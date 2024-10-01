Mülakat Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cibuti En Popüler Son Eklenenler

Mülakat planlama yazılımı olarak da adlandırılan aday mülakat planlama yazılımı, aday mülakatlarını planlama sürecini otomatikleştirir. Mülakat sürecini kolaylaştırarak ve aday deneyimini geliştirerek İK personeli ve işe alım görevlilerinin verimliliğini artırır. Bu araçlar, uzun süreli e-posta alışverişleri ve zaman alan telefon görüşmeleri ihtiyacını ortadan kaldırarak İK ekiplerinin, işe alım yöneticilerinin ve işe alım görevlilerinin gelecek görüşmeleri gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak tanır. Telefon ekranlarını, yerinde panel görüşmelerini ve video görüşmelerini planlamak için en uygun zamanları belirlemek amacıyla işe alım yöneticilerinin ve görüşmecilerin takvimlerinden yararlanırlar. Temel özellikler genellikle e-posta ve takvimlerle entegrasyonu, önceden doldurulmuş e-posta şablonlarını, yeniden planlama seçeneklerini ve görüşmeciler ve adaylar için e-posta veya metin aracılığıyla otomatik hatırlatıcıları içerir. Mülakat planlama yazılımı genellikle başvuru sahibi takip sistemleriyle (ATS) sorunsuz bir şekilde bütünleşir ve genellikle video mülakat platformlarıyla birlikte kullanılır.