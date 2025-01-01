Envanter Kontrol Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Envanter kontrol yazılımı, ürün kullanılabilirliğine ilişkin gerçek zamanlı bilgiler sunarak işletmelerin fiziksel envanterlerini yönetmelerine yardımcı olur. Satın alma, satıcı değerlendirmesi, talep tahmini ve sipariş optimizasyonu dahil olmak üzere çeşitli işlevleri destekler. Üretim odaklı işletmeler için gerekli olan bu yazılım, envanter tahmini, varlık takibi, kapsamlı veritabanları ve stok geçmişi kayıtları gibi tümü verimli operasyonlara katkıda bulunan çok çeşitli özelliklere sahiptir.
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QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online, işletmelere gelir-gider takibi, fatura oluşturma ve bordro yönetimi gibi finansal işlemlerini bulut tabanlı olarak yönetme imkanı sunar.
Xero
xero.com
Xero, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı muhasebe yazılımıdır. Faturalama, gider izleme ve finansal raporlama gibi işlevler sunar.
Zoho Inventory
zoho.com
Zoho Inventory, işletmelerin stok yönetimini, sipariş takibini ve depo işlemlerini kolaylaştıran bir envanter yönetim yazılımıdır.
ShipBob
shipbob.com
ShipBob, dünya genelinde e-ticaret markalarına envanter yönetimi, sipariş yerine getirme ve nakliye hizmetleri sunan bir platformdur.
Webgility
webgility.com
Webgility, e-ticaret işletmeleri için muhasebe, envanter ve sipariş yönetimini otomatikleştiren bir yazılımdır.
Kintone
kintone.com
Kintone, teknik bilgi gerektirmeden uygulama, iş akışı ve veri tabanı oluşturan bulut tabanlı bir kodsuz platformdur.
Veeqo
veeqo.com
Veeqo, envanter yönetimi ve sipariş işleme için çok kanallı bir platformdur. Nakliye işlemlerini kolaylaştırarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
Flexport
flexport.com
Flexport, yük taşımacılığını global ölçekte yöneten bir lojistik platformudur. Tedarik zinciri yönetimi ve gümrük hizmetleri sunar.
inFlow Inventory
inflowinventory.com
inFlow Envanteri, küçük işletmelerin envanter yönetimini, satış ve satın alma takibini basit ve etkili bir şekilde yapmalarını sağlayan bir yazılımdır.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için fatura ve finansal yönetimi kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir muhasebe yazılımıdır.
Cin7
cin7.com
Cin7, küçük ve orta ölçekli işletmeler için kapsamlı envanter yönetimi, satış entegrasyonu ve otomasyon sunan bir yazılımdır.
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy, küçük üreticiler için bulut tabanlı bir üretim planlama yazılımıdır. Üretim, CRM, satın alma ve envanter kontrolü modülleri sunar.
Turvo
turvo.com
Turvo, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir sistemdir. Nakliyecileri ve lojistik firmalarını dijital olarak bağlayarak süreçleri optimize eder.
BoxHero
boxhero-app.com
BoxHero, envanter seviyelerini izlemeye ve yönetmeye yardımcı olan bir uygulamadır. Barkod taraması, stok uyarıları ve veri yedekleme gibi özellikler sunar.
SalesBinder
salesbinder.com
SalesBinder, stok yönetimi ve müşteri ilişkileri için kapsamlı bir yazılımdır. Farklı konumlarda envanter takibi, sipariş yönetimi ve raporlama yapar.
Linnworks
linnworks.com
Linnworks, çok kanallı perakendecilerin envanter, sipariş yönetimi ve listeleme işlemlerini merkezi bir platformda yönetmelerini sağlar.
Angaza
angaza.com
Angaza, dağıtıcılar için güneş enerjisi sistemleri ve su pompaları gibi ürünlerin satışını kolaylaştıran bir iş çözümüdür.
easySales
easy-sales.com
easySales, e-ticaret işlemlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir platformdur. Çoklu kanallarda ürün listeleme ve sipariş yönetimi sağlar.
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA, üreticilere envanter yönetimi ve tedarik zinciri optimizasyonunda yardımcı olan AI destekli bir SaaS platformudur.
GeekSeller
geekseller.com
GeekSeller, çeşitli e-ticaret platformlarında envanter ve sipariş yönetimi yapmayı sağlayan bir uygulamadır.
Epicor
epicor.com
Epicor, işletmelerin finans, insan kaynakları, tedarik zinciri ve üretim süreçlerini yönetmelerini sağlayan modüler bir ERP yazılımıdır.
Finale Inventory
finaleinventory.com
Finale Envanteri, çok kanallı e-ticaret ve depo yönetimi için bulut tabanlı envanter yönetim yazılımıdır. Stok takibi ve sipariş süreçlerini optimize eder.
SKULabs
skulabs.com
Skulabs, e-ticaret markalarının depo ve envanter yönetimini kolaylaştıran bir yazılımdır. Siparişleri verimli bir şekilde yönetir ve stok takibi yapar.
Sumtracker
sumtracker.com
Sumtracker, e-ticaret işletmeleri için çok kanallı envanter yönetimi sağlayan bir yazılımdır. Stok güncellemeleri ve raporlama özellikleri sunar.
RestockPro
ecomengine.com
RestockPro, Amazon satıcıları için envanter yönetimini sağlar; stok takibi, sipariş oluşturma ve karlılık tahmini gibi araçlar sunar.
Unicommerce
unicommerce.com
Unicommerce, e-ticaret operasyonlarını yönetmek için envanter kontrolü, sipariş işleme ve lojistik hizmetleri sunan bir yazılım platformudur.
SoStocked
sostocked.com
SoStocked, Amazon satıcılarının stoklarını yönetmelerine yardımcı olan özelleştirilebilir bir envanter yönetim uygulamasıdır.
Stock Konnect
stockkonnect.co
Stock Konnect, çok kanallı listeleme yönetimini kolaylaştırarak envanter ve siparişlerinizi tek platformda basitçe yönetmenizi sağlar.
Selldone
selldone.com
Selldone, kullanıcıların kodlama bilgisi olmadan çevrimiçi mağaza ve uygulamalar oluşturmasını sağlayan e-ticaret platformudur.
Unleashed Software
unleashedsoftware.com
Unleashed Software, işletmelere gerçek zamanlı envanter bilgisi sunan bulut tabanlı bir envanter yönetim platformudur.
Flowspace
flow.space
Flowspace, bağımsız sipariş yönetimi sağlayan bir uygulamadır. Envanter, sipariş ve yerine getirme bilgilerini tek bir panelde toplar.
Sellercloud
sellercloud.com
Sellercloud, e-ticaret işletmelerinin envanter, sipariş ve ürünlerini birden fazla satış kanalında merkezi olarak yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Stock Sync
stock-sync.com
Stock Sync, birden fazla e-ticaret platformunda stok verilerini otomatik olarak senkronize eden ve güncelleyen bir envanter yönetim aracıdır.
RetailOps
retailops.com
RetailOps, perakende operasyonlarını yönetmek için tasarlanmış bir SaaS uygulamasıdır. Envanter kontrolü, satın alma ve raporlama süreçlerini kolaylaştırır.
Prodio
getprodio.com
Prodio, üretim süreçlerini takip etmeyi ve yönetmeyi sağlayan bir çevrimiçi yazılımdır. Envanter, üretim ve zaman izleme özellikleri sunar.
Ordoro
ordoro.com
Ordoro, envanter yönetimi, nakliye ve dropshipping süreçlerini otomatikleştiren bir e-ticaret uygulamasıdır.
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk, e-ticaret işletmeleri için sipariş yerine getirme ve lojistik yönetimi hizmeti sunan bir uygulamadır.
ZenAdmin
zenadmin.ai
ZenAdmin, cihazlar, insanlar, uygulamalar ve iş akışlarını tek bir platformda yönetmeyi sağlar, manuel admin iş yükünü azaltır.
Zenventory
zenventory.com
Zenventory, envanter yönetimi, sipariş takibi ve gönderim işlemlerini optimize eden kullanıcı dostu bir platformdur.
Appward
appward.com
Appward, 80'den fazla uygulama sunarak işletmelerin yönetim ve süreçlerini merkezileştirip verimliliği artırmalarına yardımcı olur.
Launchmetrics
launchmetrics.com
Launchmetrics, markaların pazarlama performansını ayarlamalarına, kampanyalarını yönetmelerine ve verileri analiz etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir platformdur.
Faturify
faturify.com
Faturify, fatura ve tahmin oluşturmayı basit ve hızlı hale getiren, envanter kontrolü ve insan kaynakları yönetimi sağlayan bir uygulamadır.
StockTrim
stocktrim.com
StockTrim, KOBİ'lerin talep tahmini ve envanter planlaması yapmalarını sağlayan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Inventoro
inventoro.com
Inventoro, AI tabanlı bir satış tahmin ve envanter yönetim aracıdır. Geçmiş verileri analiz ederek gelecekteki satışları ve envanter seviyelerini tahmin eder.
Hofy
hofy.com
Hofy, çalışan ekipmanını yönetme, izleme ve destekleme amacıyla tasarlanmış bir platformdur, uzaktan çalışma süreçlerini kolaylaştırır.
ChannelApe
channelape.com
ChannelApe, çoklu satış kanallarında envanter ve sipariş yönetimini kolaylaştıran stratejik bir envanter yönetim yazılımıdır.
Kentro.io
kentro.io
Kentro.io, e-ticaret işletmeleri için tasarlanmış bulut tabanlı bir ERP çözümüdür; envanter yönetimi, sipariş işleme ve otomasyon araçları sunar.
Peak
peak.ai
Peak, işletmelere yapay zeka potansiyelini kullanarak gelir arttırma, kar sağlama ve verimlilik artışı konusunda yardımcı olan bir platformdur.
Conative AI
conative.ai
Conative, e-ticaret ekipleri için envanter sisteminizi pazarlama kanallarına bağlayan zeki bir planlama aracıdır.
Zangerine
zangerine.com
Zangerine, işletmelerin envanter ve e-ticaret süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır. Sipariş takibi, pazarlama ve mali analiz özellikleri sunar.