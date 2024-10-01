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İş Arama Siteleri - En Popüler Uygulamalar - Mısır
İş arama motorları olarak da adlandırılan iş arama siteleri, işverenler ile iş arayanlar arasındaki bağlantıları kolaylaştırmak için tasarlanmış çevrimiçi platformlardır. İşverenler bu platformları doldurmayı hedefledikleri boş pozisyonların reklamını yapmak için kullanırken, iş arayanlar da mevcut iş fırsatlarını keşfetmek için ilgili web sitelerine veya mobil uygulamalara erişir. Bu siteler genellikle doğrudan işverenler tarafından gönderilen iş ilanlarını, şirketin kariyer sayfalarından toplu ilanları barındırır veya her iki yaklaşımın bir kombinasyonunu kullanır. Şirketler ve personel bulma kurumları, açık iş ilanlarının görünürlüğünü genişletmek ve daha geniş bir yelpazedeki nitelikli adayları çekmek için iş arama sitelerinden yararlanır. Bu sitelerdeki iş ilanlarının yönetimi ve satın alınması genellikle işe alım uzmanları veya İK uzmanları tarafından gerçekleştirilir. İş arama web siteleri, çeşitli endüstriler, bölgeler ve deneyim düzeylerine göre çok çeşitli iş ilanları sunar. Kullanıcılar, becerilerine ve kariyer hedeflerine uygun pozisyonları bulmak için anahtar kelimeleri, sektör veya iş rollerine yönelik filtreleri ve coğrafi tercihleri kullanarak iş aramalarını hassaslaştırabilir. Bu platformlar aynı zamanda işe alım uzmanları için değerli kaynaklar olarak da hizmet vererek onların endüstri trendleri ve araştırma şirketleri hakkında güncel bilgilere sahip olmalarını ve profesyonel ağlarını genişletmelerini sağlar.
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Indeed
indeed.com
Indeed, Kasım 2004'te kullanıma sunulan iş listeleri için dünya çapında Amerikan istihdamla ilgili bir arama motorudur. Japan's Recruit Co. Ltd.'nin bir yan kuruluşudur ve ortak merkezi Austin, Texas ve Stamford, Connecticut'ta olup dünya çapında ek ofislere sahiptir. Tek konu arama motoru olarak ay...
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor, mevcut ve eski çalışanların anonim olarak şirketleri incelediği bir web sitesidir. Glassdoor ayrıca kullanıcıların platformda maaşları anonim olarak göndermesine ve görüntülemesine, ayrıca iş aramasına ve başvuru yapmasına da olanak tanıyor. Şirket, 2018 yılında Japon firması Recruit Hol...
Naukiri
naukri.com
20.000'den fazla işverenle bağlantı kurun. Hindistan'ın 1 numaralı jo sitesinde en iyi şirketler, sektörler ve lokasyonlardaki milyonlarca iş fırsatına başvurun. Çevrimiçi başvuru yapın. Bugün CV yayınlayın.
Handshake
joinhandshake.com
İşverenler için El Sıkışma, 10 milyondan fazla duyarlı öğrenci ve mezuna erişimi olan tek hepsi bir arada erken yetenek işe alım platformudur. Üniversiteler, topluluk kolejleri ve alternatif eğitim programları (eğitim kampları, kurumsal öğrenme programları) genelinde öğrenciler ilgi alanlarına ve be...
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ABD'deki işverenler tarafından 1 numara olarak derecelendirilen* ZipRecruiter, aday takibini basitleştirerek adayları kolayca yönetmenize, taramanıza ve derecelendirmenize olanak tanır. Kontrol paneli profilleri, özgeçmişleri, kapak mektuplarını ve daha fazlasını görüntülemenize olanak tanır. Ekibin...
Job Today
jobtoday.com
Job Today — işe alım ve iş arama hizmeti. Vietnam'daki 10 işe başvurun. Her gün yeni boş pozisyonlar eklenmektedir. Saniyeler içinde kurulumunuzu yapın ve birkaç dakika içinde işverenlerle sohbet etmeye başlayın!
talent.io
talent.io
yetenek.io, teknoloji yeteneklerinin sevdikleri işi bulmasının ve şirketlerin harika teknoloji ekipleri oluşturmasının en basit yoludur. Seçici platformumuz, Avrupa'da 100.000 nitelikli teknoloji profesyonelinden ve 7.000 şirketten oluşan bir topluluğa ev sahipliği yapıyor. Yerinde ve uzaktan hem ka...
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, dünyanın ilk ve tek uçtan uca yapay zeka işe alım platformu Braintrust AIR ile işe alımda devrim yaratıyor. İnsan içgörüleri ve özel verilerle eğitilen Braintrust AIR, işe alım süresini aylardan günlere indirir, sizi önceden incelenmiş nitelikli adaylarla anında eşleştirir ve ilk tur tel...
JOIN
join.com
join.com, küçük ve orta ölçekli işletmelerin doğru işe alımları yapmasına yardımcı olan ücretsiz bir yetenek çekme ve aday izleme yazılımıdır. join, Avrupa ve ötesindeki işe alım görevlileri için işe alım sürecini optimize etmek için kolaylaştırılmış, işbirliğine dayalı ve sezgisel bir araç sunar. K...
Zippia
zippia.com
Zippia, iş arayanların yeni kariyer yolları keşfetmelerine, iş fırsatlarını keşfetmelerine ve iş piyasası hakkında değerli bilgiler edinmelerine yardımcı olan yenilikçi bir kariyer platformudur. Zippia, ileri teknolojiden, veriye dayalı araçlardan ve kişiselleştirilmiş rehberlikten yararlanarak, kul...
The Ladders
theladders.com
Ladders iş arama ile en yüksek maaşlı işleri bulun ve diğer iş sitelerine göre 3 kata kadar daha fazla kazanın. Profesyonel kariyerinizi bugün Ladders $100K+ Club ile ilerletin.
Niceboard
niceboard.co
Niceboard, modern ve kullanımı kolay bir iş panosu yazılımıdır. Niceboard uygun maliyetlidir, özelleştirilebilir güzel bir temaya ve güçlü bir yönetici arayüzüne sahiptir ve birkaç dakika içinde kendi iş panonuzu kurmanıza olanak tanır. 7 günlük ücretsiz denememize kaydolun ve sihri deneyin!
Monster
monster.com
Monster iş ve kariyer fırsatları için kaynağınızdır. İş arayın, Monster'ın iş uzmanlarının kariyer tavsiyelerini okuyun ve işe alma ve işe alma tavsiyelerini bulun.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (eski adıyla AngelList Talent) AngelList, startup'lara, melek yatırımcılara ve startup'larda çalışmak isteyen iş arayanlara yönelik bir ABD web sitesidir. 2010 yılında oluşturulan platformun misyonu, yatırım sürecini demokratikleştirmek ve yeni kurulan şirketlere kaynak bulma ve yetenek k...
Remote
remote.com
Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Rem...
Snagajob
snagajob.com
Snagajob, yarı zamanlı ve tam zamanlı işler bulmak, iş başvurularını kolaylaştırmak, harika kariyer tavsiyeleri almak ve daha fazlasını yapmak için 1 numaralı ücretsiz, kolay iş bulma uygulamasıdır. Öğrenciler, gençler veya esnek saatlere ihtiyaç duyan herkes için idealdir. Ayrıca Snagajob, Indeed, ...
Otta
otta.com
Yalnızca tercihlerinize göre uyarlanmış eşleşmeler. Yalnızca en heyecan verici, yenilikçi ve hızlı hareket eden şirketler. Otta o işi bulmana yardım ediyor. Mükemmel eşiniz olan. Heyecan verici girişimlerdeki en iyi önerilerinizi şimdi keşfedin.
Dice
dice.com
AI Kapak Mektubu Oluşturma burada! Uygulamalarınızı geliştirin ve becerilerinizi en etkili şekilde öne çıkarın. Dice Tech Kariyer Uygulaması: Hayalinizdeki teknoloji fırsatını bulun, hızlı bir şekilde işe alın ve teknoloji kariyerinizi büyütün... üstelik hareket halindeyken!
InfoJobs
infojobs.net
Gelin ve sizin için mükemmel işi bulun. İspanya'nın önde gelen iş teklifleri portalına girin. InfoJobs, her zaman daha iyi.
CareerBuilder
careerbuilder.com
İşe alım sürecinizi kolaylaştırmanıza ve kaliteli adayları çekmenize yardımcı olacak sezgisel bir başvuru sahibi takip sistemi.
Talent.com
talent.com
Talent.com ile doğru yeteneği daha hızlı bulun. İşletmeniz için kurumsal işe alım çözümleri. Aday arama platformunuzdan daha fazlasını bekleyin. Nitelikli adayları bulmak için özelleştirilmiş stratejiler ve daha fazlası parmaklarınızın ucunda. Dijital işe alımda kampanya bazlı yaklaşımımızla işe alı...
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
Dünyanın en iyi uzaktan yeteneğini bulmanın ÜCRETSİZ yolu. Hubstaff Talent, dünya genelinde uzaktan yetenek bulmak isteyen şirketler için %100 ücretsiz bir kaynaktır. Ücret yok, işaretleme yok, aracı yok.
GrabJobs
grabjobs.co
Yarı Zamanlı ve Tam Zamanlı İşler için 1 Numaralı İş Uygulaması Yakınınızdaki İşleri Bulun: Perakende, Satış, Pazarlama, BPO'lar, Yiyecek ve İçecek, Konaklama, Etkinlikler, Lojistik, Muhasebe, Sağlık Hizmetleri, Teknoloji, Mühendislik, Depolama ve daha birçok alanda. GrabJobs şu anda SİNGAPUR, END...
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt, hızla büyüyen şirketlerin dünyanın en iyi yeteneklerini bulmasına, işe almasına ve işe almasına yardımcı olan küresel bir işe alım platformudur. Algoritmamız, bir sonraki işe alımlarını belirlemek ve işe alım süreçlerini yönetmek için işverenleri ülkeler, bölgeler ve zaman dilimlerindeki ö...
Loopcv
loopcv.pro
Loopcv, otomasyonu kullanarak 3 kat daha fazla röportaj almanıza yardımcı olur. CV'nizi Yükleyin, İstediğiniz İş Türünü Seçin ve Başlat'a Basın! Loopcv Her Gün Sizin Adınıza Toplu Başvuru Yapacaktır.
Triplebyte
triplebyte.com
Özgeçmişler gerçek teknik becerilerin güvenilmez göstergeleridir. Teknoloji ekranlarında zaman kaybetmeden önce yetenekli başvuru sahiplerini belirlemek için Triplebyte'ın veri destekli değerlendirmesini kullanın. Screen, başvuranların gerçek teknik becerilerini ölçmek için Triplebyte'ın standartlaş...
Jobicy
jobicy.com
Jobicy, uzaktan kariyer arayan yetenekli kişileri bu pozisyonları sunan yenilikçi, ileri görüşlü şirketlerle buluşturmaya adanmış bir çevrimiçi kariyer platformudur. Uzaktan işler için eleman alıyorsanız ve müşterimiz olmak istiyorsanız sizi aramızda görmekten mutluluk duyarız. Ayrıca bir şirket pro...
Jobsora
jobsora.com
Jobsora - ana ve tek hedefi iyi bir iş bulmaya yardımcı olmak olan web sitesi. Jobsora'da tüm ülkedeki ilgili açık pozisyonları bulacaksınız. Her gün 250'den fazla istihdam sitesinden ve doğrudan işverenden yeni açık pozisyonlar alıyoruz.
Underdog.io
underdog.io
Underdog.io, iş arayanların teknoloji şirketlerinde anlamlı işler bulmalarına yardımcı olan yazılımlar geliştiriyor. Nisan 2014'teki lansmanımızdan bu yana binlerce adayı New York ve San Francisco'da büyüyen yüzlerce kuruluşla buluşturduk. Adaylar özgeçmişlerini ve diğer temel bilgilerini Underdog.i...
Idealist
idealist.org
İdealist: Kâr Amacı Gütmeyen İşler, Gönüllülük ve Daha Fazlası İdealist, iyilik yapmak isteyen milyonlarca idealisti dünyanın her yerindeki eylem ve işbirliği fırsatlarıyla birleştirir.
Queros
app.qureos.com
İş tanımı oluşturucumuz, pozisyonun sorumluluklarını ve gerekliliklerini doğru bir şekilde yansıtan, iyi hazırlanmış iş tanımları oluşturmanıza olanak tanır. Aracımızla iş tanımlarını şirketinizin ses tonuna uyacak şekilde özelleştirerek kuruluşunuza uygun doğru adayları çekmenize yardımcı olabilirs...
Built In
builtin.com
Yerleşik Ulusal girişimler ve teknoloji şirketleri için çevrimiçi topluluktur. Ulusal teknoloji sahnesinde yeni kurulan işleri, teknoloji haberlerini ve etkinlikleri bulun.
VanHack
vanhack.com
VanHack, yer değiştirmeye veya uzaktan çalışmaya hazır 400.000'den fazla adaydan oluşan küresel topluluğumuzdan Kıdemli Teknoloji Uzmanlarını hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur.
Techintern.io
techintern.io
En iyi üniversitelerden en iyi yazılım öğrencilerini işe alın. Müteahhitlik: belirli görevler için kiralama | Staj: bir süreliğine işe alma | Tam zamanlı: Mezun öğrencileri işe alın. Geliştiriciler, tasarımcılar, proje yöneticileri, teknik yazarlar, topluluk yöneticileri ve daha fazlasıyla çalışın.
Comparably
comparably.com
En İyi Kariyer, Ücret ve Şirketler için İş Piyasasını İzleyin
Dr. Job
drjobpro.com
Dr.Job, hem iş arayanlara hem de serbest çalışanlara iş fırsatları sunan, türünün ilk yüksek teknoloji portalıdır. İşverenler, proje sahipleri, tam zamanlı çalışanlar ve serbest çalışanlar, günümüzün iş ihtiyaçlarını karşılayan yeni bir iş deneyimi yaratmak için tek bir çatı altında bir araya geliyo...
Jobcase
jobcase.com
Milyonlarca işçinin birlikte fırsatlar bulmak için bağlantı kurduğu çevrimiçi topluluk olan Jobcase'e katılın. İş bulmak, yardım almak ve iş hayatınızın her yönüne ilişkin ipuçları almak için diğer çalışanlarla bağlantı kurun.
Tapflow
tapflow.app
Tapflow, işe alım uzmanlarının birkaç dakika içinde LinkedIn'den olağanüstü yetenekler bulmasına yardımcı olur. LinkedIn'de filtreleme yaparak ve profilleri tek tek değerlendirerek çok fazla manuel iş yapmak yerine, Tapflow'un akıllı algoritmaları herhangi bir rol için en iyi profilleri anında belir...
Vuejobs
vuejobs.com
Vue.js işleri, Vue.js geliştiricisi olarak işe alınabilecek veya işe alınabilecek en iyi yerdir. Vue.js yeteneğini bulun ve binlerce geliştiriciye ulaşın.
HireBeen
hirebeen.com
Yapay zeka destekli platformumuz, en alakalı adayları işlere bağlar ve bu da paylaşılan işe göre mevcut en iyi aday havuzunun elde edilmesini sağlar. Bu, işe alım görevlilerinin, taranan aday profillerini alırken işe alım sürecinde yardımcı olur.
The Muse
themuse.com
Muse, şirketlerin işveren markası hikayelerini ilgi çekici içerik ve marka güçlendirme kampanyaları aracılığıyla anlatarak, işe alım maliyetlerinin azalmasına, daha hızlı doldurma sürelerine ve geleneksel iş kurullarına kıyasla daha iyi elde tutma oranlarına yol açarak, şirketlerin çeşitli ve uygun ...
Outdefine
outdefine.com
Outdefine, web3 profesyonellerini dünya çapında uzak işlerle ve serbest çalışma fırsatlarıyla buluşturan merkezi olmayan bir yetenek topluluğudur. Outdefine, üyelerini katkıları ve başarıları için teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla tokenlardan yararlanır. Outdefine ayrıca yeni gelişen teknolojil...
JOBITT
jobitt.com
JOBITT, çalışanların dünya çapında en iyi teknoloji iş tekliflerini bulmalarına yardımcı olur. Adaylar, işverenlerinin iş aradıklarını öğrenmemesi için anonim bir profil oluşturabilir ve yalnızca iş teklifiyle ilgileniyorlarsa iletişim bilgilerini paylaşabilirler.
Journalism Jobs
journalismjobs.com
Gazetecilik İşleri bir iş ilanları, kariyer tavsiyeleri ve en son gazetecilik haber platformudur.
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical, küresel mobilite uzmanlarının, göçmenlik uzmanlarının ve İK ekiplerinin, görevleri otomatikleştirerek ve süreçte yer alan tüm taraflara en iyi kullanıcı deneyimini sağlayarak uluslararası işe alım vakalarını sorunsuz bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan, tamamen özelleştirilebilir bi...
Salesfolks
salesfolks.com
Satış elemanları, satış profesyonellerini bulmak ve işe almak için önde gelen destinasyondur. 5 milyondan fazla satış profesyoneline ilişkin verilerimizden yararlanarak satış ekibinizi bugün büyütün. Satış işe alım hattınızı doldurun, satış adaylarını davet edin ve en son teknolojiye sahip dijital s...
WorkHQ
workhq.com
WorkHQ'nun 100 milyondan fazla profesyonelden oluşan havuzu, e-posta ve telefon araması, toplu destek ve başvuru sahibi takip sistemi ile işe alım sürecinizi hızlandırın. En iyi yetenekleri hızlı bir şekilde bulun.
hackajob
hackajob.com
hackajob, ABD, İngiltere ve Hindistan'daki kurumsal kuruluşlara kaliteli yetenekleri daha etkili bir şekilde işe alma konusunda güç veren bir teknoloji yetenek pazarıdır. Şirketler, yüksek niyetli iş arayanlarla beceri ve tercihlere dayalı olarak eşleşirken, adaylar görüşme taleplerini kabul ederek ...
Untapped
untapped.io
Untapped, işletmelerin çeşitli ekipleri etkili bir şekilde işe almasına yardımcı olan hepsi bir arada çeşitlilik işe alım platformudur. Yetenek her yerde; fırsat değil. Bunu hızlı bir şekilde değiştirmek için buradayız. Untapped, şirketlerin çeşitli ekipleri işe alırken tahmin yürütmeyi ortadan kald...
cord
cord.co
Cord, insanların iş fırsatları bulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir doğrudan mesajlaşma aracıdır. Kullanıcıların basit ve sezgisel bir mesajlaşma arayüzü aracılığıyla potansiyel işverenlerle veya iş fırsatlarıyla bağlantı kurmasına olanak tanır. Cord'un bazı temel özellikleri şunlardır: * ...
WayUp
wayup.com
Keşfedilecek ve işe alınacak nitelikli ve çeşitli adaylar için sektör lideri. İş ve staj fırsatlarını arayın, kariyer tavsiyelerine erişin ve en iyi işverenlerle doğrudan bağlantı kurun.
PowerToFly
powertofly.com
İşyerinde ve ötesinde aidiyeti bulun. Açık pozisyonlara başvurun, işe alım yöneticileriyle ağ kurun, çeşitli profesyonellerle bağlantı kurun, becerilerinizi geliştirin ve daha fazlasını evinizin rahatlığında (veya nerede olursanız olun!)
DirectApply
directlyapply.com
İşiniz için doğru adayları hedeflemek amacıyla işlerinizi yüzlerce iş ilanı panosunda, niş web sitesinde ve sosyal platformda programlı olarak yayınlıyoruz. Sadece bütçenizi belirleyin ve yalnızca aldığınız başvurular için ödeme yapın.
Talentvine
talentvine.co.uk
Talentvine'ın Çevrimiçi İşe Alma Teknolojisi ile Gönderin, Yönetin, İşe Alın ve Raporlayın. Talentvine, her ölçekteki işletmeye yönelik amaca yönelik tasarlanmış çözümlerle işe alım verimliliğini, işe alım hızını artırmaya ve genel işe alım maliyetlerini azaltmaya yardımcı olabilir.
ReadySetHire
readysethire.com
İşe alma ve işe alınma konusundaki tahminleri ortadan kaldırarak, iş arayanları büyüyen işletmelerle buluşturmak. ReadySetHire'ın yapay zeka destekli araçları deneyiminizi geliştirmek için burada.
Jobs Lah
jobslah.com
Singapur'un 1 Numaralı Yapay Zeka Destekli İş Sitesinde iş aramanızı ilerletin. Her gün eklenen yeni iş fırsatlarını keşfedin! JobsLah, Singapur'daki işler için yeni geliştirilmiş bir arama motoru ve merkezdir. JobsLah, iş arayanlar için bir numaralı iş arama sitesi olmayı hedefliyor; onlara şirketl...
JobExpress
jobexpress.vn
Vietnam'ın en büyük iş web sitesinde işe alım ve iş bilgilerini daha hızlı bulun. Her gün yeni işleri güncelleyin. Şimdi JobExpress'te öğrenin
FieldLevel
fieldlevel.com
FieldLevel, antrenörlerin ve sporcuların bir sonraki seviyedeki fırsatları keşfetmek, yaratmak ve takip etmek için bağlantı kurduğu atletik ağdır.
Enjoy Mondays
enjoymondays.com
Yenilikçi yetenek pazarı platformu Enjoy Mondays, geleneksel işe alım sürecini yeniden tanımlama misyonundadır. Kurucusunun işe alımda devrim yaratmayı amaçladığı Enjoy Mondays, iş aramayı ve işe almayı daha verimli, şeffaf ve eşitlikçi hale getirmeye hazırlanıyor.