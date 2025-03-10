İş Arama Siteleri - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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İş arama motorları olarak da adlandırılan iş arama siteleri, işverenler ile iş arayanlar arasındaki bağlantıları kolaylaştırmak için tasarlanmış çevrimiçi platformlardır. İşverenler bu platformları doldurmayı hedefledikleri boş pozisyonların reklamını yapmak için kullanırken, iş arayanlar da mevcut iş fırsatlarını keşfetmek için ilgili web sitelerine veya mobil uygulamalara erişir. Bu siteler genellikle doğrudan işverenler tarafından gönderilen iş ilanlarını, şirketin kariyer sayfalarından toplu ilanları barındırır veya her iki yaklaşımın bir kombinasyonunu kullanır. Şirketler ve personel bulma kurumları, açık iş ilanlarının görünürlüğünü genişletmek ve daha geniş bir yelpazedeki nitelikli adayları çekmek için iş arama sitelerinden yararlanır. Bu sitelerdeki iş ilanlarının yönetimi ve satın alınması genellikle işe alım uzmanları veya İK uzmanları tarafından gerçekleştirilir. İş arama web siteleri, çeşitli endüstriler, bölgeler ve deneyim düzeylerine göre çok çeşitli iş ilanları sunar. Kullanıcılar, becerilerine ve kariyer hedeflerine uygun pozisyonları bulmak için anahtar kelimeleri, sektör veya iş rollerine yönelik filtreleri ve coğrafi tercihleri kullanarak iş aramalarını hassaslaştırabilir. Bu platformlar aynı zamanda işe alım uzmanları için değerli kaynaklar olarak da hizmet vererek onların endüstri trendleri ve araştırma şirketleri hakkında güncel bilgilere sahip olmalarını ve profesyonel ağlarını genişletmelerini sağlar.
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RepVue
repvue.com
RepVue, satış profesyonellerinin gezegendeki en iyi yönetilen satış organizasyonlarındaki satış rollerini keşfedebilecekleri, araştırabilecekleri ve başvurabilecekleri, dünyanın en büyük kitle kaynaklı satış organizasyonu derecelendirme platformudur. Satış profesyonelleri için, satış profesyonelleri tarafından tasarlandı. Ekim 2021 itibarıyla 6000'den fazla satış organizasyonuna ilişkin veri topladık ve yaklaşık 600 satış organizasyonunun satış organizasyonu profillerini yayınladık.
Dice
dice.com
Dice, teknoloji sektöründe iş arayanlar ve işe alımcılar için iş ilanlarına erişim sağlayan bir iş arama platformudur.
Queros
app.qureos.com
Queros, iş tanımlarını sorumluluk ve gereksinimleri yansıtarak oluşturan bir araçtır. Kullanıcıların ilanları özelleştirmesine imkan tanır.
Loopcv
loopcv.pro
Loopcv, özgeçmişinizi yükleyip iş tercihlerinizi ayarlayarak otomatik iş başvuruları yapmanıza olanak tanıyan bir platformdur.
Vuejobs
vuejobs.com
Vuejobs, Vue.js geliştiricileri ve işverenler için iş fırsatları sunan özel bir platformdur. İş ilanları yayınlamak ve başvurular almak için kullanılır.
DirectApply
directlyapply.com
İşiniz için doğru adayları hedeflemek amacıyla işlerinizi yüzlerce iş ilanı panosunda, niş web sitesinde ve sosyal platformda programlı olarak yayınlıyoruz. Sadece bütçenizi belirleyin ve yalnızca aldığınız başvurular için ödeme yapın.
GrabJobs
grabjobs.co
GrabJobs, yarı zamanlı ve tam zamanlı işler için en iyi puan alan uygulamadır. Perakende, satış, pazarlama ve daha birçok alanda iş bulmanıza yardımcı olur.
PowerToFly
powertofly.com
PowerToFly, iş fırsatları bulma, ağ oluşturma ve kariyer gelişimi için uzaktan çalışma odaklı bir platformdur.
Idealist
idealist.org
İdealist, kar amacı gütmeyen sektör için iş ilanları, gönüllü pozisyonları ve sosyal etki kaynakları sunan bir platformdur.
The Ladders
theladders.com
Ladders, üst düzey profesyonellere yüksek ücretli iş fırsatlarını bulma ve başvurma imkanı sunan bir iş arama platformudur.
WayUp
wayup.com
Keşfedilecek ve işe alınacak nitelikli ve çeşitli adaylar için sektör lideri. İş ve staj fırsatlarını arayın, kariyer tavsiyelerine erişin ve en iyi işverenlerle doğrudan bağlantı kurun.
cord
cord.co
Cord, insanların iş fırsatları bulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir doğrudan mesajlaşma aracıdır. Kullanıcıların basit ve sezgisel bir mesajlaşma arayüzü aracılığıyla potansiyel işverenlerle veya iş fırsatlarıyla bağlantı kurmasına olanak tanır. Cord'un bazı temel özellikleri şunlardır: * Doğrudan Mesajlaşma: Cord, kullanıcıların geleneksel iş başvurularına veya özgeçmişlere ihtiyaç duymadan, açık iş ilanları hakkında şirketlerle veya kişilerle doğrudan mesajlaşıp iletişim kurmasını sağlar. * Kişiselleştirilmiş Sosyal Yardım: Kullanıcılar, belirli işverenlere yönelik, ilgili beceri ve deneyimlerini vurgulayan özel mesajlar hazırlayabilir. * Kolay Takip: Cord, konuşmaları izlemek, potansiyel müşterileri takip etmek ve iş arama sürecini yönetmek için merkezi bir platform sağlar. * Anonim Profiller: Kullanıcılar Cord'da tam kimliklerini açıklamadan profiller oluşturabilir, bu da onların fırsatları gizlice keşfetmelerine olanak tanır. Platform, iş arayanlarla işverenler arasındaki doğrudan bağlantıları kolaylaştırarak iş arama sürecini daha verimli ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi amaçlıyor. Cord, doğrudan mesajlaşmanın gücünden yararlanarak insanların bir sonraki işlerini veya kariyer fırsatlarını bulmaları için daha ilgi çekici ve etkili bir yol sağlamayı amaçlıyor.
Untapped
untapped.io
Untapped, işletmelerin çeşitli ekipleri etkili bir şekilde işe almasına yardımcı olan hepsi bir arada çeşitlilik işe alım platformudur. Yetenek her yerde; fırsat değil. Bunu hızlı bir şekilde değiştirmek için buradayız. Untapped, şirketlerin çeşitli ekipleri işe alırken tahmin yürütmeyi ortadan kaldırdığı yerdir. Yaratıcılıklarını, yeniliklerini ve büyümelerini dönüştürdükleri yer burasıdır. Ve toplumun talep ettiği değişimi yaratmak için hedefleri eyleme dönüştürdükleri yer. Neden? Çünkü çeşitlilik bekleyemez ve beklemeyecektir. Gelecek sana benziyor.
Tapflow
tapflow.app
Tapflow, işe alımcıların LinkedIn'den hızlıca uygun adayları bulmalarını sağlayan bir araçtır. Otomatik filtreleme sayesinde zaman kazandırır.
hackajob
hackajob.com
hackajob, ABD, İngiltere ve Hindistan'daki kurumsal kuruluşlara kaliteli yetenekleri daha etkili bir şekilde işe alma konusunda güç veren bir teknoloji yetenek pazarıdır. Şirketler, yüksek niyetli iş arayanlarla beceri ve tercihlere dayalı olarak eşleşirken, adaylar görüşme taleplerini kabul ederek veya reddederek iş tekliflerini özel olarak araştırıyor - %85'i 48 saat içinde yanıt veriyor. Önde gelen teknoloji işverenleri, hackajob ile zamandan tasarruf eden kaynak kullanımına yeniden yatırım yaparak, özel işveren markası, güçlü çeşitlilik ve pazar öngörüleri ile teknik işe alım stratejilerini geliştirmeye yöneliyor. hackajob beş temel modülden oluşur: Kaynak: Özel yetenek pazarımızda yüksek kaliteli teknoloji yeteneklerini hızlı ve geniş ölçekte kaynaklayın. İsteğe bağlı: Hızlı, esnek ve uyumlu sözleşmeli işe alım. Marka: Daha geniş bir teknoloji kitlesi nezdinde çekiciliğinizi artıracak taktiksel işveren markası içeriği. DE&I: DE&I hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak kapsamlı bir yerleşik çözüm. Analizler: Teknoloji işe alım stratejinizi şekillendirecek benzersiz pazar verileri ve analizler.
WorkHQ
workhq.com
WorkHQ'nun 100 milyondan fazla profesyonelden oluşan havuzu, e-posta ve telefon araması, toplu destek ve başvuru sahibi takip sistemi ile işe alım sürecinizi hızlandırın. En iyi yetenekleri hızlı bir şekilde bulun.
Jobsora
jobsora.com
Jobsora, iş arayanlar için çeşitli iş ilanlarını bir araya getiren bir platformdur. 250'den fazla kaynaktan yeni fırsatlar sunmaktadır.
Salesfolks
salesfolks.com
Satış elemanları, satış profesyonellerini bulmak ve işe almak için önde gelen destinasyondur. 5 milyondan fazla satış profesyoneline ilişkin verilerimizden yararlanarak satış ekibinizi bugün büyütün. Satış işe alım hattınızı doldurun, satış adaylarını davet edin ve en son teknolojiye sahip dijital sendikasyon teknolojisini kullanarak açık satış pozisyonlarınızı pazarlayın. Basitçe ifade etmek gerekirse, Salesfolks, satış ekibinizi ölçeklendirmenin en iyi yoludur.
Dr. Job
drjobpro.com
Dr.Job, iş arayanlar ve serbest çalışanlar için iş fırsatları sunan yüksek teknolojili bir portal. İşverenler ve projelerle bir araya getirir.
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical, küresel mobilite uzmanlarının, göçmenlik uzmanlarının ve İK ekiplerinin, görevleri otomatikleştirerek ve süreçte yer alan tüm taraflara en iyi kullanıcı deneyimini sağlayarak uluslararası işe alım vakalarını sorunsuz bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan, tamamen özelleştirilebilir bir göçmenlik ve yer değiştirme yönetimi yazılımıdır.
Journalism Jobs
journalismjobs.com
Gazetecilik İşleri bir iş ilanları, kariyer tavsiyeleri ve en son gazetecilik haber platformudur.
CareerOne
careerone.com.au
CareerOne, hayalinizdeki işi bulmak için binlerce Avustralya işini aramanıza olanak tanır. İş arama, özgeçmiş yazma ve daha fazlasına yönelik araçlarla CareerOne bulunmanıza yardımcı olacak!
Crypto Jobs List
cryptojobslist.com
Kripto İşler Listesi, kullanıcıları kripto, Web3 ve blockchain iş fırsatları ile buluşturan bir platformdur. İş ilanları çeşitli kategorilere ayrılmıştır.
Enjoy Mondays
enjoymondays.com
Yenilikçi yetenek pazarı platformu Enjoy Mondays, geleneksel işe alım sürecini yeniden tanımlama misyonundadır. Kurucusunun işe alımda devrim yaratmayı amaçladığı Enjoy Mondays, iş aramayı ve işe almayı daha verimli, şeffaf ve eşitlikçi hale getirmeye hazırlanıyor.
FieldLevel
fieldlevel.com
FieldLevel, antrenörlerin ve sporcuların bir sonraki seviyedeki fırsatları keşfetmek, yaratmak ve takip etmek için bağlantı kurduğu atletik ağdır.
HireBeen
hirebeen.com
Yapay zeka destekli platformumuz, en alakalı adayları işlere bağlar ve bu da paylaşılan işe göre mevcut en iyi aday havuzunun elde edilmesini sağlar. Bu, işe alım görevlilerinin, taranan aday profillerini alırken işe alım sürecinde yardımcı olur.
JobExpress
jobexpress.vn
Vietnam'ın en büyük iş web sitesinde işe alım ve iş bilgilerini daha hızlı bulun. Her gün yeni işleri güncelleyin. Şimdi JobExpress'te öğrenin
JOBITT
jobitt.com
JOBITT, çalışanların dünya çapında en iyi teknoloji iş tekliflerini bulmalarına yardımcı olur. Adaylar, işverenlerinin iş aradıklarını öğrenmemesi için anonim bir profil oluşturabilir ve yalnızca iş teklifiyle ilgileniyorlarsa iletişim bilgilerini paylaşabilirler.
Jobs Lah
jobslah.com
Singapur'un 1 numaralı AI ile çalışan şantiyesinde iş aramalarınızı itin. Her gün eklenen yeni iş fırsatlarını keşfedin! Jobslah, Singapur'daki Jobs için yeni geliştirilen bir arama motoru ve merkezidir. Jobslah, iş arayanlar için bir numaralı iş arama sitesi olmaya çalışarak, şirketleri araştırma yapmalarına, maaşlarını seçmelerine, iş aramalarına ve özgeçmişlerini yayınlamalarına izin veriyor. Milyonlarca insanı her gün yeni fırsatlara bağlamaya çalışıyoruz. Jobslah olarak, iş arayanları işverenleriyle bağlamak ve rüya endüstrilerinde çabalamak için çok çalışıyoruz. Eğitim ve geliştirme konusunda önemli yatırımlar yapıyoruz, böylece geleceğinizi bizimkilerle birlikte yaratabilir ve size özgü önemli bir kariyer kurabilirsiniz.
Outdefine
outdefine.com
Outdefine, web3 profesyonellerini dünya çapında uzak işlerle ve serbest çalışma fırsatlarıyla buluşturan merkezi olmayan bir yetenek topluluğudur. Outdefine, üyelerini katkıları ve başarıları için teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla tokenlardan yararlanır. Outdefine ayrıca yeni gelişen teknolojileri öğrenmek ve diğer teknoloji meraklılarıyla ağ oluşturmak için bir platform sağlar. Web3, uygulamaların blockchain, akıllı sözleşmeler ve eşler arası ağlar gibi merkezi olmayan protokoller ve platformlar üzerine oluşturulduğu yeni nesil interneti ifade eden bir terimdir. Web3, kullanıcıların verileri, kimlikleri ve dijital varlıkları üzerinde daha fazla kontrole sahip olduğu daha açık, şeffaf ve demokratik bir web oluşturmayı amaçlamaktadır. Outdefine'a katılmak istiyorsanız ücretsiz kayıt olup profilinizi oluşturabilirsiniz. Daha sonra işlere göz atabilir ve başvuruda bulunabilir, topluluk etkinliklerine katılabilir, DEFN tokenleri kazanabilir ve özel avantajlara ve kaynaklara erişebilirsiniz. Outdefine, kariyerinizi ilerletmenin ve küresel web3 yetenek topluluğuyla bağlantı kurmanın harika bir yoludur.
ReadySetHire
readysethire.com
İşe alma ve işe alınma konusundaki tahminleri ortadan kaldırarak, iş arayanları büyüyen işletmelerle buluşturmak. ReadySetHire'ın yapay zeka destekli araçları deneyiminizi geliştirmek için burada.
Talentvine
talentvine.co.uk
Talentvine'ın Çevrimiçi İşe Alma Teknolojisi ile Gönderin, Yönetin, İşe Alın ve Raporlayın. Talentvine, her ölçekteki işletmeye yönelik amaca yönelik tasarlanmış çözümlerle işe alım verimliliğini, işe alım hızını artırmaya ve genel işe alım maliyetlerini azaltmaya yardımcı olabilir.
Monster
monster.com
Monster, iş arayanlar için iş fırsatları sunan bir platformdur. Kariyer tavsiyesi ve özgeçmiş oluşturma araçları sağlar.
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor, kullanıcıların şirket incelemeleri, maaş bilgileri ve iş ilanları bulmasını sağlayan bir iş arama platformudur.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound, girişimciler ile melek yatırımcıları ve iş arayanları bir araya getiren bir platformdur. 2010 yılında kuruldu ve iş bulma sürecini kolaylaştırır.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder, iş arayanlar için iş ilanlarını arama, profiller oluşturma ve kariyer tavsiyeleri alma imkanı sunan bir iş arama platformudur.
Comparably
comparably.com
Nispeten, işyeri kültürü, tazminat ve çalışan memnuniyeti hakkında anonim geri bildirimler toplayarak iş arayanlar ve işverenler için bilgi sağlayan bir platformdur.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake, üniversite öğrencilerini iş ve staj fırsatlarıyla bağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, profil oluşturarak ilgili iş ilanlarına ulaşabilirler.
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
Hubstaff Talent, işletmelerin dünya çapında ücretsiz olarak uzaktan yetenek bulmasına yardımcı olan bir platformdur. İş ilanları yayınlama ve serbest çalışanlarla iletişim kurma imkanı sağlar.
InfoJobs
infojobs.net
InfoJobs, iş arayanların becerilerine uygun iş ilanlarına erişmesini sağlayan kapsamlı bir iş arama platformudur.
JOIN
join.com
Join.com, küçük ve orta ölçekli işletmeler için ücretsiz bir yetenek attractı ve başvuru takip yazılımıdır. İlanları kolayca oluşturup yönetir.
Remote
remote.com
Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.
Snagajob
snagajob.com
Snagajob, saatlik iş fırsatları sunan bir uygulamadır. İşçilerin esnek çalışma saatleri bulmasına ve iş başvurularını kolaylaştırmasına yardımcı olur.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt, şirketlerin en iyi yetenekleri bulup işe almasına yardımcı olan bir işe alım platformudur. Süreçlerin otomatikleştirilmesini sağlar ve verimliliği artırır.
Talent.com
talent.com
Talent.com, işletmelerin hızlı bir şekilde nitelikli aday bulmasını sağlayan bir işe alım platformudur.
talent.io
talent.io
Talent.io, teknoloji yetenekleri ile işverenleri bir araya getiren, iş ilanları ve aday başvurusunu kolaylaştıran bir platformdur.
Indeed
indeed.com
Indeed uygulaması, iş arayanları çeşitli sektör ve lokasyonlarda iş ilanlarıyla buluşturan bir iş arama platformudur.
Techintern.io
techintern.io
En iyi üniversitelerden en iyi yazılım öğrencilerini işe alın. Müteahhitlik: belirli görevler için kiralama | Staj: bir süreliğine işe alma | Tam zamanlı: Mezun öğrencileri işe alın. Geliştiriciler, tasarımcılar, proje yöneticileri, teknik yazarlar, topluluk yöneticileri ve daha fazlasıyla çalışın.
Triplebyte
triplebyte.com
Triplebyte, teknik yetenekleri doğru ölçen standartlaşmış testler sunarak, nitelikli adayları tanımlamayı ve zaman kaybını azaltmayı sağlar.
Underdog.io
underdog.io
Underdog.io, iş arayanların teknoloji şirketlerinde anlamlı işler bulmalarına yardımcı olan yazılımlar geliştiriyor. Nisan 2014'teki lansmanımızdan bu yana binlerce adayı New York ve San Francisco'da büyüyen yüzlerce kuruluşla buluşturduk. Adaylar özgeçmişlerini ve diğer temel bilgilerini Underdog.io'ya gönderirler. İnsan zekası ve teknolojinin bir kombinasyonunu kullanan Underdog.io, adayları inceleyip sıralıyor ve her hafta işe alım ağımıza seçilmiş bir grup gönderiyor. Kurucular ve işe alım yöneticileri adaylarla doğrudan iletişime geçer ve onları normal şirket içi işe alma süreçlerine yönlendirir.
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter, işverenlerin adayları yönetmesine yardımcı olan bir uygulamadır. İş ilanları oluşturma, özgeçmişleri görüntüleme ve başvuru sürecini kolaylaştırır.
Zippia
zippia.com
Zippia, iş arayanlara kariyer yollarını keşfetme, iş fırsatlarını araştırma ve iş piyasası hakkında bilgi edinme imkanı sunan bir kariyer platformudur.
Naukiri
naukri.com
Naukri, Hindistan'daki iş arayanlar için iş fırsatlarını bulmalarına ve başvurmalarına yardımcı olan bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüz sunar.
Job Today
jobtoday.com
Job Today, iş arayanlarla işverenleri buluşturan bir platformdur. Kullanıcılar iş ilanlarına başvurabilir ve iletişime geçebilirler.
The Muse
themuse.com
Muse, şirketlerin işveren markası hikayelerini ilgi çekici içerik ve marka güçlendirme kampanyaları aracılığıyla anlatarak, işe alım maliyetlerinin azalmasına, daha hızlı doldurma sürelerine ve geleneksel iş kurullarına kıyasla daha iyi elde tutma oranlarına yol açarak, şirketlerin çeşitli ve uygun yeteneklerden oluşan bir karışımını işe almasına yardımcı olur. Muse'un yetenek kaynak bulma ve katılım platformu, ölçeklenebilir marka güçlendirme araçlarını, özgün marka hikayesi anlatma içeriğini ve 5 milyon bilgi çalışanından oluşan seçilmiş ve çeşitliliğe sahip topluluğumuza hedefli erişimi birleştiren uçtan uca bir işe alım çözümü sunar.
Jobicy
jobicy.com
Jobicy, uzaktan çalışmak isteyen yetenekli bireyleri, bu pozisyonları sunan yenilikçi şirketlerle buluşturan bir çevrimiçi kariyer platformudur.
Jobcase
jobcase.com
Jobcase, iş arayanlar için özgeçmiş oluşturma ve kariyer tavsiyeleri sunan bir çevrimiçi topluluktur.
VanHack
vanhack.com
VanHack, yer değiştirmeye veya uzaktan çalışmaya hazır 400.000'den fazla adaydan oluşan küresel topluluğumuzdan Kıdemli Teknoloji Uzmanlarını hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur.
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