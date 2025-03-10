Uluslararası PEO Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Uluslararası Profesyonel İşveren Örgütü (PEO) hizmetleri, küresel genişleme arayışında olan şirketlere yardımcı olmaktadır. Bu hizmetler, şirketlerin kendi tüzel kişiliklerini kurmalarına ve bunun getirdiği riskleri üstlenmelerine gerek kalmadan, dış pazarlarda yasal varlık kurmalarına olanak sağlar. Şirketler, Uluslararası PEO sağlayıcılarıyla işbirliği yaparak, işe alım, insan kaynakları, yan haklar yönetimi, bordro yönetimi, vergi uyumu ve diğer ilgili gereksinimler dahil olmak üzere küresel operasyonlarının çeşitli yönlerine ilişkin desteğe erişebilirler.
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Dabble
dabblewriter.com
Dabble, yazarların hikaye yazım sürecini düzenlemelerine, yazmalarına ve projelerini yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir yazma aracıdır.
Easy-Peasy.AI
easy-peasy.ai
Easy-Peasy.AI, blog yazıları, e-postalar ve görüntü oluşturma gibi çeşitli içerik üretiminde yardımcı olan bir AI destekli uygulamadır.
WordAI
wordai.com
WordAI, metinlerinizi akıllıca yeniden yazan bir içerik aracıdır. Anlamı koruyarak özgün içerik üretir ve dil kontrolü sağlar.
NexMind
nexmind.ai
NexMind, yapay zeka destekli bir içerik üretim ve SEO otomasyon platformudur. Çok dilli, optimize edilmiş içerikler oluşturarak işletmelere arama motoru görünürlüğü kazandırır.
INS Global
ins-globalconsulting.com
INS Global, işletmenizin yeni pazarlara açılmasına yardımcı olacak uzmanlık sunar. PEO, İşe Alım ve Bordro Dış Kaynak Kullanımı'nı içeren kapsamlı hizmet yelpazemiz, şirketinizin yeni bir pazara sorunsuz bir şekilde girmesini sağlarken, biz de tüm idari yükümlülüklerinizi üstleniyoruz.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnicurrent, birinci sınıf bir işletmeyi ve ekibi büyütmeye odaklanmanızı sağlayan küresel bir EOR çözümüdür. Ortağınız olarak, maliyetli bir yerel kuruluş kurmanıza gerek kalmadan, size en iyi uluslararası yetenekleri işe alma esnekliği sağlıyoruz. Kayıtlı İşvereniniz olarak dünyanın her yerinde uzaktan işe almayı sizin için kolaylaştırıyoruz. Çalışanlarınızı ekibinizin bir parçası gibi hissetmeleri için ihtiyaç duydukları araç ve destekle donatırken, 160 ülkede tüm istihdam yönetimi ve uyumluluk görevlerini üstleniyoruz. Zamanınızın değerli olduğunu biliyoruz ve işinizi yürütmeye devam edebilmeniz için işleri mümkün olduğunca basit tutacak güvenebileceğiniz bir ortağa ihtiyacınız var. Her Yerde Çalışın. Her yerde hazır olun.
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