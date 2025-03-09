Evie

evie.ai

Evie, işe alım görevlilerinin insan temasını korurken zaman alan mülakat planlama işini üstlenmelerine yardımcı olan dünyanın en iyi Yapay Zeka İşe Alma Koordinatörüdür. Siemens Yetenek Kazanımı Danışmanı Marta Brockwell, Evie hakkında şunları söylüyor: “Ayda yüze yakın görüşme planlıyorum ve Evie ile zamanımdan %30 tasarruf ediyorum! Bu, aday bulma gibi gerçekten önemli görevlere odaklanmamı ve şirketimize katılacak en iyi yetenekleri bulmak için taramaya daha fazla zaman ayırmamı sağladı. Ayrıca adaylara ve işe alım yöneticilerine doğru bilgileri (ekler, talimatlar vb.) otomatik olarak göndermek için Evie'yi kullanıyorum, bu bana daha fazla zaman kazandırıyor ve tüm adaylarımız ve görüşmecilerimiz için tutarlı bir deneyim sağlıyor. Evie ayrıca adaylarımızla iyi bir etkileşim kurarak sorunsuz bir aday deneyimi sağladı. Evie ekibi inanılmaz derecede hızlı tepki veriyor ve birlikte çalışmaktan keyif alıyoruz." Otomasyonla bile, bugün işe alım uzmanları mülakatlarda hokkabazlık yapma, adayları şaşırtma ve yetenek savaşını kazanma konusunda hâlâ zorlanıyor. İşe alım uzmanlarının %54'ü mülakat planlamasının otomatikleştirilmesini istiyor. Yapay zeka tarafından desteklenen, sınıfının en iyisi mülakat planlama aracı olan Evie ile işe alım uzmanları mülakat planlama sıkıntısından kurtulur, mülakatçılar ve adaylar arasında işbirliğine dayalı bir deneyim sağlar ve aşağıdakileri başarır: • Mülakat planlamada 10 kat daha hızlı • Yeniden Planlamada 2 kat Azalma • Kısa bir sürede %30 Zaman Tasarrufu İşveren Günü Bir demo ve ücretsiz deneme planlamak için [email protected] ile iletişime geçin.