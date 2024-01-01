IoT Analitik Platformları - En Popüler Uygulamalar - Gine En Popüler Son Eklenenler

IoT analiz platformları, işletmelerin internete bağlı cihazlardan gelen verileri analiz etmesine ve görselleştirmesine olanak tanır. Bu platformlar, bu cihazlar tarafından oluşturulan yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve zaman serisi verilerinin sürekli akışının yorumlanmasına yardımcı olarak işletmelerin geçmiş eğilimleri anlamalarına ve gelecekteki sonuçları tahmin etmelerine olanak tanır. Şirketler, makine performansını izlemek, tahmine dayalı bakım önerileri sağlamak ve sıcaklık, hareket ve ses gibi belirli verilere ilişkin öngörüler elde etmek için IoT analiz çözümlerini kullanabilir. Veri analistleri, bir iş zekası platformu kullanarak yapılandırılmış verileri analiz etme yöntemlerine benzer şekilde sensör verilerini hazırlamak, filtrelemek, dönüştürmek ve keşfetmek için IoT analiz platformlarını kullanabilir.