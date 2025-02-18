İş Tanımı Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Turks ve Caicos Adaları

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İş tanımı yönetimi yazılımı, kuruluşlar içindeki iş tanımı ayrıntılarının oluşturulmasını, organizasyonunu ve saklanmasını kolaylaştırır. Metin analizi, anahtar kelime optimizasyonu ve düzenlemelere uygunluk gibi özellikler sunarak İK personelini ve işe alım yöneticilerini iş tanımlarının hazırlanmasında destekler. Bu araçlar, performans değerlendirmelerinin yürütülmesi için bir çerçeve görevi görerek, çalışanlar ve yöneticiler için roller ve beklentiler konusunda netlik sağlar. Tipik olarak İK departmanlarında kullanılan iş tanımı yönetimi çözümleri, işe alım platformlarına entegre edilebilir veya bağımsız olarak kullanılabilir. Genellikle başvuru sahibi takip sistemleri (ATS), işe alım otomasyon yazılımı ve temel İK sistemleriyle sorunsuz bir şekilde arayüz oluştururlar.
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Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den fazla kuruluş, Ücret Yönetimi, İK Yardım Masası, Performans ve Gelişim ve Anketler gibi yenilikçi özelliklerle verimliliği artırma konusunda Personio'ya güveniyor. %90 müşteri memnuniyeti seviyesi ve 180'den fazla entegrasyonla destek sağlayan 300'den fazla çalışanımız var. İK ekibinizi hemen e-tablolardan stratejiye yükseltin; ücretsiz demonuzu bugün ayırtın: https://www.personio.com/webdemo/
UInclude
uinclude.com
UInclude, işverenler için en adil ve etkili işe alım sürecini üreten bir platformdur. Verilere ve davranışsal psikoloji araştırmalarına dayanan teknoloji odaklı çözümlerimiz, kuruluşların aday havuzlarının kalitesini ve çeşitliliğini artırmasına yardımcı olurken, bu süreçte hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlıyor. UInclude'ın Kapsayıcı Yazma Aracı, daha yüksek itiraz ve başvuru oranları için işe alım materyallerini optimize eder. Cinsiyete dayalı ve ırksal olarak dışlayıcı dilin her örneğini tanımlar ve kapsayıcı temaların iş tanımlarına entegre edilmesine yardımcı olur.
TalVista
talvista.com
TalVista, SaaS tabanlı Çeşitlilik İşe Alma Karar Destek Platformudur. TalVista, şirketlerin çeşitli aday havuzlarını artırmalarına ve farklı adayların cinsiyet, ırk, etnik köken, yönelim nedeniyle geri çevrilmek yerine deneyimlerine, becerilerine ve niteliklerine dayalı olarak işe alım sürecinde ilerleme olasılığını artırmalarına yardımcı olmak için benzersiz bir konuma sahiptir. inanç veya fiziksel yetenek. Teknolojiyle çeşitlilik eğitimi güçlendirilir ve bir üyenin teorisine veya hafızasına dayanmak yerine davranış değişikliğine olanak sağlar. TalVista işe alımda çeşitliliği üç şekilde geliştiriyor. İş Tanımı Optimizasyonu – İş tanımı optimizasyonumuzla, iş tanımını analiz ediyoruz ve yeterince temsil edilmeyen başvuru sahiplerini bir iş başvurusunda bulunmaktan alıkoyduğu gösterilen araştırmaya dayalı sorunlu kelimeleri belirliyoruz. En geniş ve en çeşitli başvuru havuzunun işe çekilmesini sağlamak için piyasadaki diğer platformlarla karşılaştırıldığında cinsiyet eşitliğinin ötesine geçen tek platformuz. Düzeltilmiş Özgeçmiş İncelemesi – Aday özgeçmişini inceleme sürecini dijitalleştirdik. PDF ve MSWord belgelerini işliyoruz ve özgeçmişteki kişisel tanımlayıcı bilgileri belirliyoruz. Daha sonra aday adını ve kişisel tanımlayıcı URL'yi ve e-posta adresini "engelleyin". Fotoğrafları, okul/üniversiteyi ve şirket adlarını "gizlemek" için ek redaksiyon etkinleştirilebilir. İşe alma yöneticisi, cinsiyet, ırk veya etnik kökene işaret edebilecek bir isme odaklanmak yerine, beceri ve deneyime dayalı olarak inceleme yapar. Orijinal özgeçmişte düzeltmeyi başka hiçbir platform yapmaz. Yapılandırılmış Mülakatlar – Yapılandırılmış mülakatlarımız, mülakatı yapan kişinin en önemli şeye, yani işin temel kriterlerine odaklanmasını sağlar. Görüşmecilere uzmanlıklarına göre sorular atanabilir. Görüşmeciler, her yanıta odaklanma ve her yanıt sırasında önemli notlar toplama ve daha sonra adayın mazeret izni alındıktan sonra derecelendirme sürecinde bu notlara başvurma yetkisine sahiptir.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity, şirketler ve kişiler için yapay zeka tarafından desteklenen tek bir işe alım platformudur. Şirketler, dünyanın en büyük büyüyen profesyonel topluluklarından birine bağlı olan SupportFinity'nin ATS yazılımını kullanarak istihdam veya sözleşme için yetenekleri tam olarak bulabilirler. İnsanlar ve İş arayanlar, iş veya proje bulmak ve meslektaşları ve arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için SupportFinity'ye katılabilir. SupportFinity topluluğu, işlere ve projelere erişimin yanı sıra bonuslar, blog yazma ve topluluğa özel özelliklere erişim gibi birçok başka ücretsiz avantaj sunar.
HireLogic
hirelogic.com
HireLogic, Personel ve İK organizasyonları için yapay zeka destekli mülakat analizinde liderdir. HireLogic AI'yi video, telefon veya yüz yüze görüşmeleri dinlemeye davet ederek otomatik notlar ve bilgiler alın. Her büyüklükteki organizasyon için çalışır.
Datapeople
datapeople.io
Doğru adaylar size gelmeli. Gelen işe alım, işe almanın en adil ve etkili yoludur. Ancak doğru bilgi olmadan nitelikli, çeşitli aday havuzlarını çekemez veya ilerletemezsiniz. Datapeople, işe alım sürecinizi, gelen iletişimin en iyi aday ve işe alım kaynağınız olmasını sağlayacak şekilde dönüştürür - bir kafa karışıklığı kaynağı değil.
Workable
workable.com
Hem şimdi hem de özellikle önümüzdeki yıllarda her şirket, tüm fonksiyon ve departmanlarda performansı ve üretkenliği artırmak için yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışacak. Yapay zekanın ana akım olarak benimsenmesinin yol açtığı davranıştaki bu hızlı değişim, işe alım ve İK manzarasını temelden değiştirecek. Workable bu dönüşümün ön saflarında yer alıyor ve 260 milyon adayın ve 1,5 milyondan fazla işe alınan kişinin işlenmesiyle geliştirilen tescilli yapay zekamızdan yararlanan bir ürün paketi sunuyor. Workable'ın misyonu şirketinizin İK verimliliğini 10 katına çıkarmaktır. Workable Recruiting, işe alım uzmanlarını ve işe alım yöneticilerini daha iyi hale getiren birinci sınıf bir Başvuru Takip Sistemidir. Çalışılabilir yapay zeka, kaynak bulma, tarama, e-posta gönderme, iş tanımları ve görüşme kitleri oluşturma ve daha fazlası gibi çoğu zaman harcayan görevlerde yardımcı olur. Workable, tüm önemli iş ilanı panolarıyla sıkı bir şekilde entegredir ve en iyi işe alım ekiplerinin aradığı tüm özellikleri sunar. Workable HR, çalışan verilerini güvenli bir şekilde işleyen, izinleri yöneten, maaş bordrosu ile entegre olan ve daha fazlasını tek bir yerden gerçekleştiren yüksek düzeyde yapılandırılabilir bir sistemle uçtan uca çalışan yönetimine olanak tanır. Jobs by Workable, milyonlarca adayı Workable destekli şirketlerdeki fırsatlarla buluşturan bir iş ilanı kuruludur. Workable, 100'den fazla ülkede 27.000'den fazla şirketin en iyi yetenekleri bulmasına, işe almasına ve yönetmesine yardımcı oldu. İK ve işe alımda benzeri görülmemiş verimlilik iyileştirmeleri sunarak müşterilerimizin hızla gelişen teknolojik ortamda bir adım önde olmalarını sağlıyoruz.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire, yenilikçi yazılımı ekibinizi güvenle büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz uygulamalı uzman desteğiyle birleştiren, ödüllü, uçtan uca bir işe alma platformudur. 18.000'den fazla işletme, ekiplerini büyütme konusunda Wizehire'a güveniyor.
Salary.com
salary.com
Salary.com, çalışanların maaş seviyeleri ve tazminatla ilgili en iyi uygulamalar, trendler ve politikalar hakkında güvenilir, işveren tarafından bildirilen bilgilerin bulunduğu önde gelen adrestir. Bulut tabanlı yazılımımız ve rakipsiz alan bilgimiz, her büyüklükteki işletmenin insanlar arasındaki bağlantıları basitleştirmesine ve yetenek savaşını kazanmak için ödeme yapmasına yardımcı olurken, bireylere anlamaları ve tam kazanç potansiyellerine ulaşmaları için ihtiyaç duydukları araçları, tavsiyeleri ve verileri sağlar.
100Hires
100hires.com
Kullanıcı dostu Başvuru Takip Sistemi: Ücretsiz plan, Gmail ve Takvim entegrasyonları. En iyi adayları daha hızlı çekin, röportaj yapın ve işe alın. Startup'lar, KOBİ'ler ve Siemens ve Magna gibi büyük şirketler tarafından kullanılır. Özgeçmiş veritabanınızı oluşturun: özgeçmiş ayrıştırıcı, csv içe aktarma, kopya dedektörü. Toplu e-posta kampanyaları gönderin. Görüşmeleri planlayın ve gerçekleştirin, görüşmeyi yapanlar için geri bildirim hatırlatıcıları. İşe alım sürecinizi görselleştirmek için Kanban panosu. Adayları Linkedin, Github vb.'den içe aktarmak için Chrome uzantısı.
Hireology
hireology.com
Hireology'nin ATS'si, en iyi ekibinizi çekmek, işe almak ve dahil etmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda toplar ve sektörünüz göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Marka bilinirliği oluşturun, işe alım sürecinizi otomatikleştirin, adaylara kısa mesaj gönderin ve e-posta gönderin ve beceri testleri ve doğrulamalarla riski azaltın. Bugün 7.500'den fazla işletme, ihtiyaç duydukları kişileri bulma ve işe alma konusunda Hireology'ye güveniyor.
HigherMe
higherme.com
HigherMe, herhangi bir cihaz ve herhangi bir yerden çalışanları bulmayı, taramayı, görüşmeyi ve işe dahil etmeyi kolaylaştırır. Başvuru sahiplerini hızlı bir şekilde incelemek, görüşmeleri planlamak, tüm iş ilanı ilanlarınızı yönetmek ve yeni çalışan evraklarını tamamlamak için gereken araç ve teknolojilerle işe alım zamanınızı ve maliyetinizi azaltın. HigherMe, restoranlar ve perakende satış gibi saatlik işçi çalıştıran işletmeler için tasarlanmıştır. Otomatik iş ilanı panosu yeniden yayınlama, mobil ilk başvuru sahibi takip sistemi, Başvuracak Metin teknolojisi, tek tıklamayla röportaj planlama, video kapak mektupları, markalı kariyer sayfası, özel uygulamalar ve bulut tabanlı evrak işleri ile hareket halindeyken işe alım. İşe alma başına altı saat tasarruf etmek, görüşmeye gelmeyenleri %67 oranında azaltmak ve yılda 3.600 ABD dolarına kadar tasarruf etmek için bugün kaydolun.
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial, zamanı, yeteneği ve belgeleri tek bir merkezi sistemde yönetmenize yardımcı olan, size zaman kazandıran, hataları ortadan kaldıran ve sizi başarıya götüren hepsi bir arada yazılımdır. Faktöriyel bulut tabanlı İK Yazılımı, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmıştır; tüm manuel süreçlerinizi optimize etmenize ve dijitalleştirmenize olanak tanıyan basit ve sezgisel bir arayüzle sorunları çözerek elektronik tabloları unutacaksınız. Şirketlerin yönetimlerini iyileştirmelerine ve maliyetleri azaltmalarına yardımcı olacak bilgi ve öngörüler sağlayarak idari süreçleri otomatikleştiren, basitleştiren ve kolaylaştıran eksiksiz bir İK çözümü.
ClearCompany
clearcompany.com
Yaklaşık 3.000 kuruluşun çalışanları işe almasına, artırmasına, tanımasına ve elinde tutmasına yardımcı oluyoruz. ClearCompany'nin uçtan uca Yetenek Yönetimi platformu, 2004 yılından bu yana binlerce şirketin çalışan yolculuğunun her aşamasında insanları güçlendirerek yetenekleri en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıdı. ClearCompany, çalışanları işe almak, geliştirmek, tanımak ve elde tutmak için veri odaklı en iyi uygulamaları, uzman bilgili içeriği ve özel yazılım araçlarını entegre ederek iş başarısı elde etmek için insanları ve süreçleri birleştirir. Yetenek maksimizasyonu, İK'nın doğru planlama yapmak, insan girişimlerini kusursuz bir şekilde yürütmek ve bilinçli bir şekilde kültür oluşturmak için ihtiyaç duyduğu araçlara sahip olması durumunda elde edilir; yetenek maksimizasyonunun bu temel direkleri, Yetenek Yönetimi platformumuzun temelini oluşturur.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, dünyanın ilk ve tek uçtan uca yapay zeka işe alım platformu Braintrust AIR ile işe alımda devrim yaratıyor. İnsan içgörüleri ve özel verilerle eğitilen Braintrust AIR, işe alım süresini aylardan günlere indirir, sizi önceden incelenmiş nitelikli adaylarla anında eşleştirir ve ilk tur telefon ekranını sizin için yönetir. Aralarında Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs ve Nike'ın da bulunduğu yüzlerce Fortune 1000 kuruluşunun güvendiği Braintrust AIR, yetenek edinme profesyonellerini 100 kat daha etkili hale getiriyor ve şirketlerin işe alım maliyetlerinden yüzbinlerce dolar tasarruf etmesini sağlıyor.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, insan kaynakları yazılımını hizmet olarak sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2008 yılında Ben Peterson ve Ryan Sanders tarafından kurulan şirketin merkezi Lindon, Utah'tadır. BambooHR'nin hizmetleri arasında başvuru sahibi takip sistemi ve çalışanlara sağlanan faydalar takipçisi bulunmaktadır. 2019 yılında Gadjo C Sevilla ve Brian T. Horowitz, PC Magazine'de BambooHR'nin "rakip ürünlere göre daha pahalı" olduğunu ve "rakip çözümlerle karşılaştırıldığında fayda yönetimi (BA) özelliklerinden yoksun" olduğunu ancak "sağlam özellik seti ve kullanıcı dostu arayüzünün onu bizim sıralamamızda en üst sıraya taşıdığını" yazdı. liste".
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, çalışma şeklinize uyum sağlayan tek hepsi bir arada, bulut tabanlı İK paketidir. Tek bir veritabanı üzerine inşa edilen ADP Workforce Now, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bordro, Yan Haklar, Yetenek Yönetimi, Zaman ve İşgücü Yönetimi, Öğrenim ve Analitik ve Ofise Dönüş özelliklerini içerir. Çalışanlarınızı yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. ADP Workforce Now, sizi yalnızca İK bilgilerini izlemek için değil, aynı zamanda iş gücünüzü yönetmenize ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olacak araçlarla donatır. Ve büyüdükçe ihtiyacınız olan işlevselliği ekleyebilirsiniz. İş liderleri, yöneticiler ve çalışanlar için ilgi çekici bir deneyim sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış araçlar ve yeteneklerle kuruluşunuzun tüm düzeylerini güçlendirin. • Hepsi bir arada: Tüm insan yönetimi işlevlerinizi (bordro, İK, zaman, yetenek ve yan haklar) tek bir veritabanında verimli bir şekilde yönetmenizi sağlayan yapılandırılabilir bir İK platformu. • Güvenilir Uyumluluk: Sektör lideri güvenliğimiz verilerinizi güvende tutarken, derin uyumluluk uzmanlığımız ve çözümlerimiz işinizi korumanıza yardımcı olur. • Kullanım kolaylığı: İhtiyaçlarınıza uygun şekillerde çalışmayı kolaylaştırırken aynı zamanda iş gücünüz için daha iyi bir deneyim sağlayan yenilikçi, kullanımı kolay özellikler parmaklarınızın ucunda • İş akışına ilişkin içgörüler: Kararlarınızı güvenle alın, Sektördeki en zengin ve en sağlam işgücü veri tabanından elde edilen bilgilerle bilgilendirilir. • Entegre ve bağlantılı ekosistem: Önde gelen üçüncü taraf çözümlerle kolay ve güvenli bir şekilde entegre olan en büyük İK ekosistemiyle insan yönetimi becerilerinizi genişletin. Muhasebeciler, komisyoncular ve finansal sağlayıcılar gibi hayati ortaklarla kolayca bağlantı kurun. BORDRO. İşinizi yürütmenize ve uyumluluk ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış hepsi bir arada paketle zamandan tasarruf edin ve hataları azaltın.
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