İş Arama Siteleri - En Popüler Uygulamalar - Katar

Indeed, Kasım 2004'te kullanıma sunulan iş listeleri için dünya çapında Amerikan istihdamla ilgili bir arama motorudur. Japan's Recruit Co. Ltd.'nin bir yan kuruluşudur ve ortak merkezi Austin, Texas ve Stamford, Connecticut'ta olup dünya çapında ek ofislere sahiptir. Tek konu arama motoru olarak aynı zamanda dikey aramaya da örnektir. Indeed şu anda 60'tan fazla ülkede ve 28 dilde mevcuttur. Ekim 2010'da Indeed.com, Monster.com'u geçerek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yüksek trafiğe sahip iş sitesi haline geldi. Site, iş kurulları, personel bulma firmaları, dernekler ve şirket kariyer sayfaları da dahil olmak üzere binlerce web sitesinden iş listelerini bir araya getiriyor. İşverenlere ve işe alım yapan şirketlere premium iş ilanı ve özgeçmiş özellikleri satarak gelir elde ederler. 2011 yılında Indeed, iş arayanların Indeed'in sitesindeki iş ilanlarına doğrudan başvurmasına izin vermeye ve özgeçmiş gönderme ve saklama olanağı sunmaya başladı.