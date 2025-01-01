Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
IoT Analitik Platformları
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

IoT Analitik Platformları - En Popüler Uygulamalar

IoT analiz platformları, işletmelerin internete bağlı cihazlardan gelen verileri analiz etmesine ve görselleştirmesine olanak tanır. Bu platformlar, bu cihazlar tarafından oluşturulan yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve zaman serisi verilerinin sürekli akışının yorumlanmasına yardımcı olarak işletmelerin geçmiş eğilimleri anlamalarına ve gelecekteki sonuçları tahmin etmelerine olanak tanır. Şirketler, makine performansını izlemek, tahmine dayalı bakım önerileri sağlamak ve sıcaklık, hareket ve ses gibi belirli verilere ilişkin öngörüler elde etmek için IoT analiz çözümlerini kullanabilir. Veri analistleri, bir iş zekası platformu kullanarak yapılandırılmış verileri analiz etme yöntemlerine benzer şekilde sensör verilerini hazırlamak, filtrelemek, dönüştürmek ve keşfetmek için IoT analiz platformlarını kullanabilir.

Yeni Uygulama Gönder


Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog, bulut tabanlı izleme platformu olarak uygulamalar ve altyapı için performans izleme, güvenlik yönetimi ve günlük yönetimi sunar.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces, binaları akıllı, güvenli ve sürdürülebilir hale getiren, insanları ve nesneleri mekanlarla bağlayan bir bulut platformudur.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastik Bulut, bulut ortamlarında veri analizi, gözlemlenebilirlik ve güvenlik sunar; Amazon, Azure ve Google Cloud ile entegrasyon sağlar.

Airthings

Airthings

airthings.com

Airthings uygulaması, iç mekan hava kalitesini izleyerek radon ve diğer hava parametrelerini yönetmeyi sağlar, kullanıcıların veri analizine dayalı kararlar almasına yardımcı olur.

Kinetica

Kinetica

kinetica.com

Kinetica, büyük veri kümelerini hızlıca işleyip analiz eden, gerçek zamanlı veri entegrasyonu sağlayan bir veri tabanı platformudur.

Tractian

Tractian

tractian.com

Tractian uygulaması, endüstriyel varlıkları gerçek zamanlı izleyerek bakım süreçlerini otomatikleştirir ve sorunları önceden tespit eder.

Knowi

Knowi

knowi.com

Knowi, veri kaynaklarını entegre ederek analiz yapmayı kolaylaştıran bir iş zekası platformudur. Görselleştirme ve makine öğrenimi desteği sunar.

Blue Bite

Blue Bite

bluebite.com

Blue Bite, fiziksel ürünlerden dijital deneyimler yaratan bir platformdur. Kullanıcılar, NFC ve QR gibi teknolojilerle içeriklere erişebilir.

Initial State

Initial State

initialstate.com

Initial State, IoT platformu olarak verileri toplayıp görselleştiren bir uygulamadır. Gerçek zamanlı veri akışlarını işler ve kullanıcı dostu arayüz sunar.

Metrikus

Metrikus

metrikus.io

Metrikus, işyeri yönetimini geliştirmek için veri toplama ve analiz etme platformudur. Çevresel bilgileri ve kaynak kullanımını optimize eder.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.