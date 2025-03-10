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İş Panosu Yazılımı
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İş Panosu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

İş panosu yazılımı, kullanıcıların işverenleri iş arayanlarla buluşturan çevrimiçi platformlar oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. Girişimciler genellikle bu yazılımı, pozisyon doldurmak isteyen şirketlere iş ilanları satarak para kazandıkları iş arama siteleri oluşturmak için kullanırlar. Meslek birlikleri, üyeleri için kariyer merkezleri oluşturmak ve iş ilanı ücretlerinden gelir elde etmek amacıyla iş ilanı panosu yazılımını kullanıyor. İşverenler ve işletme sahipleri, bu iş sitelerini kullanarak iş ilanları yayınlar ve potansiyel adaylarla bağlantı kurar. Bu özelleştirilmiş iş siteleri genellikle belirli endüstrileri veya yerleri hedef alsa da, çok çeşitli iş fırsatlarını barındıracak şekilde de tasarlanabilirler.

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Prosple

Prosple

prosple.com

Prosple, öğrencilere ve yeni mezunlara iş ve staj fırsatları sunan, kariyer gelişimi için bilgi sağlayan bir platformdur.

Jobboom

Jobboom

jobboom.com

Jobboom, Quebec'in en büyük iş arama listesi web sitesidir. Jobboom'un yardımıyla hayalinizdeki işi bulun. 16 faaliyet sektöründe binlerce iş teklifi.

Applyflow

Applyflow

applyflow.com

Applyflow, işe alım web sitenizi, iş ilanı panonuzu, otomasyonlarınızı ve başvuru sahibi takibinizi işe alım uzmanları için tasarlanmış tek bir kusursuz deneyimde birleştirir.

Job Boardly

Job Boardly

jobboardly.com

Job Boardly, dakikalar içinde tamamen işlevsel, SEO dostu bir iş panosu başlatmanıza olanak tanır. Basit, kullanımı kolay, kodsuz iş panosu yazılımımızla iş panonuzu kolayca başlatın ve özelleştirin. Panonuzu nişinizin veya sektörünüzün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlayın.

Coodesh

Coodesh

coodesh.com

Coodesh, geliştiricilerin gerçek dünyadaki kodlama becerilerini ortaya çıkarmaya ve bunları iş piyasasına bağlamaya yardımcı olan bir SaaS B2B2C beceri tabanlı değerlendirme platformudur. 2020'de, şirketlerin değerlendirme aracımızı kullanarak uzak geliştiricileri işe almalarına yardımcı olan bir modelle başladık ve şu anda, geliştiricinin işe alındıktan sonra artan becerilerinin gelişimini takip ederek diğer aday kaynaklarından (okullar, eğitim teknolojileri, ats) profesyonelleri test edecek şekilde genişletiyoruz.

JBoard

JBoard

jboard.io

JBoard, herhangi bir teknik beceri gerektirmeden iş panonuzu oluşturmak ve başlatmak için hepsi bir arada bir çözümdür. 14 günlük ücretsiz denemenizi bugün başlatın!

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity, şirketler ve kişiler için yapay zeka tarafından desteklenen tek bir işe alım platformudur. Şirketler, dünyanın en büyük büyüyen profesyonel topluluklarından birine bağlı olan SupportFinity'nin ATS yazılımını kullanarak istihdam veya sözleşme için yetenekleri tam olarak bulabilirler. İnsanlar ve İş arayanlar, iş veya proje bulmak ve meslektaşları ve arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için SupportFinity'ye katılabilir. SupportFinity topluluğu, işlere ve projelere erişimin yanı sıra bonuslar, blog yazma ve topluluğa özel özelliklere erişim gibi birçok başka ücretsiz avantaj sunar.

Business Draft

Business Draft

businessdraft.com

Business Draft, büyüyen şirketlerin ihtiyaçlarını desteklemek üzere tasarlanmış, uygun fiyatlı, kullanıcı dostu ve hepsi bir arada bir işe alım çözümü sunar. Kapsamlı yazılımımız, zaman alan manuel görevleri, işe alım görevlilerine ve işe alma yöneticilerine, en iyi yetenekleri daha hızlı ve verimli bir şekilde bulma, değerlendirme ve işe alma konusunda güçlendiren sezgisel özelliklerle değiştirerek, tüm işe alma sürecini kolaylaştırır.

Zelos Team Management

Zelos Team Management

getzelos.com

Basit zamanlama, görevler ve sohbetler ile kullanımı kolay ekip yönetimi uygulaması. Masaüstü ve mobil cihazlarda kendi plansız işgücü, gönüllü veya serbest çalışanlar için mükemmel! - Basit Programlar - Görev Dağıtım ve İzleme - Canlı Sohbet - Dahili Wiki - Oyunlaştırma Zelos, üyelerin kullanması için çok basit, yöneticiler için hala güçlü.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.

Veritone

Veritone

veritone.com

Veritone Attribute, planlanmış ve planlanmamış spotlar (canlı okumalar, organik bahsetme tanıtımları) dahil tüm yayın formatlarındaki reklamlar için neredeyse gerçek zamanlı performans ölçümleri sunan yapay zeka destekli teknolojiyi kullanarak medya yayıncılığında pazarlama ilişkilendirmesini dönüştürüyor. Veritone Attribute, yayınlanan reklamlardan elde edilen verilerden yararlanır ve bunları reklamverenlerin web sitesi analizleriyle ilişkilendirir. Attribute ile medya yayıncıları dijital değerlerini yayın kampanyalarına gösterebilir, bu da reklamveren memnuniyetinin artmasına ve gelirin artmasına neden olur. Hızlı içgörüler — zengin, sağlam kampanya verilerini neredeyse gerçek zamanlı olarak toplayın ve görüntüleyin Esnek kurulum — her müşteriye, reklamverene ve kampanyaya göre özelleştirilebilir Son derece görsel — kontrol paneli, ilişkilendirme verilerinin basit, paylaşılabilir görselleştirmelerini sunar Daha fazlasını https://www.veritone adresinde öğrenin. com/applications/attribute.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros, iş tanımlarını sorumluluk ve gereksinimleri yansıtarak oluşturan bir araçtır. Kullanıcıların ilanları özelleştirmesine imkan tanır.

Niceboard

Niceboard

niceboard.co

Niceboard, iş ilanlarının oluşturulması ve yönetilmesi için kullanıcı dostu bir platform sunar. İş ilanlarını içe aktarma ve yayınlama olanağı sağlar.

Jobcase

Jobcase

jobcase.com

Jobcase, iş arayanlar için özgeçmiş oluşturma ve kariyer tavsiyeleri sunan bir çevrimiçi topluluktur.

Instahyre

Instahyre

instahyre.com

Instahyre, kullanıcıların 10,000'den fazla şirketteki iş ilanlarını arayıp başvurmasını sağlayan bir iş bulma ve işe alım platformudur.

Cutshort

Cutshort

cutshort.io

Cutshort, modern profesyoneller için kariyer gelişim platformudur. 3M'lik profesyonel ağı ve AI ile işe alım süreçlerini kolaylaştırır.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt, şirketlerin en iyi yetenekleri bulup işe almasına yardımcı olan bir işe alım platformudur. Süreçlerin otomatikleştirilmesini sağlar ve verimliliği artırır.

Getro

Getro

getro.com

Ağınızın daha hızlı işe alım yapmasına yardımcı olun. Getro'nun otomatik iş panosu ve özel yetenek ağı, ağınızdaki kişileri ve şirketleri birbirine bağlamanın manuel işini ortadan kaldırır.

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