İş Tanımı Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - El Salvador

TalVista

talvista.com

TalVista, SaaS tabanlı Çeşitlilik İşe Alma Karar Destek Platformudur. TalVista, şirketlerin çeşitli aday havuzlarını artırmalarına ve farklı adayların cinsiyet, ırk, etnik köken, yönelim nedeniyle geri çevrilmek yerine deneyimlerine, becerilerine ve niteliklerine dayalı olarak işe alım sürecinde ilerleme olasılığını artırmalarına yardımcı olmak için benzersiz bir konuma sahiptir. inanç veya fiziksel yetenek. Teknolojiyle çeşitlilik eğitimi güçlendirilir ve bir üyenin teorisine veya hafızasına dayanmak yerine davranış değişikliğine olanak sağlar. TalVista işe alımda çeşitliliği üç şekilde geliştiriyor. İş Tanımı Optimizasyonu – İş tanımı optimizasyonumuzla, iş tanımını analiz ediyoruz ve yeterince temsil edilmeyen başvuru sahiplerini bir iş başvurusunda bulunmaktan alıkoyduğu gösterilen araştırmaya dayalı sorunlu kelimeleri belirliyoruz. En geniş ve en çeşitli başvuru havuzunun işe çekilmesini sağlamak için piyasadaki diğer platformlarla karşılaştırıldığında cinsiyet eşitliğinin ötesine geçen tek platformuz. Düzeltilmiş Özgeçmiş İncelemesi – Aday özgeçmişini inceleme sürecini dijitalleştirdik. PDF ve MSWord belgelerini işliyoruz ve özgeçmişteki kişisel tanımlayıcı bilgileri belirliyoruz. Daha sonra aday adını ve kişisel tanımlayıcı URL'yi ve e-posta adresini "engelleyin". Fotoğrafları, okul/üniversiteyi ve şirket adlarını "gizlemek" için ek redaksiyon etkinleştirilebilir. İşe alma yöneticisi, cinsiyet, ırk veya etnik kökene işaret edebilecek bir isme odaklanmak yerine, beceri ve deneyime dayalı olarak inceleme yapar. Orijinal özgeçmişte düzeltmeyi başka hiçbir platform yapmaz. Yapılandırılmış Mülakatlar – Yapılandırılmış mülakatlarımız, mülakatı yapan kişinin en önemli şeye, yani işin temel kriterlerine odaklanmasını sağlar. Görüşmecilere uzmanlıklarına göre sorular atanabilir. Görüşmeciler, her yanıta odaklanma ve her yanıt sırasında önemli notlar toplama ve daha sonra adayın mazeret izni alındıktan sonra derecelendirme sürecinde bu notlara başvurma yetkisine sahiptir.