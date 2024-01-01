İnternet Servis Sağlayıcıları (ISP'ler) - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

İnternet servis sağlayıcıları (ISP'ler), hanelerin ve işletmelerin internetle etkileşim kurması için yollar ve bağlantı sağlayan kuruluşlardır. Bu sağlayıcılar genellikle tüketicilerin gereksinimlerini karşılamak üzere uyarlanmış bir dizi bant genişliği seçeneği sunar. Güçlü internet bağlantısı işletmelerin çoğu için vazgeçilmezdir ve İSS'ler yalnızca internet bant genişliğini değil aynı zamanda alan adı kaydı ve web barındırma gibi hizmetleri de sağlar. Artan sayıda İSS artık fiber optik bağlantılar sunarak kullanıcıların internet erişiminin hem hızını hem de güvenilirliğini artırıyor.