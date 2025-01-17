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İş Arama Siteleri - En Popüler Uygulamalar - Palau
İş arama motorları olarak da adlandırılan iş arama siteleri, işverenler ile iş arayanlar arasındaki bağlantıları kolaylaştırmak için tasarlanmış çevrimiçi platformlardır. İşverenler bu platformları doldurmayı hedefledikleri boş pozisyonların reklamını yapmak için kullanırken, iş arayanlar da mevcut iş fırsatlarını keşfetmek için ilgili web sitelerine veya mobil uygulamalara erişir. Bu siteler genellikle doğrudan işverenler tarafından gönderilen iş ilanlarını, şirketin kariyer sayfalarından toplu ilanları barındırır veya her iki yaklaşımın bir kombinasyonunu kullanır. Şirketler ve personel bulma kurumları, açık iş ilanlarının görünürlüğünü genişletmek ve daha geniş bir yelpazedeki nitelikli adayları çekmek için iş arama sitelerinden yararlanır. Bu sitelerdeki iş ilanlarının yönetimi ve satın alınması genellikle işe alım uzmanları veya İK uzmanları tarafından gerçekleştirilir. İş arama web siteleri, çeşitli endüstriler, bölgeler ve deneyim düzeylerine göre çok çeşitli iş ilanları sunar. Kullanıcılar, becerilerine ve kariyer hedeflerine uygun pozisyonları bulmak için anahtar kelimeleri, sektör veya iş rollerine yönelik filtreleri ve coğrafi tercihleri kullanarak iş aramalarını hassaslaştırabilir. Bu platformlar aynı zamanda işe alım uzmanları için değerli kaynaklar olarak da hizmet vererek onların endüstri trendleri ve araştırma şirketleri hakkında güncel bilgilere sahip olmalarını ve profesyonel ağlarını genişletmelerini sağlar.
Yeni Uygulama Gönder
RepVue
repvue.com
RepVue, satış profesyonellerinin gezegendeki en iyi yönetilen satış organizasyonlarındaki satış rollerini keşfedebilecekleri, araştırabilecekleri ve başvurabilecekleri, dünyanın en büyük kitle kaynaklı satış organizasyonu derecelendirme platformudur. Satış profesyonelleri için, satış profesyonelleri tarafından tasarlandı. Ekim 2021 itibarıyla 6000'den fazla satış organizasyonuna ilişkin veri topladık ve yaklaşık 600 satış organizasyonunun satış organizasyonu profillerini yayınladık.
Dice
dice.com
AI Kapak Mektubu Oluşturma burada! Uygulamalarınızı geliştirin ve becerilerinizi en etkili şekilde öne çıkarın. Dice Tech Kariyer Uygulaması: Hayalinizdeki teknoloji fırsatını bulun, hızlı bir şekilde işe alın ve teknoloji kariyerinizi büyütün... üstelik hareket halindeyken!
Queros
app.qureos.com
İş tanımı oluşturucumuz, pozisyonun sorumluluklarını ve gerekliliklerini doğru bir şekilde yansıtan, iyi hazırlanmış iş tanımları oluşturmanıza olanak tanır. Aracımızla iş tanımlarını şirketinizin ses tonuna uyacak şekilde özelleştirerek kuruluşunuza uygun doğru adayları çekmenize yardımcı olabilirsiniz. Rekabetçi bir iş piyasasında iş arayanların dikkatini çekecek profesyonel, ayrıntılı iş ilanları oluşturmak için iş tanımı oluşturucumuzu kullanarak zamandan ve emekten tasarruf edin.
Loopcv
loopcv.pro
Loopcv, otomasyonu kullanarak 3 kat daha fazla röportaj almanıza yardımcı olur. CV'nizi Yükleyin, İstediğiniz İş Türünü Seçin ve Başlat'a Basın! Loopcv Her Gün Sizin Adınıza Toplu Başvuru Yapacaktır.
Vuejobs
vuejobs.com
Vue.js işleri, Vue.js geliştiricisi olarak işe alınabilecek veya işe alınabilecek en iyi yerdir. Vue.js yeteneğini bulun ve binlerce geliştiriciye ulaşın.
DirectApply
directlyapply.com
İşiniz için doğru adayları hedeflemek amacıyla işlerinizi yüzlerce iş ilanı panosunda, niş web sitesinde ve sosyal platformda programlı olarak yayınlıyoruz. Sadece bütçenizi belirleyin ve yalnızca aldığınız başvurular için ödeme yapın.
GrabJobs
grabjobs.co
Yarı Zamanlı ve Tam Zamanlı İşler için 1 Numaralı İş Uygulaması Yakınınızdaki İşleri Bulun: Perakende, Satış, Pazarlama, BPO'lar, Yiyecek ve İçecek, Konaklama, Etkinlikler, Lojistik, Muhasebe, Sağlık Hizmetleri, Teknoloji, Mühendislik, Depolama ve daha birçok alanda. GrabJobs şu anda SİNGAPUR, ENDONEZYA, AVUSTRALYA, MALEZYA, FİLİPİNLER ve TAYLAND'da mevcuttur.
PowerToFly
powertofly.com
İşyerinde ve ötesinde aidiyeti bulun. Açık pozisyonlara başvurun, işe alım yöneticileriyle ağ kurun, çeşitli profesyonellerle bağlantı kurun, becerilerinizi geliştirin ve daha fazlasını evinizin rahatlığında (veya nerede olursanız olun!)
Idealist
idealist.org
İdealist: Kâr Amacı Gütmeyen İşler, Gönüllülük ve Daha Fazlası İdealist, iyilik yapmak isteyen milyonlarca idealisti dünyanın her yerindeki eylem ve işbirliği fırsatlarıyla birleştirir.
The Ladders
theladders.com
Ladders iş arama ile en yüksek maaşlı işleri bulun ve diğer iş sitelerine göre 3 kata kadar daha fazla kazanın. Profesyonel kariyerinizi bugün Ladders $100K+ Club ile ilerletin.
WayUp
wayup.com
Keşfedilecek ve işe alınacak nitelikli ve çeşitli adaylar için sektör lideri. İş ve staj fırsatlarını arayın, kariyer tavsiyelerine erişin ve en iyi işverenlerle doğrudan bağlantı kurun.
cord
cord.co
Cord, insanların iş fırsatları bulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir doğrudan mesajlaşma aracıdır. Kullanıcıların basit ve sezgisel bir mesajlaşma arayüzü aracılığıyla potansiyel işverenlerle veya iş fırsatlarıyla bağlantı kurmasına olanak tanır. Cord'un bazı temel özellikleri şunlardır: * Doğrudan Mesajlaşma: Cord, kullanıcıların geleneksel iş başvurularına veya özgeçmişlere ihtiyaç duymadan, açık iş ilanları hakkında şirketlerle veya kişilerle doğrudan mesajlaşıp iletişim kurmasını sağlar. * Kişiselleştirilmiş Sosyal Yardım: Kullanıcılar, belirli işverenlere yönelik, ilgili beceri ve deneyimlerini vurgulayan özel mesajlar hazırlayabilir. * Kolay Takip: Cord, konuşmaları izlemek, potansiyel müşterileri takip etmek ve iş arama sürecini yönetmek için merkezi bir platform sağlar. * Anonim Profiller: Kullanıcılar Cord'da tam kimliklerini açıklamadan profiller oluşturabilir, bu da onların fırsatları gizlice keşfetmelerine olanak tanır. Platform, iş arayanlarla işverenler arasındaki doğrudan bağlantıları kolaylaştırarak iş arama sürecini daha verimli ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi amaçlıyor. Cord, doğrudan mesajlaşmanın gücünden yararlanarak insanların bir sonraki işlerini veya kariyer fırsatlarını bulmaları için daha ilgi çekici ve etkili bir yol sağlamayı amaçlıyor.
Untapped
untapped.io
Untapped, işletmelerin çeşitli ekipleri etkili bir şekilde işe almasına yardımcı olan hepsi bir arada çeşitlilik işe alım platformudur. Yetenek her yerde; fırsat değil. Bunu hızlı bir şekilde değiştirmek için buradayız. Untapped, şirketlerin çeşitli ekipleri işe alırken tahmin yürütmeyi ortadan kaldırdığı yerdir. Yaratıcılıklarını, yeniliklerini ve büyümelerini dönüştürdükleri yer burasıdır. Ve toplumun talep ettiği değişimi yaratmak için hedefleri eyleme dönüştürdükleri yer. Neden? Çünkü çeşitlilik bekleyemez ve beklemeyecektir. Gelecek sana benziyor.
Tapflow
tapflow.app
Tapflow, işe alım uzmanlarının birkaç dakika içinde LinkedIn'den olağanüstü yetenekler bulmasına yardımcı olur. LinkedIn'de filtreleme yaparak ve profilleri tek tek değerlendirerek çok fazla manuel iş yapmak yerine, Tapflow'un akıllı algoritmaları herhangi bir rol için en iyi profilleri anında belirleyebilir.
hackajob
hackajob.com
hackajob, ABD, İngiltere ve Hindistan'daki kurumsal kuruluşlara kaliteli yetenekleri daha etkili bir şekilde işe alma konusunda güç veren bir teknoloji yetenek pazarıdır. Şirketler, yüksek niyetli iş arayanlarla beceri ve tercihlere dayalı olarak eşleşirken, adaylar görüşme taleplerini kabul ederek veya reddederek iş tekliflerini özel olarak araştırıyor - %85'i 48 saat içinde yanıt veriyor. Önde gelen teknoloji işverenleri, hackajob ile zamandan tasarruf eden kaynak kullanımına yeniden yatırım yaparak, özel işveren markası, güçlü çeşitlilik ve pazar öngörüleri ile teknik işe alım stratejilerini geliştirmeye yöneliyor. hackajob beş temel modülden oluşur: Kaynak: Özel yetenek pazarımızda yüksek kaliteli teknoloji yeteneklerini hızlı ve geniş ölçekte kaynaklayın. İsteğe bağlı: Hızlı, esnek ve uyumlu sözleşmeli işe alım. Marka: Daha geniş bir teknoloji kitlesi nezdinde çekiciliğinizi artıracak taktiksel işveren markası içeriği. DE&I: DE&I hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak kapsamlı bir yerleşik çözüm. Analizler: Teknoloji işe alım stratejinizi şekillendirecek benzersiz pazar verileri ve analizler.
WorkHQ
workhq.com
WorkHQ'nun 100 milyondan fazla profesyonelden oluşan havuzu, e-posta ve telefon araması, toplu destek ve başvuru sahibi takip sistemi ile işe alım sürecinizi hızlandırın. En iyi yetenekleri hızlı bir şekilde bulun.
Jobsora
jobsora.com
Jobsora - ana ve tek hedefi iyi bir iş bulmaya yardımcı olmak olan web sitesi. Jobsora'da tüm ülkedeki ilgili açık pozisyonları bulacaksınız. Her gün 250'den fazla istihdam sitesinden ve doğrudan işverenden yeni açık pozisyonlar alıyoruz.
Salesfolks
salesfolks.com
Satış elemanları, satış profesyonellerini bulmak ve işe almak için önde gelen destinasyondur. 5 milyondan fazla satış profesyoneline ilişkin verilerimizden yararlanarak satış ekibinizi bugün büyütün. Satış işe alım hattınızı doldurun, satış adaylarını davet edin ve en son teknolojiye sahip dijital sendikasyon teknolojisini kullanarak açık satış pozisyonlarınızı pazarlayın. Basitçe ifade etmek gerekirse, Salesfolks, satış ekibinizi ölçeklendirmenin en iyi yoludur.
Dr. Job
drjobpro.com
Dr.Job, hem iş arayanlara hem de serbest çalışanlara iş fırsatları sunan, türünün ilk yüksek teknoloji portalıdır. İşverenler, proje sahipleri, tam zamanlı çalışanlar ve serbest çalışanlar, günümüzün iş ihtiyaçlarını karşılayan yeni bir iş deneyimi yaratmak için tek bir çatı altında bir araya geliyor. Portal, iş arayanlara basit bir kayıt süreci, ücretsiz indirilebilir iki dilli CV dosyası, basit bir video CV oluşturucu, premium işler, profil performans göstergesi ve kariyer kaynakları dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunmaktadır. Ayrıca işverenlere milyonlarca CV'ye sınırsız erişim, ücretsiz iş ilanları, İK araç setleri ve entegre ATS gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır.
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical, küresel mobilite uzmanlarının, göçmenlik uzmanlarının ve İK ekiplerinin, görevleri otomatikleştirerek ve süreçte yer alan tüm taraflara en iyi kullanıcı deneyimini sağlayarak uluslararası işe alım vakalarını sorunsuz bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan, tamamen özelleştirilebilir bir göçmenlik ve yer değiştirme yönetimi yazılımıdır.
Journalism Jobs
journalismjobs.com
Gazetecilik İşleri bir iş ilanları, kariyer tavsiyeleri ve en son gazetecilik haber platformudur.
CareerOne
careerone.com.au
CareerOne, hayalinizdeki işi bulmak için binlerce Avustralya işini aramanıza olanak tanır. İş arama, özgeçmiş yazma ve daha fazlasına yönelik araçlarla CareerOne bulunmanıza yardımcı olacak!
Crypto Jobs List
cryptojobslist.com
Yeni Kripto İş İlanları, Web3 İş İlanları ve Blockchain İş İlanları, iş bulma ve yayınlama konusunda lider site olan CryptoJobsList'te. Birkaç tıklamayla işe alım yapan şirketlerle bağlantı kurun ve sektördeki bir sonraki deneyiminize başlayın. Günlük olarak güncellenmektedir!
Enjoy Mondays
enjoymondays.com
Yenilikçi yetenek pazarı platformu Enjoy Mondays, geleneksel işe alım sürecini yeniden tanımlama misyonundadır. Kurucusunun işe alımda devrim yaratmayı amaçladığı Enjoy Mondays, iş aramayı ve işe almayı daha verimli, şeffaf ve eşitlikçi hale getirmeye hazırlanıyor.
FieldLevel
fieldlevel.com
FieldLevel, antrenörlerin ve sporcuların bir sonraki seviyedeki fırsatları keşfetmek, yaratmak ve takip etmek için bağlantı kurduğu atletik ağdır.
HireBeen
hirebeen.com
Yapay zeka destekli platformumuz, en alakalı adayları işlere bağlar ve bu da paylaşılan işe göre mevcut en iyi aday havuzunun elde edilmesini sağlar. Bu, işe alım görevlilerinin, taranan aday profillerini alırken işe alım sürecinde yardımcı olur.
JobExpress
jobexpress.vn
Vietnam'ın en büyük iş web sitesinde işe alım ve iş bilgilerini daha hızlı bulun. Her gün yeni işleri güncelleyin. Şimdi JobExpress'te öğrenin
JOBITT
jobitt.com
JOBITT, çalışanların dünya çapında en iyi teknoloji iş tekliflerini bulmalarına yardımcı olur. Adaylar, işverenlerinin iş aradıklarını öğrenmemesi için anonim bir profil oluşturabilir ve yalnızca iş teklifiyle ilgileniyorlarsa iletişim bilgilerini paylaşabilirler.
Jobs Lah
jobslah.com
Singapur'un 1 Numaralı Yapay Zeka Destekli İş Sitesinde iş aramanızı ilerletin. Her gün eklenen yeni iş fırsatlarını keşfedin! JobsLah, Singapur'daki işler için yeni geliştirilmiş bir arama motoru ve merkezdir. JobsLah, iş arayanlar için bir numaralı iş arama sitesi olmayı hedefliyor; onlara şirketleri araştırma, maaşlarını seçme, iş arama ve özgeçmişlerini gönderme olanağı sağlıyor. Her gün milyonlarca insanı yeni fırsatlarla buluşturmaya çalışıyoruz. JobsLah'da iş arayanları işverenleriyle buluşturmak ve hayallerindeki endüstrilerde çabalamak için çok çalışıyoruz. Geleceğinizi bizimkiyle birlikte yaratabilmeniz ve size özel, önemli bir kariyer oluşturabilmeniz için eğitim ve gelişime önemli yatırımlar yapıyoruz.
Outdefine
outdefine.com
Outdefine, web3 profesyonellerini dünya çapında uzak işlerle ve serbest çalışma fırsatlarıyla buluşturan merkezi olmayan bir yetenek topluluğudur. Outdefine, üyelerini katkıları ve başarıları için teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla tokenlardan yararlanır. Outdefine ayrıca yeni gelişen teknolojileri öğrenmek ve diğer teknoloji meraklılarıyla ağ oluşturmak için bir platform sağlar. Web3, uygulamaların blockchain, akıllı sözleşmeler ve eşler arası ağlar gibi merkezi olmayan protokoller ve platformlar üzerine oluşturulduğu yeni nesil interneti ifade eden bir terimdir. Web3, kullanıcıların verileri, kimlikleri ve dijital varlıkları üzerinde daha fazla kontrole sahip olduğu daha açık, şeffaf ve demokratik bir web oluşturmayı amaçlamaktadır. Outdefine'a katılmak istiyorsanız ücretsiz kayıt olup profilinizi oluşturabilirsiniz. Daha sonra işlere göz atabilir ve başvuruda bulunabilir, topluluk etkinliklerine katılabilir, DEFN tokenleri kazanabilir ve özel avantajlara ve kaynaklara erişebilirsiniz. Outdefine, kariyerinizi ilerletmenin ve küresel web3 yetenek topluluğuyla bağlantı kurmanın harika bir yoludur.
ReadySetHire
readysethire.com
İşe alma ve işe alınma konusundaki tahminleri ortadan kaldırarak, iş arayanları büyüyen işletmelerle buluşturmak. ReadySetHire'ın yapay zeka destekli araçları deneyiminizi geliştirmek için burada.
Talentvine
talentvine.co.uk
Talentvine'ın Çevrimiçi İşe Alma Teknolojisi ile Gönderin, Yönetin, İşe Alın ve Raporlayın. Talentvine, her ölçekteki işletmeye yönelik amaca yönelik tasarlanmış çözümlerle işe alım verimliliğini, işe alım hızını artırmaya ve genel işe alım maliyetlerini azaltmaya yardımcı olabilir.
Monster
monster.com
Monster iş ve kariyer fırsatları için kaynağınızdır. İş arayın, Monster'ın iş uzmanlarının kariyer tavsiyelerini okuyun ve işe alma ve işe alma tavsiyelerini bulun.
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor, mevcut ve eski çalışanların anonim olarak şirketleri incelediği bir web sitesidir. Glassdoor ayrıca kullanıcıların platformda maaşları anonim olarak göndermesine ve görüntülemesine, ayrıca iş aramasına ve başvuru yapmasına da olanak tanıyor. Şirket, 2018 yılında Japon firması Recruit Holdings tarafından 1,2 milyar ABD doları karşılığında satın alındı. Şirketin genel merkezi Kaliforniya, Mill Valley'de olup, Chicago, Londra ve São Paulo dahil olmak üzere dünya çapındaki şehirlerde ek ofisleri bulunmaktadır.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (eski adıyla AngelList Talent) AngelList, startup'lara, melek yatırımcılara ve startup'larda çalışmak isteyen iş arayanlara yönelik bir ABD web sitesidir. 2010 yılında oluşturulan platformun misyonu, yatırım sürecini demokratikleştirmek ve yeni kurulan şirketlere kaynak bulma ve yetenek konularında karşılaştıkları zorluklarda yardımcı olmak. Başlangıç finansmanına ihtiyaç duyan teknoloji girişimleri için çevrimiçi bir tanıtım panosu olarak başladı. Site, 2015 yılından bu yana startup şirketlerinin melek yatırımcılardan ücretsiz olarak para toplamasına olanak tanıyor.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, dünyanın ilk ve tek uçtan uca yapay zeka işe alım platformu Braintrust AIR ile işe alımda devrim yaratıyor. İnsan içgörüleri ve özel verilerle eğitilen Braintrust AIR, işe alım süresini aylardan günlere indirir, sizi önceden incelenmiş nitelikli adaylarla anında eşleştirir ve ilk tur telefon ekranını sizin için yönetir. Aralarında Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs ve Nike'ın da bulunduğu yüzlerce Fortune 1000 kuruluşunun güvendiği Braintrust AIR, yetenek edinme profesyonellerini 100 kat daha etkili hale getiriyor ve şirketlerin işe alım maliyetlerinden yüzbinlerce dolar tasarruf etmesini sağlıyor.
CareerBuilder
careerbuilder.com
İşe alım sürecinizi kolaylaştırmanıza ve kaliteli adayları çekmenize yardımcı olacak sezgisel bir başvuru sahibi takip sistemi.
Comparably
comparably.com
En İyi Kariyer, Ücret ve Şirketler için İş Piyasasını İzleyin
Handshake
joinhandshake.com
İşverenler için El Sıkışma, 10 milyondan fazla duyarlı öğrenci ve mezuna erişimi olan tek hepsi bir arada erken yetenek işe alım platformudur. Üniversiteler, topluluk kolejleri ve alternatif eğitim programları (eğitim kampları, kurumsal öğrenme programları) genelinde öğrenciler ilgi alanlarına ve becerilerine uygun anlamlı işler aradıklarında bu yolculuğa Handshake ile başlarlar. Handshake'te bir sonraki harika işe alımınızla tanışın. Demo talep edin: https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
Dünyanın en iyi uzaktan yeteneğini bulmanın ÜCRETSİZ yolu. Hubstaff Talent, dünya genelinde uzaktan yetenek bulmak isteyen şirketler için %100 ücretsiz bir kaynaktır. Ücret yok, işaretleme yok, aracı yok.
InfoJobs
infojobs.net
Gelin ve sizin için mükemmel işi bulun. İspanya'nın önde gelen iş teklifleri portalına girin. InfoJobs, her zaman daha iyi.
JOIN
join.com
join.com, küçük ve orta ölçekli işletmelerin doğru işe alımları yapmasına yardımcı olan ücretsiz bir yetenek çekme ve aday izleme yazılımıdır. join, Avrupa ve ötesindeki işe alım görevlileri için işe alım sürecini optimize etmek için kolaylaştırılmış, işbirliğine dayalı ve sezgisel bir araç sunar. Katıl ile işe alım uzmanları güzel ve etkili iş ilanları oluşturabilir, bunları tek tıklamayla önde gelen iş ilanlarında tanıtabilir ve işe alım akışlarını merkezi bir şekilde yönetebilir. Bunların hepsi göz açıp kapayıncaya kadar ve ücretsiz!
Remote
remote.com
Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Remote, güçlü küresel istihdam çözümleriyle en iyi deneyimi sağlar. Benzersiz fikri mülkiyet korumalarımız ve üst düzey güvenlik önlemlerimiz size küresel ölçekte gönül rahatlığı sağlar. Ayrıca Remote, hiçbir gizli ücret içermeyen sabit oranlı bir fiyatlandırma modeli sunarak, işletmenizin büyümesini artırmaya odaklanırken bütçenizi etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.
Snagajob
snagajob.com
Snagajob, yarı zamanlı ve tam zamanlı işler bulmak, iş başvurularını kolaylaştırmak, harika kariyer tavsiyeleri almak ve daha fazlasını yapmak için 1 numaralı ücretsiz, kolay iş bulma uygulamasıdır. Öğrenciler, gençler veya esnek saatlere ihtiyaç duyan herkes için idealdir. Ayrıca Snagajob, Indeed, Monster veya ZipRecruiter'dan daha iyidir çünkü yalnızca saatlik işlerimiz vardır, bu nedenle iş aramanızı kolaylaştırır.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt, hızla büyüyen şirketlerin dünyanın en iyi yeteneklerini bulmasına, işe almasına ve işe almasına yardımcı olan küresel bir işe alım platformudur. Algoritmamız, bir sonraki işe alımlarını belirlemek ve işe alım süreçlerini yönetmek için işverenleri ülkeler, bölgeler ve zaman dilimlerindeki özel gereksinimlerinin yanı sıra son teknoloji araçlar ve çözümlere göre anında yeteneklerle eşleştirir. İdeal aday profilinizi tanımlayın, arkanıza yaslanın ve işin zor kısmını Snaphunt'a bırakın. Nitelikli yetenekler otomatik olarak pozisyonunuza başvurmaya davet edilir ve ayrıca başvuru oranınızı artırmak için kişiselleştirilmiş e-postalar aracılığıyla ilgili yeteneklerle iletişime geçebilirsiniz. Dağıtılmış Ekipler için Tasarlandı: İşe alma harcamalarınızı %80'e kadar azaltın ve işe alma sürenizi %72 oranında azaltmak için tasarlanmış özel araçlarla işe alımlarınızda sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın. Snaphunt ile, 4 milyondan fazla iş arayandan oluşan yetenek havuzundan ve 300 milyondan fazla profesyonelden oluşan kaynak erişiminden, yerinde, hibrit veya uzak rolleriniz için hızlı bir şekilde işe alım yapabilirsiniz. Platform otomatik olarak özel iş tanımları, tek tıklamayla aday yanıt yönetimi, önceden kaydedilmiş video görüşmeler, görüşme planlama, görüşme sorusu oluşturucu, otomatik geri bildirim toplama, otomatik referans kontrolü ve daha fazlasını oluşturur. Her Adımda İçgörüleri İşe Alma: Kültüre uyum için işe alım mı? Snaphunt'un tescilli değerlendirmesi 'Snapsych', modern işyerine uyarlanmış yerleşik psikometrik modellere dayanmaktadır. Platform aynı zamanda maaşlar ve ihbar sürelerine ilişkin bilgileri de paylaşıyor, böylece en başından itibaren en iyi yeteneği bulabilirsiniz. Snaphunt'ın işe alma hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğini görmek için şu adresi ziyaret edin: https://snaphunt.com/employers
Talent.com
talent.com
Talent.com ile doğru yeteneği daha hızlı bulun. İşletmeniz için kurumsal işe alım çözümleri. Aday arama platformunuzdan daha fazlasını bekleyin. Nitelikli adayları bulmak için özelleştirilmiş stratejiler ve daha fazlası parmaklarınızın ucunda. Dijital işe alımda kampanya bazlı yaklaşımımızla işe alım ihtiyaçlarınızı karşılayın. Talent.com ile daha akıllıca işe alım yapın.
talent.io
talent.io
yetenek.io, teknoloji yeteneklerinin sevdikleri işi bulmasının ve şirketlerin harika teknoloji ekipleri oluşturmasının en basit yoludur. Seçici platformumuz, Avrupa'da 100.000 nitelikli teknoloji profesyonelinden ve 7.000 şirketten oluşan bir topluluğa ev sahipliği yapıyor. Yerinde ve uzaktan hem kalıcı hem de serbest işleri destekliyoruz ve şimdiden 6.000'den fazla adayın hak ettikleri işi bulmasına yardımcı olduk.
Indeed
indeed.com
Indeed, Kasım 2004'te kullanıma sunulan iş listeleri için dünya çapında Amerikan istihdamla ilgili bir arama motorudur. Japan's Recruit Co. Ltd.'nin bir yan kuruluşudur ve ortak merkezi Austin, Texas ve Stamford, Connecticut'ta olup dünya çapında ek ofislere sahiptir. Tek konu arama motoru olarak aynı zamanda dikey aramaya da örnektir. Indeed şu anda 60'tan fazla ülkede ve 28 dilde mevcuttur. Ekim 2010'da Indeed.com, Monster.com'u geçerek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yüksek trafiğe sahip iş sitesi haline geldi. Site, iş kurulları, personel bulma firmaları, dernekler ve şirket kariyer sayfaları da dahil olmak üzere binlerce web sitesinden iş listelerini bir araya getiriyor. İşverenlere ve işe alım yapan şirketlere premium iş ilanı ve özgeçmiş özellikleri satarak gelir elde ederler. 2011 yılında Indeed, iş arayanların Indeed'in sitesindeki iş ilanlarına doğrudan başvurmasına izin vermeye ve özgeçmiş gönderme ve saklama olanağı sunmaya başladı.
Techintern.io
techintern.io
En iyi üniversitelerden en iyi yazılım öğrencilerini işe alın. Müteahhitlik: belirli görevler için kiralama | Staj: bir süreliğine işe alma | Tam zamanlı: Mezun öğrencileri işe alın. Geliştiriciler, tasarımcılar, proje yöneticileri, teknik yazarlar, topluluk yöneticileri ve daha fazlasıyla çalışın.
Triplebyte
triplebyte.com
Özgeçmişler gerçek teknik becerilerin güvenilmez göstergeleridir. Teknoloji ekranlarında zaman kaybetmeden önce yetenekli başvuru sahiplerini belirlemek için Triplebyte'ın veri destekli değerlendirmesini kullanın. Screen, başvuranların gerçek teknik becerilerini ölçmek için Triplebyte'ın standartlaştırılmış, veri destekli teknik değerlendirmelerini kullanır. Bu, boşa giden röportajların azaltılmasına ve yeterince temsil edilmeyen geçmişlerden gelen gizli mücevherlerin bulunmasına yardımcı olabilir. Değerlendirmeyi 1.000'den fazla şirkette 200.000'den fazla görüşmeden elde edilen verileri kullanarak oluşturduk ve gelişmiş makine öğrenimi teknikleri kullanarak eğittik. Standartlaştırıldığı ve gerçek işe alım sonuçlarına göre eğitildiği için değerlendirme, sürecinizde hangi adayların başarılı olacağına dair yüksek düzeyde öngörü sağlar. Testler düşük streslidir, uyarlanabilirdir (GRE gibi) ve tamamlanması yalnızca 30 dakika sürer. Bu nedenle başvuranların %80'inden fazlası testi tamamlıyor; bu da tipik kodlama zorluklarından 2-3 kat daha iyi. Teste katılanlar, kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak ayrıntılı teknik geri bildirim alırlar. Triplebyte Screen sonsuza kadar tamamen ücretsizdir (hiçbir sorun yoktur). Ne kadar çok mühendis değerlendirmelerimizi alırsa, değerlendirmeler de o kadar iyi olur; bu nedenle tüm şirketlerin bizi kullanmasını isteriz!
Underdog.io
underdog.io
Underdog.io, iş arayanların teknoloji şirketlerinde anlamlı işler bulmalarına yardımcı olan yazılımlar geliştiriyor. Nisan 2014'teki lansmanımızdan bu yana binlerce adayı New York ve San Francisco'da büyüyen yüzlerce kuruluşla buluşturduk. Adaylar özgeçmişlerini ve diğer temel bilgilerini Underdog.io'ya gönderirler. İnsan zekası ve teknolojinin bir kombinasyonunu kullanan Underdog.io, adayları inceleyip sıralıyor ve her hafta işe alım ağımıza seçilmiş bir grup gönderiyor. Kurucular ve işe alım yöneticileri adaylarla doğrudan iletişime geçer ve onları normal şirket içi işe alma süreçlerine yönlendirir.
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ABD'deki işverenler tarafından 1 numara olarak derecelendirilen* ZipRecruiter, aday takibini basitleştirerek adayları kolayca yönetmenize, taramanıza ve derecelendirmenize olanak tanır. Kontrol paneli profilleri, özgeçmişleri, kapak mektuplarını ve daha fazlasını görüntülemenize olanak tanır. Ekibinizin iş ilanlarını sorunsuz bir şekilde yayınlamak için bildikleri sistemleri kullanabilmesi için kendi başvuru takip sisteminizi bile entegre edebilirsiniz. *1.000'den fazla yoruma sahip işe alım sitelerinin Trustpilot derecelendirmesine dayanmaktadır.
Zippia
zippia.com
Zippia, iş arayanların yeni kariyer yolları keşfetmelerine, iş fırsatlarını keşfetmelerine ve iş piyasası hakkında değerli bilgiler edinmelerine yardımcı olan yenilikçi bir kariyer platformudur. Zippia, ileri teknolojiden, veriye dayalı araçlardan ve kişiselleştirilmiş rehberlikten yararlanarak, kullanıcıların kariyerleri ve iş arama yolculukları hakkında bilinçli kararlar almalarını sağlar. Platform, kapsamlı bir iş arama motoru, özelleştirilmiş iş önerileri, maaş karşılaştırma araçları ve ayrıntılı şirket profilleri gibi çeşitli özellikler sunar. Kullanıcılar Zippia ile iş arama deneyimlerini geliştirebilir, potansiyel işverenlerle bağlantı kurabilir ve sonuçta becerilerine, deneyimlerine ve kariyer hedeflerine uygun mükemmel işi bulabilirler.
Naukiri
naukri.com
20.000'den fazla işverenle bağlantı kurun. Hindistan'ın 1 numaralı jo sitesinde en iyi şirketler, sektörler ve lokasyonlardaki milyonlarca iş fırsatına başvurun. Çevrimiçi başvuru yapın. Bugün CV yayınlayın.
Job Today
jobtoday.com
Job Today — işe alım ve iş arama hizmeti. Vietnam'daki 10 işe başvurun. Her gün yeni boş pozisyonlar eklenmektedir. Saniyeler içinde kurulumunuzu yapın ve birkaç dakika içinde işverenlerle sohbet etmeye başlayın!
The Muse
themuse.com
Muse, şirketlerin işveren markası hikayelerini ilgi çekici içerik ve marka güçlendirme kampanyaları aracılığıyla anlatarak, işe alım maliyetlerinin azalmasına, daha hızlı doldurma sürelerine ve geleneksel iş kurullarına kıyasla daha iyi elde tutma oranlarına yol açarak, şirketlerin çeşitli ve uygun yeteneklerden oluşan bir karışımını işe almasına yardımcı olur. Muse'un yetenek kaynak bulma ve katılım platformu, ölçeklenebilir marka güçlendirme araçlarını, özgün marka hikayesi anlatma içeriğini ve 5 milyon bilgi çalışanından oluşan seçilmiş ve çeşitliliğe sahip topluluğumuza hedefli erişimi birleştiren uçtan uca bir işe alım çözümü sunar.
Jobicy
jobicy.com
Jobicy, uzaktan kariyer arayan yetenekli kişileri bu pozisyonları sunan yenilikçi, ileri görüşlü şirketlerle buluşturmaya adanmış bir çevrimiçi kariyer platformudur. Uzaktan işler için eleman alıyorsanız ve müşterimiz olmak istiyorsanız sizi aramızda görmekten mutluluk duyarız. Ayrıca bir şirket profili oluşturmak veya küresel uzaktan çalışma topluluğuyla bağlantı kurmak istiyorsanız size yardımcı olmak için buradayız. Misyonumuz harika bireylerin harika şirketlerle bağlantı kurmasına yardımcı olmaktır. Doldurmakta zorlandığınız o niş rol için mükemmel kişiyi bulun. Ulaştığınız her adayın nitelikli olduğunu ve sunduğunuz fırsat türüyle ilgilendiğini bilin. Dünyanın dört bir yanından nitelikli adayların iş ilanınızı gördüğünü bilerek içiniz rahat olsun. En iyiyi işe almak için markanızı oluşturun.
Jobcase
jobcase.com
Milyonlarca işçinin birlikte fırsatlar bulmak için bağlantı kurduğu çevrimiçi topluluk olan Jobcase'e katılın. İş bulmak, yardım almak ve iş hayatınızın her yönüne ilişkin ipuçları almak için diğer çalışanlarla bağlantı kurun.
VanHack
vanhack.com
VanHack, yer değiştirmeye veya uzaktan çalışmaya hazır 400.000'den fazla adaydan oluşan küresel topluluğumuzdan Kıdemli Teknoloji Uzmanlarını hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur.