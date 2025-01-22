Uluslararası PEO Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Rusya

Omnipresent

omnipresent.com

Omnicurrent, birinci sınıf bir işletmeyi ve ekibi büyütmeye odaklanmanızı sağlayan küresel bir EOR çözümüdür. Ortağınız olarak, maliyetli bir yerel kuruluş kurmanıza gerek kalmadan, size en iyi uluslararası yetenekleri işe alma esnekliği sağlıyoruz. Kayıtlı İşvereniniz olarak dünyanın her yerinde uzaktan işe almayı sizin için kolaylaştırıyoruz. Çalışanlarınızı ekibinizin bir parçası gibi hissetmeleri için ihtiyaç duydukları araç ve destekle donatırken, 160 ülkede tüm istihdam yönetimi ve uyumluluk görevlerini üstleniyoruz. Zamanınızın değerli olduğunu biliyoruz ve işinizi yürütmeye devam edebilmeniz için işleri mümkün olduğunca basit tutacak güvenebileceğiniz bir ortağa ihtiyacınız var. ‍Her Yerde Çalışın. Her yerde hazır olun.