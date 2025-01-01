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İş Tanımı Yönetim Yazılımı
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İş Tanımı Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İş tanımı yönetimi yazılımı, kuruluşlar içindeki iş tanımı ayrıntılarının oluşturulmasını, organizasyonunu ve saklanmasını kolaylaştırır. Metin analizi, anahtar kelime optimizasyonu ve düzenlemelere uygunluk gibi özellikler sunarak İK personelini ve işe alım yöneticilerini iş tanımlarının hazırlanmasında destekler. Bu araçlar, performans değerlendirmelerinin yürütülmesi için bir çerçeve görevi görerek, çalışanlar ve yöneticiler için roller ve beklentiler konusunda netlik sağlar. Tipik olarak İK departmanlarında kullanılan iş tanımı yönetimi çözümleri, işe alım platformlarına entegre edilebilir veya bağımsız olarak kullanılabilir. Genellikle başvuru sahibi takip sistemleri (ATS), işe alım otomasyon yazılımı ve temel İK sistemleriyle sorunsuz bir şekilde arayüz oluştururlar.

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ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.

Personio

Personio

personio.de

Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Faktöriyel İK, küçük ve orta ölçekli işletmeler için zaman, yetenek ve belgeleri merkezi bir sistemde yönetmeyi sağlayan bulut tabanlı bir insan kaynakları yazılımıdır.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.

Workable

Workable

workable.com

Workable, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir aday izleme sistemidir. Aday kaynak, tarama ve iletişim için çeşitli araçlar sunar.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımı süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yetenek yönetim platformudur.

100Hires

100Hires

100hires.com

100Hires, işe alım sürecini yönetmek için kullanıcı dostu bir başvuru izleme sistemidir. Aday veritabanı, görüşme planlama ve entegrasyon gibi araçlar sunar.

Salary.com

Salary.com

salary.com

Salary.com, işletmelerin tazminat yönetimini kolaylaştıran, güvenilir maaş verileri ve analitik araçlar sunan bulut tabanlı bir platformdur.

HigherMe

HigherMe

higherme.com

HigherMe, işletmelerin aday bulma, mülakat planlama ve işe alım süreçlerini mobil cihazlardan kolayca yönetmelerini sağlayan bir uygulamadır.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine ve yeni çalışanları etkili bir şekilde bulup yerleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.

TalVista

TalVista

talvista.com

TalVista, çeşitlilik ve kapsayıcılığı artırarak adil işe alım süreçleri için yapılandırılmış mülakat ve özgeçmiş inceleme araçları sunan bir platformdur.

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity, şirketler ve bireyler için yapay zeka destekli bir işe alım platformudur. Kullanıcılar iş ve proje bulabilir, topluluk olanaklarından yararlanabilir.

UInclude

UInclude

uinclude.com

UInclude, işe alım sürecini eşitlikçi hale getiren bir platformdur. Aşırı dil ve dışlayıcı terimleri belirleyip, kapsayıcı içerik önerir.

HireLogic

HireLogic

hirelogic.com

HireLogic, iş görüşmelerini dinleyerek otomatik notlar ve analizler sağlayan AI destekli bir uygulamadır.

Datapeople

Datapeople

datapeople.io

Datapeople, doğru bilgilerle inbound işe alım sürecini geliştirir ve nitelikli, çeşitli aday havuzlarını çekmenizi sağlar.

WizeHire

WizeHire

wizehire.com

WizeHire, işe alım süreçlerini yönetmek için aday başvurularını, ekip işbirliğini ve iş ilanlarını kolaylaştıran kapsamlı bir platformdur.

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İş Tanımı Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog