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Uluslararası Profesyonel İşveren Örgütü (PEO) hizmetleri, küresel genişleme arayışında olan şirketlere yardımcı olmaktadır. Bu hizmetler, şirketlerin kendi tüzel kişiliklerini kurmalarına ve bunun getirdiği riskleri üstlenmelerine gerek kalmadan, dış pazarlarda yasal varlık kurmalarına olanak sağlar. Şirketler, Uluslararası PEO sağlayıcılarıyla işbirliği yaparak, işe alım, insan kaynakları, yan haklar yönetimi, bordro yönetimi, vergi uyumu ve diğer ilgili gereksinimler dahil olmak üzere küresel operasyonlarının çeşitli yönlerine ilişkin desteğe erişebilirler.
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Dabble
dabblewriter.com
Dabble, yazarların hikaye yazım sürecini düzenlemelerine, yazmalarına ve projelerini yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir yazma aracıdır.
WordAI
wordai.com
WordAI, metinlerinizi akıllıca yeniden yazan bir içerik aracıdır. Anlamı koruyarak özgün içerik üretir ve dil kontrolü sağlar.
Easy-Peasy.AI
easy-peasy.ai
Easy-Peasy.AI, blog yazıları, e-postalar ve görüntü oluşturma gibi çeşitli içerik üretiminde yardımcı olan bir AI destekli uygulamadır.
NexMind
nexmind.ai
NexMind, yapay zeka destekli bir içerik üretim ve SEO otomasyon platformudur. Çok dilli, optimize edilmiş içerikler oluşturarak işletmelere arama motoru görünürlüğü kazandırır.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent, uluslararası işe alım ve bordro yönetimini basitleştiren, 160 ülkede uyum sağlayan bir platformdur.
INS Global
ins-globalconsulting.com
INS Global, şirketlerin uluslararası pazarlara genişlemesine destek olur; bordro, işe alım ve uyumluluk hizmetleri sunar.
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