Mülakat Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Somali

Yeteneklerle etkileşim kurma şeklinizde devrim yaratan nihai aday deneyimi platformu aday.fyi'ye hoş geldiniz. ATS'nizle sorunsuz bir şekilde entegre olan platformumuz, kişiselleştirilmiş mesajlardan teklif mektuplarına, ön katılıma, işe alıma ve gerçek zamanlı aday deneyimi anketlerine kadar aday iletişiminin her yönünü otomatikleştirir ve kolaylaştırır. Özel ve markalı portalımızla adaylar bilgi ve yetkilendirme dünyasına girerler. İlerlemelerini zahmetsizce takip edebilir, yaklaşan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilir, kiminle ve ne zaman buluşacaklarını keşfedebilir ve kapsamlı işveren markası içeriğine dalabilirler. Aday portalımız, mülakat hazırlığından şirket kültürünü keşfetmeye kadar kalıcı bir izlenim bırakan kapsamlı bir deneyim sunar. Aday.fyi ile mülakat sürecinin her aşamasında aday duyarlılığı geri bildirimi toplayabilir ve mülakat yolculuğu boyunca aday katılımını takip edebilirsiniz. Aday.fyi olarak mülakat sürecini unutulmaz bir şeye dönüştürmenin önemine inanıyoruz. Her adayın yolculuğunu, kendilerini değerli hissettikleri, desteklendikleri ve önlerindeki olasılıklar konusunda heyecan duydukları olağanüstü bir yolculuk haline getirmek için buradayız.