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İş Panosu Yazılımı
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İş Panosu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İş panosu yazılımı, kullanıcıların işverenleri iş arayanlarla buluşturan çevrimiçi platformlar oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. Girişimciler genellikle bu yazılımı, pozisyon doldurmak isteyen şirketlere iş ilanları satarak para kazandıkları iş arama siteleri oluşturmak için kullanırlar. Meslek birlikleri, üyeleri için kariyer merkezleri oluşturmak ve iş ilanı ücretlerinden gelir elde etmek amacıyla iş ilanı panosu yazılımını kullanıyor. İşverenler ve işletme sahipleri, bu iş sitelerini kullanarak iş ilanları yayınlar ve potansiyel adaylarla bağlantı kurar. Bu özelleştirilmiş iş siteleri genellikle belirli endüstrileri veya yerleri hedef alsa da, çok çeşitli iş fırsatlarını barındıracak şekilde de tasarlanabilirler.

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Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros, iş tanımlarını sorumluluk ve gereksinimleri yansıtarak oluşturan bir araçtır. Kullanıcıların ilanları özelleştirmesine imkan tanır.

Cutshort

Cutshort

cutshort.io

Cutshort, modern profesyoneller için kariyer gelişim platformudur. 3M'lik profesyonel ağı ve AI ile işe alım süreçlerini kolaylaştırır.

Instahyre

Instahyre

instahyre.com

Instahyre, kullanıcıların 10,000'den fazla şirketteki iş ilanlarını arayıp başvurmasını sağlayan bir iş bulma ve işe alım platformudur.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt, şirketlerin en iyi yetenekleri bulup işe almasına yardımcı olan bir işe alım platformudur. Süreçlerin otomatikleştirilmesini sağlar ve verimliliği artırır.

Prosple

Prosple

prosple.com

Prosple, öğrencilere ve yeni mezunlara iş ve staj fırsatları sunan, kariyer gelişimi için bilgi sağlayan bir platformdur.

Niceboard

Niceboard

niceboard.co

Niceboard, iş ilanlarının oluşturulması ve yönetilmesi için kullanıcı dostu bir platform sunar. İş ilanlarını içe aktarma ve yayınlama olanağı sağlar.

Jobcase

Jobcase

jobcase.com

Jobcase, iş arayanlar için özgeçmiş oluşturma ve kariyer tavsiyeleri sunan bir çevrimiçi topluluktur.

Getro

Getro

getro.com

Getro, otomatik iş panosu ve özel yetenek ağı ile bağlantıları hızlandırarak ağınızdaki kişilerin işe alımını kolaylaştırır.

Job Boardly

Job Boardly

jobboardly.com

Job Boardly, nişlere uygun iş panoları oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran, SEO uyumlu, kodsuz bir yazılımdır.

JBoard

JBoard

jboard.io

JBoard, teknik bilgi gerektirmeden iş panoları oluşturup yönetmenizi sağlayan bir kodsuz platformdur. Kullanıcı dostu arayüz ve özelleştirme seçenekleri sunar.

Zelos Team Management

Zelos Team Management

getzelos.com

Zelos, ekipler için basit planlama, görev takibi ve anlık sohbet seçenekleri sunan yönetim uygulamasıdır. Hem masaüstü hem mobil uyumludur.

Veritone

Veritone

veritone.com

Veritone Attribute, medya yayınlarında reklam performansını gerçek zamanlı ölçmeye yarayan AI destekli bir uygulamadır.

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity, şirketler ve bireyler için yapay zeka destekli bir işe alım platformudur. Kullanıcılar iş ve proje bulabilir, topluluk olanaklarından yararlanabilir.

Jobboom

Jobboom

jobboom.com

Jobboom, Quebec'teki iş arayanlar için iş ilanları sunan bir platformdur. Kullanıcılar, çeşitli sektörlerde iş fırsatlarını keşfedebilir ve kariyer gelişim kaynaklarına ulaşabilir.

Applyflow

Applyflow

applyflow.com

Applyflow, işe alım web sitenizi, iş ilanlarınızı, otomasyonları ve başvuru takibini birleştiren entegre bir uygulamadır.

Coodesh

Coodesh

coodesh.com

Coodesh, geliştiricilerin kodlama becerilerini ölçen bir platformdur. Şirketleri uzaktan geliştirici istihdamında destekler ve adayları test eder.

Business Draft

Business Draft

businessdraft.com

Business Draft, büyüyen şirketlerin ihtiyaçlarına uygun, kullanıcı dostu bir işe alım çözümüdür. Tüm işe alım sürecini kolaylaştırır.

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İş Panosu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog