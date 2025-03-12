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Mülakat Planlama Yazılımı
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Mülakat Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Mülakat planlama yazılımı olarak da adlandırılan aday mülakat planlama yazılımı, aday mülakatlarını planlama sürecini otomatikleştirir. Mülakat sürecini kolaylaştırarak ve aday deneyimini geliştirerek İK personeli ve işe alım görevlilerinin verimliliğini artırır. Bu araçlar, uzun süreli e-posta alışverişleri ve zaman alan telefon görüşmeleri ihtiyacını ortadan kaldırarak İK ekiplerinin, işe alım yöneticilerinin ve işe alım görevlilerinin gelecek görüşmeleri gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak tanır. Telefon ekranlarını, yerinde panel görüşmelerini ve video görüşmelerini planlamak için en uygun zamanları belirlemek amacıyla işe alım yöneticilerinin ve görüşmecilerin takvimlerinden yararlanırlar. Temel özellikler genellikle e-posta ve takvimlerle entegrasyonu, önceden doldurulmuş e-posta şablonlarını, yeniden planlama seçeneklerini ve görüşmeciler ve adaylar için e-posta veya metin aracılığıyla otomatik hatırlatıcıları içerir. Mülakat planlama yazılımı genellikle başvuru sahibi takip sistemleriyle (ATS) sorunsuz bir şekilde bütünleşir ve genellikle video mülakat platformlarıyla birlikte kullanılır.

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Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly, toplantıların kolayca planlanması, hazırlanması ve takip edilmesi için kullanıcı dostu bir çevrimiçi zamanlama aracıdır.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue, video görüşme yazılımı ve yapay zeka destekli araçlar sunarak işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

Picktime

Picktime

picktime.com

Picktime, işletmelerin randevu, personel ve hizmet yönetimini kolaylaştıran çevrimiçi bir randevu planlama uygulamasıdır.

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI, adayları değerlendirmek için sanal sınavlar ve özelleştirilebilir testler sunan bir beceri zekası platformudur.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR, İK süreçlerini kolaylaştırarak, bordro yönetimi, katılım izleme ve yerel düzenlemelere uyum sağlamaya yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream, saatlik iş gücü için insan kaynakları, maaş ve işe alım süreçlerini merkezi bir platformda basitleştiren bir uygulamadır.

Setmore

Setmore

setmore.com

Setmore, çevrimiçi randevu planlama ve yönetim aracı olup, rezervasyon işlemlerini kolaylaştırır ve güvenli ödemeler sağlar.

YouCanBookMe

YouCanBookMe

youcanbook.me

YouCanBookMe, randevu ve rezervasyon süreçlerini kolaylaştırarak kullanıcıların zamanlama sayfalarını özelleştirmesine olanak tanır.

Ashby

Ashby

ashbyhq.com

Ashby, işe alım süreçlerini yönetmek için kapsamlı analitik ve özelleştirilebilir iş akışları sunan, kullanımı kolay bir başvuru izleme sistemidir.

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeleri destekleyen, işe alım sürecini kolaylaştıran bir video görüşme platformudur.

Evie

Evie

evie.ai

Evie, AI destekli bir görüşme planlayıcısıdır. İşe alım uzmanlarının zaman kazanmasını sağlar ve adaylarla etkileşimde bulunur.

HigherMe

HigherMe

higherme.com

HigherMe, işletmelerin aday bulma, mülakat planlama ve işe alım süreçlerini mobil cihazlardan kolayca yönetmelerini sağlayan bir uygulamadır.

Emi

Emi

emilabs.ai

Emi, yüksek hacimli işe alımları hızlıca yapmak için işe alımcılar ve yöneticilere yardımcı olan otomasyon platformudur.

Lyssna

Lyssna

lyssna.com

Lyssna, işletmelerin uzaktan kullanıcı araştırması yaparak anketler, kullanılabilirlik testleri ve görüşmelerle hedef kitlelerini anlamalarını sağlayan bir platformdur.

Cronofy

Cronofy

cronofy.com

Cronofy, görüşme planlamayı otomatikleştirip kolaylaştıran bir zamanlama aracıdır. İlgili uygulamalarla entegrasyon sağlar ve aday deneyimini iyileştirir.

Longlist

Longlist

longlist.io

Longlist, hızlı büyüyen işe alım ve personel firmaları için bir İK CRM ve ATS uygulamasıdır.

candidate.fyi

candidate.fyi

candidate.fyi

candidate.fyi, adaylarla iletişimi otomatikleştirip kolaylaştıran bir platformdur. Adaylar ilerlemelerini takip edebilir ve deneyimlerini değerlendirir.

Sense

Sense

sensehq.com

Sense, AI destekli bir Yetenek İlişkileri platformudur. İşe alım sürecini otomasyona, aday skorlamasına ve diğer özelliklere entegre ederek optimize eder.

Rolebot

Rolebot

rolebot.io

Rolbot, AI ile otomatik aday tedarik ve etkileşim sağlayarak işe alım sürecini basitleştiren bir platformdur.

myInterview

myInterview

myinterview.com

myInterview, işletmeler için video görüşmelerle adayları değerlendiren, kullanıcı dostu ve işbirlikçi bir işe alım platformudur.

GoodTime

GoodTime

goodtime.io

GoodTime, görüşme yönetimini otomatikleştirirken mülakat süreçlerini iyileştiren bir yapay zeka uygulamasıdır. İşe alım deneyimini geliştirir.

ModernLoop

ModernLoop

modernloop.com

ModernLoop, işe alım süreçlerini görüşme planlaması, görüşmeci eğitimi ve analizlerle verimli hale getirir.

Trakstar Hire

Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Trakstar Hire, işe alım sürecini yönetmek için özelleştirilebilir bir başvuru izleme yazılımıdır. Adayları çekmek ve mülakatları düzenlemek için işbirliği araçları sunar.

Pinpoint

Pinpoint

pinpointhq.com

Pinpoint, işe alım sürecini kolaylaştıran, etkili iş akışları ve raporlar sunan bir uygulamadır. Daha hızlı ve daha iyi işe alım kararları almanıza yardımcı olur.

Hellohire

Hellohire

tryhellohire.com

Hellohire, işe alım süreçlerini otomatikleştirerek, adaylarla iletişim kurma, tarama ve mülakat planlaması yaparak zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Rakuna

Rakuna

rakuna.co

Rakuna, kampüs ve etkinliklerde işe alım sürecini kolaylaştıran bir platformdur. Aday ilişkilerini yönetmeye yönelik araçlar sunar, mülakat planlama gibi özellikler içerir.

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