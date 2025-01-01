IoT Analitik Platformları - En Popüler Uygulamalar

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IoT analiz platformları, işletmelerin internete bağlı cihazlardan gelen verileri analiz etmesine ve görselleştirmesine olanak tanır. Bu platformlar, bu cihazlar tarafından oluşturulan yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve zaman serisi verilerinin sürekli akışının yorumlanmasına yardımcı olarak işletmelerin geçmiş eğilimleri anlamalarına ve gelecekteki sonuçları tahmin etmelerine olanak tanır. Şirketler, makine performansını izlemek, tahmine dayalı bakım önerileri sağlamak ve sıcaklık, hareket ve ses gibi belirli verilere ilişkin öngörüler elde etmek için IoT analiz çözümlerini kullanabilir. Veri analistleri, bir iş zekası platformu kullanarak yapılandırılmış verileri analiz etme yöntemlerine benzer şekilde sensör verilerini hazırlamak, filtrelemek, dönüştürmek ve keşfetmek için IoT analiz platformlarını kullanabilir.
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Datadog
datadoghq.com
Datadog, bulut tabanlı izleme platformu olarak uygulamalar ve altyapı için performans izleme, güvenlik yönetimi ve günlük yönetimi sunar.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı, güvenli ve sürdürülebilir hale getiren, insanları ve nesneleri mekanlarla bağlayan bir bulut platformudur.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastik Bulut, bulut ortamlarında veri analizi, gözlemlenebilirlik ve güvenlik sunar; Amazon, Azure ve Google Cloud ile entegrasyon sağlar.
Airthings
airthings.com
Airthings uygulaması, iç mekan hava kalitesini izleyerek radon ve diğer hava parametrelerini yönetmeyi sağlar, kullanıcıların veri analizine dayalı kararlar almasına yardımcı olur.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica, büyük veri kümelerini hızlıca işleyip analiz eden, gerçek zamanlı veri entegrasyonu sağlayan bir veri tabanı platformudur.
Tractian
tractian.com
Tractian uygulaması, endüstriyel varlıkları gerçek zamanlı izleyerek bakım süreçlerini otomatikleştirir ve sorunları önceden tespit eder.
Knowi
knowi.com
Knowi, veri kaynaklarını entegre ederek analiz yapmayı kolaylaştıran bir iş zekası platformudur. Görselleştirme ve makine öğrenimi desteği sunar.
Blue Bite
bluebite.com
Blue Bite, fiziksel ürünlerden dijital deneyimler yaratan bir platformdur. Kullanıcılar, NFC ve QR gibi teknolojilerle içeriklere erişebilir.
Initial State
initialstate.com
Initial State, IoT platformu olarak verileri toplayıp görselleştiren bir uygulamadır. Gerçek zamanlı veri akışlarını işler ve kullanıcı dostu arayüz sunar.
Metrikus
metrikus.io
Metrikus, işyeri yönetimini geliştirmek için veri toplama ve analiz etme platformudur. Çevresel bilgileri ve kaynak kullanımını optimize eder.
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