Mülakat Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Arnavutluk

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Mülakat planlama yazılımı olarak da adlandırılan aday mülakat planlama yazılımı, aday mülakatlarını planlama sürecini otomatikleştirir. Mülakat sürecini kolaylaştırarak ve aday deneyimini geliştirerek İK personeli ve işe alım görevlilerinin verimliliğini artırır. Bu araçlar, uzun süreli e-posta alışverişleri ve zaman alan telefon görüşmeleri ihtiyacını ortadan kaldırarak İK ekiplerinin, işe alım yöneticilerinin ve işe alım görevlilerinin gelecek görüşmeleri gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak tanır. Telefon ekranlarını, yerinde panel görüşmelerini ve video görüşmelerini planlamak için en uygun zamanları belirlemek amacıyla işe alım yöneticilerinin ve görüşmecilerin takvimlerinden yararlanırlar. Temel özellikler genellikle e-posta ve takvimlerle entegrasyonu, önceden doldurulmuş e-posta şablonlarını, yeniden planlama seçeneklerini ve görüşmeciler ve adaylar için e-posta veya metin aracılığıyla otomatik hatırlatıcıları içerir. Mülakat planlama yazılımı genellikle başvuru sahibi takip sistemleriyle (ATS) sorunsuz bir şekilde bütünleşir ve genellikle video mülakat platformlarıyla birlikte kullanılır.
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HireVue
hirevue.com
HireVue, video görüşme yazılımı, değerlendirmeler, metin özellikli işe alma araçları ve sohbete dayalı yapay zeka sohbet robotları içeren uçtan uca İşe Alma Deneyimi Platformunuzdur. HireVue ile daha hızlı, daha adil ve daha dostane bir işe alım süreci oluşturun. Kurumsal düzeydeki yazılımımız, işe alımın ölçeklendirilmesini kolaylaştırmak için iş akışlarını otomatikleştirir. Birlikte yetenekleri keşfetme, onlarla etkileşime geçme ve işe alma yönteminizi geliştirebiliriz. Daha fazla bilgi edinin: https://www.hirevue.com/
Calendly
calendly.com
Calendly, planlama ile ileri geri gidişi ortadan kaldırarak bireylerin, ekiplerin ve kuruluşların toplantı yaşam döngüsünü küresel olarak otomatikleştirmesine yardımcı olur. Calendly, şirketlerin anlaşmaları daha hızlı tamamlamasına, adayları işe almasına, ilişkiler kurmasına ve işlerini büyütmesine olanak tanır. 230 ülkede 20 milyondan fazla kullanıcı, toplantıları basitleştirmek ve daha etkili ve verimli bir şekilde işbirliği yapmak için Calendly'yi kullanıyor. Daha fazla bilgi edinmek için Calendly.com adresini ziyaret edin. Calendly, %318 yatırım getirisi ve 687 bin dolarlık toplam net faydayı gösteren bir Forrester TEI çalışmasında belirtildiği gibi, müşteri memnuniyetini ve elde tutma oranlarını, işe alım döngülerini, maliyet tasarruflarını, ekip üretkenliğini ve daha fazlasını büyük ölçüde iyileştirir Calendly müşteriler üç yıllık bir yatırım görmeyi bekleyebilirler. Raporun tamamını buradan indirin: https://calendly.com/resources/ebooks/forrester-tei.
Setmore
setmore.com
Setmore, kullanımı kolay bir web uygulaması aracılığıyla çevrimiçi randevu planlamanıza, randevuları, programları ve müşterileri yönetmenize yardımcı olan bir çevrimiçi randevu planlama yazılımıdır.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire, Trakstar'ın sunduğu bir başvuru takip sistemidir (ATS). Özgeçmişleri kolayca yönetin, çeşitli kaynaklardan adayların ilgisini çekin, kariyer web sitenizi yönetin, işe alım ekibinizle işbirliği yapın ve işe alım çabalarınızla ilgili raporlar oluşturun; üstelik hepsi tek bir çözümle. Hire, şirketlerin iş ilanı vermekten ideal adayı seçmeye kadar uçtan uca işe alım sürecini otomatikleştirmesine yardımcı olur. Her özgeçmişi yönetin. Özgeçmişler Hire'a aktarılır ve tutarlı biçimde biçimlendirilmiş aday profillerine ayrıştırılır. İşe alma ekibiyle işbirliği yapın. İşe alma yöneticileri ve görüşmeciler adaylara geri bildirim sağlayabilir ve görüşme isteklerini doğrudan e-postalarından ve takvimlerinden kabul edebilir. İşe alma başarınızı ölçün: Trakstar Insights'ta, işe alım sürecinizdeki darboğazları ve benzer benzer gruplara göre nasıl bir performans sergilediğinizi belirlemenize yardımcı olacak kıyaslama özellikli raporlar oluşturun. Ürün Açıklaması Hire, Trakstar'ın sunduğu bir başvuru takip sistemidir. Yeteneklerin işe alınmasından doğru adayın seçilmesine kadar işe alım sürecinin her adımını yönetin.
Rolebot
rolebot.io
Rolebot, Giden İşe Alım çabalarınız için Tak ve Çalıştır Çerçevenizdir. Yapay zeka tarafından desteklenen Rolebot, sizin ve Teknik Destek ekibinizin, manuel kaldırma veya zaman kaybı olmadan, giden kaynak bulma ve katılım çabalarını ölçeklendirmesine ve günlük getiriyi ölçmesine olanak tanır. Profil bazında sıkıcı aramaya elveda deyin. Aynı üretkenliği ve daha fazlasını günde 10/dakikanın altında bir sürede elde edin. Rolebot'un müşterileri arasında şunlar yer almaktadır: Snowflake, Sandvik ve USC
Longlist
longlist.io
Longlist, hızla büyüyen işe alım ve personel bulma firmaları için bir İşe Alma CRM ve ATS'dir.
candidate.fyi
candidate.fyi
Yeteneklerle etkileşim kurma şeklinizde devrim yaratan nihai aday deneyimi platformu aday.fyi'ye hoş geldiniz. ATS'nizle sorunsuz bir şekilde entegre olan platformumuz, kişiselleştirilmiş mesajlardan teklif mektuplarına, ön katılıma, işe alıma ve gerçek zamanlı aday deneyimi anketlerine kadar aday iletişiminin her yönünü otomatikleştirir ve kolaylaştırır. Özel ve markalı portalımızla adaylar bilgi ve yetkilendirme dünyasına girerler. İlerlemelerini zahmetsizce takip edebilir, yaklaşan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilir, kiminle ve ne zaman buluşacaklarını keşfedebilir ve kapsamlı işveren markası içeriğine dalabilirler. Aday portalımız, mülakat hazırlığından şirket kültürünü keşfetmeye kadar kalıcı bir izlenim bırakan kapsamlı bir deneyim sunar. Aday.fyi ile mülakat sürecinin her aşamasında aday duyarlılığı geri bildirimi toplayabilir ve mülakat yolculuğu boyunca aday katılımını takip edebilirsiniz. Aday.fyi olarak mülakat sürecini unutulmaz bir şeye dönüştürmenin önemine inanıyoruz. Her adayın yolculuğunu, kendilerini değerli hissettikleri, desteklendikleri ve önlerindeki olasılıklar konusunda heyecan duydukları olağanüstü bir yolculuk haline getirmek için buradayız.
myInterview
myinterview.com
Bir video bin CV'ye bedeldir. İşlenen 7.000.000'dan fazla görüşmeyle myInterview, küçük işletmelere, büyük şirketlere ve kuruluşlara sezgisel, işbirliğine dayalı ve güvenilir bir işe alım platformu sağlar. Özgeçmişin ardındaki kişiliği tanıyın ve adaylarınızla kapıdan girmeden önce tanışın! Özelleştirilebilir markalama, ATS entegrasyonları ve Akıllı Kısa Listeleme ile işe alınacak bir sonraki yıldızı bulmanın yolu artık daha kolay. Birkaç dakika içinde görüşmeyi ayarlayın ve başlayın. Bugün ÜCRETSİZ başlayın.
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire, en iyi adaylarla birkaç dakika içinde otomatik olarak etkileşime geçerek, tarayarak ve röportajlar planlayarak işe alım süresini (ve maliyetini) önemli ölçüde azaltan, yapay zeka destekli bir işe alım asistanıdır.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime, tüm işe alım deneyimini insan merkezli yapay zeka ile geliştirirken, görüşme yönetimi görevlerinin %90'ını otomatikleştirir. Hubspot, Spotify, Priceline ve Lyft gibi şirketlerin küresel yetenek ekiplerinin güvendiği platformumuz, yalnızca görüşme planlamasını otomatikleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda adayların ve görüşmecilerin işe alım yolculuğu boyunca derinlemesine katılımını sağlıyor. Süreçleri kolaylaştırmak ve her görüşmecinin her zaman iyi hazırlıklı olmasını sağlamak için güçlü içgörülere ve yapay zeka odaklı önerilere erişin. Sonuç? Size sürekli olarak en iyi yetenekleri kazandıran olağanüstü aday deneyimleri. Otomatik çok günlük görüşme planlama, SMS ve WhatsApp iletişimi, iş akışı otomasyonu, akıllı görüşmeci seçimi ve güçlü veriler ve karşılaştırma raporları gibi gelişmiş özelliklerle, kurumsal şirketlerin işe alım sürelerini yarıya indirmelerine yardımcı oluyoruz. Goodtime.io'da daha fazla bilgi edinin
Glider AI
glider.ai
En yenilikçi İK teknolojisi dalında 2021 SIA kazananı olan Glider AI Skill Intelligence Platform, İşletmeler, Personel Firmaları ve MSP'ler için işe alım kalitesindeki yetenekleri ölçeklendirmek için sanal değerlendirmeler, kodlama/video röportajları, ekran robotları ve daha fazlasını içeren işe alma çözümleri sunar. Intuit, PwC, Amazon ve Capital One gibi küresel markalar, aday kalitesini doğrulamak ve her sektördeki her role uyum sağlamak için Glider'a güveniyor. Müşteriler ortalama olarak 3 kat yerleştirme oranı, doldurma süresinde %50 azalma ve aday memnuniyetinde %98 iyileşme görüyor. Daha fazla bilgi için Planör AI'yı ziyaret edin.
Emi
emilabs.ai
Ön saflarda işe alımdaki sürtüşmeyi ortadan kaldırın. Emi, işe alım görevlilerinin ve işe alım yöneticilerinin yüksek hacimli rolleri hızlı bir şekilde doldurmasına yardımcı olan ve duyarlı bir aday deneyimi sunan, ön saflarda yer alan işe alım otomasyon platformudur.
Sense
sensehq.com
Yapay zeka destekli lider Yetenek Katılım Platformu Sense, kişiselleştirilmiş, çok kanallı aday deneyimlerini gelişmiş işe alım uzmanı verimliliğiyle kusursuz bir şekilde harmanlayarak işe alım sürecini yeniden tanımlıyor. 1.000'den fazla kuruluşun güvendiği Sense, İşe Alma Otomasyonu, Yetenek CRM'si, Kampanyalar, Aday Puanlama ve Eşleştirme, Yapay Zeka Sohbet Robotu, Metin Mesajlaşma, Mülakat Planlama ve Yönlendirmeler dahil olmak üzere kapsamlı bir özellikler paketi sunar. En son teknolojinin sezgisel işlevsellikle birleştiği Sense ile yetenek edinme yolculuğunun her adımını optimize edin.
Evie
evie.ai
Evie, işe alım görevlilerinin insan temasını korurken zaman alan mülakat planlama işini üstlenmelerine yardımcı olan dünyanın en iyi Yapay Zeka İşe Alma Koordinatörüdür. Siemens Yetenek Kazanımı Danışmanı Marta Brockwell, Evie hakkında şunları söylüyor: “Ayda yüze yakın görüşme planlıyorum ve Evie ile zamanımdan %30 tasarruf ediyorum! Bu, aday bulma gibi gerçekten önemli görevlere odaklanmamı ve şirketimize katılacak en iyi yetenekleri bulmak için taramaya daha fazla zaman ayırmamı sağladı. Ayrıca adaylara ve işe alım yöneticilerine doğru bilgileri (ekler, talimatlar vb.) otomatik olarak göndermek için Evie'yi kullanıyorum, bu bana daha fazla zaman kazandırıyor ve tüm adaylarımız ve görüşmecilerimiz için tutarlı bir deneyim sağlıyor. Evie ayrıca adaylarımızla iyi bir etkileşim kurarak sorunsuz bir aday deneyimi sağladı. Evie ekibi inanılmaz derecede hızlı tepki veriyor ve birlikte çalışmaktan keyif alıyoruz." Otomasyonla bile, bugün işe alım uzmanları mülakatlarda hokkabazlık yapma, adayları şaşırtma ve yetenek savaşını kazanma konusunda hâlâ zorlanıyor. İşe alım uzmanlarının %54'ü mülakat planlamasının otomatikleştirilmesini istiyor. Yapay zeka tarafından desteklenen, sınıfının en iyisi mülakat planlama aracı olan Evie ile işe alım uzmanları mülakat planlama sıkıntısından kurtulur, mülakatçılar ve adaylar arasında işbirliğine dayalı bir deneyim sağlar ve aşağıdakileri başarır: • Mülakat planlamada 10 kat daha hızlı • Yeniden Planlamada 2 kat Azalma • Kısa bir sürede %30 Zaman Tasarrufu İşveren Günü Bir demo ve ücretsiz deneme planlamak için [email protected] ile iletişime geçin.
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop, mülakat planlama, mülakatçı eğitim operasyonları ve kapsamlı analizler yoluyla işe alım operasyonlarına verimlilik kazandırmaya yardımcı olur. Çözüm, ekibinize en iyi aday deneyimini ve şirket içi işe alım deneyimini sunmanıza yardımcı olmak için e-posta, takvim, Slack, Zoom/Google Meets ve başvuru sahibi takip sisteminizle entegre olur. Platformumuz işe alım ekiplerinin, küçük ekiplerin ve zamanı kısıtlı olan ekiplerin daha verimli bir şekilde etkileşime geçmesine yardımcı olur. Şunları yapabileceksiniz: - Mükemmel görüşme programınızı bulun ve anında teslim edin - Sınıfının en iyisi aday deneyimi sunun - Şirket içi görüşmecileri daha hızlı eğitin - Görüşmeci ihtiyaçlarınızı özelleştirin - İşe alma performans ölçümlerini kullanarak veriye dayalı kararlar alın Bize göz atın modernloop.io'da
Lyssna
lyssna.com
Lyssna (resmi olarak UsabilityHub), şirketlerin daha iyi deneyimler yaratabilmeleri için hedef kitlelerini işe almalarına, araştırmalarına, röportaj yapmalarına ve anlamalarına olanak tanıyan bir uzaktan kullanıcı araştırma platformudur. En iyi ekipler, izleyicilerini derinlemesine anlayabilmek ve doğru yöne daha hızlı ilerleyebilmek için Lyssna'yı kullanıyor.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, çalışma şeklinize uyum sağlayan tek hepsi bir arada, bulut tabanlı İK paketidir. Tek bir veritabanı üzerine inşa edilen ADP Workforce Now, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bordro, Yan Haklar, Yetenek Yönetimi, Zaman ve İşgücü Yönetimi, Öğrenim ve Analitik ve Ofise Dönüş özelliklerini içerir. Çalışanlarınızı yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. ADP Workforce Now, sizi yalnızca İK bilgilerini izlemek için değil, aynı zamanda iş gücünüzü yönetmenize ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olacak araçlarla donatır. Ve büyüdükçe ihtiyacınız olan işlevselliği ekleyebilirsiniz. İş liderleri, yöneticiler ve çalışanlar için ilgi çekici bir deneyim sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış araçlar ve yeteneklerle kuruluşunuzun tüm düzeylerini güçlendirin. • Hepsi bir arada: Tüm insan yönetimi işlevlerinizi (bordro, İK, zaman, yetenek ve yan haklar) tek bir veritabanında verimli bir şekilde yönetmenizi sağlayan yapılandırılabilir bir İK platformu. • Güvenilir Uyumluluk: Sektör lideri güvenliğimiz verilerinizi güvende tutarken, derin uyumluluk uzmanlığımız ve çözümlerimiz işinizi korumanıza yardımcı olur. • Kullanım kolaylığı: İhtiyaçlarınıza uygun şekillerde çalışmayı kolaylaştırırken aynı zamanda iş gücünüz için daha iyi bir deneyim sağlayan yenilikçi, kullanımı kolay özellikler parmaklarınızın ucunda • İş akışına ilişkin içgörüler: Kararlarınızı güvenle alın, Sektördeki en zengin ve en sağlam işgücü veri tabanından elde edilen bilgilerle bilgilendirilir. • Entegre ve bağlantılı ekosistem: Önde gelen üçüncü taraf çözümlerle kolay ve güvenli bir şekilde entegre olan en büyük İK ekosistemiyle insan yönetimi becerilerinizi genişletin. Muhasebeciler, komisyoncular ve finansal sağlayıcılar gibi hayati ortaklarla kolayca bağlantı kurun. BORDRO. İşinizi yürütmenize ve uyumluluk ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış hepsi bir arada paketle zamandan tasarruf edin ve hataları azaltın.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR'de amacımız kullanıcılarımıza gönül rahatlığı sunmaktır. ZenHR sıradan bir İK yazılımı değildir; İK departmanlarının ve çalışanların Zen durumuna ulaşmalarına yardımcı olmak için yaratılmış dönüştürücü bir İK deneyimidir. İş yasaları, yabancılarla ilgili düzenlemeler, sosyal sigorta ve vergi yasalarını içeren yerelleştirilmiş özelliklerimiz ve arayüzümüzle ZenHR'nin İKYS'si, MENA pazarındaki KOBİ'lerden Kurumsal müşterilere kadar herkese hizmet vermektedir.
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMe, müşterileriniz ve işletmeniz için en iyi rezervasyon deneyimini yaratmanıza olanak tanır. * Müşterilerinize daha iyi bir rezervasyon deneyimi sunun Basitçe işe yarayan, tamamen özelleştirilmiş bir planlama deneyimiyle rakiplerinizin arasından sıyrılın. * Rezervasyonlar sizin işinizdir. YouCanBookMe, müşterileriniz ve işletmeniz için en iyi rezervasyon deneyimini yaratmanıza olanak tanır. * Rezervasyon sayfanızı çalışma şeklinize uyacak şekilde özelleştirin. Müşterilerinizin en iyi planlama deneyimine sahip olması için birden fazla görüntüleme seçeneği ve özelleştirilebilir bildirimlerle işletmeniz için benzersiz bir planlama deneyimi oluşturun. * Zamandan tasarruf etmenizi sağlayan sürtünmesiz planlama. Artık buluşmak için zaman bulmak için ileri geri gitmenize gerek yok. Planlama, iptal etme ve yeniden planlama için 7/24 görev başında olan bir rezervasyon sitesi aracılığıyla müşterilerinizin size uygun zamanda rezervasyon yapmasına izin verin. * Manuel görevleri ortadan kaldırın. Otomatik video bağlantıları, CRM güncellemeleri, hatırlatıcılar, takipler ve kullanılmayan rezervasyonların takibi ile planlamayı bize bırakın. * Çalışma şeklinize kusursuz bir şekilde uyum sağlar YCBM size zaman kazandırmak, tekrarları azaltmak ve üretkenliğinizi artırmak için birçok entegrasyon sunar.
Workstream
workstream.us
Workstream, saatlik iş gücü için önde gelen İK, Bordro ve İşe Alma platformudur. Akıllı teknolojisi, franchise ve işletme sahiplerinin hızlı hareket edebilmesi, işçilik maliyetlerini azaltabilmesi ve operasyonları basitleştirebilmesi için İK görevlerini kolaylaştırıyor; üstelik hepsi tek bir yerde. Burger King, Jimmy John's, Taco Bell dahil olmak üzere en iyi 50 hızlı servis restoran markasından 46'sı, ekiplerini işe alma, elde tutma ve ödeme yapma konusunda Workstream'e güveniyor. Workstream.us adresinden daha fazla bilgi edinin.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter tarafından sunulan VidInterviewing, dünyanın en gelişmiş video röportaj platformudur. Sistemimiz, her türlü işe alım senaryosunu karşılayacak şekilde özelleştirilebilen, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeler sunar ve her büyüklükteki şirketin daha kaliteli başvuru sahiplerini daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna, üst düzey işverenlerin gençleri nasıl işe aldığını yeniden tanımlayan işe alım platformudur. Rakuna Platformu, çevrimdışı etkinlikleri işe almak için en basit mobil uygulama olan Rakuna Recruit'i ve kampüs/etkinlik işe alımı için etkinlik yönetimi ve aday ilişkileri yönetimi kontrol paneli olan Rakuna Recruit Dashboard'u içerir. İşe alım operasyonlarını kolaylaştırmaya ve şirketlerin Mülakat Planlama, SMS işe alma, İşe Alma CRM'si vb. gibi işe alım pazarlama çabalarını güçlendirmeye yardımcı olan işe alım araçlarını içerecek şekilde ürün paketlerimizi genişletmeye devam ediyoruz. Şirketlerin Y kuşağını işe alma yöntemi biziz: https://www.rakuna .co/
Pinpoint
pinpointhq.com
iş akışları, güzel raporlar ve daha kolay bir işe alım süreci; yalnızca adaylarınız için değil, kendi ekibiniz için de. Pinpoint ile daha iyi işe alım kararlarını daha hızlı alın.
Picktime
picktime.com
Picktime, işletmelerin randevuları, personeli ve hizmetleri sorunsuz bir şekilde yönetmesini sağlayan bir randevu planlama platformudur. Her türlü planlamaya ihtiyaç duyan işletmeler için tek durak çözümdür. İster Oda yönetimi, Ekipman kiralama, Sınıf rezervasyonları, Etkinlik yönetimi veya Kurs Yönetimi olsun arkanızdayız. ÜCRETSİZ kaydolun ve işletme gelirinizin hızla arttığını görün
HigherMe
higherme.com
HigherMe, herhangi bir cihaz ve herhangi bir yerden çalışanları bulmayı, taramayı, görüşmeyi ve işe dahil etmeyi kolaylaştırır. Başvuru sahiplerini hızlı bir şekilde incelemek, görüşmeleri planlamak, tüm iş ilanı ilanlarınızı yönetmek ve yeni çalışan evraklarını tamamlamak için gereken araç ve teknolojilerle işe alım zamanınızı ve maliyetinizi azaltın. HigherMe, restoranlar ve perakende satış gibi saatlik işçi çalıştıran işletmeler için tasarlanmıştır. Otomatik iş ilanı panosu yeniden yayınlama, mobil ilk başvuru sahibi takip sistemi, Başvuracak Metin teknolojisi, tek tıklamayla röportaj planlama, video kapak mektupları, markalı kariyer sayfası, özel uygulamalar ve bulut tabanlı evrak işleri ile hareket halindeyken işe alım. İşe alma başına altı saat tasarruf etmek, görüşmeye gelmeyenleri %67 oranında azaltmak ve yılda 3.600 ABD dolarına kadar tasarruf etmek için bugün kaydolun.
Cronofy
cronofy.com
Şirketler, röportaj planlama araçlarını, yerleştirilebilir bileşenleri ve API'leri kullanarak planlamalarını güçlendirmek için Cronofy'ye güveniyor. İşe alım uzmanları için İşe alma ilişkilerle ilgilidir. Bu, ilişkilerinizi desteklemek için yönetimi yönetmekle ilgili değil. Aynı zamanda takvimlerle ve sonsuz günlük yönetimiyle boğuşmak da değil. Cronofy'nin güçlü planlama yazılımıyla çifte rezervasyonlara ve planlama çakışmalarına veda edin. Görüşmecilerin ve adayların sevdiği daha sorunsuz planlamaya merhaba deyin. Görüşmeleri daha hızlı planlayın – 12 kat daha hızlı. Bu zaman kazandıran özelliklerden doğrudan ATS'nizden yararlanın. 80'den fazla ATS ile entegre oluyoruz. - Mülakat Planlayıcımız, ileri geri e-postalara veda etmenize olanak tanır. Birden fazla kişinin müsaitlik durumunu ve özelleştirilmiş ayarları içerebilecek tek seferlik bir toplantı isteği bağlantısı oluşturun. Ekibiniz, randevular, toplantılar veya görüşmeler için zaman teklif ederken adaylar ve işe alım yöneticileriyle gerçek zamanlı uygunluk durumunu paylaşabilir. Ayrıca uzantılarımızı kullanarak web üzerinde nerede olursanız olun, favori tarayıcılarınızda, uygulamalarınızda ve e-postanızda da planlama yapabilirsiniz. - API'lerimiz, yazılım sağlayıcılarına gelişmiş planlama özelliklerini entegre etme, tüm önemli takvimlere bağlanma ve gerçek zamanlı kullanılabilirliğe dayalı bir şans sunar. Cronofy'de güvenlik, gizlilik ve veri uyumluluğunu çok ciddiye alıyoruz. Verilerinizin seçtiğiniz bölgede güvenli bir şekilde barındırılabilmesi için bulunduğunuz yerde birden fazla veri merkezi. Sürekli olarak endüstri ve coğrafi standartları karşılamak için çalışıyoruz; operasyonlarımızın minimum uyumluluktan fazlasını karşılayarak daha da ileri gitmesini sağlıyoruz. Operasyonlarımızı ve uygulamalarımızı sürekli olarak geliştiriyoruz ve GDPR, SOC2, ISO27001, ISO2701, HIPAA ve CCPA uyumlu olmaktan gurur duyuyoruz. Politikalarımız hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://www.cronofy.com/privacy
Ashby
ashbyhq.com
Ashby, eyleme dönüştürülebilir analitikler, yerleşik en iyi uygulamalar ve eklentileri ortadan kaldıran hepsi bir arada çözümle yetenek ekiplerine birinci sınıf işe alım süreçlerini yürütme gücü veriyor. Bunun etkisi, gerçek zamanlı güvenilir veriler, sürekli olarak mükemmel bir aday ve işe alım uzmanı deneyimi ve tek bir gerçek kaynaktır. Ödün vermeden birleştirin, sınırsız ölçeklendirin. Birleştirilmiş hepsi bir arada çözüm Ashby, ATS, CRM, planlama ve analitiklerinizi türünün en iyisi özelliklere sahip tek bir ölçeklenebilir çözümde birleştirir. Eklentileri ortadan kaldırın ve işe alım yazılımı maliyetlerini azaltın. Ekibinizi birinci sınıf işe alım operasyonel süreçlerini uygulamak için yalnızca tek bir araç kullanacak şekilde eğitin. Güçlü işe alma analitiği İş akışlarını iyileştirmek, paydaşlarla sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak ve geniş ölçekte süreç iyileştirmelerini desteklemek için ekibiniz için gerçek zamanlı güvenilir veriler ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler edinin. Stratejik veri hikaye anlatıcıları olmak, işe alım kapasitesini tahmin etmek ve işe alım hedeflerine yönelik ilerlemeyi takip edip optimize etmek için Ashby analitiğinden yararlanın. Eski elektronik tabloları, rapor oluşturmak için uzun bekleme sürelerini ve verilerinizin doğruluğuna ilişkin şüpheleri ortadan kaldırın. Yerleşik en iyi uygulamalar Ashby size tutarlı, adil işe alım sonuçları sağlamak için gereken yerleşik yapıyı ve otomatik iş akışlarını sağlar. İncelenmiş şablonlar, özelleştirilebilir uyarılar ve paylaşılabilir satış hattı görselleştirmeleri ile zamandan tasarruf ederken her zaman olağanüstü bir aday deneyimi sunun. Ekibinizi, işe almanın sevdikleri ödüllendirici, zorlu yönlerine odaklanmaları için güçlendirin.
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