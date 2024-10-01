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IoT Analitik Platformları - En Popüler Uygulamalar - İsrail
IoT analiz platformları, işletmelerin internete bağlı cihazlardan gelen verileri analiz etmesine ve görselleştirmesine olanak tanır. Bu platformlar, bu cihazlar tarafından oluşturulan yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve zaman serisi verilerinin sürekli akışının yorumlanmasına yardımcı olarak işletmelerin geçmiş eğilimleri anlamalarına ve gelecekteki sonuçları tahmin etmelerine olanak tanır. Şirketler, makine performansını izlemek, tahmine dayalı bakım önerileri sağlamak ve sıcaklık, hareket ve ses gibi belirli verilere ilişkin öngörüler elde etmek için IoT analiz çözümlerini kullanabilir. Veri analistleri, bir iş zekası platformu kullanarak yapılandırılmış verileri analiz etme yöntemlerine benzer şekilde sensör verilerini hazırlamak, filtrelemek, dönüştürmek ve keşfetmek için IoT analiz platformlarını kullanabilir.
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Datadog
datadoghq.com
Datadog, bulut çağındaki geliştiriciler, BT operasyon ekipleri, güvenlik mühendisleri ve iş kullanıcıları için izleme, güvenlik ve analiz platformudur. SaaS platformu, müşterilerimizin tüm teknoloji yığınının birleşik, gerçek zamanlı gözlemlenebilirliğini sağlamak için altyapı izleme, uygulama perfo...
Elastic Cloud
elastic.co
Bulut için kurumsal arama, gözlemlenebilirlik ve güvenlik. İster Amazon Web Services, Microsoft Azure veya Google Cloud'da çalışıyor olun, bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulun, içgörüler elde edin ve teknoloji yatırımınızı koruyun.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı alanlara dönüştürmek için insanları ve nesneleri mekanlara bağlayan bir bulut platformudur. Sensör olarak Cisco cihazlarının (Catalyst, Meraki, Webex) ve Spaces ekosisteminin gücünü kullanan platform, binaları güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve kusursuz hale getirmeyi h...
Knowi
knowi.com
Knowi, günümüzün modern verileri için özel olarak tasarlanmış, her büyüklükteki işletmenin ham verilerden öngörü ve eyleme olan mesafeyi önemli ölçüde kısaltmasına olanak tanıyan modern bir iş zekası platformudur. NoSQL, SQL, RDBMS, dosya tabanlı ve API'ler de dahil olmak üzere neredeyse tüm veri ka...
Initial State
initialstate.com
Başlangıç Durumu, veri görselleştirmelerine yönelik bir IoT platformudur. Cihazınızdan ve hizmetlerinizden güzel bulut tabanlı veri görselleştirmelerine veri akışı yapın.
Metrikus
metrikus.io
Verileri analiz etmek, görselleştirmek veya oluşturmak için kullanıyor olsanız da, bu verilerin kaotik durumu zamanınızı, paranızı ve diğer kaynaklarınızı boşa harcıyor. Çözümümüz, çeşitli güvenilir kaynaklardan gelen verileri toplayıp normalleştirerek bu kaosu netliğe dönüştürür ve tam olarak ihtiy...
Airthings
airthings.com
Airthings for Business çözümü, ilk fırsatta harekete geçmek için ihtiyaç duyduğunuz hava kalitesi verilerini size sağlar. Güncel ve geçmiş verilere isteğe bağlı erişim sayesinde binanızdaki havalandırma ve hava kalitesini optimize edebilir, tüm kullanıcıları için sağlıklı ve üretken bir ortam sağlam...
Tractian
tractian.com
TRACTIAN, endüstrilerin ve üretim tesislerinin ön saflarında yer alan bakım teknisyenleri ve endüstriyel karar vericiler için modern donanım-yazılım çözümleri sağlar. Yöneticiler, makinelerden uzaktan ve otomatik olarak toplanan, mobil odaklı, gerçek zamanlı verilerin yanı sıra, operasyonlarına iliş...
Kinetica
kinetica.com
Kinetica, zaman ve uzayın veritabanıdır. Kinetica şunları yapmayı kolay ve hızlı hale getirir: - çok büyük miktarda IoT verisi ve diğer bağlamsal veri kümelerini almak - uzamsal ve zamansal birleştirmeleri kullanarak veri kümelerini birleştirmek - uzamsal, grafik ve zaman serisi analitiği için SQL t...
Blue Bite
bluebite.com
Patentli platformumuz, içerik oluşturuculara dinamik dijital deneyimler oluşturma ve bunları NFC, QR ve coğrafi sınırlama gibi teknolojileri kullanarak fiziksel öğeler aracılığıyla kanalize etme yetkisi verir. Fiziksel şeyler daha akıllı hale getirildiğinden, kullanıcılar değerli içeriklere yalnızca...