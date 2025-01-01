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İş Arama Siteleri
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İş Arama Siteleri - En Popüler Uygulamalar

İş arama motorları olarak da adlandırılan iş arama siteleri, işverenler ile iş arayanlar arasındaki bağlantıları kolaylaştırmak için tasarlanmış çevrimiçi platformlardır. İşverenler bu platformları doldurmayı hedefledikleri boş pozisyonların reklamını yapmak için kullanırken, iş arayanlar da mevcut iş fırsatlarını keşfetmek için ilgili web sitelerine veya mobil uygulamalara erişir. Bu siteler genellikle doğrudan işverenler tarafından gönderilen iş ilanlarını, şirketin kariyer sayfalarından toplu ilanları barındırır veya her iki yaklaşımın bir kombinasyonunu kullanır. Şirketler ve personel bulma kurumları, açık iş ilanlarının görünürlüğünü genişletmek ve daha geniş bir yelpazedeki nitelikli adayları çekmek için iş arama sitelerinden yararlanır. Bu sitelerdeki iş ilanlarının yönetimi ve satın alınması genellikle işe alım uzmanları veya İK uzmanları tarafından gerçekleştirilir. İş arama web siteleri, çeşitli endüstriler, bölgeler ve deneyim düzeylerine göre çok çeşitli iş ilanları sunar. Kullanıcılar, becerilerine ve kariyer hedeflerine uygun pozisyonları bulmak için anahtar kelimeleri, sektör veya iş rollerine yönelik filtreleri ve coğrafi tercihleri ​​kullanarak iş aramalarını hassaslaştırabilir. Bu platformlar aynı zamanda işe alım uzmanları için değerli kaynaklar olarak da hizmet vererek onların endüstri trendleri ve araştırma şirketleri hakkında güncel bilgilere sahip olmalarını ve profesyonel ağlarını genişletmelerini sağlar.

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Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed uygulaması, iş arayanları çeşitli sektör ve lokasyonlarda iş ilanlarıyla buluşturan bir iş arama platformudur.

Glassdoor

Glassdoor

glassdoor.com

Glassdoor, kullanıcıların şirket incelemeleri, maaş bilgileri ve iş ilanları bulmasını sağlayan bir iş arama platformudur.

Naukiri

Naukiri

naukri.com

Naukri, Hindistan'daki iş arayanlar için iş fırsatlarını bulmalarına ve başvurmalarına yardımcı olan bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüz sunar.

ZipRecruiter

ZipRecruiter

ziprecruiter.com

ZipRecruiter, işverenlerin adayları yönetmesine yardımcı olan bir uygulamadır. İş ilanları oluşturma, özgeçmişleri görüntüleme ve başvuru sürecini kolaylaştırır.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake, üniversite öğrencilerini iş ve staj fırsatlarıyla bağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, profil oluşturarak ilgili iş ilanlarına ulaşabilirler.

Monster

Monster

monster.com

Monster, iş arayanlar için iş fırsatları sunan bir platformdur. Kariyer tavsiyesi ve özgeçmiş oluşturma araçları sağlar.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound, girişimciler ile melek yatırımcıları ve iş arayanları bir araya getiren bir platformdur. 2010 yılında kuruldu ve iş bulma sürecini kolaylaştırır.

Job Today

Job Today

jobtoday.com

Job Today, iş arayanlarla işverenleri buluşturan bir platformdur. Kullanıcılar iş ilanlarına başvurabilir ve iletişime geçebilirler.

Remote

Remote

remote.com

Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.

Otta

Otta

otta.com

Otta, iş arayanların ilgi alanlarına uygun iş fırsatlarını bulmalarına yardımcı olan bir platformdur. Şirket bilgileri ve kariyer kaynakları sunar.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.

Dice

Dice

dice.com

Dice, teknoloji sektöründe iş arayanlar ve işe alımcılar için iş ilanlarına erişim sağlayan bir iş arama platformudur.

Talent.com

Talent.com

talent.com

Talent.com, işletmelerin hızlı bir şekilde nitelikli aday bulmasını sağlayan bir işe alım platformudur.

Snagajob

Snagajob

snagajob.com

Snagajob, saatlik iş fırsatları sunan bir uygulamadır. İşçilerin esnek çalışma saatleri bulmasına ve iş başvurularını kolaylaştırmasına yardımcı olur.

Hubstaff Talent

Hubstaff Talent

talent.hubstaff.com

Hubstaff Talent, işletmelerin dünya çapında ücretsiz olarak uzaktan yetenek bulmasına yardımcı olan bir platformdur. İş ilanları yayınlama ve serbest çalışanlarla iletişim kurma imkanı sağlar.

InfoJobs

InfoJobs

infojobs.net

InfoJobs, iş arayanların becerilerine uygun iş ilanlarına erişmesini sağlayan kapsamlı bir iş arama platformudur.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder, iş arayanlar için iş ilanlarını arama, profiller oluşturma ve kariyer tavsiyeleri alma imkanı sunan bir iş arama platformudur.

talent.io

talent.io

talent.io

Talent.io, teknoloji yetenekleri ile işverenleri bir araya getiren, iş ilanları ve aday başvurusunu kolaylaştıran bir platformdur.

GrabJobs

GrabJobs

grabjobs.co

GrabJobs, yarı zamanlı ve tam zamanlı işler için en iyi puan alan uygulamadır. Perakende, satış, pazarlama ve daha birçok alanda iş bulmanıza yardımcı olur.

Zippia

Zippia

zippia.com

Zippia, iş arayanlara kariyer yollarını keşfetme, iş fırsatlarını araştırma ve iş piyasası hakkında bilgi edinme imkanı sunan bir kariyer platformudur.

JOIN

JOIN

join.com

Join.com, küçük ve orta ölçekli işletmeler için ücretsiz bir yetenek attractı ve başvuru takip yazılımıdır. İlanları kolayca oluşturup yönetir.

Built In

Built In

builtin.com

Dahili, teknoloji girişimleri için iş ilanları ve sektör haberleri sunan bir çevrimiçi topluluktur.

Idealist

Idealist

idealist.org

İdealist, kar amacı gütmeyen sektör için iş ilanları, gönüllü pozisyonları ve sosyal etki kaynakları sunan bir platformdur.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros, iş tanımlarını sorumluluk ve gereksinimleri yansıtarak oluşturan bir araçtır. Kullanıcıların ilanları özelleştirmesine imkan tanır.

The Ladders

The Ladders

theladders.com

Ladders, üst düzey profesyonellere yüksek ücretli iş fırsatlarını bulma ve başvurma imkanı sunan bir iş arama platformudur.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt, şirketlerin en iyi yetenekleri bulup işe almasına yardımcı olan bir işe alım platformudur. Süreçlerin otomatikleştirilmesini sağlar ve verimliliği artırır.

Dr. Job

Dr. Job

drjobpro.com

Dr.Job, iş arayanlar ve serbest çalışanlar için iş fırsatları sunan yüksek teknolojili bir portal. İşverenler ve projelerle bir araya getirir.

PowerToFly

PowerToFly

powertofly.com

PowerToFly, iş fırsatları bulma, ağ oluşturma ve kariyer gelişimi için uzaktan çalışma odaklı bir platformdur.

Loopcv

Loopcv

loopcv.pro

Loopcv, özgeçmişinizi yükleyip iş tercihlerinizi ayarlayarak otomatik iş başvuruları yapmanıza olanak tanıyan bir platformdur.

Crypto Jobs List

Crypto Jobs List

cryptojobslist.com

Kripto İşler Listesi, kullanıcıları kripto, Web3 ve blockchain iş fırsatları ile buluşturan bir platformdur. İş ilanları çeşitli kategorilere ayrılmıştır.

Jobsora

Jobsora

jobsora.com

Jobsora, iş arayanlar için çeşitli iş ilanlarını bir araya getiren bir platformdur. 250'den fazla kaynaktan yeni fırsatlar sunmaktadır.

Niceboard

Niceboard

niceboard.co

Niceboard, iş ilanlarının oluşturulması ve yönetilmesi için kullanıcı dostu bir platform sunar. İş ilanlarını içe aktarma ve yayınlama olanağı sağlar.

Triplebyte

Triplebyte

triplebyte.com

Triplebyte, teknik yetenekleri doğru ölçen standartlaşmış testler sunarak, nitelikli adayları tanımlamayı ve zaman kaybını azaltmayı sağlar.

Underdog.io

Underdog.io

underdog.io

Underdog.io, iş arayanlara teknoloji şirketlerinde anlamlı işler bulmalarında yardımcı olan bir uygulamadır. Adayların cv'lerini değerlendirip işe alım ağına gönderir.

Jobcase

Jobcase

jobcase.com

Jobcase, iş arayanlar için özgeçmiş oluşturma ve kariyer tavsiyeleri sunan bir çevrimiçi topluluktur.

Tapflow

Tapflow

tapflow.app

Tapflow, işe alımcıların LinkedIn'den hızlıca uygun adayları bulmalarını sağlayan bir araçtır. Otomatik filtreleme sayesinde zaman kazandırır.

VanHack

VanHack

vanhack.com

VanHack, 400.000'den fazla adaydan oluşan küresel topluluktan hızlıca kıdemli teknik profesyoneller bulmanıza yardımcı olur.

Vuejobs

Vuejobs

vuejobs.com

Vuejobs, Vue.js geliştiricileri ve işverenler için iş fırsatları sunan özel bir platformdur. İş ilanları yayınlamak ve başvurular almak için kullanılır.

Untapped

Untapped

untapped.io

Untapped, şirketlerin çeşitli ekipler kurmasına yardımcı olan bir işe alım platformudur. Çeşitlilik ve fırsat eşitliğini sağlamayı hedefler.

Jobicy

Jobicy

jobicy.com

Jobicy, uzaktan çalışmak isteyen yetenekli bireyleri, bu pozisyonları sunan yenilikçi şirketlerle buluşturan bir çevrimiçi kariyer platformudur.

Techintern.io

Techintern.io

techintern.io

Techintern.io, en iyi üniversitelerden yazılım öğrencilerini işe almanızı sağlar. Belirli görevler, staj veya tam zamanlı çalışanlar için seçenekler sunar.

hackajob

hackajob

hackajob.com

Hackajob, şirketlerin yetenekleri beceri ve tercihlere göre eşleştirip, adayların iş tekliflerini gizli olarak değerlendirebildiği bir teknoloji yetenek pazarına sahiptir.

DirectApply

DirectApply

directlyapply.com

DirectApply uygulaması, iş ilanlarınızı yüzlerce iş sitesine ve sosyal medya platformuna otomatik olarak yayımlar. Bütçenizi belirleyin, yalnızca aldığınız başvurular için ödeme yapın.

HireBeen

HireBeen

hirebeen.com

HireBeen, iş ilanları ile adayları yapay zeka kullanarak eşleştirir, işe alım sürecini kolaylaştırır ve uygun aday profilleri sunar.

Jobbatical

Jobbatical

jobbatical.com

Jobbatical, uluslararası işe alım ve yer değiştirme süreçlerini yönetmek için özel olarak tasarlanmış bir yazılımdır. Görevleri otomatikleştirir ve kullanıcı deneyimini iyileştirir.

cord

cord

cord.co

Cord, kullanıcıların iş fırsatları bulmasını sağlayan bir anlık mesajlaşma aracıdır; doğrudan iletişim ile işverenlerle bağlantı kurmayı kolaylaştırır.

WayUp

WayUp

wayup.com

WayUp, iş ve staj fırsatları sunan, kariyer tavsiyeleri sağlayan ve işverenlerle doğrudan bağlantı kurmayı sağlayan bir platformdur.

The Muse

The Muse

themuse.com

The Muse, şirketlerin çeşitli yetenekleri işe almasına yardımcı olan bir platformdur, marka hikayesini anlatır ve uygun adaylara erişim sağlar.

Comparably

Comparably

comparably.com

Nispeten, işyeri kültürü, tazminat ve çalışan memnuniyeti hakkında anonim geri bildirimler toplayarak iş arayanlar ve işverenler için bilgi sağlayan bir platformdur.

Outdefine

Outdefine

outdefine.com

Outdefine, web3 profesyonellerini uzaktan iş ve serbest fırsatlarla buluşturan merkeziyetsiz bir yetenek topluluğudur.

JOBITT

JOBITT

jobitt.com

JOBITT, adayların anonim profiller oluşturarak dünya çapında teknoloji iş fırsatları bulmalarını sağlayan bir iş arama platformudur.

Enjoy Mondays

Enjoy Mondays

enjoymondays.com

Enjoy Mondays, geleneksel işe alım sürecini yeniden tanımlamayı hedefleyen yenilikçi bir yetenek pazaryeri platformudur.

CareerOne

CareerOne

careerone.com.au

CareerOne, Avustralya'daki iş ilanlarını arayıp cv hazırlamaya yardımcı olan kapsamlı bir iş bulma platformudur.

Journalism Jobs

Journalism Jobs

journalismjobs.com

Gazetecilik Jobs uygulaması, gazetecilik alanında iş ilanları, kariyer önerileri ve güncel haberler sunan bir platformdur.

Salesfolks

Salesfolks

salesfolks.com

Salesfolks, 5 milyondan fazla satış profesyonelini bulup işe almanızı sağlar. Satış ekibinizi büyütmek için uygun adayları davet edin.

WorkHQ

WorkHQ

workhq.com

WorkHQ, işverenler ve iş arayanlar arasında bağlantı kurarak işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. 100M+ profesyonel havuzuna erişim sağlar.

Talentvine

Talentvine

talentvine.co.uk

Talentvine, işletmelerin çevrimiçi işe alım süreçlerini yönetmelerini, iş ilanlarını yayınlamalarını ve raporlamalarını sağlayan bir platformdur.

ReadySetHire

ReadySetHire

readysethire.com

ReadySetHire, iş arayanları ve işletmeleri AI destekli araçlarla kolayca bağlayan bir işe alım platformudur.

Jobs Lah

Jobs Lah

jobslah.com

Jobs Lah, iş arayanları Singapur ve Malezya'daki işverenlerle buluşturan bir iş arama uygulamasıdır. Kullanıcılar, iş ilanlarını araştırabilir, özgeçmişlerini gönderebilir.

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İş Arama Siteleri - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog