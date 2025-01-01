Ara

En Popüler Son Eklenenler Uluslararası PEO Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar

Uluslararası Profesyonel İşveren Örgütü (PEO) hizmetleri, küresel genişleme arayışında olan şirketlere yardımcı olmaktadır. Bu hizmetler, şirketlerin kendi tüzel kişiliklerini kurmalarına ve bunun getirdiği riskleri üstlenmelerine gerek kalmadan, dış pazarlarda yasal varlık kurmalarına olanak sağlar. Şirketler, Uluslararası PEO sağlayıcılarıyla işbirliği yaparak, işe alım, insan kaynakları, yan haklar yönetimi, bordro yönetimi, vergi uyumu ve diğer ilgili gereksinimler dahil olmak üzere küresel operasyonlarının çeşitli yönlerine ilişkin desteğe erişebilirler.