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İş arama motorları olarak da adlandırılan iş arama siteleri, işverenler ile iş arayanlar arasındaki bağlantıları kolaylaştırmak için tasarlanmış çevrimiçi platformlardır. İşverenler bu platformları doldurmayı hedefledikleri boş pozisyonların reklamını yapmak için kullanırken, iş arayanlar da mevcut iş fırsatlarını keşfetmek için ilgili web sitelerine veya mobil uygulamalara erişir. Bu siteler genellikle doğrudan işverenler tarafından gönderilen iş ilanlarını, şirketin kariyer sayfalarından toplu ilanları barındırır veya her iki yaklaşımın bir kombinasyonunu kullanır. Şirketler ve personel bulma kurumları, açık iş ilanlarının görünürlüğünü genişletmek ve daha geniş bir yelpazedeki nitelikli adayları çekmek için iş arama sitelerinden yararlanır. Bu sitelerdeki iş ilanlarının yönetimi ve satın alınması genellikle işe alım uzmanları veya İK uzmanları tarafından gerçekleştirilir. İş arama web siteleri, çeşitli endüstriler, bölgeler ve deneyim düzeylerine göre çok çeşitli iş ilanları sunar. Kullanıcılar, becerilerine ve kariyer hedeflerine uygun pozisyonları bulmak için anahtar kelimeleri, sektör veya iş rollerine yönelik filtreleri ve coğrafi tercihleri kullanarak iş aramalarını hassaslaştırabilir. Bu platformlar aynı zamanda işe alım uzmanları için değerli kaynaklar olarak da hizmet vererek onların endüstri trendleri ve araştırma şirketleri hakkında güncel bilgilere sahip olmalarını ve profesyonel ağlarını genişletmelerini sağlar.
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Indeed
indeed.com
Indeed uygulaması, iş arayanları çeşitli sektör ve lokasyonlarda iş ilanlarıyla buluşturan bir iş arama platformudur.
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor, kullanıcıların şirket incelemeleri, maaş bilgileri ve iş ilanları bulmasını sağlayan bir iş arama platformudur.
Naukiri
naukri.com
Naukri, Hindistan'daki iş arayanlar için iş fırsatlarını bulmalarına ve başvurmalarına yardımcı olan bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüz sunar.
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter, işverenlerin adayları yönetmesine yardımcı olan bir uygulamadır. İş ilanları oluşturma, özgeçmişleri görüntüleme ve başvuru sürecini kolaylaştırır.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake, üniversite öğrencilerini iş ve staj fırsatlarıyla bağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, profil oluşturarak ilgili iş ilanlarına ulaşabilirler.
Monster
monster.com
Monster, iş arayanlar için iş fırsatları sunan bir platformdur. Kariyer tavsiyesi ve özgeçmiş oluşturma araçları sağlar.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound, girişimciler ile melek yatırımcıları ve iş arayanları bir araya getiren bir platformdur. 2010 yılında kuruldu ve iş bulma sürecini kolaylaştırır.
Job Today
jobtoday.com
Job Today, iş arayanlarla işverenleri buluşturan bir platformdur. Kullanıcılar iş ilanlarına başvurabilir ve iletişime geçebilirler.
Remote
remote.com
Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.
Otta
otta.com
Otta, iş arayanların ilgi alanlarına uygun iş fırsatlarını bulmalarına yardımcı olan bir platformdur. Şirket bilgileri ve kariyer kaynakları sunar.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.
Dice
dice.com
Dice, teknoloji sektöründe iş arayanlar ve işe alımcılar için iş ilanlarına erişim sağlayan bir iş arama platformudur.
Talent.com
talent.com
Talent.com, işletmelerin hızlı bir şekilde nitelikli aday bulmasını sağlayan bir işe alım platformudur.
Snagajob
snagajob.com
Snagajob, saatlik iş fırsatları sunan bir uygulamadır. İşçilerin esnek çalışma saatleri bulmasına ve iş başvurularını kolaylaştırmasına yardımcı olur.
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
Hubstaff Talent, işletmelerin dünya çapında ücretsiz olarak uzaktan yetenek bulmasına yardımcı olan bir platformdur. İş ilanları yayınlama ve serbest çalışanlarla iletişim kurma imkanı sağlar.
InfoJobs
infojobs.net
InfoJobs, iş arayanların becerilerine uygun iş ilanlarına erişmesini sağlayan kapsamlı bir iş arama platformudur.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder, iş arayanlar için iş ilanlarını arama, profiller oluşturma ve kariyer tavsiyeleri alma imkanı sunan bir iş arama platformudur.
talent.io
talent.io
Talent.io, teknoloji yetenekleri ile işverenleri bir araya getiren, iş ilanları ve aday başvurusunu kolaylaştıran bir platformdur.
GrabJobs
grabjobs.co
GrabJobs, yarı zamanlı ve tam zamanlı işler için en iyi puan alan uygulamadır. Perakende, satış, pazarlama ve daha birçok alanda iş bulmanıza yardımcı olur.
Zippia
zippia.com
Zippia, iş arayanlara kariyer yollarını keşfetme, iş fırsatlarını araştırma ve iş piyasası hakkında bilgi edinme imkanı sunan bir kariyer platformudur.
JOIN
join.com
Join.com, küçük ve orta ölçekli işletmeler için ücretsiz bir yetenek attractı ve başvuru takip yazılımıdır. İlanları kolayca oluşturup yönetir.
Built In
builtin.com
Dahili, teknoloji girişimleri için iş ilanları ve sektör haberleri sunan bir çevrimiçi topluluktur.
Idealist
idealist.org
İdealist, kar amacı gütmeyen sektör için iş ilanları, gönüllü pozisyonları ve sosyal etki kaynakları sunan bir platformdur.
Queros
app.qureos.com
Queros, iş tanımlarını sorumluluk ve gereksinimleri yansıtarak oluşturan bir araçtır. Kullanıcıların ilanları özelleştirmesine imkan tanır.
The Ladders
theladders.com
Ladders, üst düzey profesyonellere yüksek ücretli iş fırsatlarını bulma ve başvurma imkanı sunan bir iş arama platformudur.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt, şirketlerin en iyi yetenekleri bulup işe almasına yardımcı olan bir işe alım platformudur. Süreçlerin otomatikleştirilmesini sağlar ve verimliliği artırır.
Dr. Job
drjobpro.com
Dr.Job, iş arayanlar ve serbest çalışanlar için iş fırsatları sunan yüksek teknolojili bir portal. İşverenler ve projelerle bir araya getirir.
PowerToFly
powertofly.com
PowerToFly, iş fırsatları bulma, ağ oluşturma ve kariyer gelişimi için uzaktan çalışma odaklı bir platformdur.
Loopcv
loopcv.pro
Loopcv, özgeçmişinizi yükleyip iş tercihlerinizi ayarlayarak otomatik iş başvuruları yapmanıza olanak tanıyan bir platformdur.
Crypto Jobs List
cryptojobslist.com
Kripto İşler Listesi, kullanıcıları kripto, Web3 ve blockchain iş fırsatları ile buluşturan bir platformdur. İş ilanları çeşitli kategorilere ayrılmıştır.
Jobsora
jobsora.com
Jobsora, iş arayanlar için çeşitli iş ilanlarını bir araya getiren bir platformdur. 250'den fazla kaynaktan yeni fırsatlar sunmaktadır.
Niceboard
niceboard.co
Niceboard, iş ilanlarının oluşturulması ve yönetilmesi için kullanıcı dostu bir platform sunar. İş ilanlarını içe aktarma ve yayınlama olanağı sağlar.
Triplebyte
triplebyte.com
Triplebyte, teknik yetenekleri doğru ölçen standartlaşmış testler sunarak, nitelikli adayları tanımlamayı ve zaman kaybını azaltmayı sağlar.
Underdog.io
underdog.io
Underdog.io, iş arayanlara teknoloji şirketlerinde anlamlı işler bulmalarında yardımcı olan bir uygulamadır. Adayların cv'lerini değerlendirip işe alım ağına gönderir.
Jobcase
jobcase.com
Jobcase, iş arayanlar için özgeçmiş oluşturma ve kariyer tavsiyeleri sunan bir çevrimiçi topluluktur.
Tapflow
tapflow.app
Tapflow, işe alımcıların LinkedIn'den hızlıca uygun adayları bulmalarını sağlayan bir araçtır. Otomatik filtreleme sayesinde zaman kazandırır.
VanHack
vanhack.com
VanHack, 400.000'den fazla adaydan oluşan küresel topluluktan hızlıca kıdemli teknik profesyoneller bulmanıza yardımcı olur.
Vuejobs
vuejobs.com
Vuejobs, Vue.js geliştiricileri ve işverenler için iş fırsatları sunan özel bir platformdur. İş ilanları yayınlamak ve başvurular almak için kullanılır.
Untapped
untapped.io
Untapped, şirketlerin çeşitli ekipler kurmasına yardımcı olan bir işe alım platformudur. Çeşitlilik ve fırsat eşitliğini sağlamayı hedefler.
Jobicy
jobicy.com
Jobicy, uzaktan çalışmak isteyen yetenekli bireyleri, bu pozisyonları sunan yenilikçi şirketlerle buluşturan bir çevrimiçi kariyer platformudur.
Techintern.io
techintern.io
Techintern.io, en iyi üniversitelerden yazılım öğrencilerini işe almanızı sağlar. Belirli görevler, staj veya tam zamanlı çalışanlar için seçenekler sunar.
hackajob
hackajob.com
Hackajob, şirketlerin yetenekleri beceri ve tercihlere göre eşleştirip, adayların iş tekliflerini gizli olarak değerlendirebildiği bir teknoloji yetenek pazarına sahiptir.
DirectApply
directlyapply.com
DirectApply uygulaması, iş ilanlarınızı yüzlerce iş sitesine ve sosyal medya platformuna otomatik olarak yayımlar. Bütçenizi belirleyin, yalnızca aldığınız başvurular için ödeme yapın.
HireBeen
hirebeen.com
HireBeen, iş ilanları ile adayları yapay zeka kullanarak eşleştirir, işe alım sürecini kolaylaştırır ve uygun aday profilleri sunar.
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical, uluslararası işe alım ve yer değiştirme süreçlerini yönetmek için özel olarak tasarlanmış bir yazılımdır. Görevleri otomatikleştirir ve kullanıcı deneyimini iyileştirir.
cord
cord.co
Cord, kullanıcıların iş fırsatları bulmasını sağlayan bir anlık mesajlaşma aracıdır; doğrudan iletişim ile işverenlerle bağlantı kurmayı kolaylaştırır.
WayUp
wayup.com
WayUp, iş ve staj fırsatları sunan, kariyer tavsiyeleri sağlayan ve işverenlerle doğrudan bağlantı kurmayı sağlayan bir platformdur.
The Muse
themuse.com
The Muse, şirketlerin çeşitli yetenekleri işe almasına yardımcı olan bir platformdur, marka hikayesini anlatır ve uygun adaylara erişim sağlar.
Comparably
comparably.com
Nispeten, işyeri kültürü, tazminat ve çalışan memnuniyeti hakkında anonim geri bildirimler toplayarak iş arayanlar ve işverenler için bilgi sağlayan bir platformdur.
Outdefine
outdefine.com
Outdefine, web3 profesyonellerini uzaktan iş ve serbest fırsatlarla buluşturan merkeziyetsiz bir yetenek topluluğudur.
JOBITT
jobitt.com
JOBITT, adayların anonim profiller oluşturarak dünya çapında teknoloji iş fırsatları bulmalarını sağlayan bir iş arama platformudur.
Enjoy Mondays
enjoymondays.com
Enjoy Mondays, geleneksel işe alım sürecini yeniden tanımlamayı hedefleyen yenilikçi bir yetenek pazaryeri platformudur.
CareerOne
careerone.com.au
CareerOne, Avustralya'daki iş ilanlarını arayıp cv hazırlamaya yardımcı olan kapsamlı bir iş bulma platformudur.
Journalism Jobs
journalismjobs.com
Gazetecilik Jobs uygulaması, gazetecilik alanında iş ilanları, kariyer önerileri ve güncel haberler sunan bir platformdur.
Salesfolks
salesfolks.com
Salesfolks, 5 milyondan fazla satış profesyonelini bulup işe almanızı sağlar. Satış ekibinizi büyütmek için uygun adayları davet edin.
WorkHQ
workhq.com
WorkHQ, işverenler ve iş arayanlar arasında bağlantı kurarak işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. 100M+ profesyonel havuzuna erişim sağlar.
Talentvine
talentvine.co.uk
Talentvine, işletmelerin çevrimiçi işe alım süreçlerini yönetmelerini, iş ilanlarını yayınlamalarını ve raporlamalarını sağlayan bir platformdur.
ReadySetHire
readysethire.com
ReadySetHire, iş arayanları ve işletmeleri AI destekli araçlarla kolayca bağlayan bir işe alım platformudur.
Jobs Lah
jobslah.com
Jobs Lah, iş arayanları Singapur ve Malezya'daki işverenlerle buluşturan bir iş arama uygulamasıdır. Kullanıcılar, iş ilanlarını araştırabilir, özgeçmişlerini gönderebilir.
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