaya odaklanmanıza olanak tanıyor. * Kolaylıkla Oluşturun: Büyüleyici web siteleri, videolar ve web seminerleriyle hedef kitlenizin ilgisini çekin. Dönüştürücü üyelikler veya çevrimiçi kurslar sunun ve entegre araçlar aracılığıyla programınızı ve faturalarınızı yönetin. * Hassas Pazar: Gelişmiş potansiyel müşteri yakalama tekniklerini kullanarak erişiminizi genişletin ve hedefli kampanyalar ve dönüşüm hunileriyle potansiyel müşterilerinizi besleyin. Tekliflerinizi e-posta veya SMS yoluyla etkili bir şekilde iletin ve özelleştirilebilir ödemeler aracılığıyla ödemeleri işleyin. * Vizyonunuzu Ölçeklendirin: Pazarlama stratejilerinizi geliştirmek için gelişmiş etiketleme ve davranış temelli mesajlaşmadan yararlanın. Derinlemesine analizlerle büyümenizi otomatikleştirin ve bilinçli kararlar alın.
Knak Enterprise
knak.com
Kurumsal pazarlama ekipleri için ölçeklenebilir bir kampanya oluşturma platformu. Knak Enterprise, marka kontrolünü korurken küresel, merkezi olmayan pazarlama ekipleri arasında verimli işbirliğine olanak tanır. Çalışanlarınızın, kodlamaya gerek kalmadan dakikalar içinde güzel e-postalar ve açılış sayfaları oluşturmasını sağlayın.
Knak Templates
knak.com
Ücretsiz E-posta Şablonları. Pazarlamacılar olarak, e-posta oluştururken karşılaştığınız tasarım ve programlama zorluklarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Marketo ve Eloqua e-posta şablon kitaplıklarımızın tamamını ücretsiz olarak vermeye karar verdik. E-bültenler, e-posta pazarlama kampanyaları, promosyon e-postaları ve daha fazlası için 50'den fazla ücretsiz şablona erişin. 50'den fazla ücretsiz e-posta ve açılış sayfası şablonunu almak için e-posta adresinizi vermeniz yeterlidir; kodlamaya gerek yoktur.
Moosend
moosend.com
Moosend, ödüllü hepsi bir arada kullanıcı arayüzünü korurken, işinizi ilk günden itibaren büyütmenize yardımcı olan birinci sınıf özelliklere, son teknoloji otomasyon akışlarına ve müşteri adayı oluşturma araçlarına sahip güçlü bir e-posta pazarlama otomasyon yazılımıdır. . -E-posta pazarlama kampanyaları gönderin Hedef kitlenizle bir profesyonel gibi etkileşime geçmek için güzel, profesyonel e-posta kampanyaları oluşturun. -Kitlenizi Yönetin Gelişmiş segmentasyon özelliklerimizi kullanarak doğru hedef kitleye doğru e-postayı gönderin, abone etiketleriyle organize olun ve abonelikten çıkmaları en aza indirin. -Kitlenizi Büyütün Çarpıcı açılış sayfaları ve abonelik formlarını tek bir araçla oluşturun, başlatın ve optimize edin. -Pazarlamanızı Otomatikleştirin Tekrarlanan görevleri otomatikleştirin ve müşterileriniz için keyifli, kişiselleştirilmiş dijital deneyimler yaratın. -Çabalarınızı Takip Edin Pazarlama başarınızı ölçün ve daha iyi karar vermek için güçlü veriler toplayın. Moosend's'i ücretsiz deneyebilir, KOBİ ve Kurumsal özelliklerimizin tamamını ücretsiz deneyebilirsiniz! Kredi kartı gerekmez. Aylık 9$ gibi düşük bir ücretle başlayın veya iş ihtiyaçlarınızı destekleyecek özel bir plan oluşturmak için satış ekibimizle iletişime geçin. Aşağıdaki bağlantıları kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırın: -Moosend'i ücretsiz deneyin: https://moosend.com/register/ -Özel Teklif Alın: https://moosend.com/contact-us/sales/
Marketplan
marketplan.io
Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformu. Tüm pazarlama stratejinizi tek bir güçlü yerden planlayın, yürütün, projelendirin ve optimize edin.
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform, teknoloji girişimlerine yönelik basit bir açılış sayfası oluşturucudur. SaaS, mobil uygulamalar, masaüstü uygulamalar ve teknoloji ürünlerinden 5.000'in üzerinde yetenekli kurucu ve pazarlamacı, projeleri için bir web sitesi oluşturmak için sihrimizi kullanıyor.
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz, işletmelerin abone sayısını artırmasına ve geniş ölçekte 1:1 kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sunmasına yardımcı olan hepsi bir arada bir metin pazarlama çözümüdür. En yüksek açılma oranlarını ve dönüşümleri yakalamak için kişiselleştirilmiş resimli kısa mesajlardan ve satış sayfalarından yararlanın. Daha fazla kazanmak için gelişmiş kampanya analizlerinden yararlanın ve aboneleri, belirli ürünleri diğerlerinden satın alma olasılığı yüksek olan satış sayfası amaç verilerine göre segmentlere ayırın. Mesajlaşma uzmanlarımız yardıma hazır.
SproutLoud
sproutloud.com
Önde gelen dağıtılmış pazarlama platformu SproutLoud, markadan yerele ekiplerin kanal ortakları, lokasyonlar ve ön saflardaki çalışanlar aracılığıyla etkili bir şekilde pazarlama ve satış yapmasına yardımcı olur. SproutLoud'un yapay zeka destekli platformu, geleneksel, dijital ve sosyal medya taktikleri yoluyla yerelleştirilmiş, uyumlu içeriğin işbirliği içinde dağıtılmasını kolaylaştırmak için dijital varlık yönetimini, kanal teşviklerini, ortak pazarlama fonlarını ve son kilometre pazarlamasını birleştirir. SproutLoud, markaların tüketiciye hizmet vermeye en yakın tarafların eylemlerini etkilemesine olanak tanıyan, çok katmanlı dağıtım endüstrileri için özel olarak oluşturulmuş tek platformdur. SproutLoud'un yazılımı, yüzlerce veya binlerce yerel kullanıcı genelinde pazara sunma hızını, marka uyumluluğunu ve mevzuat uyumluluğunu ölçeklendirerek artırır. SproutLoud ile müşteriler, veriye dayalı kararlarla yerel pazar koşullarına hızla yanıt verme avantajına sahip oluyor.
GreatPages
greatpages.com.br
Piyasadaki en güçlü açılış sayfası oluşturucuyla inanılmaz derecede hızlı ve optimize edilmiş sayfalar oluşturun, ziyaretçilerinizi dönüştürün ve işinizi büyütün.
Heyflow
heyflow.com
Heyflow, web sitesi ziyaretçilerini potansiyel müşterilere, kayıtlara ve satışa dönüştürmenize yardımcı olur. Sürükle ve bırak oluşturucusunu kullanarak ilgi çekici bir web sitesi deneyimi oluşturmak için kayıt hunileri, potansiyel müşteri yaratma akışları ve etkileşimli çok adımlı formlar oluşturabilirsiniz. Büyüme pazarlamacılarının ihtiyaç duyduğu pazarlama araçlarını yerel olarak entegre ederek akışlarınızın performansını analiz edin. ** Oluşturun: Kısa sürede çok yönlü bir akış oluşturmak için 25'ten fazla yapı taşı arasından seçim yapın - yalnızca sürükleyip bırakın! Daha akıllı, daha insani ve daha iyi bir etkileşim sağlamak için rotaları ve eğer-bu-o zaman-bu mantığını tanımlayın. Akışınızı herhangi bir web sitesine yerleştirin veya bağımsız bir açılış sayfası olarak kullanın. Akışınız mobil cihazlar için optimize edilmiştir, %100 duyarlıdır ve kullanıcılarınızın internet bağlantısı yavaş olsa bile son derece hızlı yüklenir. ** Tasarım: Akışınızı markanıza mükemmel şekilde uyacak ve değerlerinizi aktaracak şekilde tamamen özelleştirin. Stil değişkenlerinin gücünden ve mükemmel piksel deneyiminden yararlanın. Üç tutarlı ağırlıkta, 53 kategoride ve 720 alt kategoride 30.000'den fazla simge, iş akışınızı hızlandırmanız için hazır. ** Analiz Et: Heyflow'un analiz kontrol paneliyle kullanıcılarınızın davranışlarını anlayın. Google Etiket Yöneticisi, Google Analytics veya Facebook Pixel'i yerel olarak entegre ederek akışınızın performansını ölçün. URL parametrelerini açılış sayfanızdan akışınıza otomatik olarak aktarın. ** Bütünleştirin: Yanıtlarınızı e-posta, GSheets, Pipedrive, Slack, Asana ve Zapier aracılığıyla 2.000'den fazla diğer hizmet aracılığıyla alın.
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop, kullanımı kolay bir oluşturucuyla yüksek düzeyde dönüşüm sağlayan web projeleri oluşturmanıza olanak tanıyan, kodsuz, güçlü bir web sitesi ve açılış sayfası oluşturucudur. Olası satış yaratma, ürün, portföy, etkinlik ve daha fazlasını satmak için idealdir.
OptimizePress
optimizepress.com
Eksiksiz WordPress pazarlama araçları paketi WordPress sitenizde daha fazla potansiyel müşteri ve satış elde etmek için hepsi bir arada platform Çözümleri bir araya getirmeyi bırakın ve daha fazla potansiyel müşteri ve satış elde eden bir site oluşturmak için yaratıcılar, girişimciler ve dijital pazarlamacılar için tasarlanmış tek platformu kullanmaya başlayın
Landingi
landingi.com
Platform, açılış sayfalarını kullanarak pazarlama kampanyası oluşturmanın her adımında pazarlamacıları desteklemek için çok sayıda çözüm sunar: tasarımdan kampanyanın başlatılmasına, entegrasyonuna, optimizasyonuna ve dönüşüme kadar. Landingi platformu, güzel açılış sayfalarını, mobil sayfaları ve satış hunilerini zahmetsizce tasarlayabileceğiniz inanılmaz derecede sezgisel, piksel açısından mükemmel bir sürükle ve bırak düzenleyicisine sahiptir. Çeşitli sektörlere uyacak ve pazarlama kampanyası hedeflerine hizmet edecek şekilde tasarlanmış 400'den fazla kullanıma hazır şablonla, yüksek dönüşüm sağlayan bir açılış sayfasının oluşturma süreci zamandan tasarruf sağlar ve sorunsuz hale gelir. Landingi, müşterinin iş akışını otomatikleştirmek, pazarlama etkinliğini artırmak ve sonuçta hedeflere daha hızlı ulaşmak için 150'den fazla entegrasyon sunuyor.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon, her perakendecinin sorununa çözüm sunan, ödüllü bir çok kanallı pazarlama otomasyon platformudur: Her ziyaretçiye doğru mesajın, doğru zamanda, doğru içerikle nasıl gönderileceği. Tek kişilik mağazaların ve kurumsal perakendecilerin, müşteri/ziyaretçi davranışlarına ve katalog değişikliklerine saniyeler içinde tepki veren veri odaklı Otomasyonlar ve Kişiselleştirilmiş Kampanyaları kolayca oluşturmak için Büyük Veri platformunun kullanımından faydalanmasına olanak tanır. İşte bu nedenle ContactPigeon, satışlarını artırmaya yönelik üç ana hedefi ele alarak müşterilere yardımcı olur: • Zenginleştirilmiş müşteri öngörüleri: Müşteri davranışı verilerini toplamak ve zenginleştirilmiş, birleşik bir müşteri görünümü oluşturmak • Geliştirilmiş müşteri etkileşimleri: Müşteri yolculuğunda doğru anda otomatik ve tahmine dayalı mesajları tetikleyin. satış dönüşümünü ve elde tutmayı optimize etmek için. • Çok kanallı erişim: İşletmelerin, tek bir platformda çok çeşitli mesajlaşma kanalları (örn. e-posta, SMS, Viber, mobil, anlık bildirimler, web sitesi, Facebook, Google, kartpostallar) üzerinden ilgi çekici kampanyalar tasarlamasına olanak tanır.
BOWWE
bowwe.com
BOWWE, fikir, tasarım ve geliştirmeden işletmenizin bakımına ve istikrarlı büyümesine kadar web sitesi oluşturmanın her aşamasında sizi desteklemek için tasarlanmıştır. Orijinal teknolojinin kullanımıyla güçlü tasarımlar oluşturmanıza ve internette tam özerkliğe ulaşmanıza olanak tanıyan bir NoCode ve LowCode platformu. Web Siteleri, Açılış Sayfaları ve Mikro Sayfalar, Portföyler ve CV'ler veya Blog oluşturmak düşündüğünüzden daha kolay ve hızlıdır. Sıfırdan oluşturabilir veya 500'den fazla tamamen özelleştirilebilir şablon ve 570'den fazla hazır widget, bölüm ve blok kullanabilirsiniz. Bir oluşturucunun, uygulamaların, pazarlama araçlarının ve yapay zekanın benzersiz bir kombinasyonu, sitelerinizi yalnızca güzelleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda otomatik olarak yanıt veren, hızlı yüklenen ve önemli arama motoru sonuçları için hazırlanmış hale getirecektir. İçeriğinizi oluşturabilir, analiz edebilir ve optimize edebilirsiniz. Önceden programlama deneyimi olsun veya olmasın, 1 günden kısa sürede çarpıcı ve güçlü bir web projesi oluşturun.
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