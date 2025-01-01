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Etiket Baskı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Etiket yazdırma yazılımı, envanter yönetimi ve nakliye de dahil olmak üzere çeşitli ticari görevlere yönelik etiketlerin tasarlanması ve yazdırılması için gereklidir. Şirketlerin müşteri spesifikasyonlarını ve düzenleyici standartları karşılayan özel etiketler oluşturmasına olanak tanır. Bu yazılım depo, envanter ve lojistik operasyonlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Etiket yazdırma yazılımı, donanım üreticileri veya yazılım satıcıları tarafından sunulabilir. Ayrı olarak alınırsa popüler etiket yazıcılarıyla uyumlu olmalıdır. Ayrıca çoğu etiket barkod içerdiğinden, bu çözümler genellikle sorunsuz işlevsellik için barkod yazılımıyla entegre olur.

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Avery

Avery

avery.com

Avery uygulaması, etiket oluşturma ve yazdırma işlemlerini kolaylaştıran bir araçtır; QR, barkod ve diğer etiket türlerini destekler.

Linnworks

Linnworks

linnworks.com

Linnworks, çok kanallı perakendecilerin envanter, sipariş yönetimi ve listeleme işlemlerini merkezi bir platformda yönetmelerini sağlar.

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