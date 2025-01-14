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İş Panosu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Porto Riko
İş panosu yazılımı, kullanıcıların işverenleri iş arayanlarla buluşturan çevrimiçi platformlar oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. Girişimciler genellikle bu yazılımı, pozisyon doldurmak isteyen şirketlere iş ilanları satarak para kazandıkları iş arama siteleri oluşturmak için kullanırlar. Meslek birlikleri, üyeleri için kariyer merkezleri oluşturmak ve iş ilanı ücretlerinden gelir elde etmek amacıyla iş ilanı panosu yazılımını kullanıyor. İşverenler ve işletme sahipleri, bu iş sitelerini kullanarak iş ilanları yayınlar ve potansiyel adaylarla bağlantı kurar. Bu özelleştirilmiş iş siteleri genellikle belirli endüstrileri veya yerleri hedef alsa da, çok çeşitli iş fırsatlarını barındıracak şekilde de tasarlanabilirler.
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Prosple
prosple.com
Prosple, Asya Pasifik bölgesinde 4 milyondan fazla öğrenciye ve yeni mezunlara yardımcı oluyor. Öğrencilerini binlerce yerel ve uluslararası fırsatla buluşturmak ve öğrencilerin ilk işe girmelerine yardımcı olacak yüksek kaliteli kariyer hazırlık içeriği sağlamaya yardımcı olmak için Asya Pasifik bölgesinde 180'den fazla kariyer hizmeti ekibiyle çalışıyoruz.
Jobboom
jobboom.com
Jobboom, Quebec'in en büyük iş arama listesi web sitesidir. Jobboom'un yardımıyla hayalinizdeki işi bulun. 16 faaliyet sektöründe binlerce iş teklifi.
Applyflow
applyflow.com
Applyflow, işe alım web sitenizi, iş ilanı panonuzu, otomasyonlarınızı ve başvuru sahibi takibinizi işe alım uzmanları için tasarlanmış tek bir kusursuz deneyimde birleştirir.
Job Boardly
jobboardly.com
Job Boardly, dakikalar içinde tamamen işlevsel, SEO dostu bir iş panosu başlatmanıza olanak tanır. Basit, kullanımı kolay, kodsuz iş panosu yazılımımızla iş panonuzu kolayca başlatın ve özelleştirin. Panonuzu nişinizin veya sektörünüzün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlayın.
Coodesh
coodesh.com
Coodesh, geliştiricilerin gerçek dünyadaki kodlama becerilerini ortaya çıkarmaya ve bunları iş piyasasına bağlamaya yardımcı olan bir SaaS B2B2C beceri tabanlı değerlendirme platformudur. 2020'de, şirketlerin değerlendirme aracımızı kullanarak uzak geliştiricileri işe almalarına yardımcı olan bir modelle başladık ve şu anda, geliştiricinin işe alındıktan sonra artan becerilerinin gelişimini takip ederek diğer aday kaynaklarından (okullar, eğitim teknolojileri, ats) profesyonelleri test edecek şekilde genişletiyoruz.
JBoard
jboard.io
JBoard, herhangi bir teknik beceri gerektirmeden iş panonuzu oluşturmak ve başlatmak için hepsi bir arada bir çözümdür. 14 günlük ücretsiz denemenizi bugün başlatın!
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity, şirketler ve kişiler için yapay zeka tarafından desteklenen tek bir işe alım platformudur. Şirketler, dünyanın en büyük büyüyen profesyonel topluluklarından birine bağlı olan SupportFinity'nin ATS yazılımını kullanarak istihdam veya sözleşme için yetenekleri tam olarak bulabilirler. İnsanlar ve İş arayanlar, iş veya proje bulmak ve meslektaşları ve arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için SupportFinity'ye katılabilir. SupportFinity topluluğu, işlere ve projelere erişimin yanı sıra bonuslar, blog yazma ve topluluğa özel özelliklere erişim gibi birçok başka ücretsiz avantaj sunar.
Business Draft
businessdraft.com
Business Draft, büyüyen şirketlerin ihtiyaçlarını desteklemek üzere tasarlanmış, uygun fiyatlı, kullanıcı dostu ve hepsi bir arada bir işe alım çözümü sunar. Kapsamlı yazılımımız, zaman alan manuel görevleri, işe alım görevlilerine ve işe alma yöneticilerine, en iyi yetenekleri daha hızlı ve verimli bir şekilde bulma, değerlendirme ve işe alma konusunda güçlendiren sezgisel özelliklerle değiştirerek, tüm işe alma sürecini kolaylaştırır.
Zelos Team Management
getzelos.com
Basit planlama, görevler ve sohbetlerle kullanımı en kolay ekip yönetimi uygulaması. Masaüstü ve mobil cihazlarda kendi kendine planlama yapan masa başı iş gücü, gönüllüler veya serbest çalışanlar için mükemmel! - Basit programlar - Görev gönderme ve izleme - Canlı sohbet - Dahili wiki - Oyunlaştırma Zelos'un kullanımı üyeler için son derece basit, yöneticiler için ise hala güçlüdür.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, dünyanın ilk ve tek uçtan uca yapay zeka işe alım platformu Braintrust AIR ile işe alımda devrim yaratıyor. İnsan içgörüleri ve özel verilerle eğitilen Braintrust AIR, işe alım süresini aylardan günlere indirir, sizi önceden incelenmiş nitelikli adaylarla anında eşleştirir ve ilk tur telefon ekranını sizin için yönetir. Aralarında Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs ve Nike'ın da bulunduğu yüzlerce Fortune 1000 kuruluşunun güvendiği Braintrust AIR, yetenek edinme profesyonellerini 100 kat daha etkili hale getiriyor ve şirketlerin işe alım maliyetlerinden yüzbinlerce dolar tasarruf etmesini sağlıyor.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute, planlanmış ve planlanmamış spotlar (canlı okumalar, organik bahsetme tanıtımları) dahil tüm yayın formatlarındaki reklamlar için neredeyse gerçek zamanlı performans ölçümleri sunan yapay zeka destekli teknolojiyi kullanarak medya yayıncılığında pazarlama ilişkilendirmesini dönüştürüyor. Veritone Attribute, yayınlanan reklamlardan elde edilen verilerden yararlanır ve bunları reklamverenlerin web sitesi analizleriyle ilişkilendirir. Attribute ile medya yayıncıları dijital değerlerini yayın kampanyalarına gösterebilir, bu da reklamveren memnuniyetinin artmasına ve gelirin artmasına neden olur. Hızlı içgörüler — zengin, sağlam kampanya verilerini neredeyse gerçek zamanlı olarak toplayın ve görüntüleyin Esnek kurulum — her müşteriye, reklamverene ve kampanyaya göre özelleştirilebilir Son derece görsel — kontrol paneli, ilişkilendirme verilerinin basit, paylaşılabilir görselleştirmelerini sunar Daha fazlasını https://www.veritone adresinde öğrenin. com/applications/attribute.
Queros
app.qureos.com
İş tanımı oluşturucumuz, pozisyonun sorumluluklarını ve gerekliliklerini doğru bir şekilde yansıtan, iyi hazırlanmış iş tanımları oluşturmanıza olanak tanır. Aracımızla iş tanımlarını şirketinizin ses tonuna uyacak şekilde özelleştirerek kuruluşunuza uygun doğru adayları çekmenize yardımcı olabilirsiniz. Rekabetçi bir iş piyasasında iş arayanların dikkatini çekecek profesyonel, ayrıntılı iş ilanları oluşturmak için iş tanımı oluşturucumuzu kullanarak zamandan ve emekten tasarruf edin.
Niceboard
niceboard.co
Niceboard, modern ve kullanımı kolay bir iş panosu yazılımıdır. Niceboard uygun maliyetlidir, özelleştirilebilir güzel bir temaya ve güçlü bir yönetici arayüzüne sahiptir ve birkaç dakika içinde kendi iş panonuzu kurmanıza olanak tanır. 7 günlük ücretsiz denememize kaydolun ve sihri deneyin!
Jobcase
jobcase.com
Milyonlarca işçinin birlikte fırsatlar bulmak için bağlantı kurduğu çevrimiçi topluluk olan Jobcase'e katılın. İş bulmak, yardım almak ve iş hayatınızın her yönüne ilişkin ipuçları almak için diğer çalışanlarla bağlantı kurun.
Instahyre
instahyre.com
10.000'den fazla en iyi şirketteki işleri arayın ve başvurun. BT, yazılım, satış, pazarlama, operasyon, finans ve daha birçok alanda yüksek maaşlı işler bulun. En iyi yetenekleri işe alın.
Cutshort
cutshort.io
Cutshort, modern profesyoneller için kariyer geliştirme platformudur. 20 bin işe alım uzmanının doğru yeteneği işe almasına veya yönlendirmesine, kariyer fırsatlarını bulmasına ve olağan zorluklar olmadan öğrendiklerini paylaşmasına yardımcı olmak için 3 milyondan fazla premium profesyonelden ve gelişmiş yapay zekadan oluşan bir ağ getiriyor.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt, hızla büyüyen şirketlerin dünyanın en iyi yeteneklerini bulmasına, işe almasına ve işe almasına yardımcı olan küresel bir işe alım platformudur. Algoritmamız, bir sonraki işe alımlarını belirlemek ve işe alım süreçlerini yönetmek için işverenleri ülkeler, bölgeler ve zaman dilimlerindeki özel gereksinimlerinin yanı sıra son teknoloji araçlar ve çözümlere göre anında yeteneklerle eşleştirir. İdeal aday profilinizi tanımlayın, arkanıza yaslanın ve işin zor kısmını Snaphunt'a bırakın. Nitelikli yetenekler otomatik olarak pozisyonunuza başvurmaya davet edilir ve ayrıca başvuru oranınızı artırmak için kişiselleştirilmiş e-postalar aracılığıyla ilgili yeteneklerle iletişime geçebilirsiniz. Dağıtılmış Ekipler için Tasarlandı: İşe alma harcamalarınızı %80'e kadar azaltın ve işe alma sürenizi %72 oranında azaltmak için tasarlanmış özel araçlarla işe alımlarınızda sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın. Snaphunt ile, 4 milyondan fazla iş arayandan oluşan yetenek havuzundan ve 300 milyondan fazla profesyonelden oluşan kaynak erişiminden, yerinde, hibrit veya uzak rolleriniz için hızlı bir şekilde işe alım yapabilirsiniz. Platform otomatik olarak özel iş tanımları, tek tıklamayla aday yanıt yönetimi, önceden kaydedilmiş video görüşmeler, görüşme planlama, görüşme sorusu oluşturucu, otomatik geri bildirim toplama, otomatik referans kontrolü ve daha fazlasını oluşturur. Her Adımda İçgörüleri İşe Alma: Kültüre uyum için işe alım mı? Snaphunt'un tescilli değerlendirmesi 'Snapsych', modern işyerine uyarlanmış yerleşik psikometrik modellere dayanmaktadır. Platform aynı zamanda maaşlar ve ihbar sürelerine ilişkin bilgileri de paylaşıyor, böylece en başından itibaren en iyi yeteneği bulabilirsiniz. Snaphunt'ın işe alma hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğini görmek için şu adresi ziyaret edin: https://snaphunt.com/employers
Getro
getro.com
Ağınızın daha hızlı işe alım yapmasına yardımcı olun. Getro'nun otomatik iş panosu ve özel yetenek ağı, ağınızdaki kişileri ve şirketleri birbirine bağlamanın manuel işini ortadan kaldırır.