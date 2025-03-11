İş Tanımı Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İş tanımı yönetimi yazılımı, kuruluşlar içindeki iş tanımı ayrıntılarının oluşturulmasını, organizasyonunu ve saklanmasını kolaylaştırır. Metin analizi, anahtar kelime optimizasyonu ve düzenlemelere uygunluk gibi özellikler sunarak İK personelini ve işe alım yöneticilerini iş tanımlarının hazırlanmasında destekler. Bu araçlar, performans değerlendirmelerinin yürütülmesi için bir çerçeve görevi görerek, çalışanlar ve yöneticiler için roller ve beklentiler konusunda netlik sağlar. Tipik olarak İK departmanlarında kullanılan iş tanımı yönetimi çözümleri, işe alım platformlarına entegre edilebilir veya bağımsız olarak kullanılabilir. Genellikle başvuru sahibi takip sistemleri (ATS), işe alım otomasyon yazılımı ve temel İK sistemleriyle sorunsuz bir şekilde arayüz oluştururlar.
Yeni Uygulama Gönder
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.
Personio
personio.de
Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.
Factorial
factorialhr.com
Faktöriyel İK, küçük ve orta ölçekli işletmeler için zaman, yetenek ve belgeleri merkezi bir sistemde yönetmeyi sağlayan bulut tabanlı bir insan kaynakları yazılımıdır.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.
Workable
workable.com
Workable, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir aday izleme sistemidir. Aday kaynak, tarama ve iletişim için çeşitli araçlar sunar.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımı süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yetenek yönetim platformudur.
100Hires
100hires.com
100Hires, işe alım sürecini yönetmek için kullanıcı dostu bir başvuru izleme sistemidir. Aday veritabanı, görüşme planlama ve entegrasyon gibi araçlar sunar.
Salary.com
salary.com
Salary.com, işletmelerin tazminat yönetimini kolaylaştıran, güvenilir maaş verileri ve analitik araçlar sunan bulut tabanlı bir platformdur.
HigherMe
higherme.com
HigherMe, işletmelerin aday bulma, mülakat planlama ve işe alım süreçlerini mobil cihazlardan kolayca yönetmelerini sağlayan bir uygulamadır.
Hireology
hireology.com
Hireology, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine ve yeni çalışanları etkili bir şekilde bulup yerleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.
TalVista
talvista.com
TalVista, çeşitlilik ve kapsayıcılığı artırarak adil işe alım süreçleri için yapılandırılmış mülakat ve özgeçmiş inceleme araçları sunan bir platformdur.
UInclude
uinclude.com
UInclude, işverenler için en adil ve etkili işe alım sürecini üreten bir platformdur. Verilere ve davranışsal psikoloji araştırmalarına dayanan teknoloji odaklı çözümlerimiz, kuruluşların aday havuzlarının kalitesini ve çeşitliliğini artırmasına yardımcı olurken, bu süreçte hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlıyor. UInclude'ın Kapsayıcı Yazma Aracı, daha yüksek itiraz ve başvuru oranları için işe alım materyallerini optimize eder. Cinsiyete dayalı ve ırksal olarak dışlayıcı dilin her örneğini tanımlar ve kapsayıcı temaların iş tanımlarına entegre edilmesine yardımcı olur.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity, şirketler ve kişiler için yapay zeka tarafından desteklenen tek bir işe alım platformudur. Şirketler, dünyanın en büyük büyüyen profesyonel topluluklarından birine bağlı olan SupportFinity'nin ATS yazılımını kullanarak istihdam veya sözleşme için yetenekleri tam olarak bulabilirler. İnsanlar ve İş arayanlar, iş veya proje bulmak ve meslektaşları ve arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için SupportFinity'ye katılabilir. SupportFinity topluluğu, işlere ve projelere erişimin yanı sıra bonuslar, blog yazma ve topluluğa özel özelliklere erişim gibi birçok başka ücretsiz avantaj sunar.
HireLogic
hirelogic.com
HireLogic, Personel ve İK organizasyonları için yapay zeka destekli mülakat analizinde liderdir. HireLogic AI'yi video, telefon veya yüz yüze görüşmeleri dinlemeye davet ederek otomatik notlar ve bilgiler alın. Her büyüklükteki organizasyon için çalışır.
Datapeople
datapeople.io
Doğru adaylar size gelmeli. Gelen işe alım, işe almanın en adil ve etkili yoludur. Ancak doğru bilgi olmadan nitelikli, çeşitli aday havuzlarını çekemez veya ilerletemezsiniz. Datapeople, işe alım sürecinizi, gelen iletişimin en iyi aday ve işe alım kaynağınız olmasını sağlayacak şekilde dönüştürür - bir kafa karışıklığı kaynağı değil.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire, yenilikçi yazılımı ekibinizi güvenle büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz uygulamalı uzman desteğiyle birleştiren, ödüllü, uçtan uca bir işe alma platformudur. 18.000'den fazla işletme, ekiplerini büyütme konusunda Wizehire'a güveniyor.
© 2025 WebCatalog, Inc.