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Açılış Sayfası Oluşturucuları - En Popüler Uygulamalar - Mauritius

Açılış sayfası oluşturucuları, teknik uzmanlığı olmayan kişilere, ziyaretçileri belirli bir dönüşüm hedefine yönlendirmek için hazırlanmış web sayfalarını başlatma yetkisi verir. Tipik olarak ziyaretçileri bir haber bültenine abone olmak, ücretsiz denemeyi tercih etmek veya bir abonelik hizmetine kaydolmak gibi tek bir eylemde bulunmaya teşvik etmek için tasarlanan bu sayfalar, prototiplerin geliştirici olmayanlar tarafından kolayca test edilmesini kolaylaştırır. Kuruluşlar bunu yaparak, alıcılar ve web sitesi ziyaretçileri de dahil olmak üzere hedef kitlelerinin etkisini ve tepkisini ölçebilir. Bir kuruluşun pazarlama stratejileri için çok önemli olan açılış sayfası oluşturucular, pazarlamacılara BT veya geliştiricilere güvenmeden web deneyimlerini bağımsız olarak tasarlama, ayarlama ve yayınlama yeteneği verir. Bu oluşturucular, mevcut web geliştirme altyapısına ve web içerik yönetimi sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre olarak tutarlı bir web deneyimi sağlar. Ayrıca açılış sayfalarındaki ziyaretçi davranışını izlemek için dijital analiz çözümleriyle uyumlu bir şekilde bağlantılandırılabilirler.

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Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow, insanların kod yazmadan tamamen özel web siteleri tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanıyan görsel bir web geliştirme platformudur. Tasarım, animasyon, içerik yönetimi, pazarlama ve e-ticaret araçlarını tek bir platformda birleştiren Webflow, hem kodlayıcı olmayanlara hem ...

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Wix

Wix

wix.com

Wix'i kullanarak işletmenizi çevrimiçi ortamda güvenle oluşturun ve ölçeklendirin. Işık hızında web performansı, kurumsal düzeyde güvenlik ve güvenilir altyapı ile sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde eder...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büy...

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...

Brevo

Brevo

brevo.com

Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...

Framer

Framer

framer.com

Prototip oluşturma basitleştirildi; kod gerekmez, tarayıcı tabanlıdır ve herkes için ücretsizdir. Yarı sürede yüksek doğruluk.

Duda

Duda

duda.co

Duda, dijital pazarlama ajanslarına ve SaaS şirketlerine müşterilerinin dijital varlığını oluşturma ve yönetme konusunda güç veren lider web sitesi geliştirme platformudur. Duda'nın ödüllü düşük kodlu kodsuz platformu, ajansların ve SaaS şirketlerinin, e-ticaret, müşteri yönetimi, SEO, otomasyon ve ...

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

Clickfunnels, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde ziyaretçileri potansiyel müşterilere ve ödeme yapan müşterilere dönüştüren güzel satış sayfaları oluşturabildiği dünyanın en popüler çevrimiçi satış hunisi platformlarından biridir. Hiçbir teknoloji, tasarım veya kodlama deneyimi gerekmez. Yüzl...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlam...

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!

Keap

Keap

keap.com

Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzm...

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plasmic, dahili araçlardan müşteriye yönelik ürünlere ve web sitelerine kadar tüm ekibinizin üretim düzeyinde web uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan görsel bir geliştirme platformudur. Plasmic, kodsuzluğun sınırlarını aşar ve sonsuz olasılıklar için kod tabanınızla bütünle...

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber, küçük işletme e-posta pazarlama yazılımında pazar lideridir. 1998 yılında kurulan AWeber, dünya çapında bir milyondan fazla müşterinin güçlü ve basit e-posta pazarlama yazılımı aracılığıyla potansiyel müşterileri ve müşterileriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan 20 yıl...

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, küçük işletmelere, solo girişimcilere, koçlara ve pazarlamacılara hedef kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e-posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlığım...

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşteriler...

Builder.io

Builder.io

builder.io

Builder, geliştiricilere ve pazarlamacılara tasarımları hızlı bir şekilde optimize edilmiş web ve mobil deneyimlere dönüştürmeleri için yapay zeka destekli araçlar sağlar. Figma tasarımlarını otomatik olarak temiz koda dönüştüren yapay zeka destekli bir tasarımdan koda dönüştürme aracı (Visual Copil...

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dak...

Dorik

Dorik

dorik.com

Dorik, herkesin herhangi bir tasarım veya kodlama deneyimi olmadan birkaç dakika içinde güzel bir web sitesi oluşturmasını kolaylaştıran bir AI web sitesi oluşturma platformudur. Dorik esnek, kullanımı kolay ve en uygun fiyatlı web sitesi oluşturma platformlarından biridir.

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

İster bir pazarlama uzmanı olun ister yeni başlıyor olun, Unbounce açılış sayfaları daha fazla ziyaretçinizi potansiyel müşterilere, satışa ve kayıtlara dönüştürür. Her beceri seviyesine yönelik kullanımı kolay oluşturucuların yanı sıra yapay zeka destekli optimizasyon özellikleriyle Unbounce, yalnı...

Taplink

Taplink

taplink.at

Taplink, 10 dakika içinde Instagram'da işletmeniz için yüksek dönüşüm sağlayan bir açılış sayfası oluşturmanıza yardımcı olur. Satışlarınızı artırmak için çok sayıda pazarlama özelliğini kullanın

Acumbamail

Acumbamail

acumbamail.com

Kolayca e-posta ve SMS kampanyaları gönderin ve işinizi geliştirin. Mükemmel performans elde etmek için pazarlamanın karmaşık olmaması gerekir. Tek bir araçla e-posta kampanyalarınızı, SMS'lerinizi, açılış sayfalarınızı ve çok daha fazlasını yönetebilirsiniz.

Pagemaker

Pagemaker

pagemaker.io

Pagemaker.io, e-Ticaret için dünyanın ilk açılış sayfası düzenleyicisidir. Dakikalar içinde etkileyici açılış sayfaları oluşturun ve geniş Şablon setimizi, modüllerimizi, düzenlerimizi ve düzenleme seçeneklerimizi keşfedin.

Swipe Pages

Swipe Pages

swipepages.com

Mobil öncelikli AMP açılış sayfalarını kullanarak daha fazla potansiyel müşteri yakalayın ve dönüşüm oranını artırın. 7500'den fazla pazarlamacının güvendiği, özelliklerle dolu açılış sayfası oluşturucu.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM, satış takibi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, web analitiği, 2 yönlü e-postalar, telefon, temiz ve modern bir arayüze sahip yardım masası içeren tam entegre bir CRM'dir. Agile CRM ile KOBİ'ler artık şunları yapabilir: * Basit ve güçlü sürükle-bırak düzenleyiciyle pazarlama, satış...

involve.me

involve.me

involve.me

İşletmelerin, müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmasına, kitle katılımını artırmasına ve daha iyi veriler toplamasına yardımcı olan modern bir müşteri deneyimi aracı. Include.me ile kullanıcılar, müşteri adayı edinimi için akıllı açılış sayfaları ve promosyonlar...

Emma

Emma

myemma.com

Emma by Marigold, pazarlamacıların gerçek iş sonuçları sağlayan kişiselleştirilmiş, hedefe yönelik e-posta ve SMS kampanyaları oluşturup sunmalarına yardımcı olur. İster tek kişiden oluşan bir ekip olun ister küresel olarak dağıtılmış bir ekip olun, kaynaklarımız kanallar arasında bağlantı kuran ve ...

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Doğrudan bağlantıların gücünün kilidini açın. Flowcode, anında dönüşümler ve gerçek zamanlı veriler için 1 numaralı güvenilir QR sağlayıcısıdır. Birinci taraf veri toplama, yeni nesil coğrafi raporlama verileri, mobil öncelikli açılış sayfaları ve API entegrasyonları gibi çevrimdışı ve çevrimiçi ara...

Brizy Cloud

Brizy Cloud

brizy.cloud

İşletmeniz veya müşterileriniz için yüksek oranda dönüşüm sağlayan satış açılış sayfaları, potansiyel müşteri yaratma ve pazarlama açılış sayfaları oluşturmanın en kolay yolu.

Phonesites

Phonesites

phonesites.com

Ziyaretçilerinizin daha fazlasını müşteriye dönüştürün. Yalnızca 10 dakikada kolayca web siteleri, açılış sayfaları, anketler, açılır pencereler ve dijital kartvizitler oluşturun. Tamam, telefonunuzdan!

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

Leadpages®, küçük işletmelerin hızlı ve kolay bir şekilde çevrimiçi olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, kodsuz bir web sitesi ve açılış sayfası oluşturucudur. Eksiksiz bir dönüşüm araç seti ile donatılmış platform, potansiyel müşteri yaratma sürecini basitleştirir, böylece çevrimiçi işinizi ...

Onepage

Onepage

onepage.io

Kullanmaktan keyif alacağınız web sitesi oluşturma aracı. Web Sitelerinin, Açılış Sayfalarının, Linktree'lerin, Sınavların hızlı bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olur. Daha sonra hepsini tek bir aletle birbirine bağlayın. Üretkenlik ve UX yönlerine odaklanan bu ürün, kısayol tuşları, komut satır...

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Ontraport, hizmet işletmelerinin sistemleşmesini ve ölçeklenmesini sağlayan kodsuz bir iş yazılımıdır. Ontraport tüm satın alma döngüsünü yönetip otomatikleştirerek daha hızlı büyüme sağlarken işletme sahiplerinin ve ekiplerinin daha fazla müşteri değeri sunmalarına olanak sağlar. Ontraport'un tam p...

Instapage

Instapage

instapage.com

Instapage, pazarlamacılara geniş ölçekte kişiselleştirilmiş ve optimize edilmiş açılış sayfaları oluşturma olanağı vererek kampanya sonuçlarının ve yatırım getirisinin iyileşmesini sağlar. Hiçbir geliştiriciye ihtiyaç duymadan ve kullanıcı dostu bir arayüzle, birden fazla hedef kitleyi ve kampanya h...

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital, pazarlama ekiplerine son derece kişiselleştirilmiş kanallar arası yolculuklarla müşteri beklentilerini aşma gücü veren, hepsi bir arada bir müşteri deneyimi ve veri platformudur (CXDP). Dotdigital ile pazarlamacılar müşteri verilerini sorunsuz bir şekilde birleştirebilir, zenginleştirebi...

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer hepsi bir arada pazarlama otomasyon platformunuzdur! Kullanımı kolay ama inanılmaz derecede güçlü. Platformumuzda Pazarlama otomasyonu E-posta pazarlaması Etkinlik yönetimi Anketler ve değerlendirmeler Açılış sayfaları Mobil uygulamalar Mobil pazarlama için araçlar bulacaksınız

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT, hedef kitlelerine ilgi çekici, kişiselleştirilmiş deneyimler sunarken pazarlama faaliyetlerini otomatikleştirmek ve merkezileştirmek için dünya çapında 1000'lerce işletmenin güvendiği yapay zeka destekli bir pazarlama platformudur. Ajanslar ve iş ortakları, özel planlar oluşturmak, alt hesapl...

Yext

Yext

yext.com

Yext (NYSE: YEXT), dünya çapında binlerce müşteriye sahip, çok lokasyonlu markalar için lider dijital varlık platformudur. Markalar tek bir merkezi platformla tutarlı, doğru ve ilgi çekici deneyimleri sorunsuz bir şekilde sunabilir ve dijital dünyanın her yerindeki müşterilerle anlamlı bir şekilde b...

GreatPages

GreatPages

greatpages.com.br

Piyasadaki en güçlü açılış sayfası oluşturucuyla inanılmaz derecede hızlı ve optimize edilmiş sayfalar oluşturun, ziyaretçilerinizi dönüştürün ve işinizi büyütün.

Knak Templates

Knak Templates

knak.com

Ücretsiz E-posta Şablonları. Pazarlamacılar olarak, e-posta oluştururken karşılaştığınız tasarım ve programlama zorluklarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Marketo ve Eloqua e-posta şablon kitaplıklarımızın tamamını ücretsiz olarak vermeye karar verdik. E-bültenler, e-posta pazarlama kampanyaları, p...

LightFunnels

LightFunnels

lightfunnels.com

Lightfunnels, tıklamaları potansiyel müşterilere ve satışa dönüştürmenize yardımcı olan, bulut tabanlı bir huni oluşturucu web sitesidir. Lightfunnels'da dijital ve fiziksel ürünler satabilir, yukarı ve aşağı satış ayarlayabilir, farklı açılış sayfalarını ayrı ayrı test edebilir, e-posta listenizi o...

Morphic

Morphic

getmorphic.com

Morphic, ajans web sitesi tasarımı ve geliştirme hizmetlerini, pazarlama materyali tasarımını, marka stili kılavuzunu ve şirkete özel rehberliği otomatikleştiren, kodsuz bir SaaS platformudur. Kullanıcılarımız, markanın vizyonunu göz önünde bulunduran herkese, tüm teknoloji yığınınıza entegre edilmi...

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca p...

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra bir platformdan daha fazlasıdır; yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları ve web sitelerinden gelişmiş e-posta pazarlama çözümlerine, üyelik sitelerine ve ötesine kadar her şeyi sağlayan, girişimcilik yolculuğunuzda bir ortaktır. Kartra platformu satışları artırmak için tasarlandı ve dijital ...

LanderLab

LanderLab

landerlab.io

Kodlama yok, sunucu becerisine gerek yok! LanderLab ile, birkaç tıklamayla daha fazla dönüşüm sağlayan güzel ve duyarlı açılış sayfaları oluşturabilir, düzenleyebilir ve yayınlayabilirsiniz. Kullanıma hazır şablonlardan oluşan zengin bir koleksiyon arasından seçim yapın veya mevcut açılış sayfanızı ...

Grapedrop

Grapedrop

grapedrop.com

Grapedrop, kullanımı kolay bir oluşturucuyla yüksek düzeyde dönüşüm sağlayan web projeleri oluşturmanıza olanak tanıyan, kodsuz, güçlü bir web sitesi ve açılış sayfası oluşturucudur. Olası satış yaratma, ürün, portföy, etkinlik ve daha fazlasını satmak için idealdir.

WeeBlok

WeeBlok

weeblok.com

WeeBlok, dijital ajanslar, pazarlamacılar, işletmeler ve danışmanlar için hepsi bir arada web pazarlama platformunuz. İşlevsellik Web Sitesi Oluşturucu, Huni Oluşturucu, Açılış sayfaları, Açılır Pencereler, E-Ticaret, E-posta pazarlamalı CRM, Form Oluşturucu, Anket Oluşturucu, Çevrimiçi Planlama, İş...

Osortoo

Osortoo

osortoo.com

Osortoo, yarışmalar, çekilişler veya çekilişler için kazananları çekmeyi, güzel bir açılış sayfası oluşturmayı, etkinlik kayıt sayfası oluşturmayı, etkinlik sırasında yarışmayı sergilemeyi, sosyal ağdan kazananı seçmeyi kolaylaştırır.

Unicorn Platform

Unicorn Platform

unicornplatform.com

Unicorn Platform, teknoloji girişimlerine yönelik basit bir açılış sayfası oluşturucudur. SaaS, mobil uygulamalar, masaüstü uygulamalar ve teknoloji ürünlerinden 5.000'in üzerinde yetenekli kurucu ve pazarlamacı, projeleri için bir web sitesi oluşturmak için sihrimizi kullanıyor.

Limey

Limey

limey.io

Dakikalar içinde güzel tek sayfalık web siteleri oluşturun. Hedef kitlenizle bağlantı kurun, potansiyel müşterileri yakalayın ve bunları dışa aktarın.

EQUP

EQUP

equp.com

EQUP, işletme sahiplerinin pazarlama, satış, faturalandırma, iletişim vb. iş süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılımdır. EQUP ile işletme sahiplerinin genel çözümlerle yetinmesi gerekmez; Hizmet, SAAS veya E-ticaret sektörlerinde olsun, iş sorunlarına sektöre özel ç...

BlueCamroo

BlueCamroo

bluecamroo.com

BlueCamroo, şirketler için birçok temel hizmeti tek, kolayca benimsenebilir ve uygun fiyatlı bir çözümde birleştiren bir SaaS İşletme Yönetimi Platformudur. KOBİ'ler için özel olarak tasarlanmış olup, onlara daha büyük kurumsal düzeydeki sistemlerin kapsamını ve tüm iş yaklaşımını sunar, ancak çok d...

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Benchmark, dünyanın her yerindeki işletmelerin müşterileriyle ilişkilerini alevlendirmesine yardımcı olma misyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur. * DÖNÜŞTÜREN E-POSTALAR OLUŞTURUN Her beceri düzeyindeki kullanıcılar, sonuç sağlayan e-posta kampanyaları oluşturabilir. Sezgisel, kodsuz e...

Woorise

Woorise

woorise.com

Woorise, viral hediyeler ve yarışmalar, açılış sayfaları ve anketler ve testler gibi ilgi çekici formlar oluşturmanın en kolay yoludur. Woorise, küçük işletmelerin bir hedef kitleyle bağlantı kurmasına, potansiyel müşteriler toplamasına ve satışları tamamlamasına yardımcı olur.

Wishpond

Wishpond

wishpond.com

Wishpond, 5.000'den fazla işletme tarafından kullanılan, müşteri adayı oluşturma ve pazarlama otomasyonuna yönelik basit araçlardan oluşan bir platformdur: Açılış Sayfaları: Dakikalar içinde mobil uyumlu Açılış Sayfaları oluşturun, yayınlayın ve A/B bölüm testi yapın. Web Sitesi Açılır Pencereleri: ...

RevSites

RevSites

revsites.com

RevSites, geleneksel bir web sitesinin yapamadığını yapmayı kolaylaştıran bir açılış sayfası oluşturucudur. Hedef kitlenizle etkileşime geçin, potansiyel müşteriler toplayın, tarayıcıları alıcılara dönüştürün ve gelirinizi artırın.

Mailmunch

Mailmunch

mailmunch.com

Mailmunch, blogcular, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri oluşturmak ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri geliri artırmak için Ma...

Kasplo

Kasplo

kasplo.com

Kasplo, markaların satışlarını artırmasına, müşteriyi elde tutmasına ve müşterilerin yaşam boyu değerini artırmasına yardımcı olan kurumsal düzeyde bir e-posta pazarlama platformudur. Öne çıkan özellikler arasında sürükle ve bırak seçenekleriyle kullanımı kolay bir e-posta oluşturucu, mesajlarınızı ...

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