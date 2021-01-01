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Açılış Sayfası Oluşturucuları - En Popüler Uygulamalar - Bermuda
Açılış sayfası oluşturucuları, teknik uzmanlığı olmayan kişilere, ziyaretçileri belirli bir dönüşüm hedefine yönlendirmek için hazırlanmış web sayfalarını başlatma yetkisi verir. Tipik olarak ziyaretçileri bir haber bültenine abone olmak, ücretsiz denemeyi tercih etmek veya bir abonelik hizmetine kaydolmak gibi tek bir eylemde bulunmaya teşvik etmek için tasarlanan bu sayfalar, prototiplerin geliştirici olmayanlar tarafından kolayca test edilmesini kolaylaştırır. Kuruluşlar bunu yaparak, alıcılar ve web sitesi ziyaretçileri de dahil olmak üzere hedef kitlelerinin etkisini ve tepkisini ölçebilir. Bir kuruluşun pazarlama stratejileri için hayati önem taşıyan açılış sayfası oluşturucular, pazarlamacılara BT veya geliştiricilere güvenmeden web deneyimlerini bağımsız olarak tasarlama, ayarlama ve yayınlama yeteneği verir. Bu oluşturucular, mevcut web geliştirme altyapısına ve web içeriği yönetim sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre olarak tutarlı bir web deneyimi sağlar. Ayrıca açılış sayfalarındaki ziyaretçi davranışını izlemek için dijital analiz çözümleriyle uyumlu bir şekilde bağlantılandırılabilirler.
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Webflow
webflow.com
Webflow, Inc., web sitesi oluşturma ve barındırma hizmeti olarak yazılım sağlayan, San Francisco merkezli bir Amerikan şirketidir. Çevrimiçi görsel editör platformları, kullanıcıların web siteleri tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanır.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (İbranice: וויקס.קום), bulut tabanlı web geliştirme hizmetleri sağlayan İsrailli bir yazılım şirketidir. Kullanıcıların çevrimiçi sürükle ve bırak araçlarını kullanarak HTML5 web siteleri ve mobil siteler oluşturmalarına olanak tanır. Wix'in İsrail'deki genel merkezi ve diğer ofislerin...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
Framer
framer.com
Prototip oluşturma basitleştirildi; kod gerekmez, tarayıcı tabanlıdır ve herkes için ücretsizdir. Yarı sürede yüksek sadakat.
Duda
duda.co
Duda Profesyonel Web Sitesi Oluşturucusu ile yüksek dönüşüm sağlayan web sitelerini geniş ölçekte oluşturun ve satın. Ücretsiz denemenizi bugün başlatın.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
ClickFunnels
clickfunnels.com
Potansiyel müşteriler yaratmanız, ürünlerinizi satmanız ve mesajınızı dünyaya ulaştırmanız için SİZE güç veriyoruz! Sadece bir huni uzaktasınız!
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
Plasmic
plasmic.app
Teknoloji yığınınız için görsel oluşturucu. Kodsuz kodları kod tabanınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek göz alıcı görsel içerik ve sayfalar oluşturun. Ekiplerinizin engelini kaldırın ve ışık hızında gönderin.
AWeber
aweber.com
AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, büyüyen şirketlerin web ziyaretçilerinin ilgisini çekmesi ve mutlu müşterilere dönüşmesi için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir pazarlama, satış, destek ve ücretsiz CRM yazılımıdır
Builder.io
builder.io
Teknoloji yığınınızı görsel olarak geliştirin. Bileşenlerinizi kullanarak çerçeveniz dahilinde sayfalar ve bölümler oluşturmak için sürükleyip bırakın.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce, merkezi Vancouver, BC'de bulunan Kanadalı bir yazılım şirketidir. Şirket, web siteleri için açılış sayfaları hazırlıyor ve yıllık Eylem Çağrısı Konferansına ev sahipliği yapıyor.
Dorik
dorik.com
Kodsuz Güzel Web Siteleri Oluşturun! 130'dan fazla Kullanıcı Arayüzü Bileşeni ve güzel şablonlarla esnek ve kullanımı kolay nocode web sitesi oluşturucu. Bir sonraki web sitenizi oluştururken zamandan ve paradan tasarruf edin.
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
Taplink
taplink.at
Taplink, 10 dakika içinde Instagram'da işletmeniz için yüksek dönüşüm sağlayan bir açılış sayfası oluşturmanıza yardımcı olur. Satışlarınızı artırmak için çok sayıda pazarlama özelliğini kullanın
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io, e-Ticaret için dünyanın ilk açılış sayfası düzenleyicisidir. Dakikalar içinde etkileyici açılış sayfaları oluşturun ve geniş Şablon setimizi, modüllerimizi, düzenlerimizi ve düzenleme seçeneklerimizi keşfedin.
involve.me
involve.me
Müşteri Etkileşimini Artırın. Etkileşimli Huniler aracılığıyla. Testler, anketler, hesap makineleri, formlar ve ödeme sayfaları için kodsuz içerik oluşturucu. Müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturun.
Agile CRM
agilecrm.com
Çevik CRM Yazılımı, küçük işletmeler için satış ve pazarlama otomasyonuna sahip en iyi, kolay, güçlü ve aynı zamanda uygun fiyatlı Müşteri İlişkileri Yönetimidir (CRM).
Swipe Pages
swipepages.com
Mobil öncelikli AMP açılış sayfalarını kullanarak daha fazla potansiyel müşteri yakalayın ve dönüşüm oranını artırın. 7500'den fazla pazarlamacının güvendiği, özelliklerle dolu açılış sayfası oluşturucu.
Acumbamail
acumbamail.com
Kolayca e-posta ve SMS kampanyaları gönderin ve işinizi geliştirin. Mükemmel performans elde etmek için pazarlamanın karmaşık olmaması gerekir. Tek bir araçla e-posta kampanyalarınızı, SMS'lerinizi, açılış sayfalarınızı ve çok daha fazlasını yönetebilirsiniz.
Emma
myemma.com
Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.
Brizy Cloud
brizy.cloud
İşletmeniz veya müşterileriniz için yüksek oranda dönüşüm sağlayan satış açılış sayfaları, potansiyel müşteri yaratma ve pazarlama açılış sayfaları oluşturmanın en kolay yolu.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 1 numaralı QR kod oluşturucusudur. Gizlilik ve verilerle desteklenen logo, renk ve tasarımın tümü ücretsiz olarak dahildir. Yüksek kaliteli baskı dosyalarını bugün indirin.
Leadpages
leadpages.com
Çevrimiçi Olun ve Leadpages ile Büyüyün Dünya çapında küçük işletmelerin ilk tercihi. Kolayca kodsuz web siteleri, yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları, açılır pencereler, uyarı çubukları ve daha fazlasını oluşturun.
Phonesites
phonesites.com
Ziyaretçilerinizin daha fazlasını müşteriye dönüştürün. Yalnızca 10 dakikada kolayca web siteleri, açılış sayfaları, anketler, açılır pencereler ve dijital kartvizitler oluşturun. Tamam, telefonunuzdan!
Instapage
instapage.com
Tıklama sonrası açılış sayfalarını geniş ölçekte oluşturmak, kişiselleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış tek açılış sayfası platformuyla reklam tıklamalarınızı dönüşümlere dönüştürün.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer hepsi bir arada pazarlama otomasyon platformunuzdur! Kullanımı kolay ama inanılmaz derecede güçlü. Platformumuzda Pazarlama otomasyonu E-posta pazarlaması Etkinlik yönetimi Anketler ve değerlendirmeler Açılış sayfaları Mobil uygulamalar Mobil pazarlamaya yönelik araçlar bulacaksınız
Ontraport
ontraport.com
İşletmenizi harekete geçirmek için tasarlanmış CRM ve pazarlama platformu Ontraport ile pazarlamanızı otomatikleştirin, bağlayın ve optimize edin.
Knak Templates
knak.com
Ücretsiz E-posta Şablonları. Pazarlamacılar olarak, e-posta oluştururken karşılaştığınız tasarım ve programlama zorluklarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Marketo ve Eloqua e-posta şablon kitaplıklarımızın tamamını ücretsiz olarak vermeye karar verdik. E-bültenler, e-posta pazarlama kampanyaları, p...
LightFunnels
lightfunnels.com
Çünkü daha iyi bir dönüşüm hunisi platformunu hak ediyorsunuz! Ürünlerinizi satmanıza ve ziyaretçilerinizi alıcılara dönüştürmenize yardımcı olacak güzel ve son derece hızlı dönüşüm hunileri.
Yext
yext.com
Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...
Onepage
onepage.io
Kullanmaktan keyif alacağınız web sitesi oluşturma aracı. Web Sitelerinin, Açılış Sayfalarının, Linktree'lerin, Sınavların hızlı bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olur. Daha sonra hepsini tek bir aletle birbirine bağlayın. Üretkenlik ve UX yönlerine odaklanan bu ürün, kısayol tuşları, komut satır...
Benchmark
benchmarkemail.com
Abonelerin ilgisini çekmek, potansiyel müşterileri geliştirmek, güzel, duyarlı e-postalar göndermek ve sonuçları izlemek için E-posta Pazarlama Hizmeti.
Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca p...
Kartra
home.kartra.com
Çevrimiçi İşiniz Artık Kolaylaştı - Metin yazarlarından, web geliştiricilerinden, tasarımcılardan veya sistem entegratörlerinden oluşan bir ekibi işe almadan çevrimiçi oluşturun, pazarlayın ve başlatın!
BlueCamroo
bluecamroo.com
Web tabanlı potansiyel müşteri yönetimi, CRM, proje yönetimi, zaman takibi, faturalandırma ve destek bildirimi.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch, blog yazarları, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri elde etmek ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri gelirleri artırmak...
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop, anında çevrimiçi yayınlamaya olanak tanıyan, kullanımı kolay bir web tasarım platformudur.
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Basit Açılış Sayfası Oluşturucu. Unicorn Platform, startup'lara, mobil uygulamalara ve SaaS'a yönelik bir sürükle ve bırak web sitesi ve blog oluşturucusudur. %100 kodsuz. Sıfır beceri gerekli.
Limey
limey.io
Dakikalar içinde güzel tek sayfalık web siteleri oluşturun. Hedef kitlenizle bağlantı kurun, potansiyel müşterileri yakalayın ve bunları dışa aktarın.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, dijital ajanslar, pazarlamacılar, işletmeler ve danışmanlar için hepsi bir arada web pazarlama platformunuz. İşlevsellik Web Sitesi Oluşturucu, Huni Oluşturucu, Açılış sayfaları, Açılır Pencereler, E-Ticaret, E-posta pazarlamalı CRM, Form Oluşturucu, Anket Oluşturucu, Çevrimiçi Planlama, İş...
RevSites
revsites.com
RevSites, geleneksel bir web sitesinin yapamadığını yapmayı kolaylaştıran bir açılış sayfası oluşturucudur. Hedef kitlenizle etkileşime geçin, potansiyel müşteriler toplayın, tarayıcıları alıcılara dönüştürün ve gelirinizi artırın.
LanderLab
landerlab.io
Kodlama yok, sunucu becerisine gerek yok! LanderLab ile, birkaç tıklamayla daha fazla dönüşüm sağlayan güzel ve duyarlı açılış sayfaları oluşturabilir, düzenleyebilir ve yayınlayabilirsiniz. Kullanıma hazır şablonlardan oluşan zengin bir koleksiyon arasından seçim yapın veya mevcut açılış sayfanızı ...
VBOUT
vbout.com
VBOUT, hedef kitlelerine ilgi çekici, kişiselleştirilmiş deneyimler sunarken pazarlama faaliyetlerini otomatikleştirmek ve merkezileştirmek için dünya çapında 1000'lerce işletmenin güvendiği yapay zeka destekli bir pazarlama platformudur. Ajanslar ve iş ortakları, özel planlar oluşturmak, alt hesapl...
GreatPages
greatpages.com.br
Piyasadaki en güçlü açılış sayfası oluşturucuyla inanılmaz derecede hızlı ve optimize edilmiş sayfalar oluşturun, ziyaretçilerinizi dönüştürün ve işinizi büyütün.
Knak Enterprise
knak.com
Kurumsal pazarlama ekipleri için ölçeklenebilir bir kampanya oluşturma platformu. Knak Enterprise, marka kontrolünü korurken küresel, merkezi olmayan pazarlama ekipleri arasında verimli işbirliğine olanak tanır. Çalışanlarınızın, kodlamaya gerek kalmadan dakikalar içinde güzel e-postalar ve açılış ...
EQUP
equp.com
Kullanışlı, Uygun Fiyatlı, Etkili Gerçek anlamda performans gösteren bir Premium CRM Yazılımı! Pazarlama, satış ve faturalandırma işlemlerini otomatikleştirerek akıllı bir CRM'nin ötesine geçen EQUP ile işletmenizi güçlendirin hepsi bir arada bir yazılımda.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond, pazarlamacıların açılış sayfaları ve yarışmalar oluşturmasını, potansiyel müşterileri takip etmesini, e-posta göndermesini ve daha fazlasını kolaylaştırıyor.
Osortoo
osortoo.com
Osortoo, yarışmalar, çekilişler veya çekilişler için kazananları çekmeyi, güzel bir açılış sayfası oluşturmayı, etkinlik kayıt sayfası oluşturmayı, etkinlik sırasında yarışmayı sergilemeyi, sosyal ağdan kazananı seçmeyi kolaylaştırır.
Morphic
getmorphic.com
Morphic, ajans web sitesi tasarımı ve geliştirme hizmetlerini, pazarlama materyali tasarımını, marka stili kılavuzunu ve şirkete özel rehberliği otomatikleştiren, kodsuz bir SaaS platformudur. Kullanıcılarımız, markanın vizyonunu göz önünde bulunduran herkese, tüm teknoloji yığınınıza entegre edilmi...
WayMore
waymore.io
Daha fazlasını yapın, zaman kazanın ve daha iyi sonuçlar elde edin. Müşterilerinizle bağlantı kurun. Müşterilerinizi güvende tutun. İşinizi büyütün. WayMore'u keşfedin!