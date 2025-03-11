İş Tanımı Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

UInclude

uinclude.com

UInclude, işverenler için en adil ve etkili işe alım sürecini üreten bir platformdur. Verilere ve davranışsal psikoloji araştırmalarına dayanan teknoloji odaklı çözümlerimiz, kuruluşların aday havuzlarının kalitesini ve çeşitliliğini artırmasına yardımcı olurken, bu süreçte hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlıyor. UInclude'ın Kapsayıcı Yazma Aracı, daha yüksek itiraz ve başvuru oranları için işe alım materyallerini optimize eder. Cinsiyete dayalı ve ırksal olarak dışlayıcı dilin her örneğini tanımlar ve kapsayıcı temaların iş tanımlarına entegre edilmesine yardımcı olur.