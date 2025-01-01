Mülakat Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Mülakat planlama yazılımı olarak da adlandırılan aday mülakat planlama yazılımı, aday mülakatlarını planlama sürecini otomatikleştirir. Mülakat sürecini kolaylaştırarak ve aday deneyimini geliştirerek İK personeli ve işe alım görevlilerinin verimliliğini artırır. Bu araçlar, uzun süreli e-posta alışverişleri ve zaman alan telefon görüşmeleri ihtiyacını ortadan kaldırarak İK ekiplerinin, işe alım yöneticilerinin ve işe alım görevlilerinin gelecek görüşmeleri gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak tanır. Telefon ekranlarını, yerinde panel görüşmelerini ve video görüşmelerini planlamak için en uygun zamanları belirlemek amacıyla işe alım yöneticilerinin ve görüşmecilerin takvimlerinden yararlanırlar. Temel özellikler genellikle e-posta ve takvimlerle entegrasyonu, önceden doldurulmuş e-posta şablonlarını, yeniden planlama seçeneklerini ve görüşmeciler ve adaylar için e-posta veya metin aracılığıyla otomatik hatırlatıcıları içerir. Mülakat planlama yazılımı genellikle başvuru sahibi takip sistemleriyle (ATS) sorunsuz bir şekilde bütünleşir ve genellikle video mülakat platformlarıyla birlikte kullanılır.
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Calendly
calendly.com
Calendly, toplantıların kolayca planlanması, hazırlanması ve takip edilmesi için kullanıcı dostu bir çevrimiçi zamanlama aracıdır.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.
HireVue
hirevue.com
HireVue, video görüşme yazılımı ve yapay zeka destekli araçlar sunarak işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Picktime
picktime.com
Picktime, işletmelerin randevu, personel ve hizmet yönetimini kolaylaştıran çevrimiçi bir randevu planlama uygulamasıdır.
Glider AI
glider.ai
Glider AI, adayları değerlendirmek için sanal sınavlar ve özelleştirilebilir testler sunan bir beceri zekası platformudur.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR, İK süreçlerini kolaylaştırarak, bordro yönetimi, katılım izleme ve yerel düzenlemelere uyum sağlamaya yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Workstream
workstream.us
Workstream, saatlik iş gücü için insan kaynakları, maaş ve işe alım süreçlerini merkezi bir platformda basitleştiren bir uygulamadır.
Setmore
setmore.com
Setmore, çevrimiçi randevu planlama ve yönetim aracı olup, rezervasyon işlemlerini kolaylaştırır ve güvenli ödemeler sağlar.
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMe, randevu ve rezervasyon süreçlerini kolaylaştırarak kullanıcıların zamanlama sayfalarını özelleştirmesine olanak tanır.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby, işe alım süreçlerini yönetmek için kapsamlı analitik ve özelleştirilebilir iş akışları sunan, kullanımı kolay bir başvuru izleme sistemidir.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeleri destekleyen, işe alım sürecini kolaylaştıran bir video görüşme platformudur.
Evie
evie.ai
Evie, AI destekli bir görüşme planlayıcısıdır. İşe alım uzmanlarının zaman kazanmasını sağlar ve adaylarla etkileşimde bulunur.
HigherMe
higherme.com
HigherMe, işletmelerin aday bulma, mülakat planlama ve işe alım süreçlerini mobil cihazlardan kolayca yönetmelerini sağlayan bir uygulamadır.
Emi
emilabs.ai
Emi, yüksek hacimli işe alımları hızlıca yapmak için işe alımcılar ve yöneticilere yardımcı olan otomasyon platformudur.
Lyssna
lyssna.com
Lyssna, işletmelerin uzaktan kullanıcı araştırması yaparak anketler, kullanılabilirlik testleri ve görüşmelerle hedef kitlelerini anlamalarını sağlayan bir platformdur.
Cronofy
cronofy.com
Cronofy, görüşme planlamayı otomatikleştirip kolaylaştıran bir zamanlama aracıdır. İlgili uygulamalarla entegrasyon sağlar ve aday deneyimini iyileştirir.
Sense
sensehq.com
Sense, AI destekli bir Yetenek İlişkileri platformudur. İşe alım sürecini otomasyona, aday skorlamasına ve diğer özelliklere entegre ederek optimize eder.
Longlist
longlist.io
Longlist, hızlı büyüyen işe alım ve personel firmaları için bir İK CRM ve ATS uygulamasıdır.
candidate.fyi
candidate.fyi
candidate.fyi, adaylarla iletişimi otomatikleştirip kolaylaştıran bir platformdur. Adaylar ilerlemelerini takip edebilir ve deneyimlerini değerlendirir.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime, görüşme yönetimini otomatikleştirirken mülakat süreçlerini iyileştiren bir yapay zeka uygulamasıdır. İşe alım deneyimini geliştirir.
Rolebot
rolebot.io
Rolbot, AI ile otomatik aday tedarik ve etkileşim sağlayarak işe alım sürecini basitleştiren bir platformdur.
myInterview
myinterview.com
myInterview, işletmeler için video görüşmelerle adayları değerlendiren, kullanıcı dostu ve işbirlikçi bir işe alım platformudur.
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop, işe alım süreçlerini görüşme planlaması, görüşmeci eğitimi ve analizlerle verimli hale getirir.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Trakstar Hire, işe alım sürecini yönetmek için özelleştirilebilir bir başvuru izleme yazılımıdır. Adayları çekmek ve mülakatları düzenlemek için işbirliği araçları sunar.
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint, işe alım sürecini kolaylaştıran, etkili iş akışları ve raporlar sunan bir uygulamadır. Daha hızlı ve daha iyi işe alım kararları almanıza yardımcı olur.
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire, işe alım süreçlerini otomatikleştirerek, adaylarla iletişim kurma, tarama ve mülakat planlaması yaparak zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna, kampüs ve etkinliklerde işe alım sürecini kolaylaştıran bir platformdur. Aday ilişkilerini yönetmeye yönelik araçlar sunar, mülakat planlama gibi özellikler içerir.
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