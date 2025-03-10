İş Panosu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity, şirketler ve kişiler için yapay zeka tarafından desteklenen tek bir işe alım platformudur. Şirketler, dünyanın en büyük büyüyen profesyonel topluluklarından birine bağlı olan SupportFinity'nin ATS yazılımını kullanarak istihdam veya sözleşme için yetenekleri tam olarak bulabilirler. İnsanlar ve İş arayanlar, iş veya proje bulmak ve meslektaşları ve arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için SupportFinity'ye katılabilir. SupportFinity topluluğu, işlere ve projelere erişimin yanı sıra bonuslar, blog yazma ve topluluğa özel özelliklere erişim gibi birçok başka ücretsiz avantaj sunar.