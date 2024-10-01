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İş Tanımı Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Namibya
İş tanımı yönetimi yazılımı, kuruluşlar içindeki iş tanımı ayrıntılarının oluşturulmasını, organizasyonunu ve saklanmasını kolaylaştırır. Metin analizi, anahtar kelime optimizasyonu ve düzenlemelere uygunluk gibi özellikler sunarak İK personelini ve işe alım yöneticilerini iş tanımlarının hazırlanmasında destekler. Bu araçlar, performans değerlendirmelerinin yürütülmesi için bir çerçeve görevi görerek, çalışanlar ve yöneticiler için roller ve beklentiler konusunda netlik sağlar. Tipik olarak İK departmanlarında kullanılan iş tanımı yönetimi çözümleri, işe alım platformlarına entegre edilebilir veya bağımsız olarak kullanılabilir. Genellikle başvuru sahibi takip sistemleri (ATS), işe alım otomasyon yazılımı ve temel İK sistemleriyle sorunsuz bir şekilde arayüz oluştururlar.
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, çalışma şeklinize uyum sağlayan tek hepsi bir arada, bulut tabanlı İK paketidir. Tek bir veritabanı üzerine inşa edilen ADP Workforce Now, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bordro, Yan Haklar, Yetenek Yönetimi, Zaman ve İşgücü Yönetimi, Öğrenim ve Analitik ve Ofise Dönüş özelliklerini iç...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, insan kaynakları yazılımını hizmet olarak sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2008 yılında Ben Peterson ve Ryan Sanders tarafından kurulan şirketin merkezi Lindon, Utah'tadır. BambooHR'nin hizmetleri arasında başvuru sahibi takip sistemi ve çalışanlara sağlanan faydalar takipçisi ...
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial, zamanı, yeteneği ve belgeleri tek bir merkezi sistemde yönetmenize yardımcı olan, size zaman kazandıran, hataları ortadan kaldıran ve sizi başarıya götüren hepsi bir arada yazılımdır. Faktöriyel bulut tabanlı İK Yazılımı, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmıştır; tü...
Workable
workable.com
Hem şimdi hem de özellikle önümüzdeki yıllarda her şirket, tüm fonksiyon ve departmanlarda performansı ve üretkenliği artırmak için yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışacak. Yapay zekanın ana akım olarak benimsenmesinin yol açtığı davranıştaki bu hızlı değişim, işe alım ve İK manzarasını temeld...
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, dünyanın ilk ve tek uçtan uca yapay zeka işe alım platformu Braintrust AIR ile işe alımda devrim yaratıyor. İnsan içgörüleri ve özel verilerle eğitilen Braintrust AIR, işe alım süresini aylardan günlere indirir, sizi önceden incelenmiş nitelikli adaylarla anında eşleştirir ve ilk tur tel...
ClearCompany
clearcompany.com
Yaklaşık 3.000 kuruluşun çalışanları işe almasına, artırmasına, tanımasına ve elinde tutmasına yardımcı oluyoruz. ClearCompany'nin uçtan uca Yetenek Yönetimi platformu, 2004 yılından bu yana binlerce şirketin çalışan yolculuğunun her aşamasında insanları güçlendirerek yetenekleri en üst düzeye çıkar...
100Hires
100hires.com
Kullanıcı dostu Başvuru Takip Sistemi: Ücretsiz plan, Gmail ve Takvim entegrasyonları. En iyi adayları daha hızlı çekin, röportaj yapın ve işe alın. Startup'lar, KOBİ'ler ve Siemens ve Magna gibi büyük şirketler tarafından kullanılır. Özgeçmiş veritabanınızı oluşturun: özgeçmiş ayrıştırıcı, csv içe ...
Salary.com
salary.com
Salary.com, çalışanların maaş seviyeleri ve tazminatla ilgili en iyi uygulamalar, trendler ve politikalar hakkında güvenilir, işveren tarafından bildirilen bilgilerin bulunduğu önde gelen adrestir. Bulut tabanlı yazılımımız ve rakipsiz alan bilgimiz, her büyüklükteki işletmenin insanlar arasındaki b...
HigherMe
higherme.com
HigherMe, herhangi bir cihaz ve herhangi bir yerden çalışanları bulmayı, taramayı, görüşmeyi ve işe dahil etmeyi kolaylaştırır. Başvuru sahiplerini hızlı bir şekilde incelemek, görüşmeleri planlamak, tüm iş ilanı ilanlarınızı yönetmek ve yeni çalışan evraklarını tamamlamak için gereken araç ve tekno...
Hireology
hireology.com
Hireology'nin ATS'si, en iyi ekibinizi çekmek, işe almak ve dahil etmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda toplar ve sektörünüz göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Marka bilinirliği oluşturun, işe alım sürecinizi otomatikleştirin, adaylara kısa mesaj gönderin ve e-posta gönderin...
TalVista
talvista.com
TalVista, SaaS tabanlı Çeşitlilik İşe Alma Karar Destek Platformudur. TalVista, şirketlerin çeşitli aday havuzlarını artırmalarına ve farklı adayların cinsiyet, ırk, etnik köken, yönelim nedeniyle geri çevrilmek yerine deneyimlerine, becerilerine ve niteliklerine dayalı olarak işe alım sürecinde ile...
UInclude
uinclude.com
UInclude, işverenler için en adil ve etkili işe alım sürecini üreten bir platformdur. Verilere ve davranışsal psikoloji araştırmalarına dayanan teknoloji odaklı çözümlerimiz, kuruluşların aday havuzlarının kalitesini ve çeşitliliğini artırmasına yardımcı olurken, bu süreçte hem zamandan hem de parad...
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity, şirketler ve kişiler için yapay zeka tarafından desteklenen tek bir işe alım platformudur. Şirketler, dünyanın en büyük büyüyen profesyonel topluluklarından birine bağlı olan SupportFinity'nin ATS yazılımını kullanarak istihdam veya sözleşme için yetenekleri tam olarak bulabilirler. İ...
HireLogic
hirelogic.com
HireLogic, Personel ve İK organizasyonları için yapay zeka destekli mülakat analizinde liderdir. HireLogic AI'yi video, telefon veya yüz yüze görüşmeleri dinlemeye davet ederek otomatik notlar ve bilgiler alın. Her büyüklükteki organizasyon için çalışır.
Datapeople
datapeople.io
Doğru adaylar size gelmeli. Gelen işe alım, işe almanın en adil ve etkili yoludur. Ancak doğru bilgi olmadan nitelikli, çeşitli aday havuzlarını çekemez veya ilerletemezsiniz. Datapeople, işe alım sürecinizi, gelen iletişimin en iyi aday ve işe alım kaynağınız olmasını sağlayacak şekilde dönüştürür...
WizeHire
wizehire.com
Wizehire, yenilikçi yazılımı ekibinizi güvenle büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz uygulamalı uzman desteğiyle birleştiren, ödüllü, uçtan uca bir işe alma platformudur. 18.000'den fazla işletme, ekiplerini büyütme konusunda Wizehire'a güveniyor.