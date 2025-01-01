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İş panosu yazılımı, kullanıcıların işverenleri iş arayanlarla buluşturan çevrimiçi platformlar oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. Girişimciler genellikle bu yazılımı, pozisyon doldurmak isteyen şirketlere iş ilanları satarak para kazandıkları iş arama siteleri oluşturmak için kullanırlar. Meslek birlikleri, üyeleri için kariyer merkezleri oluşturmak ve iş ilanı ücretlerinden gelir elde etmek amacıyla iş ilanı panosu yazılımını kullanıyor. İşverenler ve işletme sahipleri, bu iş sitelerini kullanarak iş ilanları yayınlar ve potansiyel adaylarla bağlantı kurar. Bu özelleştirilmiş iş siteleri genellikle belirli endüstrileri veya yerleri hedef alsa da, çok çeşitli iş fırsatlarını barındıracak şekilde de tasarlanabilirler.
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Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.
Queros
app.qureos.com
Queros, iş tanımlarını sorumluluk ve gereksinimleri yansıtarak oluşturan bir araçtır. Kullanıcıların ilanları özelleştirmesine imkan tanır.
Cutshort
cutshort.io
Cutshort, modern profesyoneller için kariyer gelişim platformudur. 3M'lik profesyonel ağı ve AI ile işe alım süreçlerini kolaylaştırır.
Instahyre
instahyre.com
Instahyre, kullanıcıların 10,000'den fazla şirketteki iş ilanlarını arayıp başvurmasını sağlayan bir iş bulma ve işe alım platformudur.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt, şirketlerin en iyi yetenekleri bulup işe almasına yardımcı olan bir işe alım platformudur. Süreçlerin otomatikleştirilmesini sağlar ve verimliliği artırır.
Prosple
prosple.com
Prosple, öğrencilere ve yeni mezunlara iş ve staj fırsatları sunan, kariyer gelişimi için bilgi sağlayan bir platformdur.
Niceboard
niceboard.co
Niceboard, iş ilanlarının oluşturulması ve yönetilmesi için kullanıcı dostu bir platform sunar. İş ilanlarını içe aktarma ve yayınlama olanağı sağlar.
Jobcase
jobcase.com
Jobcase, iş arayanlar için özgeçmiş oluşturma ve kariyer tavsiyeleri sunan bir çevrimiçi topluluktur.
Getro
getro.com
Getro, otomatik iş panosu ve özel yetenek ağı ile bağlantıları hızlandırarak ağınızdaki kişilerin işe alımını kolaylaştırır.
Job Boardly
jobboardly.com
Job Boardly, nişlere uygun iş panoları oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran, SEO uyumlu, kodsuz bir yazılımdır.
JBoard
jboard.io
JBoard, teknik bilgi gerektirmeden iş panoları oluşturup yönetmenizi sağlayan bir kodsuz platformdur. Kullanıcı dostu arayüz ve özelleştirme seçenekleri sunar.
Zelos Team Management
getzelos.com
Zelos, ekipler için basit planlama, görev takibi ve anlık sohbet seçenekleri sunan yönetim uygulamasıdır. Hem masaüstü hem mobil uyumludur.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute, medya yayınlarında reklam performansını gerçek zamanlı ölçmeye yarayan AI destekli bir uygulamadır.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity, şirketler ve bireyler için yapay zeka destekli bir işe alım platformudur. Kullanıcılar iş ve proje bulabilir, topluluk olanaklarından yararlanabilir.
Jobboom
jobboom.com
Jobboom, Quebec'teki iş arayanlar için iş ilanları sunan bir platformdur. Kullanıcılar, çeşitli sektörlerde iş fırsatlarını keşfedebilir ve kariyer gelişim kaynaklarına ulaşabilir.
Applyflow
applyflow.com
Applyflow, işe alım web sitenizi, iş ilanlarınızı, otomasyonları ve başvuru takibini birleştiren entegre bir uygulamadır.
Coodesh
coodesh.com
Coodesh, geliştiricilerin kodlama becerilerini ölçen bir platformdur. Şirketleri uzaktan geliştirici istihdamında destekler ve adayları test eder.
Business Draft
businessdraft.com
Business Draft, büyüyen şirketlerin ihtiyaçlarına uygun, kullanıcı dostu bir işe alım çözümüdür. Tüm işe alım sürecini kolaylaştırır.
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