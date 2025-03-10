Mülakat Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Sorunsuz ve işbirlikçi işe alım için çevrimiçi başvuru izleme yazılımı. En iyi iş panolarına bir tıklama iş gönderimi, özelleştirilebilir işe alma iş akışları, uyumluluk raporlama ve daha fazlasını içerir. Kiralama, Trakstar'ın bir başvuru izleme sistemidir (ATS). Özgeçmişleri kolayca yönetin, çeşitli kaynaklardan adayları çekin, kariyer web sitenizi yönetin, işe alım ekibinizle işbirliği yapın ve işe alım çabalarınızla ilgili raporlar oluşturun - hepsi bir çözümle. Hire, şirketlerin bir iş göndermekten ideal adayı seçmeye kadar uçtan uca işe alım sürecini otomatikleştirmesine yardımcı olur. Her özgeçmişi yönetin. Kiralanmaya devam eder ve tutarlı bir şekilde biçimlendirilmiş aday profillerine ayrılır. İşe alım ekibi ile işbirliği yapın. İşe alım yöneticileri ve görüşmeciler aday geri bildirim sağlayabilir ve görüşme taleplerini doğrudan e -posta ve takvimlerinden kabul edebilir. İşe alım başarınızı ölçün: İşe alım sürecinizdeki darboğazları ve benzer akran gruplarına karşı nasıl biriktiğinizi belirlemenize yardımcı olan Trakstar Insights ile karşılaştırma ile raporlar oluşturun. Ürün Açıklaması Kiralama, Trakstar'ın başvuran izleme sistemidir. İşe alım sürecinin her adımını, işe alım yeteneğinden doğru adayı seçmeye kadar yönetin.