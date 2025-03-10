Mülakat Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Mülakat planlama yazılımı olarak da adlandırılan aday mülakat planlama yazılımı, aday mülakatlarını planlama sürecini otomatikleştirir. Mülakat sürecini kolaylaştırarak ve aday deneyimini geliştirerek İK personeli ve işe alım görevlilerinin verimliliğini artırır. Bu araçlar, uzun süreli e-posta alışverişleri ve zaman alan telefon görüşmeleri ihtiyacını ortadan kaldırarak İK ekiplerinin, işe alım yöneticilerinin ve işe alım görevlilerinin gelecek görüşmeleri gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak tanır. Telefon ekranlarını, yerinde panel görüşmelerini ve video görüşmelerini planlamak için en uygun zamanları belirlemek amacıyla işe alım yöneticilerinin ve görüşmecilerin takvimlerinden yararlanırlar. Temel özellikler genellikle e-posta ve takvimlerle entegrasyonu, önceden doldurulmuş e-posta şablonlarını, yeniden planlama seçeneklerini ve görüşmeciler ve adaylar için e-posta veya metin aracılığıyla otomatik hatırlatıcıları içerir. Mülakat planlama yazılımı genellikle başvuru sahibi takip sistemleriyle (ATS) sorunsuz bir şekilde bütünleşir ve genellikle video mülakat platformlarıyla birlikte kullanılır.
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Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Sorunsuz ve işbirlikçi işe alım için çevrimiçi başvuru izleme yazılımı. En iyi iş panolarına bir tıklama iş gönderimi, özelleştirilebilir işe alma iş akışları, uyumluluk raporlama ve daha fazlasını içerir. Kiralama, Trakstar'ın bir başvuru izleme sistemidir (ATS). Özgeçmişleri kolayca yönetin, çeşitli kaynaklardan adayları çekin, kariyer web sitenizi yönetin, işe alım ekibinizle işbirliği yapın ve işe alım çabalarınızla ilgili raporlar oluşturun - hepsi bir çözümle. Hire, şirketlerin bir iş göndermekten ideal adayı seçmeye kadar uçtan uca işe alım sürecini otomatikleştirmesine yardımcı olur. Her özgeçmişi yönetin. Kiralanmaya devam eder ve tutarlı bir şekilde biçimlendirilmiş aday profillerine ayrılır. İşe alım ekibi ile işbirliği yapın. İşe alım yöneticileri ve görüşmeciler aday geri bildirim sağlayabilir ve görüşme taleplerini doğrudan e -posta ve takvimlerinden kabul edebilir. İşe alım başarınızı ölçün: İşe alım sürecinizdeki darboğazları ve benzer akran gruplarına karşı nasıl biriktiğinizi belirlemenize yardımcı olan Trakstar Insights ile karşılaştırma ile raporlar oluşturun. Ürün Açıklaması Kiralama, Trakstar'ın başvuran izleme sistemidir. İşe alım sürecinin her adımını, işe alım yeteneğinden doğru adayı seçmeye kadar yönetin.
Rolebot
rolebot.io
Rolebot, Giden İşe Alım çabalarınız için Tak ve Çalıştır Çerçevenizdir. Yapay zeka tarafından desteklenen Rolebot, sizin ve Teknik Destek ekibinizin, manuel kaldırma veya zaman kaybı olmadan, giden kaynak bulma ve katılım çabalarını ölçeklendirmesine ve günlük getiriyi ölçmesine olanak tanır. Profil bazında sıkıcı aramaya elveda deyin. Aynı üretkenliği ve daha fazlasını günde 10/dakikanın altında bir sürede elde edin. Rolebot'un müşterileri arasında şunlar yer almaktadır: Snowflake, Sandvik ve USC
Longlist
longlist.io
Longlist, hızla büyüyen işe alım ve personel bulma firmaları için bir İşe Alma CRM ve ATS'dir.
candidate.fyi
candidate.fyi
Yeteneklerle etkileşim kurma şeklinizde devrim yaratan nihai aday deneyimi platformu aday.fyi'ye hoş geldiniz. ATS'nizle sorunsuz bir şekilde entegre olan platformumuz, kişiselleştirilmiş mesajlardan teklif mektuplarına, ön katılıma, işe alıma ve gerçek zamanlı aday deneyimi anketlerine kadar aday iletişiminin her yönünü otomatikleştirir ve kolaylaştırır. Özel ve markalı portalımızla adaylar bilgi ve yetkilendirme dünyasına girerler. İlerlemelerini zahmetsizce takip edebilir, yaklaşan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilir, kiminle ve ne zaman buluşacaklarını keşfedebilir ve kapsamlı işveren markası içeriğine dalabilirler. Aday portalımız, mülakat hazırlığından şirket kültürünü keşfetmeye kadar kalıcı bir izlenim bırakan kapsamlı bir deneyim sunar. Aday.fyi ile mülakat sürecinin her aşamasında aday duyarlılığı geri bildirimi toplayabilir ve mülakat yolculuğu boyunca aday katılımını takip edebilirsiniz. Aday.fyi olarak mülakat sürecini unutulmaz bir şeye dönüştürmenin önemine inanıyoruz. Her adayın yolculuğunu, kendilerini değerli hissettikleri, desteklendikleri ve önlerindeki olasılıklar konusunda heyecan duydukları olağanüstü bir yolculuk haline getirmek için buradayız.
myInterview
myinterview.com
Bir video bin CV'ye bedeldir. İşlenen 7.000.000'dan fazla görüşmeyle myInterview, küçük işletmelere, büyük şirketlere ve kuruluşlara sezgisel, işbirliğine dayalı ve güvenilir bir işe alım platformu sağlar. Özgeçmişin ardındaki kişiliği tanıyın ve adaylarınızla kapıdan girmeden önce tanışın! Özelleştirilebilir markalama, ATS entegrasyonları ve Akıllı Kısa Listeleme ile işe alınacak bir sonraki yıldızı bulmanın yolu artık daha kolay. Birkaç dakika içinde görüşmeyi ayarlayın ve başlayın. Bugün ÜCRETSİZ başlayın.
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire, en iyi adaylarla birkaç dakika içinde otomatik olarak etkileşime geçerek, tarayarak ve röportajlar planlayarak işe alım süresini (ve maliyetini) önemli ölçüde azaltan, yapay zeka destekli bir işe alım asistanıdır.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime, tüm işe alım deneyimini insan merkezli yapay zeka ile geliştirirken, görüşme yönetimi görevlerinin %90'ını otomatikleştirir. Hubspot, Spotify, Priceline ve Lyft gibi şirketlerin küresel yetenek ekiplerinin güvendiği platformumuz, yalnızca görüşme planlamasını otomatikleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda adayların ve görüşmecilerin işe alım yolculuğu boyunca derinlemesine katılımını sağlıyor. Süreçleri kolaylaştırmak ve her görüşmecinin her zaman iyi hazırlıklı olmasını sağlamak için güçlü içgörülere ve yapay zeka odaklı önerilere erişin. Sonuç? Size sürekli olarak en iyi yetenekleri kazandıran olağanüstü aday deneyimleri. Otomatik çok günlük görüşme planlama, SMS ve WhatsApp iletişimi, iş akışı otomasyonu, akıllı görüşmeci seçimi ve güçlü veriler ve karşılaştırma raporları gibi gelişmiş özelliklerle, kurumsal şirketlerin işe alım sürelerini yarıya indirmelerine yardımcı oluyoruz. Goodtime.io'da daha fazla bilgi edinin
Glider AI
glider.ai
Glider AI, adayları değerlendirmek için sanal sınavlar ve özelleştirilebilir testler sunan bir beceri zekası platformudur.
Emi
emilabs.ai
Ön saflarda işe alımdaki sürtüşmeyi ortadan kaldırın. Emi, işe alım görevlilerinin ve işe alım yöneticilerinin yüksek hacimli rolleri hızlı bir şekilde doldurmasına yardımcı olan ve duyarlı bir aday deneyimi sunan, ön saflarda yer alan işe alım otomasyon platformudur.
Sense
sensehq.com
Yapay zeka destekli lider Yetenek Katılım Platformu Sense, kişiselleştirilmiş, çok kanallı aday deneyimlerini gelişmiş işe alım uzmanı verimliliğiyle kusursuz bir şekilde harmanlayarak işe alım sürecini yeniden tanımlıyor. 1.000'den fazla kuruluşun güvendiği Sense, İşe Alma Otomasyonu, Yetenek CRM'si, Kampanyalar, Aday Puanlama ve Eşleştirme, Yapay Zeka Sohbet Robotu, Metin Mesajlaşma, Mülakat Planlama ve Yönlendirmeler dahil olmak üzere kapsamlı bir özellikler paketi sunar. En son teknolojinin sezgisel işlevsellikle birleştiği Sense ile yetenek edinme yolculuğunun her adımını optimize edin.
Evie
evie.ai
Evie, AI destekli bir görüşme planlayıcısıdır. İşe alım uzmanlarının zaman kazanmasını sağlar ve adaylarla etkileşimde bulunur.
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop, mülakat planlama, mülakatçı eğitim operasyonları ve kapsamlı analizler yoluyla işe alım operasyonlarına verimlilik kazandırmaya yardımcı olur. Çözüm, ekibinize en iyi aday deneyimini ve şirket içi işe alım deneyimini sunmanıza yardımcı olmak için e-posta, takvim, Slack, Zoom/Google Meets ve başvuru sahibi takip sisteminizle entegre olur. Platformumuz işe alım ekiplerinin, küçük ekiplerin ve zamanı kısıtlı olan ekiplerin daha verimli bir şekilde etkileşime geçmesine yardımcı olur. Şunları yapabileceksiniz: - Mükemmel görüşme programınızı bulun ve anında teslim edin - Sınıfının en iyisi aday deneyimi sunun - Şirket içi görüşmecileri daha hızlı eğitin - Görüşmeci ihtiyaçlarınızı özelleştirin - İşe alma performans ölçümlerini kullanarak veriye dayalı kararlar alın Bize göz atın modernloop.io'da
Lyssna
lyssna.com
Lyssna, işletmelerin uzaktan kullanıcı araştırması yaparak anketler, kullanılabilirlik testleri ve görüşmelerle hedef kitlelerini anlamalarını sağlayan bir platformdur.
HireVue
hirevue.com
HireVue, video görüşme yazılımı ve yapay zeka destekli araçlar sunarak işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR, İK süreçlerini kolaylaştırarak, bordro yönetimi, katılım izleme ve yerel düzenlemelere uyum sağlamaya yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMe, randevu ve rezervasyon süreçlerini kolaylaştırarak kullanıcıların zamanlama sayfalarını özelleştirmesine olanak tanır.
Workstream
workstream.us
Workstream, saatlik iş gücü için insan kaynakları, maaş ve işe alım süreçlerini merkezi bir platformda basitleştiren bir uygulamadır.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeleri destekleyen, işe alım sürecini kolaylaştıran bir video görüşme platformudur.
Setmore
setmore.com
Setmore, çevrimiçi randevu planlama ve yönetim aracı olup, rezervasyon işlemlerini kolaylaştırır ve güvenli ödemeler sağlar.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna, üst düzey işverenlerin gençleri nasıl işe aldığını yeniden tanımlayan işe alım platformudur. Rakuna Platformu, çevrimdışı etkinlikleri işe almak için en basit mobil uygulama olan Rakuna Recruit'i ve kampüs/etkinlik işe alımı için etkinlik yönetimi ve aday ilişkileri yönetimi kontrol paneli olan Rakuna Recruit Dashboard'u içerir. İşe alım operasyonlarını kolaylaştırmaya ve şirketlerin Mülakat Planlama, SMS işe alma, İşe Alma CRM'si vb. gibi işe alım pazarlama çabalarını güçlendirmeye yardımcı olan işe alım araçlarını içerecek şekilde ürün paketlerimizi genişletmeye devam ediyoruz. Şirketlerin Y kuşağını işe alma yöntemi biziz: https://www.rakuna .co/
Pinpoint
pinpointhq.com
iş akışları, güzel raporlar ve daha kolay bir işe alım süreci; yalnızca adaylarınız için değil, kendi ekibiniz için de. Pinpoint ile daha iyi işe alım kararlarını daha hızlı alın.
Picktime
picktime.com
Picktime, işletmelerin randevu, personel ve hizmet yönetimini kolaylaştıran çevrimiçi bir randevu planlama uygulamasıdır.
HigherMe
higherme.com
HigherMe, işletmelerin aday bulma, mülakat planlama ve işe alım süreçlerini mobil cihazlardan kolayca yönetmelerini sağlayan bir uygulamadır.
Cronofy
cronofy.com
Cronofy, görüşme planlamayı otomatikleştirip kolaylaştıran bir zamanlama aracıdır. İlgili uygulamalarla entegrasyon sağlar ve aday deneyimini iyileştirir.
Calendly
calendly.com
Calendly, toplantıların kolayca planlanması, hazırlanması ve takip edilmesi için kullanıcı dostu bir çevrimiçi zamanlama aracıdır.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby, işe alım süreçlerini yönetmek için kapsamlı analitik ve özelleştirilebilir iş akışları sunan, kullanımı kolay bir başvuru izleme sistemidir.
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